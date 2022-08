Offene Grenzen, der grüne Betrug und der Boykott der bösen russischen Energie werden den beschleunigten Zusammenbruch einer schwankenden Union sicherstellen.

Wenn die Deutschen in großer Zahl zusammenkommen und nicht gerade Bruce Springsteen bei seinem Auftritt bei Born In the USA 1988 von der bedrückenden Seite einer Betonmauer aus zuschauen, wird die Menge von einer giftigen Infusion von Assimilationshysterie durchdrungen, die sich auf jeden Einzelnen überträgt, und dann passieren oft schlimme Dinge.

Gibt es eine Studie über die Formbarkeit der deutschen Psyche zum Herdenverhalten? Wahrscheinlich hat die deutsche Regierung bereits eine solche im Geheimen durchgeführt und setzt sie bei Bedarf gegen das Volk ein. Zweifellos hält der deutsche Gesundheitsführer Karl Lauterbach die Feinheiten dieser Studie bereit, wenn er seine sozialen Tyranneien einfärbt.

Als ich mit einer Mutter aufwuchs, die als Tochter eines deutschen Vaters und einer französischen Mutter im frisch von der deutschen Besatzung befreiten französischen Elsass geboren wurde, war es oft so, als würde ich David Banner mit einem Croissant beobachten, bevor sie schnell aus ihren Kleidern herauswuchs und sich in ein grünes Monster der Selbstbehauptung verwandelte. Wann immer das Deutsche in ihr zum Vorschein kam, entdeckten mein Bruder und ich durch das, was man Achtung! nennen könnte, dass die Dinge mit Sicherheit starrer werden würden. Nennen wir es eine regelbasierte Ordnungserziehung.

Als es in der Schule an der Zeit war, eine zweite Sprache zu wählen, um die erforderlichen Punkte für den Schulabschluss zu erhalten, war Deutsch die letzte Fremdsprache auf unserer Liste. Wenn wir unsere Mutter jedes zweite Wochenende stundenlang am Telefon sprechen hörten, prägten sich die rauen Klänge des Hackens und Hauens grässlicher Kombinationen dysfunktionaler Konsonanten in unser Gehör ein. Um es freundlich auszudrücken, dem Deutschen fehlt eine gewisse rhythmische Musikalität, ein besonderes Je ne sais quoi, das in den romanischen Sprachen überbordet.

Als Produkte eines lächerlich voreingenommenen öffentlichen Bildungssystems in Amerika mit einem Geschichtslehrplan, der von den Planern des Pentagons im Kalten Krieg verfasst wurde, salutierten mein Bruder und ich jeden Morgen vor der Flagge, gelobten Treue zu dem, wofür sie steht, und lernten durch eine Kombination aus Lehrbüchern, die von Siegern gegen die Nazi-Maschinerie geschrieben wurden, und einem Hollywood, in dem es von Überlebenden ihrer schlimmsten Dekrete nur so wimmelte, dass Deutschland immer noch ein ernsthaftes Problem mit der westlichen Öffentlichkeitsarbeit hatte.

In den letzten Jahrzehnten und insbesondere in den letzten zwei Jahren haben sie ihr Bestes getan, um das Problem noch viel, viel schlimmer zu machen.

Es ist keine Überraschung, dass sich Deutschland als Bioterrorstaat etabliert hat, der seine eigenen Bürger mit einer bizarren Rechtsverordnung namens „Infektionsschutzmaßnahmen“ terrorisiert. Mehr als zwei Jahre nach der ersten medienwirksamen Welle der weltweiten Pandemie-Hysterie sind diese Maßnahmen nichts anderes als ein endloses medizinisches Theater.

Neue Mandate für „Sicherheitsmaßnahmen“ in öffentlichen Verkehrsmitteln, die gerade für die erwarteten Virus-„Wellen“ im Herbst und Frühjahr veröffentlicht wurden, offenbaren eine machthungrige autoritäre Regierung, die versucht, ihre Bürger mit Diktaten zu Untertanen zu machen, die dazu dienen, Gehorsam und Unterordnung an ihre grundlegenden Menschenrechte zu binden, während sie aus den Ungeimpften Untermenschen macht. Der deutsche Staat benötigt keine Beweise oder wissenschaftlichen Begründungen, wenn seine Ziele auf Macht und Kontrolle beruhen.

