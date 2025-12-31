„Krieg des gesamten Volkes“: Venezuelas Basis erhebt sich zum Widerstand gegen Trumps Seeblockade

Von Andreína Chávez

Nachdem sie ein Jahrzehnt lang Sanktionen überstanden haben, sind die Kommunen Venezuelas bereit, sich Trumps illegaler Seeblockade und den Plänen der USA zur wirtschaftlichen Erstickung zu stellen.

CARACAS, Venezuela – Venezuelas Basisorganisatoren und Kommunarden reagieren mit Trotz und unerschütterlicher Entschlossenheit, die Souveränität ihres Landes zu verteidigen, nachdem US-Präsident Donald Trump Mitte Dezember eine „vollständige und totale Blockade“ gegen Venezuela verhängt hat.

In einem Interview am vergangenen Freitag sagte Präsident Trump, dass die USA „eine große Einrichtung“ in Venezuela zerstört hätten, von der Trump fragwürdig behauptete, sie sei in den Drogenhandel verwickelt gewesen. Die Operation der vergangenen Woche wäre der erste bekannte Angriff auf venezolanischem Boden, und Präsident Trump schien den Angriff am Montag zu bestätigen, als er gegenüber Reportern in Mar-a-Lago, seinem Club und Wohnsitz in Florida, sagte: „Es gab eine große Explosion im Hafengebiet, wo sie die Boote mit Drogen beladen.” „Sie beladen die Boote mit Drogen. Also haben wir alle Boote getroffen, und jetzt haben wir das Gebiet getroffen. Es ist das Einsatzgebiet – dort führen sie ihre Operationen durch – und das gibt es jetzt nicht mehr.”

Diese jüngste Eskalation erfolgt, nachdem seit Mitte August Tausende von US-Soldaten, Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen in der Karibik stationiert wurden, nur wenige Meilen vor der Küste Venezuelas. Die US-Blockade, die auf Behauptungen ohne glaubwürdige Quellen oder Beweise basiert, wurde im Rahmen einer angeblichen Drogenbekämpfungsmission gegen die Regierung von Nicolás Maduro verhängt.

Trump behauptete Mitte Dezember auch, dass die USA Anspruch auf „Ölrechte“ in Venezuela hätten, und verwies darauf, dass die US-Unternehmen ExxonMobil und ConocoPhillips vor fast zwei Jahrzehnten aus dem südamerikanischen Land „vertrieben“ worden seien. In den letzten Wochen haben US-Streitkräfte drei Öltanker in der Karibik beschlagnahmt.

Diese Aktionen wurden von Caracas als illegale Akte der Seepiraterie unter einseitigen Sanktionen ohne jegliche Grundlage im Völkerrecht angeprangert. Die Maduro-Regierung bezeichnete die Beschlagnahmungen als „schwerwiegenden Akt internationaler Piraterie“ sowie als „offenkundigen Diebstahl“. Jedes Schiff hatte etwa 1,8 Millionen Barrel venezolanisches Merey-16-Rohöl geladen, und Trump hat angekündigt, dass die USA die Ladungen behalten würden.

„Die USA haben der Welt offenbart, dass ihre wahre Absicht schon immer darin bestand, Venezuelas Öl, Land und Ressourcen zu plündern. Wir werden jedoch nicht so leicht nachgeben, und es besteht die einhellige Entschlossenheit, unser Heimatland zu verteidigen”, erklärte Lana Vielma, Sprecherin der El Maizal Commune, einer ländlichen Gemeinde zwischen den Bundesstaaten Portuguesa und Lara, gegenüber Drop Site News.

Die Kommunen Venezuelas sind versammlungsorientierte, verfassungsmäßig verankerte und basisdemokratische politische Einheiten, die das Herzstück des sozialistischen Projekts des Landes bilden. Die Kommunen leisten einen wesentlichen Beitrag zur souveränen Produktion und sind zum Rückgrat des politischen Lebens des Landes geworden.

In den letzten Jahren haben die Kommunen Wirtschaftskreisläufe für den Austausch von Produkten und Dienstleistungen eingerichtet, die sie selbst produzieren, um sich gegenseitig zu unterstützen. Diese kommunalen Kreisläufe bieten eine Reihe von Waren an, darunter Getreide, Gemüse, Kaffee, Maismehl und Textilien. Im Jahr 2022 schlossen sich einige Kommunen unter der Marke „Hecho en Comuna“ zusammen, um über ihre Gemeinden hinaus nach dem Prinzip „Leben vor Kapital“ zu vertreiben.

Vielma erklärte gegenüber Drop Site, dass das Land besser als zwischen 2017 und 2020, als es vollständig von wichtigen Importen abhängig war, auf jede Form von wirtschaftlicher Sabotage vorbereitet sei. Wichtige Importe wie Lebensmittel wurden durch einseitige Sanktionen der USA unterbunden.

„Wir sind nicht mehr dieselben Menschen wie vor fünf oder zehn Jahren. Jetzt produzieren wir fast hundert Prozent der Lebensmittel, die wir konsumieren”, sagte Vielma, der auch Sprecher der Communard Union ist, einer Dachorganisation der kommunalen Bewegung Venezuelas.

