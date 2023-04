Europaabgeordneter stellt dringende Fragen zum EU-Missmanagement und erhält nach 7 Monaten eine Antwort »ohne Wert.«

EU-Chefin Ursula von der Leyen unterzeichnete mit Pfizer einen Vertrag über die Lieferung von Coronaimpfstoffen im Wert von 35–40 Milliarden Euro. Steuergelder. Die Textnachrichten, die von der Leyen an den Pfizer-Chef Albert Bourla schickte, bleiben geheim.

Im Juli letzten Jahres kam der unabhängige Europäische Bürgerbeauftragte nach einer Untersuchung zu dem Schluss, dass hier ein „Missstand in der Verwaltungstätigkeit“ vorliegt. Der Bürgerbeauftragte sagte auch, dies sollte ein „Weckruf für alle EU-Institutionen“ sein.

Eine harte, aber sehr berechtigte Schlussfolgerung, meint der Europaabgeordnete Rob Roos (JA21), der eine Reihe von dringenden schriftlichen Fragen an die Europäische Kommission gestellt hat.

Wenn Sie als Bürger der Niederlande das falsche Kästchen ankreuzen, können Sie ernsthafte Probleme bekommen. Aber die Europäische Kommission? Er kümmert sich um Regeln. Der unabhängige EU Ombudsmann kam zu dem Schluss: Das Vertuschen Pfizer von Textnachrichten war „Missmanagement“. Aber jetzt sind sie immer noch nicht öffentlich.

