Wenn die Geldversorgung versiegt

Im Jahr 1944 waren die USA der Hauptlieferant von Waffen für die Alliierten während des Zweiten Weltkriegs, gingen aus dem Krieg mit mehr Reichtum als alle anderen Nationen hervor, die zuvor in den Krieg eingetreten waren und ihre Schatzkammern geleert hatten. Da die Bezahlung größtenteils in Gold gefordert wurde, besaßen die USA drei Viertel des Weltgoldes und waren daher in der Lage, die wirtschaftliche Zukunft der freien Welt zu bestimmen.

In Bretton Woods nutzten die USA diese Situation aus, gründeten die Weltbank und den IWF und erklärten den Dollar zur Standardwährung für alle betroffenen Länder. Von diesem Zeitpunkt an waren die USA in der Lage, anderen Ländern die wirtschaftlichen Bedingungen zu diktieren und sich sogar unverantwortlich zu verhalten, indem sie schließlich Schulden in nie gekanntem Ausmaß machten, was andere Nationen dazu inspirierte, ihr Bestes zu tun, um ihre eigenen Schulden zu machen, um so gut wie möglich mitzuhalten.

Letzten Endes führt solch unverantwortliches Wirtschaften natürlich dazu, dass jedes Land, egal wie mächtig es ist, wirtschaftlich zusammenbricht, egal wie viele keynesianische Ökonomen wie Thomas Piketty, Paul Krugman und Larry Summers etwas anderes behaupten.

Ab 1944 wurden die USA zum mächtigsten Imperium der Welt, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund – sie besaßen den ganzen Reichtum der Welt. Dieser Vorteil führte zu einer Periode großer Macht und in den späteren Jahren, als das Imperium unter seinem eigenen großen Gewicht wirtschaftlich zu straucheln begann, zur Schaffung von Organisationen und Gesetzen, die neue Einnahmen bringen sollten, während die alten Einnahmequellen zurückgingen.

In den letzten Jahren haben wir das Aufkommen der außergewöhnlichen Annahme erlebt, dass „Geldwäsche“ (die Praxis, den eigenen Reichtum vor raffgierigen Regierungen zu schützen) als ein Verbrechen betrachtet werden sollte. In diesem Sinne wurden „Steueroasen“ – also Länder, die Freiheit von staatlicher Usurpation bieten – als irgendwie kriminell verunglimpft, weil sie das Grundrecht der Freiheit anerkennen, prosperieren zu können.

Auf dem Weg dorthin wurden wir Zeuge der Gründung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), eine euphemistische Bezeichnung, die man mit Recht als „Organisation für die erzwungene Befolgung des willkürlichen Steuerdiktats durch mächtige Nationen“ bezeichnen könnte. Diese von den USA geführte Organisation hat dazu gedient, freiere Nationen regelmäßig zu bedrohen, damit sie sich den weniger freien Nationen fügen, so dass die Bürger der letzteren Gruppe nicht entgehen können, dass sie um die Früchte ihrer Arbeit gebracht werden. Darüber hinaus haben die USA den „Foreign Account Tax Compliance Act“ (FATCA) geschaffen, der angeblich die Besteuerung von US-Bürgern im Ausland durchsetzen soll, der aber fast ausschließlich dazu benutzt wurde, ausländische Banken, die US-Bürger als Kunden haben, zu betrügen (auch hier sind die Regeln willkürlich und ändern sich ständig, und Banken, die den Anforderungen der USA nicht genügen, müssen in einer ziemlich kolossalen mafiösen Erpressung enorme Geldstrafen zahlen).

Auf dem Weg dorthin haben die USA zunehmend Gesetze geschaffen, die den internationalen Geldverkehr ihrer Bürger einschränken, zusätzlich zu einem so dicken Flickenteppich an Gesetzen, dass jeder Bürger wahrscheinlich jeden Tag mehrere Gesetze bricht – einfach dadurch, normal zu existieren.

All dies wird sowohl von Amerikanern als auch von denen, die die USA aus der Ferne betrachten, als „gegeben“ angesehen. Allerdings nehmen wir uns selten, wenn überhaupt, die Zeit, über die Tatsache nachzudenken, dass dies historisch gesehen nichts Neues ist. Dies ist in der Tat die Norm für ein Reich im Niedergang. Seit den letzten Tagen des Römischen Reiches wurden solche Praktiken (wenn auch in einer weniger ausgefeilten Form) angewandt, um vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch noch ein letztes Mal die Zitrone auspressen zu können.

Was also war in diesen vielen Fällen der entscheidende Faktor, der eine solche drakonische Aneignung von Privatvermögen beendet? Nun, in der Tat ist es so, dass die Durchsetzung immer mehr zunimmt, bis zu dem Moment, an dem sie nicht mehr finanziert werden kann. Früher oder später reicht der Betrag, der den Produktiven abgeknöpft wird, nicht mehr aus, um sie zu zwingen, sich weiter abzocken zu lassen.