Nach Angaben der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen waren die schwerwiegendsten Auswirkungen der US-Sanktionen Unterernährung, wobei 2,5 Millionen Menschen unter Ernährungsunsicherheit litten und 22 Prozent der Kinder unter fünf Jahren im Jahr 2019 Wachstumsstörungen aufwiesen. Das Centre for Economic Policy Research (CEPR) hat die „negativen Auswirkungen auf Ergebnisse wie Pro-Kopf-Einkommen, Armut, Ungleichheit, Sterblichkeit und Menschenrechte“ dokumentiert, die durch die Sanktionen verursacht wurden.

In den letzten zehn Jahren haben Initiativen der Regierung und der Volksmacht wie die Kommunen die Wirtschaft des Landes diversifiziert, souveränere Produktions- und Verteilungssysteme geschaffen und die Notwendigkeit von Zwischenhändlern beseitigt. Infolgedessen ist das Land fast vollständig autark geworden.

Hernán Vargas, Sprecher von Alba Movimientos und Aktivist für Wohnrechte, verurteilte Trumps „imperialistische Aktion” und zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Volksmacht dank ihrer zehnjährigen Erfahrung im Widerstand gegen Sanktionen gegen die wirtschaftliche Sabotage der USA „gepanzert” habe.

Der 2015 ins Leben gerufene Plan „Pueblo a Pueblo” gehört zu den Widerstandsmechanismen, die in Zeiten akuter Knappheit zu einer Lebensader wurden und bis heute funktionieren und über 100.000 Kinder ernähren. Das Programm verbindet ländliche Produzenten direkt mit organisierten Gruppen in städtischen Gebieten und verteilt frisches, erschwingliches Obst und Gemüse an Schulen im ganzen Land.

„Wir haben jetzt eine Diversifizierung bei der Produktion von Grundnahrungsmitteln wie Maismehl”, erklärte Vargas und bezog sich dabei auf ein venezolanisches Grundnahrungsmittel, das jahrzehntelang von einem Oligopol kontrolliert wurde und in den schlimmsten Jahren der Krise aus den Regalen verschwand. Heute sorgen zahlreiche private, staatliche und kommunale Produzenten dafür, dass eine Vielzahl von Produkten landesweit verfügbar ist.

Die venezolanische kommunale Bewegung hat sich verpflichtet, eine Wirtschaft zu stärken, die sich auf das Leben und die Befriedigung der heimischen Bedürfnisse konzentriert, und ist entschlossen, die Souveränität trotz des Drucks der USA zu bewahren. Vargas erklärte, dass die nächste Herausforderung für die kommunale Bewegung darin bestehe, die Produktion durch wirtschaftliche kommunale Kreisläufe, die die Primärproduktion, Verarbeitung, Lieferung, Verteilung und den Verbrauch umfassen, auf alle Teile Venezuelas auszuweiten.

„Wir verurteilen und äußern unsere Empörung, aber wir denken auch über konkrete Maßnahmen nach“, sagte Vargas gegenüber Drop Site. „In den letzten Jahren haben wir Produktionsketten gesichert, die etwas mehr als 80 Prozent der wichtigsten Konsumgüter des Landes abdecken. Diese Kapazität muss gestärkt werden, und die größte Herausforderung besteht darin, die kommunale Produktion in diese Vertriebsketten zu integrieren.“

Ein Arbeiter transportiert Gemüse zur Unterstützung von „Plan Pueblo a Pueblo“, einer Basisinitiative für Ernährungssouveränität in Venezuela (Quelle: MinComunas).

US-Operationen in der Karibik

Seit September haben US-Streitkräfte in der Region kleine Zivilschiffe bombardiert und dabei mehr als 90 Menschen in karibischen und pazifischen Gewässern getötet, wobei US-Beamte ohne Beweise behaupteten, dass diese Schiffe Drogen transportierten. Die Angriffe wurden von UN-Experten als außergerichtliche Tötungen eingestuft. Daten der Vereinten Nationen und Informationen der US-Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) zeigen, dass Venezuela weder ein Produzent noch ein wichtiger Transitstaat für Kokain oder Fentanyl ist.

Das karibische Land verfügt über die größten Ölreserven der Welt, wobei über 90 Prozent seiner Deviseneinnahmen aus Ölexporten stammen. Seit 2017 hat Washington Finanzsanktionen gegen die staatliche Ölgesellschaft PDVSA verhängt, gefolgt von einem Ölembargo im Jahr 2019 und weiteren sekundären Maßnahmen im Jahr 2020. Die Rohölproduktion erreichte 2020 einen historischen Tiefstand, was zu einem wirtschaftlichen Abschwung führte, den Experten als den schlimmsten Rückgang in Friedenszeiten in der modernen Geschichte bezeichneten. Andere wichtige Wirtschaftssektoren – darunter das Bankwesen, der Bergbau und wichtige Importe – wurden ebenfalls ins Visier genommen, was zu einer weit verbreiteten Verknappung von Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff führte.

