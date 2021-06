Europäische Zentralbank arbeitet an einer digitalen Währung, die zukünftige Pandemien abmildern soll

Die Europäische Zentralbank arbeitet an einer digitalen Währung. Dies könnte helfen, wenn traditionelle Zahlungsdienste „nicht mehr funktionieren“, zum Beispiel im Falle einer „Katastrophe“.

EZB-Chefin Christine Lagarde sagte kürzlich, dass die EZB in vier Jahren eine eigene digitale Währung haben kann. Laut der Bank bietet dies den Menschen einen „leichteren Zugang zu Zahlungen“ und „stimuliert Innovationen“.

Lagarde sagte, ein digitaler Euro könne helfen, die Auswirkungen von Extremereignissen wie „Naturkatastrophen oder Pandemien“ abzumildern. Der digitale Euro muss so zuverlässig werden wie die Banknoten.

Ihr Geld ist in den Händen der Regierung

Eine digitale Währung passt perfekt zu den Ambitionen von Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum. News Hour widmete ihm gestern Abend einen Artikel. „Wie lange werden wir noch mit dem Euro bezahlen, wie wir ihn jetzt kennen? Die EZB arbeitet an einer neuen, digitalen Währung. Damit haben Sie keine Scheine mehr und Ihr Geld liegt nicht auf einem Girokonto bei einer Bank: Ihr Geld ist in den Händen der Regierung.“

Der Artikel macht viel Lärm. „Hat jemand noch irgendwelche Verschwörungstheorien? Meine sind alle wahr geworden“, schreibt die Journalistin Fiona Zwart. Der Historiker und Publizist Roelof Bouwman ergänzt: „Erich Honcecker und Nicolae Ceausescu hätten darüber erröten müssen.“

Sie werden nichts besitzen und Sie werden glücklich sein!

„Die Dinge entwickeln sich jetzt sehr schnell. Die Enteignung wird hier einfach ohne jede Peinlichkeit angekündigt. Und das wird eingeführt, ohne dass eine Demokratie im Spiel ist. Und jeder, der etwas über die Regierung weiß, weiß, wie verrückt das ist“, twittert Burgercomité-EU.

Der Immobilienunternehmer Erik de Vlieger antwortet: „Wir werden die neuen WEF-Sklaven in den Händen der Macht sein.“ Und FVD-Frontmann Thierry Baudet sagt: „Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein!“

