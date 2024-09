Europäische Startups chancenlos: Wie Draghis Vorschläge US-Konkurrenten weiter stärken könnten.

Arnaud Bertrand

Es gibt viel Lob für Mario Draghis Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU aus den falschen Ecken (Von der Leyen, viele von den USA finanzierte Think Tanks, Elon Musk usw.), was bei jedem mit gesundem Menschenverstand die Alarmglocken läuten lassen sollte.

Auf den ersten Blick sind die im Bericht genannten Ziele lobenswert, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU wiederherzustellen durch:

Schließen der Innovationslücke gegenüber den USA und China, insbesondere in fortschrittlichen Technologien

Ausrichtung der Dekarbonisierung auf die Wettbewerbsfähigkeit

Stärkung der Sicherheit bei gleichzeitiger Verringerung von Abhängigkeiten

Daran gibt es nicht viel zu kritisieren. Es ist absolut richtig, dass Europa in Sachen Innovation weit hinter den USA und China zurückliegt. Es ist auch wahr, dass es unmöglich dekarbonisieren kann, wenn dies das Wachstum behindert, anstatt es zu fördern. Und schließlich ist es wahr, dass Europa nicht in sich selbst sicher ist; es ist weitgehend auf die USA für seine Verteidigung angewiesen, was es extrem abhängig macht.

Die Probleme beginnen jedoch bei den vorgeschlagenen Lösungen.

Europa befindet sich in einem so schlechten Zustand – was der Bericht auch anerkennt – aufgrund seiner eigenen Führung und Governance. Wenn man die Ergebnisse einer Organisation kritisiert, ist es am wichtigsten, ihre Führung und deren Fähigkeit zur Umsetzung zu bewerten. Es bringt nichts, neue Initiativen auf gescheiterte aufzubauen, wenn wir eine Organisation haben, die systematisch nicht liefern kann; das muss zuerst behoben werden…

Und es ist nicht zu leugnen, dass die EU systematisch versagt hat. Ich erinnere mich, dass uns die EU als Teenager – ähnlich wie in diesem Bericht – als eine Möglichkeit verkauft wurde, mit den großen Jungs, hauptsächlich den USA, zu konkurrieren. Man sagte uns, es würde uns ermöglichen, auf der internationalen Bühne stärker aufzutreten, eine größere Stimme zu haben, uns besser verteidigen zu können usw. In vielerlei Hinsicht bietet uns dieser Bericht die gleiche Vision für Europa, die uns immer verkauft wurde.

Und hier sind wir, ein Vierteljahrhundert später, und nichts davon hat sich bewahrheitet: Wiederum, wie der Bericht anerkennt, sind wir “schwach in den aufkommenden Technologien, die zukünftiges Wachstum antreiben werden”, “stark abhängig von Importen digitaler Technologien”, wir haben kaum “Verteidigungsindustriekapazitäten”, um nur einige Beispiele zu nennen. Wie Draghi selbst in einem Artikel im Economist schreibt, “hat die EU einen Punkt erreicht, an dem sie, ohne Maßnahmen, entweder ihren Wohlstand, die Umwelt oder ihre Freiheit kompromittieren muss.”

Wir haben diesen bedauerlichen Zustand nicht nur aufgrund von externen Einflüssen erreicht, oder? Einige Personen sind dafür verantwortlich, ein Governance-System ist dafür verantwortlich, eine Organisationskultur ist dafür verantwortlich.

Doch im Bericht wird kaum etwas dazu gesagt. Es gibt zwar einen sehr kleinen Abschnitt über Governance, aber der schlägt lediglich langweilige Dinge vor, wie die Ernennung eines Vizepräsidenten der Kommission für Vereinfachung, um bestehende Vorschriften zu straffen, oder die Einrichtung eines neuen „Koordinierungsrahmens für Wettbewerbsfähigkeit“, um die EU-weite Koordination in prioritären Bereichen zu fördern.

Allein deshalb weiß man, dass dieser Plan nicht funktionieren wird: Man kann nicht die gleiche Organisation mit denselben Personen nehmen und erwarten, dass sie andere Ergebnisse bei denselben Zielen liefert, bei denen sie seit einem Vierteljahrhundert gescheitert ist, nur weil sie mehr Geld hat und die Ziele umformuliert…

Schauen wir uns nun einige Punkte im Detail an.

Erstens, Verteidigung. Strategisch gesehen ist der riesige Elefant im Raum die NATO, denn das bedeutet, dass wir für unsere Verteidigung auf die USA angewiesen sind. Und wie wir in der Ukraine gesehen haben, sind die Interessen der USA nicht genau deckungsgleich mit den europäischen, was eine große Untertreibung ist…

Wenn man also von “Stärkung der Sicherheit bei gleichzeitiger Verringerung von Abhängigkeiten” spricht, sollte dies Priorität Nummer 1 sein, oder? Dass Europa für seine eigene Verteidigung verantwortlich ist, damit es nicht mehr Opfer dessen ist, was im Wesentlichen ein US-amerikanisches Schutzgelderpressungssystem mit Auswirkungen auf alle anderen Bereiche ist: Die USA können jederzeit den Hebel, den sie damit haben, nutzen, um in allen Bereichen Bedingungen zu diktieren.

Man könnte es so denken, aber nein, der Bericht schlägt nichts dergleichen vor, er geht nicht einmal auf das Thema ein. Es wird zwar gesagt, dass EU-Armeen in Bezug auf die Waffenbeschaffung ein wenig mehr von EU-Lieferanten anstatt von US-Lieferanten kaufen sollten, aber das war es auch schon. Halbherziges Zeug.

