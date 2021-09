Bill Gates und der Impfstoff-Raub

Judy K. Browns Buch „Perversion der Gerechtigkeit: The Jeffrey Epstein Story“ beschreibt die Verschwörung des Schweigens um den größten mutmaßlichen Pädophilen und Sexhandelsmogul unserer Zeit, Jeffrey Epstein, und sein Netzwerk reicher und mächtiger Leute, zu denen auch Bill Gates gehört

Die Korruption ist in unseren Gesundheitsbehörden und medizinischen Organisationen weit verbreitet. Die Bill & Melinda Gates Foundation finanziert die Food and Drug Administration in den USA und die Medicine & Healthcare Products Regulatory Agency in Großbritannien.

Die Gates-Stiftung besitzt auch Aktien von Pfizer und BioNTech, was Fragen über Korruption in der FDA und der IHMA aufwirft, die beide offenbar Pfizers COVID-Spritze trotz überwältigender Sicherheitsbedenken und fragwürdiger Wirksamkeit bevorzugt behandelt haben

Die Gates-Stiftung ist auch einer der Hauptfinanziers des Institute for Health Metrics and Evaluation, das für die grob ungenauen Modellierungen verantwortlich war, die dazu führten, dass mehrere Gouverneure anordneten, COVID-Patienten in Pflegeheime zu schicken.

Gates fordert nun die westliche Welt auf, sich zu opfern, um den Klimawandel aufzuhalten. Aber die Klimakrise ist wie die COVID-Pandemie ein Ablenkungsmanöver, das dazu dient, die Umsetzung des Great Reset zu rechtfertigen.

Im obigen Video bespricht Russell Brand das Buch von Judy K. Brown, „Perversion der Gerechtigkeit: The Jeffrey Epstein Story“, das die Verschwörung des Schweigens um den größten mutmaßlichen Pädophilen und Sexhandelsmogul unserer Zeit, Jeffrey Epstein, detailliert beschreibt.

Die Weigerung der Medien, sich mit der Epstein-Geschichte zu befassen, deutet laut Brand darauf hin, dass die Medien Teil eines korrumpierten Establishments sind, das die Reichen und Mächtigen schützt, egal was passiert. Eine reiche und mächtige Person, die den Schutz der etablierten Medien genießt, ist Bill Gates.

Gates und Epstein

Brand zitiert einen Artikel in The Daily Beast, in dem behauptet wird, dass Gates allein zwischen 2011 und 2014 Dutzende von Treffen mit Epstein hatte, in der Regel in Epsteins Haus in Manhattan. Als 2019 die Beziehung zwischen Gates und Epstein bekannt wurde, kontaktierte Melinda Gates Berichten zufolge einen Scheidungsanwalt.

Laut The Daily Beast ermutigte Gates „Epstein, sein Image in den Medien zu rehabilitieren“. Wenn das stimmt, deutet das darauf hin, dass Gates Epstein tatsächlich näher stand, als er zugegeben hat. Eine anonyme Quelle, die behauptet, bei mehreren der Treffen anwesend gewesen zu sein, sagte, die beiden stünden sich „sehr nahe“.

The Daily Beast behauptet auch, dass „Leute, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten, dass Gates in Epsteins Unterschlupf Freiheit fand, wo er eine wechselnde Besetzung von kühnen Namen traf und weltliche Themen zwischen Runden von Witzen und Klatsch diskutierte – eine ‚Männerclub‘-Atmosphäre, die Melinda irritierte.“

Im Gespräch mit dem CNN-Moderator Anderson Cooper weist Gates seine Beziehung zu dem berüchtigten Sexhändler von Minderjährigen als nichts weiter als einen naiven Versuch zurück, sich Finanzmittel für seine Bemühungen um die öffentliche Gesundheit zu sichern.

In Anbetracht der Tatsache, dass Epsteins Interesse an der öffentlichen Gesundheit in der Besessenheit bestand, seine eigene Rasse von Supermenschen zu erschaffen, indem er Sexsklavinnen seine Babys gebären ließ, erscheint diese Ausrede bestenfalls fadenscheinig. Epstein spendete auch Geld an die Worldwide Transhumanist Association.

