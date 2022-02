Europaabgeordneter über Trudeau: „Er benimmt sich wie ein Tyrann, wie ein Diktator“!

Der kanadische Premierminister Trudeau verhalte sich wie ein Tyrann, wie ein Diktator, sagte der rumänische Europaabgeordnete Cristian Terhes am Freitag auf einer Pressekonferenz. „Er verhält sich wie Ceausescu in Rumänien“, sagte er.

„Wenn man Zweifel an Impfstoffen sät, wird man geächtet. Was ist der Unterschied zwischen dem, was er nun macht und dem, was zur Zeit der Inquisition geschah?“, fragte Terhes.

„Auf der einen Seite sagen sie, man solle nicht an Gott glauben, aber auf der anderen Seite sagen sie, man solle an die Wissenschaft glauben. In der Wissenschaft geht es nicht um Glauben, sondern um Messungen, Schlussfolgerungen, Hypothesen und Argumente. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem man abgestempelt wird, wenn man Zweifel äußert“, sagte der Abgeordnete. „Das ist nicht in Ordnung.“

Terhes sprach mit einer Reihe von kanadischen Truckern, denen er auf der Pressekonferenz dankte. „Ich hoffe, dass sich diese Freiheitsbewegung auf der ganzen Welt ausbreitet, denn wir müssen sicherstellen, dass alle gewählten Volksvertreter verstehen, dass sie gewählt wurden, um für das Volk zu arbeiten und nicht, um sich wie Sklavenhalter zu verhalten.“

Zuvor hatte der Tesla-Chef Elon Musk Trudeau mit Hitler verglichen. Er tat dies in einem Tweet, den er kurz darauf wieder löschte. Musk postete ein Bild von Hitler mit dem Text „Vergleichen Sie mich nicht mit Justin Trudeau. Ich hatte ein Budget“. Die Regierung des kanadischen Premierministers hat für die Jahre 2019 und 2020 keinen Haushalt vorgelegt.