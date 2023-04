Europäisches Land mit den wenigsten Pandemie-Todesfällen

Schweden, das während der COVID-19-Pandemie nur sehr wenige Beschränkungen auferlegt hat, hatte laut Eurostat-Daten in diesem Zeitraum eine der niedrigsten Übersterblichkeitsraten in Europa und auch weltweit, berichtet Epoch Times.

In der Europäischen Union lag die jährliche Übersterblichkeit im Jahr 2021 um 14 % höher als im Zeitraum vor der Pandemie (2016-2019), so die Daten von Eurostat. Gleichzeitig wies Schweden im Jahr 2021 eine Übersterblichkeitsrate von knapp 5 % auf. Mehrere andere Länder wiesen höhere Raten auf, wobei Bulgarien eine Übersterblichkeitsrate von fast 40 % meldete. Während die Übersterblichkeitsrate in der EU im Jahr 2022 bei 11 % lag, betrug sie in Schweden nur 4,1 %.

Andere Berechnungen kommen zu ähnlichen Ergebnissen. So schätzt eine Analyse von The Spectator, dass die kumulative Übersterblichkeitsrate in Schweden während der Pandemie von 2020 bis 2023 bei nur 3 % liegt. Im Vergleich dazu lag die Zahl der überzähligen Todesfälle in den USA im gleichen Zeitraum bei 17 %, im Vereinigten Königreich bei 10 % und in Australien bei 7 %.

Pro 100 000 Einwohner lag die Zahl der überzähligen Todesfälle in Schweden bei 72,7, während sie in den Vereinigten Staaten 527,8, im Vereinigten Königreich 292,1 und in Australien 134,6 betrug.

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, die als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie strenge Vorschriften und Abriegelungen – einschließlich der Schließung von Schulen, Kirchen und Unternehmen – verhängt haben, haben die schwedischen Behörden beschlossen, dass die Gesellschaft weiterhin normal funktionieren soll.

Obwohl Schweden Massenversammlungen verbot, konnten Kinder Schulen besuchen und Erwachsene in Restaurants zusammenkommen. Die Regierung ermutigte jedoch zu Homeoffice, wo dies möglich war.

Während der Pandemie verurteilten die Medien die schwedische Reaktion auf das Coronavirus. Das Land war jedoch das Land mit der geringsten Zahl an überzähligen Todesfällen während der Pandemie und verhängte weniger Beschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19.

Die während der Pandemie verhängten groß angelegten Blockaden wurden von Experten kritisiert. Douglas Allen, Wirtschaftsprofessor an der kanadischen Simon Fraser University, bezeichnete in einem am 19. Januar vom Fraser Institute veröffentlichten Papier die wirtschaftsweiten, breit angelegten Sperrmaßnahmen als „eine Katastrophe“. Solche Maßnahmen hätten nur „marginale Auswirkungen auf die letztendliche Zahl der Todesfälle, aber enorme Kosten verursacht“, sagte er.

Fraser brachte die Engpässe mit dem Auftreten von „kollateralen Todesfällen“ in Verbindung, sodass die Selbstschutzmaßnahmen letztlich die Sterblichkeit erhöhten. Ein wichtiger Faktor war unter anderem das Fehlen regelmäßiger Gesundheitskontrollen aus Angst vor einer Ansteckung mit COVID-19.