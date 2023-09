Europäische Behörden rufen erneut zur Massenimpfung gegen Covidien auf

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hat die EU-Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, Massenimpfkampagnen gegen Covidien und Grippe zu starten, insbesondere für Schwangere, medizinisches Personal und ältere Menschen. Obwohl die europäischen Behörden anerkennen, dass die neuen Varianten des SARS-Cov-2-Virus keine schweren Krankheitsformen auslösen, bestehen sie auf einer erneuten Impfung der gesamten Bevölkerung und verweisen auf die Notwendigkeit, den Druck auf die Gesundheitssysteme zu vermeiden.

Obwohl sich die europäischen Behörden nur vage dazu geäußert haben, gehen die größten Risiken in diesem Herbst von den Grippeviren aus und nicht von Covid, das seit fast zwei Jahren keine Probleme mehr verursacht. Die Direktorin des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), Andrea Ammon, warnte jedoch davor, dass mit Beginn der kalten Jahreszeit ein Wiederaufleben der saisonalen Grippe und des Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) zu erwarten sei.

„Wir beobachten einen leichten Anstieg der SARS-CoV-2-Übertragung in der EU/EWR und gehen davon aus, dass alle drei Viren in den kommenden Monaten gemeinsam zirkulieren werden. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Bedeutung von Impfungen und anderen Maßnahmen des Gesundheitswesens zum Schutz der öffentlichen Gesundheit hervorzuheben. Anfang September meldeten mehr als die Hälfte der EU-/EWR-Länder einen Anstieg der SARS-CoV-2-Übertragungen, der wahrscheinlich auf Faktoren wie vermehrtes Reisen und größere Zusammenkünfte in den Sommermonaten sowie auf eine verminderte Immunität gegen Infektionen nach einer längeren Phase mit geringer Viruszirkulation zurückzuführen ist“, sagte ECDC-Direktorin Andrea Ammon. Die Daten zeigen, dass von den 16 Ländern, die altersspezifische Fallzahlen gemeldet haben, neun Länder einen Anstieg der Fälle bei den über 80-Jährigen und zwölf Länder einen Anstieg der Fälle bei den über 65-Jährigen verzeichneten. Diese Anstiege dauerten zwischen einer und acht Wochen bis zum 10. September 2023. Die absolute Zahl der durch Covid-19 verursachten Todesfälle blieb jedoch im Vergleich zu den zuvor während der Pandemie gemeldeten Werten niedrig.

Leichter Anstieg überall

Der beobachtete Anstieg der SARS-CoV-2-Übertragung fällt laut ECDC mit dem Auftreten und der Dominanz einer Gruppe verwandter Omicron-Sublinien zusammen, die als XBB.1.5-ähnliche Varianten mit der F456L-Mutation bezeichnet werden. Ferner wurde im August eine neue Omikron-Sublinie, BA.2.86, innerhalb und außerhalb der EU/EWR sporadisch nachgewiesen. Nach Angaben der Behörden unterscheidet sich diese Variante stark von den derzeit zirkulierenden SARS-CoV-2-Varianten, was zu einem Anstieg der Reinfektionen führen könnte. Derzeit gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass eine Infektion mit diesen Varianten zu schwereren Erkrankungen führen oder die Wirksamkeit von Impfstoffen verringern könnte.

„Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen haben jedoch nach wie vor ein höheres Risiko für schwerwiegende Folgen einer Infektion. Auch die Zahl der Menschen, die mit grippeähnlichen Symptomen zum Arzt gehen, nimmt in vielen Ländern zu, wobei die aktuellen Zahlen mit denen des Vorjahres vergleichbar sind. Trotz der Ungewissheit über den Ausgang der Saison 2023/2024 müssen wir jetzt handeln, um die zu erwartende Belastung der Gesundheitssysteme durch zirkulierende Atemwegsviren zu minimieren. Der Schwerpunkt sollte auf der Impfung von Menschen liegen, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind, durch Influenza und Covid-19 schwer zu erkranken, darunter ältere Menschen, Menschen mit geschwächtem Immunsystem und Grunderkrankungen in jedem Alter sowie Schwangere.“

Schutzmaske und Abstand

Modelle des ECDC zeigen, dass eine Impfkampagne gegen Covid-19 im Herbst mit einer hohen Durchimpfungsrate, die auf Menschen ab 60 Jahren abzielt, bis Februar 2024 etwa 21 bis 32 % aller Krankenhauseinweisungen verhindern könnte Risiko einer schweren Erkrankung durch Covid-19 und Influenza. Wir fordern weiterhin alle auf, sich durch einfache, aber wirksame Maßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen und das Tragen geeigneter Masken zu schützen. „Es ist auch wichtig, sich von anderen fernzuhalten, wenn man an einem Atemwegsvirus erkrankt ist“, sagte Andrea Ammon, Direktorin des ECDC.