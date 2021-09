Europäische Kommission warnt vor COVID-19-Auffrischungsimpfungen

Die Europäische Kommission ist der Ansicht, dass es nicht genügend Informationen über mögliche Risiken im Zusammenhang mit der Verabreichung einer dritten Dosis an Patienten gibt.

In einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters hat die Europäische Kommission (EK) die EU-Länder davor gewarnt, einseitig zusätzliche Auffrischungsimpfungen für die experimentellen COVID-„Impfstoffe“ einzuführen.

Die EK ist der Ansicht, dass es nicht genügend Informationen über mögliche Risiken im Zusammenhang mit der Verabreichung einer dritten Dosis an Patienten gibt, wie es viele europäische Länder bereits planen.

Eine zusätzliche Auffrischungsimpfung wird in vielen Ländern als Möglichkeit angepriesen, die Immunität der Geimpften erheblich zu erhöhen, auch gegen neue Varianten, nachdem sich eindeutig herausgestellt hat, dass so genannte „vollständig geimpfte“ Personen keineswegs vollständig vor einer Ansteckung geschützt sind und auch das für COVID-19 verantwortliche Coronavirus verbreiten können.

Die Europäische Arzneimittelagentur ist derzeit nicht bereit, die „dritte Impfung“ zu genehmigen, was bedeutet, dass Länder, die eine zusätzliche Impfung für so genannte „Vollgeimpfte“ empfehlen, die Konsequenzen allein tragen müssen, falls Probleme auftreten sollten.

Reuters zitierte die Europäische Kommission, das Exekutivorgan der EU, mit den Worten: „Auffrischungsimpfungen sind derzeit nicht Teil der Marktzulassung von COVID-19-Impfstoffen und wurden mangels ausreichender Daten noch nicht von der EMA wissenschaftlich bewertet.“

Die Erklärung der Kommission fügte hinzu, dass „die Verantwortung für die Entscheidung, Auffrischungsimpfungen in ihre Impfkampagnen aufzunehmen, bei den Mitgliedstaaten verbleibt (…) solange die Auffrischungsimpfungen nicht Teil der Marktzulassung sind, wird die Haftung der Unternehmen geändert.“

Mit anderen Worten: Weder die EU noch Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson und AstraZeneca, die vier Unternehmen, die die ausschließliche Zulassung für ihre „Impfstoffe“ auf dem Gebiet der EU erhalten haben, werden als verantwortlich für etwaige unerwünschte Wirkungen angesehen, die es den Opfern normalerweise ermöglichen würden, Schadenersatz zu verlangen.

Gegenwärtig ist nicht ganz klar, wer welche Verantwortung für unerwünschte Wirkungen der experimentellen Spike-Protein-Injektionen trägt. Die Vorschriften der Europäischen Union gelten, wenn unerwünschte Wirkungen als „unerwartet“ eingestuft werden und entweder mit den allgemeinen Eigenschaften des Produkts oder mit der Art seiner Herstellung zusammenhängen. Von den Mitgliedstaaten wird erwartet, dass sie die Entschädigung gemäß den EU-Vorschriften regeln, während die beteiligten Labors mit der EU spezielle Klauseln ausgehandelt haben, die größtenteils vertraulich bleiben.

Die Europäische Kommission wirft die Frage nach „unerwarteten“ Nebenwirkungen auf, die nachweislich auf die Verabreichung einer zusätzlichen Auffrischungsimpfung zurückzuführen sind. Solche Auffrischungsimpfungen werden bereits von Frankreich, Österreich, Belgien, Ungarn, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg und Slowenien empfohlen, um – wie sie sagen – dem schwindenden „Schutz“ entgegenzuwirken, da die SARS-CoV-2-Delta-Variante weiterhin das Coronavirus ersetzt, gegen das die zugelassenen „Impfstoffe“ entwickelt wurden.

Deutschland und 13 weitere EU-Länder erwägen ebenfalls, ihren „anfälligen“ Bürgern eine dritte Dosis anzubieten – wenn nicht sogar vorzuschreiben, denn es wird immer wahrscheinlicher, dass die Definition der „vollständigen Impfung“ in Bezug auf die Gesundheitspässe geändert wird, die in mehreren EU-Ländern für viele alltägliche Aktivitäten erforderlich sind.

Die Kommission teilt denjenigen, die die dritte Dosis verabreichen wollen – wie es Frankreich ab dem 13. September mit seiner älteren Bevölkerung sowie mit Patienten mit Begleiterkrankungen zu tun gedenkt – mit, dass die Regierungen wahrscheinlich selbst die Hauptlast bei erfolgreichen Klagen im Zusammenhang mit solchen schwerwiegenden Nebenwirkungen zu tragen hätten.

