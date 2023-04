Das anglo-amerikanisch geführte NATO-Bündnis kann sich nicht länger der Straffreiheit rühmen. Die Jahrzehnte ungebremster Aggression durch NATO-Expansionismus und kriminelle anglo-amerikanische Unterwanderung fremder Länder sind vorbei.

Die historische – und inakzeptable – Stationierung von US-Atomwaffen in mehreren europäischen NATO-Staaten sowie die jüngste Ankündigung Großbritanniens, Waffen mit abgereichertem Uran an die Ukraine zu liefern, ist der Prolog zu Russlands Entscheidung, taktische Atomwaffen in Belarus zu stationieren. Der westliche Aufschrei nach Russlands Entscheidung ist absurd und heuchlerisch.

Das Muster ist bekannt und zeugt von unverbesserlicher Arroganz. Die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten machen rücksichtslose Eskalationsschritte, die in ihrer Aggressivität gegenüber Russland beispiellos sind; dann macht Moskau einen Gegenzug, und dennoch werden die westlichen Regierungen und ihre pflichtbewussten Nachrichtenmedien apoplektisch vor Wut über Russlands „bedrohliches Verhalten“ und nukleare Erpressung.

Vielleicht werden die westlichen Staats- und Regierungschefs eines Tages an ihrer eigenen unlogischen Apoplexie ersticken.

Diese Woche schäumte der Westen vor Wut über Moskaus Entscheidung, taktische Atomwaffen in Weißrussland zu stationieren, obwohl dieser Schritt mit der Regierung in Minsk, einem langjährigen Verbündeten Russlands und Mitglied der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, rundum übereinstimmt. Die OVKS ist organisch mit der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) vergleichbar, da sie eine gemeinsame Verteidigungsverpflichtung zwischen verbündeten Staaten hat, die früher Mitglieder der Sowjetunion waren.

Bei der Ratifizierung der Stationierung wurde der russische Präsident Wladimir Putin von den westlichen Mächten beschuldigt, die internationale Sicherheit zu gefährden, die europäischen Nachbarn zu bedrohen und gegen den Nichtverbreitungsvertrag zu verstoßen. Belarus grenzt an drei NATO-Mitglieder: Polen, Litauen und Lettland.

Die Entscheidung Russlands, taktische Atomwaffen in Weißrussland zu installieren (über die Moskau Berichten zufolge die Kontrolle behalten würde), war jedoch eine Reaktion auf den Schritt der NATO, ihren antirussischen Stellvertreter in Kiew mit Waffen aus abgereichertem Uran (DU) zu beliefern. Großbritannien kündigte letzte Woche an, dass die Challenger-2-Kampfpanzer, die in die Ukraine geschickt werden, mit DU-Granaten ausgerüstet werden sollen. Es wird davon ausgegangen, dass die Vereinigten Staaten ebenfalls bereit sind, der Ukraine mit ihren Abrams-Panzern panzerbrechende Munition mit abgereichertem Uran zu liefern. Videomaterial des Londoner Verteidigungsministeriums zeigt, wie ukrainische Truppen von britischen und amerikanischen Offizieren im Umgang mit DU-Granaten geschult werden.

Abgereichertes Uran ist ein Metall mit hoher Dichte – viel dichter als Blei -, das moderne Panzerungen durchdringen kann. Es entzündet sich nach dem Durchdringen und verwandelt sich bei extremen Temperaturen in Dampf. DU-Granaten sind zwar nicht explosiv spaltbar und verursachen keine nuklearen Explosionen, setzen aber eine schädliche radioaktive Kontamination in die Umwelt frei. Die Munition ist daher eine Art Kernwaffe, vergleichbar mit einer „schmutzigen Bombe“ mit geringer Sprengkraft.

Die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben während ihres jahrzehntelangen illegalen Krieges im Irak tonnenweise Granaten mit abgereichertem Uran verschossen. Auch die NATO-Streitkräfte setzten DU-Waffen in ihrem Angriffskrieg gegen das ehemalige Jugoslawien ein. In beiden Fällen wurde die daraus resultierende radioaktive Verseuchung mit hohen Raten von Krebs und Geburtsschäden in der Zivilbevölkerung in Verbindung gebracht.

Die Amerikaner und Briten sind für ihre Kriegsverbrechen nie zur Rechenschaft gezogen worden. Diese Straffreiheit erklärt zum Teil ihre Arroganz in Bezug auf den Einsatz von Waffen in der Ukraine gegen Russland und insbesondere die jüngste Version von Granaten mit radioaktivem Uran.

Dass das britische Regime behauptet, DU-Waffen seien „normale“ Munition und könnten für einen möglichen Angriff auf russisches Territorium eingesetzt werden, ist ein Beweis für seine abscheuliche Täuschung und völlige Gesetzlosigkeit. Es zeigt auch, dass London und seine NATO-Partner bereit sind, den Konflikt in der Ukraine gegen Russland rücksichtslos zu eskalieren, indem sie eine gefährliche Schwelle in Bezug auf Atomwaffen überschreiten.

Nach der russischen Verteidigungsdoktrin kann Russland Atomwaffen einsetzen, wenn seine nationale Sicherheit entweder durch nukleare oder konventionelle Streitkräfte bedroht ist. Das von den USA geführte NATO-Bündnis geht in einer Weise an die Grenzen, die unverbesserlich erscheint oder einem psychopathischen Verhalten gleichkommt.

Perverserweise wird diese miserable Situation so verzerrt, als ob Russland mit der Stationierung taktischer Atomwaffen in Weißrussland einen provokativen Schritt unternommen hätte.