Gates versucht nun, aus Epsteins dunklem Schatten herauszutreten, und bezeichnete ihre Treffen als „einen Fehler“. Brand mag jedoch Recht haben, wenn er sagt, dass die Geschichte von Gates‘ Beziehung zu Epstein in Wirklichkeit deutlich macht, wie wichtig es ist, unsere Autonomie zu bewahren und nicht blindlings Menschen zu folgen, die für sich in Anspruch nehmen, uns überlegen zu sein.

Gates ist genauso fehlerhaft wie jeder andere, vielleicht sogar noch fehlerhafter, denn Reichtum und Macht fördern Korruption und ermöglichen es Menschen, Interessen zu verfolgen, die nicht verfolgt werden würden oder könnten, wenn man nicht das Geld und den Einfluss hätte, um die Geheimhaltung zu gewährleisten.

Gates finanziert britische und US-Gesundheitsorganisationen

Wenn wir in den letzten anderthalb Jahren etwas gelernt haben, dann, dass die Korruption in unseren Gesundheitsbehörden und medizinischen Organisationen weit verbreitet ist. Wie Armstrong Economics berichtet, finanziert die Bill & Melinda Gates Foundation sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Großbritannien öffentliche Gesundheitseinrichtungen – und hat damit erheblichen Einfluss auf diese Organisationen:

Die [US-Arzneimittelbehörde] hat Gates‘ Impfstoffe vollständig zugelassen, weil sie unter enormem politischem Druck stand, dies zu tun. Sogar CNBC berichtete, dass „Bundesgesundheitsbeamte unter wachsendem Druck der wissenschaftlichen Gemeinschaft und von Interessengruppen standen, den Impfstoff von Pfizer und BioNTech vollständig zu genehmigen …. In der Zwischenzeit hat eine Untersuchung in London ergeben, dass die Bill & Melinda Gates Foundation die wichtigsten Geldgeber der britischen Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte sind, genau wie bei der FDA in den Vereinigten Staaten.

Die SEC hat absolut NICHTS gegen Insider-Informationen unternommen, da Gates auch ein GROSSER Aktionär von Pfizer / BioNTech mRNA ist. Es gibt zuverlässige medizinische Organisationen, die sich gegen diese Impfstoffe aussprechen, obwohl sie von zwei Regulierungsbehörden genehmigt wurden, die Geld von Gates erhalten, was nur zu Interessenkonflikten und potenzieller Korruption führt … Die FDA hat noch nie ein völlig neuartiges Medikament in weniger als einem Jahr zugelassen, was ernsthafte Fragen über Korruption aufwirft. Im Durchschnitt dauert es 12 Jahre, bis ein Medikament von der FDA zugelassen wird!“

Die Londoner Untersuchung, auf die sie sich beziehen, wurde am 20. August 2021 in The Daily Expose veröffentlicht. Die MHRA, die britische Version der US-amerikanischen FDA, erhält den größten Teil ihrer Mittel von der Gates Foundation, wie die Untersuchung ergab.

Am 4. Juni 2021 verlängerte die MHRA die Notfallzulassung des Pfizer-Medikaments auf Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren, obwohl die Risiken einer Herzentzündung bekannt waren. The Daily Expose schreibt:

Damals sagte die Geschäftsführerin der MHRA, Dr. June Raine, dass die MHRA „die Daten aus klinischen Studien mit Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren sorgfältig geprüft hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass der Pfizer-Impfstoff in dieser Altersgruppe sicher und wirksam ist und dass der Nutzen die Risiken überwiegt. Wir fragen uns, ob Dr. June Raine und die MHRA die Ergebnisse der extrem kurzen und kleinen Studie überhaupt gelesen haben. Wenn ja, dann hätten sie gesehen, dass 86 % der Kinder in der Studie eine unerwünschte Reaktion erlitten, die von leicht bis schwerwiegend reichte.

Nur 1.127 Kinder nahmen an der Studie teil, aber nur 1.097 Kinder schlossen die Studie ab, wobei 30 von ihnen nach Verabreichung der ersten Dosis des Pfizer-Impfstoffs nicht mehr teilnahmen. Aus den Ergebnissen geht nicht hervor, warum die 30 Kinder die Studie nicht zu Ende geführt haben … Können wir wirklich darauf vertrauen, dass die MHRA unparteiisch bleibt, wenn ihr Hauptgeldgeber die Bill & Melinda Gates Foundation ist, die auch Anteile an Pfizer und BioNTech besitzt? We don’t think so.

