Die USA schicken Panzer in die Ukraine. Aber warum?

Ted Snider

Die USA haben am 25. Januar angekündigt, dass sie einunddreißig M1-Abrams-Panzer in die Ukraine schicken werden. Es kann Monate oder sogar Jahre dauern, bis die Panzer eintreffen, und möglicherweise werden sie nie auf dem Schlachtfeld eingesetzt. Aber das war vielleicht nie die Absicht.

Der M1 Abrams ist der wichtigste Kampfpanzer des US-Militärs und einer der leistungsfähigsten und modernsten Panzer der Welt. Für die Ukraine ist dies jedoch sowohl ein Vorteil als auch ein Problem.

Nach Ansicht des Militäranalysten Daniel Davis könnte es ein Jahr oder länger dauern, bis all diese Abrams in der Ukraine eintreffen, so dass alle Erwartungen, dass diese Panzer sofortige Auswirkungen auf die Kämpfe haben werden, gedämpft werden müssen.

In seinen Kommentaren zur Ankündigung der Entscheidung sagte Biden, dass die Lieferung der Panzer an die Ukraine „Zeit brauchen wird“, ohne weitere Angaben zu machen.

Die Associated Press berichtete vor der Ankündigung Bidens, dass es Monate dauern könnte, bis die Panzer geliefert werden. In anderen Berichten der AP wurde hinzugefügt, dass es Monate oder Jahre dauern könnte, bis die Panzer geliefert werden. Die längere Schätzung scheint auf der Absicht der USA zu beruhen, die neuen Panzer im Rahmen der Sicherheitsunterstützungsinitiative für die Ukraine zu kaufen, die eine längerfristige Finanzierung von Waffen vorsieht, anstatt Panzer aus US-Lagerbeständen zu liefern.

Die Panzer werden von General Dynamics, dem Hersteller des Panzers, gekauft. Nach Angaben des Sprechers des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, wird es viele Monate dauern, bis General Dynamics die Panzer gebaut hat. Kirby sagt, die USA hätten keine zusätzlichen Panzer in ihrem Arsenal, und „selbst wenn es überschüssige Panzer gäbe, würde es trotzdem viele Monate dauern“, was darauf hindeutet, dass es noch länger dauern wird, bis die nicht gebauten Panzer eintreffen.

Obwohl die Ankündigung zu einem kritischen Zeitpunkt des Krieges erfolgt, da Russland Soledar eingenommen hat und sich Bahkmut nähert, also Schlüsselregionen im Kampf um den Donbass, und da eine russische Offensive erwartet wird, deuten die geschätzten Zeitpläne darauf hin, dass die Panzer der Ukraine wahrscheinlich nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen werden, um zu helfen.

Aber das war vielleicht nie die Absicht. Die Freigabe der Abrams-Panzer war möglicherweise nicht für das aktuelle Schlachtfeld bestimmt. Stattdessen könnte es sich um einen strategischen diplomatischen Trick handeln, der es Deutschland ermöglicht, seine schneller verfügbaren und praktischeren Leopard-2-Panzer freizugeben.

Möglicherweise haben die USA die Abrams-Panzer nie für den aktuellen Krieg vorgesehen. Möglicherweise sind sie nicht einmal die richtigen Panzer für diesen Krieg. Verteidigungsminister Lloyd Austin und der Vorsitzende der Generalstabschefs Mark Milley hatten beide „von der Entsendung von M1-Abrams-Panzern in die Ukraine abgeraten.“ Abgesehen davon, „wie lange es dauert, das Personal für die Bedienung der Panzer auszubilden, und wie schwierig es ist, die Panzer zu warten“, sagten sie auch, dass die Abrams-Panzer „im Moment nicht die richtigen Fahrzeuge für den Kampf in der Ukraine sind.“

Die USA haben erklärt, dass die Wartung der High-Tech-Panzer sehr komplex ist und dass die Integration der Abrams-Panzer in die kombinierte Operation der Ukraine erhebliche logistische Probleme mit sich bringen wird. Der Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik, Colin Kahl, erklärte gegenüber reporter: „Der Abrams-Panzer ist sehr kompliziert. Er ist teuer. Es ist schwierig, auf ihn einzuschulen. Er hat ein Düsentriebwerk. … Er ist nicht das am einfachsten zu wartende System.“ Austin sagte, dass „wir den Ukrainern keine Systeme zur Verfügung stellen sollten, die sie nicht reparieren können, die sie nicht unterhalten können und die sie sich langfristig nicht leisten können, weil das nicht hilfreich ist.“

Aber wenn die Abrams-Panzer für die derzeitige Gefechtssituation nicht ideal geeignet sind und wahrscheinlich nicht rechtzeitig eintreffen werden, warum schicken die USA dann 31 Stück in die Ukraine?