Moskau demonstriert damit, dass das angloamerikanisch geführte NATO-Bündnis nicht länger von Straffreiheit ausgehen kann. Die jahrzehntelange unkontrollierte Aggression durch den NATO-Expansionismus und die kriminellen anglo-amerikanischen Unterwanderungen in anderen Ländern ist vorbei. Moskau bot einen diplomatischen Weg an, um einen Sicherheitsvertrag in Europa zu schaffen, aber das wurde von den arroganten imperialistischen Mächten hochmütig abgetan. Das Ergebnis waren die militärisch-technischen Maßnahmen, die Russland mit seiner Intervention in der Ukraine am 24. Februar 2022 ergriff.

Es ist denkbar, dass Russland im Gegenzug weitere Maßnahmen ergreift, die noch weiter gehen. Die Beteiligung von NATO-Mitgliedern an der massiven Aufrüstung des neonazistischen Kiewer Regimes sollte, so könnte man argumentieren, mit militärischen Abwehrmaßnahmen beantwortet werden, um die Nachschubketten in die Ukraine zu zerstören.

Dies ist die Perspektive für ein richtiges Verständnis der Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus. Es ist nicht Russland, das den Einsatz erhöht, um die Sicherheit und den Frieden zu gefährden. Es sind die NATO-Mächte, die die Grenzen auf eine Art und Weise verwischen, wie sie es seit Jahrzehnten zu tun gewohnt sind.

Erinnern wir uns daran, dass es die Vereinigten Staaten sind, die mehrere Rüstungskontrollverträge aufgekündigt haben, darunter den Vertrag über ballistische Flugkörper, den Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen und den Vertrag über den Offenen Himmel, und es ist Washington, das den letzten bestehenden Vertrag, den Neuen START-Vertrag über strategische Waffen, chronisch unterminiert hat.

Hinzu kommt die Anomalie, dass die Vereinigten Staaten Atomwaffen auf dem Gebiet von fünf NATO-Mitgliedern lagern. Dabei handelt es sich um Belgien, Deutschland, Italien, die Niederlande und die Türkei. Diese Länder haben den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet, sodass die Lagerung von Atomwaffen in diesen Staaten eine grobe Verletzung des Atomwaffensperrvertrags darstellt, was der Westen Russland in Bezug auf Belarus vorwirft.

Auch Polen hat im vergangenen Jahr angeboten, amerikanische Atomwaffen auf seinem Boden unterzubringen. Dieses Angebot wurde nicht angenommen, liegt aber vermutlich immer noch auf dem Tisch. Warum gibt es keinen Aufschrei über diese ungeheuerliche Destabilisierung der Rüstungskontrolle?

Wie üblich gibt es ein Übermaß an westlichem Doppeldenken, das mit echter Heuchelei einhergeht. Die unlogische Mentalität ist ein Produkt von Arroganz und Hybris.

Darüber hinaus verfügen die beiden NATO-Mitglieder Großbritannien und Frankreich über ihre eigenen nationalen Atomwaffenarsenale, die angeblich nicht unter dem Kommando Washingtons stehen. Diese beiden Mächte stehen Russland durch ihre Aufrüstung des Kiewer Regimes aktiv feindlich gegenüber.

Darüber hinaus haben sich alle 30 Mitglieder des NATO-Bündnisses verpflichtet, die Vereinigten Staaten beim Einsatz von Nuklearstreitkräften zusammen mit ihren konventionellen Streitkräften zu unterstützen, und zwar im Rahmen der NATO-Bestimmung „Support of Nuclear Operations With Conventional Air Tactics“ (SNOWCAT).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Frage der Rüstungskontrolle und der Sicherheit völlig aus dem Gleichgewicht geraten ist, aber es ist das Verhalten der Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Partner, das zu diesem Ungleichgewicht geführt hat. Die arrogante Anmaßung der Straffreiheit, die vor allem Washington und London an den Tag legen, ist ein destabilisierender Faktor, der zu Doppelstandards führt, die in einer Welt, die angeblich unter der Herrschaft des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen steht, völlig inakzeptabel sind.

Der Konflikt in der Ukraine kann gelöst werden, wenn sich die westlichen Mächte an das Völkerrecht halten und die Bewaffnung des Kiewer Regimes stoppen würden. Die Ukraine muss in Zukunft ein neutraler Staat sein und die NATO muss ihre aggressive Expansion stoppen. Eine ernsthafte Politik der nuklearen Rüstungskontrolle muss den Abzug dieser Waffen aus den europäischen NATO-Mitgliedsstaaten und die Einbeziehung der britischen und französischen Arsenale als Teil eines umfassenderen Entspannungsrahmens beinhalten. Es ist jedoch zu beachten, dass die Bedingungen für den Frieden zum großen Teil von Washington und seinen westlichen Verbündeten abverlangt werden, das Richtige und Vernünftige zu tun. Die beunruhigende Frage ist jedoch: Können Washington und seine imperialistischen Lakaien vernünftig sein?

Solange kein aufgeklärtes Verhalten vorherrscht, ist Russland zu Recht intolerant gegenüber jeder Doppelmoral, die sich die Amerikaner, Briten und ihre NATO-Lakaien anmaßen. Jeder aggressive Schritt muss mutig und klug erwidert werden. Ohne diese Gegenmaßnahme gibt es Straffreiheit, was noch gefährlicher ist.

Westliche Mächte zur Rechenschaft zu ziehen, ist eine mächtige Zermürbungswaffe, denn es entlarvt ihre Korruption und ihren Betrug, ihre Doppelzüngigkeit und ihre fatale Arroganz. Die westliche Öffentlichkeit erkennt zunehmend den endemischen Bankrott ihrer vermeintlichen Machthaber.