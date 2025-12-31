Europas Bauernproteste warnen vor der Gefahr eines Zusammenbruchs der Lebensmittelversorgung in den USA

Die Technokratie zerschlägt jede Minderheit, die sich ihr in den Weg stellt – auch Bauern und Viehzüchter. Technokraten wollen, dass du ihre biotechnologisch hergestellten, im Labor produzierten Lebensmittel isst. Die BlackRocks dieser Welt wollen sämtliche natürlichen Ressourcen verschlingen (also Land). Dieser Plan wurde 1973 von der Trilateralen Kommission in Gang gesetzt. Rockefeller legte ihn in The Use of Land dar, die UNO formulierte ihn in Agenda 21 und der Agenda 2030; Larry Fink (ebenfalls Trilateralist) beschrieb ihn mit der Tokenisierung aller Vermögenswerte. Es ist unübersehbar und eindeutig belegbar. Wenn diese Irren nicht gestoppt werden, werden sie die „Mutter aller Hungersnöte“ in globalem Maßstab erzeugen. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber

Ich möchte sehr klar sein.

Ja, ich bin ein regenerativer Landwirt.

Ja, ich bewirtschafte meine Felder ohne Chemikalien.

Ja, ich spreche öffentlich – in Podcasts, auf Bühnen und in gedruckter Form – über bessere Wege der Lebensmittelproduktion.

Aber ich dämonisiere niemals Landwirte. Keine konventionellen Landwirte. Keine Landwirte, die in Systemen gefangen sind, die sie nicht selbst entworfen haben. Keine Landwirte, die mit extrem knappen Margen, massiven Schulden für Maschinen, Wetterrisiken und politischem Druck arbeiten, der sich gegen sie auftürmt.

Niemand möchte die Generation sein, die den Hof verliert.

Und doch ist genau das das, was sich derzeit in ganz Europa abspielt … und leise, stetig, auch in den Vereinigten Staaten.

In den letzten zwei Jahren haben sich Landwirte in ganz Europa in einem Ausmaß mobilisiert, das eigentlich die Schlagzeilen dominieren müsste. Stattdessen wurde es als Hintergrundrauschen behandelt.

In den Niederlanden protestieren Landwirte gegen Stickstoffvorschriften, die zu massenhaften Hofschließungen führen würden – selbst bei Betrieben mit geringen Inputs und regenerativen Methoden.

In Frankreich blockierten Landwirte Autobahnen und umzingelten Paris mit Traktoren, um gegen Treibstoffsteuern, Landnutzungsbeschränkungen und unmögliche Auflagen zu protestieren.

In Deutschland fuhren Zehntausende Landwirte mit Traktoren nach Berlin, weil Steuervergünstigungen auf Diesel gestrichen wurden, auf die viele Höfe zum Überleben angewiesen sind.

In Belgien kippten Landwirte Erzeugnisse und Mist vor EU-Gebäuden in Brüssel ab.

In Polen, Rumänien und Ungarn protestierten Landwirte gegen billige Importe und Vorschriften, die für heimische Produzenten gelten, nicht aber für ausländische Wettbewerber.

Das sind keine vereinzelten Ereignisse. Es sind anhaltende, multinationale Proteste von Menschen, die ganze Kontinente ernähren.

Und dennoch ist die Berichterstattung minimal, kurzlebig oder so gerahmt, als handle es sich um eine lästige Störung und nicht um eine existentielle Warnung.

Europäische Landwirte protestieren nicht gegen Umweltverantwortung. Viele praktizieren bereits Bodenschutz, reduzierte Betriebsmittel, Rotationsweide, Zwischenfruchtanbau und bodenaufbauende Methoden.

Was sie ablehnen, ist eine Regulierung, die von der Realität entkoppelt ist.

Unter von der Europäischen Union und Initiativen wie dem Europäischen Green Deal vorangetriebenen Politiken sehen sich Landwirte mit Regeln konfrontiert, die willkürliche Stickstoffobergrenzen pro Hektar festlegen, synthetischen Stickstoff und organischen Stickstoff behandeln, als wären sie identisch, Flächenstilllegungen unabhängig vom lokalen Kontext verlangen und umfangreiche Berichts- und Compliancepflichten auferlegen, die kleine und mittlere Betriebe nicht tragen können.

Es geht längst nicht mehr um Bewirtschaftungsmethoden. Es gibt vollständig regenerative Landwirte – ohne Chemikalien, mit integrierter Tierhaltung, biologisch aktiven Böden –, die dennoch zu Tode reguliert werden.

Biologie lässt sich nicht per Tabellenkalkulation gesetzlich verordnen.

Weidende Rinder sind nicht dasselbe wie Tiere in Massentierhaltung.

Zwischenfruchtfelder mit integrierter Tierhaltung sind nicht dasselbe wie kontinuierlicher Monokulturanbau.

Niederschlag, Bodentyp, Hanglage, Klima und Ökosystemfunktionen spielen eine Rolle.

Doch moderne Regulierung ignoriert all das.

Stattdessen stützt sie sich auf Modellrechnungen, Durchschnittswerte, KI-Projektionen und eine „Öko-Wissenschaft“, die von ergebnisbasierter Messung losgelöst ist. Diese Regeln werden fernab der Felder geschrieben, einheitlich über radikal unterschiedliche Landschaften hinweg durchgesetzt und von Landwirten bezahlt, die niemals an den Tisch eingeladen wurden.

