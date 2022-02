Bis zum 10. Oktober letzten Jahres war die Hälfte der australischen Bevölkerung gegen Corona geimpft worden. Bis November waren 70 Prozent geimpft worden. Am 10. Oktober wurden 1448 Corona-Tote im Land registriert. Jetzt sind es über 4800, und etwa 80 % der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft.

Die Zahl der Todesfälle ist seit der Einführung des Impfstoffs rapide angestiegen. Am 3. September 2020 lag die Zahl der täglichen Todesfälle durch Kronen bei 0,85 pro Million Menschen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Impfstoffe noch nicht auf dem Markt.

Bis zum 11. Januar dieses Jahres, als fast 78 % der Bevölkerung vollständig geimpft waren, war die Zahl der täglichen Todesfälle durch Covid auf 0,97 pro Million Menschen angestiegen. Die Zahl erreichte am 30. Januar ihren Höhepunkt, als 3,39 Todesfälle pro eine Million Menschen gemeldet wurden. Die Sterblichkeit war damit viermal höher als im Jahr 2020, schreibt The Daily Sceptic.

Darüber hinaus gab es in Australien am 9. August 2020 knapp 2,17 Intensivpatienten pro Million Einwohner. Am 18. Januar dieses Jahres lag die Zahl bei 16,44. Frankreich, Schweden, Großbritannien und die Vereinigten Staaten weisen ein ähnliches Muster auf.

Unterdessen nehmen die Corona-Proteste in Australien zu. In der australischen Hauptstadt Canberra war am vergangenen Wochenende eine riesige Menschenmenge auf den Beinen.