Man kann in Zgorzelec, Polen, ohne eine spezielle Maske, die nichts gegen die Verbreitung des Schnupfenvirus ausrichtet, in einen Zug steigen und drei Minuten über die Stadt (und die Grenze) nach Görlitz, Deutschland, fahren, wo man besser mit einer speziellen Maske ankommt, die nichts gegen die Verbreitung des Schnupfenvirus ausrichtet, oder man wird nach seinen Papieren gefragt.

Das einzige Deutsch, um das ich meine Mutter je gebeten habe: Ich habe meine Papiere nicht! Meine Papiere, ich habe sie verloren!

Die amerikanische Dramatikerin CJ Hopkins hat die Tyrannei der neuen Normalität im neuen normalen Deutschland routinemäßig dokumentiert, ebenso wie Eugyppius und Margaret Anna Alice, deren Briefschreibaktivismus und Beharrlichkeit bewundernswert sind.

Was niemand offen in Betracht gezogen hat, ist die Möglichkeit, dass die Deutschen dies wollen. Es gab keine Unruhen, keine Proteste in nennenswerter Zahl, keine äußeren Zeichen von Strum und Drang, die in den Straßen von Paris oder auf den Autobahnen von Holland leichter ausgelöst werden könnten. Das Volk mag darauf konditioniert sein, dies zu wollen, und Millionen von Außenstehenden, die das deutsche Volk anflehen, „aufzuwachen“, mögen nicht ausreichen, um seinen gefährlichen Kurs zu korrigieren.

Es erscheint jeder freien Seele unmöglich zu glauben, dass das deutsche Volk dies will, aber vielleicht haben wir es nicht mit einem Volk zu tun, für das Freiheit ein hohes Maß an Verständnis oder Wertschätzung hat oder für das das „Brechen der Regeln“ als ein Akt edler Rebellion zur Befreiung von Körper und Geist von staatlicher Kontrolle angesehen wird. Es könnte sich um ein Volk handeln, das sich die staatliche Kontrolle über jeden Aspekt seines Lebens wünscht.

Wir sprechen von einem Staat mit sieben Millionen türkischen fünften Kolumnisten, die trotz lebenslanger Unterstützung durch den deutschen Steuerzahler dem türkischen Diktator Erdogan treu ergeben wären und nicht zögern würden, die deutsche Regierung in einer Woche auf seinen Befehl hin zu stürzen. Angesichts des maroden Zustands des deutschen Militärs könnten sie es wahrscheinlich an einem Feiertagswochenende stürzen.

Die Toleranz der Deutschen gegenüber dem Unerträglichen hat sich ins Unermessliche gesteigert, was zum Teil auf das schlechte Licht zurückzuführen ist, in dem sie von den westlichen Nationen gesehen werden. Das macht sie gleichzeitig beschämt und anfällig dafür, durch Selbstzensur und selbstzerstörerische Überkompensation die gleichen Fehler der Vergangenheit zu wiederholen.

Die Deutschen haben die performative Tugendhaftigkeit als einen Bewältigungsmechanismus zur Sühne für historische Sünden angenommen. Sie stehen routinemäßig an Bahnhöfen mit „Flüchtlinge willkommen“-Schildern, obwohl es in der Silvesternacht 2015 in einer Stadt zu Hunderten von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen durch neue Kulturbereicherer kam. Für deutsche Mädchen und Frauen ist es nicht einmal mehr sicher, nachts allein auf den Straßen der Großstädte zu gehen.

Die Lernkurve für Deutsche ist ziemlich hoch, während ihre Toleranz für Missbrauch aller Art, einschließlich der absurden kleinlichen bürokratischen Diktate von kleinen Männern wie Gesundheitsführer Lauterbach, noch höher ist.

