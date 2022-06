Europaabgeordneter warnt vor europäischer digitaler Identität: „Wir dürfen das nicht zulassen.“

Der Europaabgeordnete Rob Roos (JA21) ist sehr besorgt über die europäische digitale Identität. Auf den ersten Blick scheint es ein praktisches Instrument zu sein, aber es birgt große Risiken, sagte er im Europäischen Parlament.

„Vieles deutet darauf hin, dass die e-ID letztlich missbraucht werden wird. Das Risiko besteht darin, dass Unternehmen und Regierungen Zugang zu mehr persönlichen Daten haben, als ihnen zusteht“, so Roos.

„Ohne diese Daten zu teilen, hat man plötzlich keinen Zugang mehr zu wesentlichen Teilen der Gesellschaft“, warnte der Abgeordnete. „So war es auch mit dem Covid-Pass. Es ist schrecklich. Ich möchte nie wieder, dass Menschen auf diese Weise ausgeschlossen werden.

Ich befürchte, dass die Verwendung der e-ID keineswegs freiwillig bleiben wird. Die Online-Anonymität wird verschwinden und die Bürger werden nicht mehr selbst bestimmen können, welche Informationen sie weitergeben wollen. In Änderungsantrag 9 können wir bereits die Grundlagen dieses Systems sehen: Alle Transaktionen des Nutzers würden standardmäßig gespeichert, so Roos.

Dann sind wir nur noch einen Schritt entfernt von einem persönlichen CO2-Budget. Diese Infrastruktur wird bald vorhanden sein. Das dürfen wir nicht zulassen, betonte der Abgeordnete.

I am very worried about the #EU Digital Identity. Governments and companies receive access to more personal details than they currently have a right to. There is a real risk this will lead to the exclusion of citizens, just like during #COVID19. We cannot allow this to happen! pic.twitter.com/jxk1SE2WMj