Wenn Regierungen weniger Chemikalien im Ernährungssystem wollen, ist die Lösung einfach: verbietet die Chemikalie. Und dann tretet zurück und lasst Landwirte sich anpassen und innovieren.

Was nicht funktioniert, ist die Regulierung der Landwirte selbst mit willkürlichen Input-Grenzen, die Differenzierung bestrafen und Konzentration belohnen.

Wenn Landwirtschaft nicht mehr praktikabel ist, wechselt Land den Besitzer.

Kleine und mittlere Betriebe geben zuerst auf. Familienland wird verkauft. Die Konzentration beschleunigt sich. Institutionelles Kapital rückt nach. Landwirte werden Pächter – oder verschwinden ganz.

Europäische Landwirte verstehen das. Deshalb sind sie wütend. Sie kämpfen nicht um Bequemlichkeit. Sie kämpfen um ihr Land, ihre Existenzgrundlage und ihre Lebensweise.

Sie wollen in Ruhe Lebensmittel produzieren.

Was Europa erlebt, ist keine fremde Anomalie. Es ist eine Vorschau.

In den Vereinigten Staaten ist die regulatorische Belastung für Landwirte und Lebensmittelunternehmer bereits überwältigend. Joel Salatin nannte sein Buch Everything I Want to Do Is Illegal, weil das für viele Landwirte keine Übertreibung ist – sondern Alltag.

Jede Genehmigung, jede Inspektion, jede Auflage und jede Geldstrafe wirkt wie eine Form der Besteuerung ohne Vertretung.

Keine Gründergeneration stellte sich ein Land vor, in dem jeder Schlachtkörper von einem Bundesinspektor gestempelt werden muss, in dem Landwirte kriminalisiert werden, wenn sie Lebensmittel direkt an ihre Gemeinden verkaufen, oder in dem Innovation außerhalb industrieller Modelle faktisch illegal ist.

Und doch sind wir genau hier gelandet.

Wenn all diese Eingriffe außergewöhnliche gesundheitliche Ergebnisse hervorgebracht hätten, könnte man vielleicht argumentieren, dass es das wert war.

Aber die Amerikaner sind kränker denn je.

Mehr als 40 Prozent der Erwachsenen sind fettleibig.

Fast die Hälfte der Erwachsenen hat Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes.

Stoffwechselstörungen sind zur Normalität geworden.

Das geschieht nicht trotz Regulierung. Es geschieht parallel zu ihr.

Warum also kollabieren nach Jahrzehnten von Lebensmittel- und Agrarregulierung die Gesundheitsergebnisse?

Weil die Regulierung nicht das eigentliche Problem adressiert. Sie schützt Konzerninteressen.

Landwirte haben keine mächtigen Lobbyisten. Chemiekonzerne schon. Saatgutkonglomerate auch. Große Verarbeiter ebenso.

Regulierung bewahrt häufig schädliche Substanzen im Ernährungssystem, während sie es Landwirten illegal macht, außerhalb zentralisierter, industrieller Lieferketten zu arbeiten.

Nach dem Food Safety Modernization Act unter Präsident Barack Obama konnten viele Landwirte plötzlich nicht mehr direkt an Lebensmittelgeschäfte verkaufen.

Lebensmittel mussten weiter transportiert werden. Zwischenhändler wurden verpflichtend. Kleine Produzenten wurden verdrängt.

Das Ergebnis war weniger frische Nahrung, geringere Nährstoffdichte und eine größere Distanz zwischen Menschen und ihren Lebensmitteln.

Möglicherweise haben wir bestimmte Arten lebensmittelbedingter Erkrankungen reduziert – aber wir haben keine gesündere Bevölkerung geschaffen.

Jede zusätzliche Eingriffsebene entfernt uns weiter von Lebensmitteln, Landwirten und biologischer Wahrheit.

Europäische Landwirte sind keine Extremisten. Sie sind Frühwarnsysteme.

Sie sagen uns, dass Überregulierung Resilienz zerstört, die Ernährungssicherheit untergräbt und die Kontrolle über Land und Lebensmittel zentralisiert.

Sie sagen uns, dass Bewirtschaftung nicht per Tabellenkalkulation verordnet werden kann.

Und sie bitten um etwas zutiefst Vernünftiges.

Redet mit uns. Nicht über uns.

Holt Landwirte an den Tisch. Reguliert auf der chemischen Ebene, wenn etwas unsicher ist. Messt Ergebnisse, nicht Inputs. Reduziert Bürokratie, statt sie auszuweiten.

Warum füllen Traktoren europäische Städte, während die Medien kaum Notiz davon nehmen?

Weil die Anerkennung dieser Proteste bedeuten würde, etwas Unangenehmes einzugestehen: dass Regierungen übergriffig sind, dass die Landwirte recht haben und dass die als „zum Wohle der Allgemeinheit“ verkauften Systeme sowohl der Öffentlichkeit als auch den Menschen, die sie ernähren, schaden.

Was in Europa geschieht, sollte jeden Amerikaner beunruhigen.

Denn sobald man Landwirte wegreguliert, bekommt man sie nicht zurück.

Und keine Gesellschaft überlebt lange, nachdem sie ihre Beziehung zum Land – und zu den Menschen, die wissen, wie man es bewirtschaftet – zerstört hat.