Vor einigen Jahren fragte mich ein deutsches Mädchen in einem Doktorandenseminar mit ernstem Gesicht: „Was ist mit euch Amerikanern und der Redefreiheit? Sollte der Staat nicht die Würde der Menschen vor schädlichen Äußerungen schützen und nicht das Recht der Menschen, unwürdige Dinge zu sagen?“ Das ist das Ausmaß der Blindheit und der Gehorsamsmentalität gegenüber dem Staat, mit dem wir es zu tun haben.

Als ich ihr zu erklären versuchte, dass der Begriff „Würde“, obwohl er in den ersten Artikeln vorkommt, in der deutschen und der EU-Verfassung nicht definiert ist und daher manipulativen und absurden Interpretationen unterliegt, und dass nur die freie Rede, die Fähigkeit aller, ohne Angst vor staatlicher Verfolgung zu sprechen, die Unwürdigen befreien kann, was immer dieses Wort auch bedeuten mag. Aber sie fand keine Würde in meiner Erklärung.

Wenn die liberale Weltordnung jemals ein Beta-Testgelände für neue nachhaltige Tyranneien bräuchte, wäre Deutschland der perfekte Ort, und es scheint, dass die wahren Manager des globalen Chaos – von denen einige wenige deutsche Staatsbürger sind, für die die Regeln niemals gelten werden – dies wissen.

Andrew Tate: „Haben die Deutschen nichts daraus gelernt, Regierungen blindlings zu folgen?“

Andrew Tate: "Have Germans learned nothing from blindly following governments?" pic.twitter.com/MUP76wM8AO — Rory (@Rorysunderpants) August 26, 2022

Als Fundament des 27 Nationen umfassenden EU-Blocks befindet sich Deutschland in einer einzigartigen Position, in der seine wirtschaftliche Stärke Vorteile für das Gleichgewicht der schwächeren Mitglieder des Blocks mit sich bringt, aber seine Amtszeit als kontinentaler Kapitän hat auch ungeprüfte Folgen.

Die bevorstehenden Energiekrisen, die wirtschaftliche Rezession und die daraus resultierende soziale Instabilität werden über die eigenen Grenzen hinaus Auswirkungen haben. Soziale Unruhen in unterworfenen Schuldnerhauptstädten wie Athen oder Rom oder selbst jahrelange Unruhen in der Pariser Gillet Jaunes haben kaum Auswirkungen auf den Rest der Union. Doch wenn Chaos und wirtschaftliche Unruhen vor der Tür des finanziellen Herzstücks der Union mit dem größten Bruttoinlandsprodukt (BIP), das 35 % höher ist als das des nächsten EU-Landes Frankreich, auftauchen, steht die Stabilität des gesamten europäischen Projekts auf dem Spiel.

Deutschland und die Europäische Union haben beide eine neue Führung. Auf nationaler Ebene ist der neue Reichsführer Olaf Scholz aus demselben ostdeutschen Stasi-Stoff genäht wie seine Vorgängerin, die Königin der kontinentalen Zerstörung, Angela Merkel, die nach der Öffnung der Grenzen und der Überflutung der Union mit Millionen von unassimilierbaren und dauerhaften jungen Mündeln der vom EU-Steuerzahler finanzierten Wohlfahrt auf ihre Finca in Uruguay geflohen ist. Was hat es damit auf sich, dass deutsche Regierungschefs den Kontinent zerstören und nach Südamerika fliehen?

Proklamationen eines tugendhaften wirtschaftlichen und sozialen Selbstmords.

Deutschland ist ideologisch immer noch weitgehend so gespalten wie vierzig Jahre lang während des Kalten Krieges. Der Unterschied besteht darin, dass der Westen dem ehemaligen Osten, der DDR, viel ähnlicher geworden ist, während die oft wirtschaftlich verlassenen östlichen Städte sich dem antiglobalistischen Populismus verschrieben haben.