Gates ist stark in Arzneimittelhersteller investiert

Die Gates-Stiftung besitzt auch „bedeutende Anteile“ an Pfizer und BioNTech, die gemeinsam eine COVID-Spritze entwickelt haben, die am 23. August 2021 von der FDA für die Anwendung bei Menschen ab 16 Jahren vollständig zugelassen wurde.

Die Gates-Stiftung begann 2002, ihre Investitionen in die Pharmaindustrie zu verlagern. In diesem Jahr investierte Gates 205 Millionen Dollar in neun große Pharmaunternehmen, darunter Pfizer und Johnson & Johnson. „Die Entscheidung, sich an einzelnen Firmen zu beteiligen, scheint ein Strategiewechsel zu sein und bringt zum ersten Mal die Interessen der Wohltätigkeitsorganisation mit denen der Pharmaunternehmen in Einklang“, berichtete The Guardian damals.

Laut The Motley Fool investierte Gates zunächst in Pfizer „mit der erklärten Absicht, den Zugang zu dem injizierbaren All-in-One-Verhütungsmittel des Pharmaunternehmens zu erweitern“. Als die COVID-19-Pandemie ausbrach, sagte Gates schon früh voraus, dass Pfizer das erste Unternehmen sein würde, das eine Zulassung für die Verwendung im Notfall erhalten würde.

Erst im September 2019, nur drei Monate vor Ausbruch der COVID-Pandemie, kaufte die Gates-Stiftung BioNTech-Aktien im Wert von 55 Millionen Dollar.

Gates-finanzierte Prognosen führten zu Todesurteilen in Pflegeheimen

Die Gates-Stiftung hat auch Hunderte von Millionen Dollar an das Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) gezahlt, das für die verhängnisvolle ungenaue Modellierung verantwortlich war, die dazu führte, dass mehrere Gouverneure „Todesurteile für Pflegeheime“ ausstellten. Die Strategic Culture Foundation schreibt:

„Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo wird endlich für seine verpfuschte und kriminell fahrlässige Politik zur Bekämpfung des Coronavirus zur Rechenschaft gezogen, doch niemand scheint zu fragen, warum Cuomo und ausgewählte Gouverneure die verhängnisvollen Entscheidungen trafen, die zu den übermäßigen Todesfällen führten … Im März und Anfang April wurden die Politiker von den Modellierungs-„Experten“ des von Gates finanzierten IHME darüber informiert, dass ihre Krankenhäuser im Begriff seien, von Coronavirus-Patienten völlig überrannt zu werden.

Die Modellierer von IHME behaupteten, dass dieser massive Anstieg dazu führen würde, dass den Krankenhäusern innerhalb weniger Tage, nicht Wochen oder Monate, die lebensrettenden Geräte ausgehen würden. Die Zeit war von entscheidender Bedeutung, und jetzt war es an der Zeit, schnelle Entscheidungen zu treffen, so die Modellierer. Auf zwei separaten Pressekonferenzen am 1. und 2. April machte Cuomo deutlich, dass seine politischen Entscheidungen auf dem IHME-Modell basierten.

In einer dieser Pressekonferenzen dankte Cuomo der Gates-Stiftung „für den nationalen Dienst, den sie geleistet hat“. Auch die Gesundheitsbehörde von Pennsylvania nutzte das IHME-Modell, um ihre Maßnahmen zu steuern. Selbst Bundesbürokraten wie Dr. Anthony Fauci und Dr. Deborah Birx, die beide ebenfalls persönliche Beziehungen zu Gates unterhalten, stützten sich auf die IHME-Prognosen, um Abriegelungen, Geschäftsschließungen und Ausgangssperren zu rechtfertigen.

Am Ende haben sich die IHME-Modelle nicht bewahrheitet. Sie waren nicht einmal nahe dran. So ging IHME beispielsweise von einer Sterblichkeitsrate von mehr als 3 % aus, während die tatsächliche Zahl „von“ COVID-19 nur etwa 0,1 % beträgt“, schreibt die Strategic Culture Foundation und fügt hinzu:

Die Schuld liegt in der Tat bei den gewählten Führern, die die verhängnisvollen Entscheidungen getroffen haben, kranke COVID-Patienten in Pflegeheime zu schicken, ihre Staaten abzuriegeln und ihre Bürger auf ewig zu maskieren, aber das ist nur die Hälfte der Geschichte.