Im alten Rom, als das System sich so weit verschlechtert hatte, dass das Militär fast ausschließlich aus Söldnern bestand, war alles, was nötig war, dass die Regierung die Truppen nicht mehr vollständig und regelmäßig bezahlte. Sobald „die Schecks zu platzen begannen“, wandte sich das Militär gegen seine ehemaligen Wohltäter. Zusätzlich zur Einstellung der Vollstreckung ihrer Befehle war das Militär selbst nun eine Bedrohung für die Führung.

Und natürlich haben wir dies in anderen Imperien seit dieser Zeit gesehen. Selbst all das Gold, das Spanien im 16. Jahrhundert aus der Neuen Welt herausholte, reichte nicht aus, um die exzessiven ausländischen Militärabenteuer Philipps II. zu bezahlen, und schließlich waren die Kassen leer, sodass seine Fähigkeit, die Kontrolle im eigenen Land zu behalten, zusammenbrach. Als sogar die Zinsen für die Schulden nicht mehr bedient werden konnten, hörte die Fähigkeit, die Kontrolle aufrechtzuerhalten, nicht nur auf – sie legte den Rückwärtsgang ein.

Wann immer die Fähigkeit, drakonische Gesetze durchzusetzen, nachlässt, wird den Menschen einer Nation plötzlich klar, dass sie in Angst vor einem Papiertiger gelebt haben. Es dauert nicht lange, bis einige Leute beschließen, sich dem System zu widersetzen. Wenn man sieht, dass sie Erfolg haben, folgen andere in Scharen.

Also, was sagt das über die USA und ihre Macht aus? Nun, wie Doug Casey zu sagen pflegt: „Länder fallen mit bemerkenswerter Geschwindigkeit in Ungnade.“ Das ist richtig.

Auf internationaler Ebene bedeutet dies, dass die internationalen Führer den wirtschaftlichen Niedergang der USA genau beobachten werden. Länder wie China und Russland haben sich in Vorbereitung auf einen Zusammenbruch der Fiat-Währung mit Edelmetallen eingedeckt. Darüber hinaus haben sie ihre eigene Version der Weltbank, die Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank, gegründet und arbeiten hart daran, mit anderen Nationen Abkommen für die internationale Abrechnung in anderen Währungen als dem Dollar zu schließen.

Die meisten Menschen in der Welt können sich heute nicht mehr an eine Zeit vor Bretton Woods erinnern, und doch könnten sie bald erleben, wie das Bretton-Woods-Abkommen den Löffel abgibt.

Aber wenn wir diese Prämisse erweitern, sollten wir auch die anderen Konstrukte der Nachkriegszeit in Frage stellen, die zu Dinosauriern wurden. Was ist mit den Vereinten Nationen? Diese Organisation, die einst als Gremium zur Schlichtung und Weltplanung gedacht war, hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem Sumpf aus Zank und Streit entwickelt – mit Entscheidungen, die von den betroffenen Nationen nur selten angenommen werden. Und doch zahlen allein die USA jährlich etwa 8 Milliarden Dollar, um die UNO über Wasser zu halten. Wenn die Welt als Ganzes nicht mehr bereit ist, weitere US-Schulden zu tragen, wird die US-Regierung sicherlich die Ausgaben für die UNO streichen, bevor sie ihre Militärausgaben oder ihre Sozialprogramme kürzt.

Ähnlich würde es der NATO ergehen (nur 11 ihrer 30 Mitglieder erfüllen derzeit die empfohlenen Zahlungen).

Da die oben genannten Organisationen allmählich den Bach runtergehen, würde die Wolfowitz-Doktrin, die seit 1992 die Grundlage der US-Aggressionspolitik ist, unerreichbar werden.

Neben dem Rückgang oder der Einstellung des oben genannten internationalen Abenteurertums würde auch die Durchsetzung der Steuerverfolgung unter dem Deckmantel von FATCA- und OECD-Regelungen unter einem Verlust der Mittel leiden. Die Frage ist nicht, ob das Imperium die Zitrone noch mehr als je zuvor auspressen will – es wird. Aber sobald die Mittel dafür versiegen, würden sich USA und EU in der Situation wiederfinden, die wir derzeit in Venezuela beobachten: Das Geld, um die Durchsetzung zu bezahlen, ist einfach nicht mehr da. Der Niedergang würde mit geplatzten Schecks beginnen, gefolgt von massiven Entlassungen in den Vollstreckungsabteilungen, gefolgt von einem Rückgang der Einnahmen, der weitere Entlassungen erforderlich macht, und sich in einer Abwärtsspirale fortsetzen.

Gegenwärtig leben unzählige Menschen in Angst vor den gegenwärtigen Imperien und deren immer weitergehenden Usurpationsbestrebungen. Die Geschichte zeigt jedoch, dass, sobald die Verschuldung ihren Tiefpunkt erreicht hat und ihr schneller Fall beginnt, auch die Fähigkeit des Imperiums, drakonische Beschlagnahmungen durchzusetzen, nachlässt.