Das Gleiche gilt für Technologien. Der Bericht erkennt an, dass “Europa weitgehend die digitale Revolution, die durch das Internet ausgelöst wurde, verpasst hat” und es Gefahr läuft, alle “aufkommenden Technologien, die zukünftiges Wachstum antreiben werden”, zu verpassen.

Aber die Diagnose, warum dies geschah, ist in vielerlei Hinsicht falsch. Sie sagen, es lag an schwachen Investitionen, regulatorischen Hürden, Marktfragmentierung, weil es weniger Spitzenforschungsinstitutionen hat usw.

Zwei Gegenargumente dazu:

a) US-Technologieunternehmen, die den EU-Markt eroberten, standen genau denselben Hürden gegenüber wie EU-Unternehmen, konnten den Markt jedoch erobern.

b) China, das es geschafft hat, zu einem ebenbürtigen Wettbewerber der USA in Bezug auf Technologie zu werden, tat dies unter erheblich schlechteren Bedingungen als die EU, was Investitionsmöglichkeiten, Innovationswissen usw. betrifft.

Das zeigt, dass die rückständige Position der EU in Bezug auf Technologie nicht wirklich auf einen Mangel an Investitionen, Know-how oder regulatorischen Hürden zurückzuführen ist. Es liegt an einem Mangel an Souveränität, hauptsächlich weil sie ihre eigenen Unternehmen im Angesicht der US-Konkurrenz nicht verteidigt hat.

Ich habe hier sehr persönliche Erfahrungen, da ich der Gründer von HouseTrip war, einem der allerersten „Sharing Economy“-Startups in Europa, im Jahr 2008. Unser Modell war im Grunde dasselbe wie bei AirBnB (obwohl wir kein Nachahmer waren, ich gründete das Unternehmen vor ihnen, wenn überhaupt, haben sie uns kopiert), außer dass wir aus Europa stammten. Und wir hatten alles, was wir benötigten, um erfolgreich zu sein: Wir sicherten uns 60 Millionen Dollar Finanzierung von Top-Venture-Capital-Unternehmen, wir hatten ein großes, kompetentes Team (200 Leute auf unserem Höhepunkt, mit Leuten von einigen der weltweit besten Universitäten) und wir hatten ein großartiges Angebot mit rund 200.000 Immobilien in Europa, die auf unserer Website gelistet waren. Aber wir wurden zerschlagen, als AirBnB auf den EU-Markt kam.

Warum wurden wir zerschlagen? Weil alles darauf ausgerichtet war, dass amerikanische Unternehmen Erfolg haben, nicht europäische, das war die Gewohnheit, die in allen Aspekten der Startup-Entwicklung eingebettet war. Zum Beispiel ist PR und Markenbekanntheit absolut entscheidend für ein Startup. Aber die EU-Medien waren einfach nicht daran gewöhnt, dass EU-Startups erfolgreich sind, also berichteten sie nur über das “coole neue Ding” aus dem Silicon Valley und sangen dessen Lob. So sehr, dass wir in der unglaublichen Situation waren, dass AirBnB bisher nicht einmal auf den EU-Markt eingetreten war und sie schon erheblich mehr Markenbekanntheit hatten als wir, der EU-Player! Vollkommen kostenlos, ohne auch nur etwas dafür zu tun (während wir Mühe hatten, auch nur eine einzige Erwähnung über uns in der Presse zu bekommen)!

Ähnlich war es, weil der Weg “Silicon Valley nach Europa” so gut bekannt war, dass es zahlreiche europäische Unternehmen gab, deren Geschäftsmodell darin bestand, US-Startups beim Rollout ihrer Unternehmen in der EU zu helfen. Das waren Leute mit großartigen Verbindungen in ganz Europa, die es viele Male gemacht hatten, die US-Unternehmen halfen, sich in der EU zurechtzufinden, überall Büros zu eröffnen, die richtigen Lobbyisten, die richtigen Journalisten usw. zu finden. AirBnB nutzte die Dienste eines solchen Unternehmens namens Springstar, das deren EU-Rollout handhabte.

Während wir, der europäische Player, und ich – damals ein erstmaliger Unternehmer – im Grunde alles selbst herausfinden mussten. Keine solche Unterstützung für uns…

Wunderst du dich, warum US-Startups systematisch europäische zerschlagen? Ich würde mir dies zuerst und vor allem anschauen: wie Europa ganz konkret seinen eigenen Unternehmen helfen kann, sich in ihrem Heimatmarkt gegen externe Wettbewerber zu entwickeln, für die, aufgrund von Gewohnheiten, die sich durch Jahrzehnte der Eroberung des EU-Marktes gebildet haben, die Würfel bereits gefallen sind.

Auch hier geht es um die institutionelle Kultur und Governance, also darum, auf allen Ebenen eine Haltung der Verteidigung der Souveränität zu etablieren. Es ist viel mehr eine Frage der Investitionshöhe oder regulatorischer Hürden. Ich vermute sogar, dass ein Hauptgrund, warum Leute wie Musk Draghis Bericht gelobt haben, darin liegt, dass seine Empfehlung, regulatorische Hürden abzubauen und die Marktfragmentierung zu reduzieren, es US-Unternehmen wie seinem SOGAR erleichtern wird, den Markt zu erobern …

Alles in allem bietet Draghis Bericht also mehr vom Gleichen – eine Politik, die auf dem Papier gut klingt, aber nicht die nötige Durchsetzungskraft hat, um den Status quo in Frage zu stellen. Solange die EU nicht bereit ist, ihre eigene Regierungsführung grundlegend zu ändern, ein souveränes Denken zu entwickeln und das strategische Umfeld, in dem sie agiert, zu überdenken, werden Berichte wie der von Draghi kaum mehr als Wunschvorstellungen bleiben und Europa in einem Spiel, in dem die Regeln von anderen bestimmt werden, ständig hinterherhinken müssen.