Die schlechten Daten, die sie verwendeten, stammten fast ausschließlich vom Gates-Netzwerk, das seit Anfang letzten Jahres mit Pseudowissenschaften handelt und völlige Inkompetenz und rücksichtslose Prognosen an den Tag gelegt hat.



Es überrascht nicht, dass Gates zu den groben Fehlern der IHME geschwiegen hat. Wie die Strategic Culture Foundation feststellte, hat er „seine Hände nahtlos in Unschuld gewaschen und ist dazu übergegangen, die westliche Welt aufzufordern, sich im Namen der neuesten ‚Krise‘, des Klimawandels, zu opfern.“

COVID-19 – Eine Startrampe für den großen Reset

Natürlich werden Gates‘ „grüne“ Pläne auch seinen eigenen Reichtum vergrößern, genau wie es die COVID-Pandemie getan hat. In der Tat ist die so genannte „Klimakrise“ nichts anderes als ein weiteres Instrument zur Umsetzung des Great Reset, der das Gesicht der Gesellschaft und des Handels für immer verändern wird, indem praktisch der gesamte Reichtum und Besitz auf einige wenige Technokraten an der Spitze verlagert wird, so dass die normalen Menschen keinen nennenswerten Reichtum oder keine Freiheit mehr haben.

In Anbetracht von Gates‘ Position innerhalb der technokratischen Elite ist es keine Überraschung, dass seine Fingerabdrücke auf allen notwendigen Schachfiguren dieses globalen Schachspiels zu finden sind. Wie Sie sich vielleicht erinnern, hat die Gates Foundation im Oktober 2019 gemeinsam mit dem Weltwirtschaftsforum und dem Johns Hopkins Center for Health Security die Pandemievorbereitungssimulation für ein „neuartiges Coronavirus“, bekannt als Event 201, gesponsert.

Das Ereignis sagte auf unheimliche Weise voraus, was nur 10 Wochen später passieren würde, als COVID-19 auftrat. Sowohl die Gates-Stiftung als auch das Weltwirtschaftsforum sind auch Partner15 der Vereinten Nationen, die sich zwar relativ bedeckt halten, aber im Zentrum der globalistischen Übernahmeagenda zu stehen scheinen.

Neben der Pandemievorsorge und -bekämpfung ist der Klimawandel die Rechtfertigung für die Umsetzung der Great Reset-Agenda in ihrer Gesamtheit.

Das Weltwirtschaftsforum ist zwar eine private Organisation, arbeitet aber als sozialer und wirtschaftlicher Zweig der Vereinten Nationen und ist eine wichtige treibende Kraft hinter der modernen Technokratie und der Agenda des Great Reset. Sein Gründer und Vorsitzender, Klaus Schwab, erklärte öffentlich die Notwendigkeit eines globalen „Reset“, um die Ordnung im Juni 2020 wiederherzustellen.

Die technokratische Herrschaft, die der Great Reset herbeiführen wird, beruht auf dem Einsatz von Technologie – insbesondere künstlicher Intelligenz, digitaler Überwachung und der Sammlung von Big Data (wofür 5G gedacht ist) – und der Digitalisierung von Industrie, Bankwesen und Regierung, was wiederum die Automatisierung von Social Engineering und sozialer Herrschaft ermöglicht (obwohl dieser Teil nie ausdrücklich erwähnt wird).

Über die Pandemievorsorge und -bekämpfung hinaus wird die Rechtfertigung für die Umsetzung der Great Reset-Agenda in ihrer Gesamtheit der Klimawandel sein. Der „Great Reset“, der manchmal auch als „build back better“-Plan bezeichnet wird, fordert ausdrücklich, dass alle Nationen „grüne“ Vorschriften und nachhaltige Entwicklungsziele als Teil der Wiederherstellungsbemühungen nach dem COVID einführen sollen.

Das Endziel ist jedoch weit von dem entfernt, was sich der normale Mensch vorstellt, wenn er diese Pläne hört. Das Endziel ist, uns in Leibeigene zu verwandeln, ohne Rechte auf Privatsphäre, Privateigentum oder irgendetwas anderes. Kurz gesagt, die Pandemie wird dazu benutzt, die lokalen Wirtschaften auf der ganzen Welt zu zerstören, was es dem Weltwirtschaftsforum dann ermöglicht, zu kommen und die verschuldeten Länder zu „retten“. Der Preis für diese Rettung ist Ihre Freiheit.