Ein Nicht-EU-Land, Israel, hat bereits mit der Einführung zusätzlicher Auffrischungsimpfungen begonnen; die Kampagne der „dritten Dosis“ begann vor über einem Monat für die über 60-Jährigen und wurde nun auf alle Bürger ab 12 Jahren ausgeweitet. Das bedeutet, dass in Israel nun auch Jugendliche zu einer dritten Impfung gedrängt werden, wovor sogar eine so impfkritische Einrichtung wie die Europäische Kommission warnt.

Die Zahl der Todesfälle in Israel, die täglich auf COVID zurückgeführt werden, ist seit dem 29. Juli stetig gestiegen, und auch die „Fälle“ nehmen weiter zu und erreichen ein Niveau, das seit Beginn der COVID-Krise nicht mehr erreicht wurde. Der Anteil der Todesfälle ist weniger hoch als früher, was offiziell auf die weit verbreitete Impfung zurückgeführt wird, aber im nahe gelegenen Jordanien, wo die Impfrate doppelt so niedrig ist, sind sowohl die „Fälle“ als auch die Todesfälle nach wie vor extrem niedrig. In Israel wird sogar darüber nachgedacht, die Bevölkerung zu einer neuen Abriegelung zu zwingen.

Während die Mainstream-Medien auf eine zusätzliche Auffrischungsimpfung drängen und der Bevölkerung einmal mehr erklären, dass dies der einzige Weg ist, um die COVID-Beschränkungen zu umgehen und das Virus zu „besiegen“, warnen alternative Websites die Bevölkerung seit langem vor den spezifischen Risiken, die mit einer dritten Dosis der mRNA-Impfung (Pfizer und Moderna) oder der adenoviralen Impfung (AstraZeneca und Johnson & Johnson) verbunden sind.

Kritiker behaupten, dass das „lebende“ Spike-Protein, das den vier in der EU zugelassenen Impfungen zugrunde liegt, an sich schon toxisch und für die Krankheit verantwortlich ist, die bei Menschen auftritt, die an einer schweren Form von COVID erkrankt sind, und dass die wiederholte Produktion dieses Proteins, bei der die Zellen der Menschen dazu gebracht werden, es zu produzieren, ein erhöhtes Risiko für schwere Komplikationen darstellt.

Jean-Marc Sabatier, Forschungsdirektor am französischen Nationalen Forschungszentrum CNRS und Arzt für Zellbiologie und Mikrobiologie, ist der Ansicht, dass die Hersteller hätten darauf achten müssen, dass die von den aktuellen „Impfstoffen“ injizierten Spike-Proteine sich nicht an Rezeptoren im menschlichen Körper anlagern können, um so die Möglichkeit zu vermeiden, dass die Geimpften eine COVID-ähnliche Krankheit entwickeln, wie es bei den mit Blutgerinnseln verbundenen Nebenwirkungen der Fall ist.

Er spricht sich gegen eine dritte und (warum nicht?) vierte Impfung aus (da eine vollständige Immunität nicht erreicht wird), da das derzeitige Verfahren mit zwei (oder einem, für Johnson & Johnson) Impfstoffen bereits zu Vorfällen von Antikörper-abhängigem Enhancement (ADE) geführt hat, bei denen die Geimpften durch die Internalisierung von Virus- und Antikörperkomplexen einer Infektion ausgesetzt sind.

Sabatier warnt davor, dass bei zusätzlichen Auffrischungsimpfungen die dritte und vierte Impfung das Risiko der Bildung von „erleichternden“ Antikörpern erhöhen würde, die dem Virus helfen würden, sich zu vermehren.

Andere angesehene Wissenschaftler und Mediziner haben wiederholt vor einer dritten oder vierten Injektion gewarnt. Dazu gehören Michael Yeadon und Sucharit Bhakdi, die bereits im Februar 2021 in der Debatte um die Spike-Protein-Injektionen davor gewarnt haben, dass bei Auffrischungsimpfungen Komplikationen durch Blutgerinnsel auftreten und sich diese häufen würden.

Gegenwärtig hat die Nebenwirkungsüberwachung bereits festgestellt, dass eine Reihe von Thrombosen und Herzproblemen mit der Einnahme der bisherigen COVID-19-„Impfstoffe“ in Zusammenhang stehen.

Allein in Frankreich wurden bis zum 19. August von der Nationalen Agentur für Arzneimittelsicherheit 78.639 unerwünschte Wirkungen für die vier zugelassenen COVID-19-„Impfstoffe“ registriert, von denen ein Viertel als „schwerwiegend“ eingestuft wurde. Die Untererfassung von Komplikationen ist ein bekanntes Problem. Der Soziologe und CNRS-Forscher Laurent Mucchielli hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, der zufolge die mit den COVID-„Impfstoffen“ verbundene Gesamtsterblichkeit in Frankreich 3,7 Todesfälle pro 100.000 geimpfte Personen erreicht hat, d. h. etwa 1.000 Todesfälle bis Juli 2021.