Die von Washington verhängte illegale Seeblockade des Landes zielt darauf ab, die Vermarktung von Öl, dem wichtigsten Rohstoff des Landes, auf den internationalen Märkten weiter zu erschweren. Ökonomen warnen, dass diese Maßnahmen darauf abzielen, dem belagerten Land die Hartwährung zu entziehen, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Staatsfinanzen haben würde.

Befürworter der Kampagne Washingtons, wie Ryan Berg, Direktor des Amerika-Programms am Center for Strategic and International Studies, hatten behauptet, dass die USA lediglich ihre Sanktionspolitik durchsetzen und nur „sanktionierte” Schiffe verfolgen würden. Die zweite Beschlagnahmung des unter panamaischer Flagge fahrenden Schiffes „Centuries”, das nicht unter Sanktionen steht, deutet jedoch darauf hin, dass Trump beabsichtigt, seine „vollständige und totale Blockade” der venezolanischen Ölindustrie durchzusetzen.

Rechtsexperten betrachten die Beschlagnahmung der Tanker und die Seeblockade als eine beispiellose Kriegsmaßnahme, die einer einseitigen Kriegserklärung gleichkommt und gegen die Grundsätze der Souveränität und Selbstbestimmung verstößt.

„Die Vereinigten Staaten haben keine Zuständigkeit, ein Schiff zu beschlagnahmen, sei es auf hoher See oder in den Hoheitsgewässern eines anderen Landes”, erklärte Rubén Bolívar gegenüber Drop Site. Bolívar, ein venezolanischer Experte für internationales und Seerecht, stellte klar, dass ein Schiff, das vom Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) des US-Finanzministeriums mit Sanktionen belegt ist, nicht illegal oder als „Schattenflotte“ operiert, wie US-Beamte behauptet haben. Das OFAC reagiert auf die Außenpolitik der USA und hält sich nicht an die Norm, Sanktionen über den UN-Sicherheitsrat oder das gesamte UN-System zu verhängen.

Bolívar warnte, dass Tanker, die nicht von der OFAC sanktioniert sind, aufgrund eines „Overcompliance-Effekts“ den Handel mit venezolanischem Öl vermeiden könnten. Berichten zufolge sind mehrere Tanker, die auf dem Weg in das karibische Land waren, um Verdünnungsmittel zu liefern oder Öl abzuholen, auf halber Strecke umgekehrt. Unterdessen bleiben beladene Schiffe aus Angst vor einer Beschlagnahmung in venezolanischen Häfen.

„Die USA verbreiten nicht mehr die Erzählung vom Kampf gegen den Drogenhandel. Trump hat offen erklärt, dass die Absicht darin besteht, das Öl „zurückzugewinnen”, das seiner Meinung nach nach der Verstaatlichung Venezuelas gestohlen wurde”, sagte Bolívar. Er geht davon aus, dass sich die Erzählung bald zu einer „transaktionalen” ändern könnte, da die USA versuchen, Einfluss auf Caracas zu gewinnen.

Im Jahr 2007 beschlossen ExxonMobil und ConocoPhillips, ihre Ölprojekte in Venezuela aufzugeben, nachdem sie sich geweigert hatten, zu einer gemischten Eigentumsstruktur mit staatlicher Mehrheitsbeteiligung überzugehen. Nachdem sie zunächst eine Entschädigung durch ein internationales Schiedsverfahren angestrebt hatten, könnten ConocoPhillips und andere Kläger bald von der Versteigerung von CITGO profitieren, der in den USA ansässigen venezolanischen Öltochtergesellschaft, die 2019 beschlagnahmt wurde und einen Wert von mehreren Milliarden Dollar hat.

Die Regierung Maduro prangert seit langem Washingtons ölgetriebene Agenda zum Regimewechsel an und verurteilt die Vorwürfe des „Narkoterrorismus“ als Teil einer Manipulationskampagne. In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung bezeichnete Caracas die Seeblockade als „groteske Drohung“, die offenlege, dass Washington seit jeher die Absicht habe, sich die Ressourcen des Landes anzueignen.

„Der US-Präsident versucht, Venezuela eine irrationale Seeblockade aufzuerlegen, um den Reichtum unseres Landes zu stehlen. Wir werden nie wieder eine Kolonie eines Imperiums sein“, heißt es in dem Kommuniqué. Darin werden auch die Ölblockade und die Militarisierung der Karibik als Verstoß gegen die UN-Charta und das Recht auf freie Schifffahrt und freien Handel angeprangert.

Als Reaktion auf Trumps kriegerische Aktionen bekräftigte die Fuerza Patriótica Alexis Vive, ein sozialistisches Selbstverteidigungskollektiv aus der Kommune El Panal in Caracas, die Fähigkeit der revolutionären Basisorganisation, „die Produktion, Versorgung, Kommunikation und den kollektiven Schutz auch unter widrigsten Bedingungen aufrechtzuerhalten“. Die Organisation erklärte, Washington stehe in Caracas vor einem „Krieg des gesamten Volkes“.