Der große Reset

Der Great Reset ist keine wilde Verschwörungstheorie, sondern ein öffentlich bekannt gegebenes Programm, das sich vorwärts bewegt, ob wir es wollen oder nicht.

Viele führende Politiker der Welt haben in offizieller Funktion darüber gesprochen, und im Juni 2020 verfasste Zia Khan, Senior Vice President of Innovation bei der Rockefeller Foundation, den Artikel „Rebuilding Toward the Great Reset: Crisis, COVID-19, and the Sustainable Development Goals“ (Krise, COVID-19 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung) verfasst, in dem die „soziale Krise“ beschrieben wird, die die Annahme einer neuen Weltordnung durch die Welt erforderlich macht.

Der Artikel wurde gemeinsam mit John McArthur verfasst, einem Senior Fellow am Brookings Institute, einer von mehreren technokratischen Denkfabriken. Wenn man bedenkt, was ich gerade darüber gesagt habe, worum es beim Great Reset wirklich geht, und welche Rechtfertigungen verwendet werden, um den Diebstahl von Wohlstand und Freiheit durchzusetzen, sollte man lesen, wie sie diese Veränderungen als in Ihrem besten Interesse darstellen:

Umwälzungen können zu neuen Erkenntnissen und Möglichkeiten führen. Überholte oder ungerechte Normen können dem dringenden Bedürfnis der Gesellschaft nach besseren Ansätzen nachgeben. So hat beispielsweise die Notwendigkeit eines massiven und dringenden staatlichen Eingreifens die Aufmerksamkeit auf die sozialen Sicherheitsnetze und die Möglichkeit einer drastischen Verbesserung der Politik gelenkt. Die tragischen Folgen der Rassendiskriminierung haben das Bewusstsein für systemische Probleme geschärft und Perspektiven für dringend benötigte soziale Reformen eröffnet. Rasche Umweltverbesserungen in Verbindung mit wirtschaftlichem Stillstand haben das Bewusstsein für die tiefgreifenden Zusammenhänge zwischen Ökosystemen, Wirtschaft und Gesellschaft neu entfacht …

Anstatt passiv zuzulassen, dass sich Normen durch Trägheit oder Zufälligkeit entwickeln, können wir alle Maßnahmen ergreifen, um zu reagieren und uns bald genug auf eine Weise zu erholen, die die Chancen für einen Reset hin zu besseren langfristigen Ergebnissen erhöht.

Glücklicherweise haben wir bereits eine gute Ausgangsbasis dafür, wie die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ergebnisse der Welt aussehen sollten. Vor fünf Jahren, im Jahr 2015, einigten sich alle 193 UN-Mitgliedsstaaten auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) als gemeinsame Prioritäten, die bis 2030 in allen Ländern erreicht werden sollen.

Ich glaube, die einzige Möglichkeit, dies zu stoppen, ist unsere kollektive Reaktion auf die verschiedenen Teile des Plans, die gerade auf den Weg gebracht werden. Man will Ihnen weismachen, dass nichts von dem, was eingeführt wird, etwas miteinander zu tun hat, aber in Wirklichkeit sind sie alle Teile desselben Puzzles.

Es wäre ein tragischer Fehler, Gates oder einem der anderen Akteure zu vertrauen, die uns als Retter des Tages vorgeführt werden. Sie alle sind Wölfe im Schafspelz. Der große Neustart steht vor der Tür, und Ihre Freiheit und die künftiger Generationen hängt davon ab, dass Sie dafür kämpfen, sie zu erhalten.

Das Beste, was wir jetzt tun können, ist, uns an der lokalen Regierung zu beteiligen, sei es an der Schulbehörde Ihres Kindes oder an der Kommunalverwaltung, und friedlichen zivilen Ungehorsam zu leisten.

Gates mag als allwissendes Genie dargestellt werden, dessen Aufgabe es ist, uns gesund und sicher zu halten, aber seine Aktivitäten stehen im Widerspruch zu seiner sorgfältig aufgebauten Persona und passen nicht zu ihr. Immer wieder hat Gates seinen Einfluss in Angelegenheiten geltend gemacht, in denen Lügen erzählt und die öffentliche Gesundheit und die Menschenrechte aus Profitgründen dezimiert worden sind.