Die Entscheidung könnte eher strategischer und diplomatischer als militärischer Natur gewesen sein. Die Regierung Biden traf diese Entscheidung gegen den Rat des Pentagons. Der Panzer, den die USA wirklich auf den Schlachtfeldern der Ukraine haben wollen, ist der deutsche Leopard 2. Aber Deutschland hätte diese Panzer niemals geschickt, wenn die USA nicht zugestimmt hätten, ihre Panzer zu schicken. Im Zweifelsfall hat der deutsche Bundeskanzler Olav Scholz am 19. Januar auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos der US-Delegation unter vier Augen, aber sehr direkt gesagt, dass Deutschland seine Panzer nicht schicken wird, solange die USA nicht zustimmen, ihre Panzer zu schicken.

Der M1 Abrams ist vielleicht eine politische, aber keine militärische Waffe. Mit dem Versprechen, die Panzer zu schicken, ohne jemals ein Lieferdatum zu nennen, haben die USA Deutschland und Europa möglicherweise die Möglichkeit gegeben, ihre Leopard-Panzer zu schicken, ohne jemals US-Panzer auf das aktuelle Schlachtfeld zu schicken.

Aber die Entscheidung könnte eine doppelte oder sogar dreifache Aufgabe sein.

Irgendwann muss der Krieg enden. Und wenn das der Fall ist, muss es eine Verhandlungslösung geben. Diese Verhandlungslösung wird einige Sicherheitsgarantien für die Ukraine erfordern. David Ignatius berichtet in der Washington Post, dass die Regierung Biden „mit der Planung eines möglichen militärischen Gleichgewichts für die Zeit nach dem Krieg begonnen hat, das Kiew dabei helfen soll, eine Wiederholung der brutalen russischen Invasion zu verhindern.“ Ignatius zufolge erwägen die USA ein Sicherheitsarrangement, das sich von der ursprünglichen ukrainischen Idee einer Sicherheitsgarantie durch andere Länder unterscheidet. Die USA seien nun der Ansicht, dass „der Schlüssel darin liegt, der Ukraine die Mittel an die Hand zu geben, die sie braucht, um sich selbst zu verteidigen. Die Sicherheit wird durch leistungsfähige Waffensysteme – insbesondere Panzerung und Luftabwehr – gewährleistet. . . .“

Der M1 Abrams wird dafür rechtzeitig eintreffen. Und das könnte das zweite Ziel der Ankündigung sein, Panzer zu schicken. Sie werden vielleicht nicht rechtzeitig eintreffen, um das aktuelle Schlachtfeld zu beeinflussen, aber sie werden vielleicht rechtzeitig eintreffen, um das nächste Schlachtfeld zu verhindern.

Und es könnte noch einen weiteren Grund für die Entsendung von Panzern geben: einen eher zynischen Grund. Der Russlandexperte Geoffrey Roberts, emeritierter Geschichtsprofessor am University College Cork, weist darauf hin, dass die Bereitstellung von Panzern „wenig oder gar nichts an der strategischen Lage ändern wird“. Er sagt, dass „Moskau aller Wahrscheinlichkeit nach die Eroberung der Donbass-Region abschließen und damit das Hauptziel der von Putin vor einem Jahr eingeleiteten so genannten militärischen Sonderoperation erreichen wird.“ Roberts fügt hinzu: „Der eigentliche Zweck der Entsendung dieser westlichen Panzer in die Ukraine könnte darin bestehen, Politikern politische Deckung zu geben, die sich vor den Schuldzuweisungen fürchten, die ausbrechen werden, wenn Russland in der Ukraine gewinnt.“

Dass die versprochenen Panzer nicht pünktlich eintreffen, ist keine Unannehmlichkeit, sondern vielleicht sogar die Absicht. Sie kommen pünktlich, um ihr Ziel zu erreichen, wenn das Ziel nicht das vorgegebene ist. Das Versprechen der Regierung Biden, Panzer zu schicken, die wahrscheinlich nicht rechtzeitig eintreffen werden, dient drei wichtigen Zwecken. Sie gibt Deutschland und Europa die Möglichkeit, die Leopard-2-Panzer zu liefern, von denen die USA hoffen, dass sie der Ukraine helfen werden, sich auf dem Schlachtfeld in eine bessere Position zu bringen, die ihr eine stärkere Position am Verhandlungstisch verschaffen wird. Sie trägt zu der neuen Vision einer Sicherheitsvereinbarung für die Ukraine bei, die auf diese Verhandlungen folgen wird. Und sie verhindert präventiv, dass dem Westen vorgeworfen wird, nicht genug getan zu haben, um die Ukraine in eine noch bessere Position auf dem Schlachtfeld zu bringen: eine Position, die ohne die tatsächliche Entsendung schwererer und fortschrittlicherer Waffen, die eine russische Eskalation riskiert hätte, nicht zu erreichen gewesen wäre.