Die oben erwähnte Doktorandin aus Deutschland gehörte zu einer Gruppe von EU-finanzierten Forschern, die aufgrund ihrer ideologischen Neigungen ausgewählt wurden. Ihre Forschungsarbeit sollte sie nach Leipzig im Osten führen, wo sie die Wurzeln der deutschen „Rechtsextremen“ erforschen sollte, bei denen es sich einfach um Rechtspopulisten handelt, die in der deutschen Konzernpresse regelmäßig als „Faschisten“ beschimpft werden.

Überall dort, wo der Gestank und die schmutzigen Überreste des Kommunismus aus dem letzten Jahrhundert noch nicht abgenutzt sind, sind die Menschen zu Recht misstrauisch gegenüber zentralisierten Mächten, gegenüber aufgeblähten bürokratischen Verwaltungsstaaten. Brüssel und die von Deutschland kontrollierte EU sind nicht anders, selbst aus der Sicht eines „rechtsextremen“ Deutschen in Leipzig.

Tatsächlich wird jede Regierung, die nicht eine hundertprozentige Tochter der liberalen Weltordnung im ehemaligen kommunistischen Block ist, von der westlichen Konzernpresse als „rechtsextrem“, „gefährliche antidemokratische Populisten“ oder „Faschisten“ verleumdet. Dazu gehören Ungarn, Polen, die Slowakei, die Tschechische Republik, Rumänien und Bulgarien. Allerdings sind die Menschen in diesen Ländern in der Lage, über die absurden Vorwürfe zu lachen, während der Vorwurf „faschistisch“ in Deutschland eher reflexartig zu Nachgiebigkeit und Selbstzensur führt.

Der kommende Winter wird Herausforderungen mit sich bringen, die die Europäische Union noch nie bewältigt hat, und wie vieles in den letzten Jahren könnte das alles ganz bewusst geschehen. Bis Juni dieses Jahres lieferte russisches Erdgas ein Drittel des deutschen Energiebedarfs. Nach dem Ausstieg aus der sauberen und effizienten Kernenergie zugunsten der grünen Agenda hatte Deutschland geplant, diese verlorenen Kilowattstunden durch noch mehr billiges russisches Erdgas über eine zweite Nord-Stream-Pipeline zu ersetzen. Aber um seine Unterstützung für die Nazis in der Ukraine zu signalisieren, muss man eine nationale Energiepolitik aufgeben, die seit Jahrzehnten entwickelt wurde.

Auch Polen ist begierig darauf, auf den EU-Energieselbstmordzug aufzuspringen. Wie die Schweden wurden auch die Polen von Geburt an dazu erzogen, alles zu akzeptieren, wenn sie glauben, den Russen (oder den Deutschen) überlegen zu sein. Der neue nationale Energieplan in Polen sieht vor, mehr minderwertige polnische Kohle zu verbrennen, anstatt billige und weniger schwefelhaltige russische Kohle zu kaufen, aber die Differenz wird in den drei Monaten bis zum Winter niemals ausgeglichen werden können, also kauft die Regierung Kohle auf dem internationalen Markt ein.

Selbst wenn sie sich rechtzeitig Kohle auf dem internationalen Markt sichern würde, gäbe es keine Möglichkeit, sie an die drei Millionen Haushalte zu verteilen, die im Winter noch Kohle verbrennen. Derzeit sind die Ostseehäfen und die nationalen Eisenbahnlinien mit militärischen und humanitären Lieferungen verstopft, die in die Ukraine strömen.

Polen wird sich auch auf eine Weise vom russischen Gas entwöhnen, die der geopolitischen Realität nicht gerecht wird. Die polnische und die slowakische Regierung haben gerade eine Erdgaspipeline in der Nähe der gemeinsamen Grenze mit der Ukraine fertiggestellt, die immer noch reichlich russisches Gas über die alte sowjetische Energiestrasse, die Bruderschaftspipeline, bezieht. Polens PiS-Partei (Recht und Gerechtigkeit) freut sich über das russische Erdgas, denn wie das Coronavirus, das gefährlich wird, sobald es auf deutsches Gebiet gelangt, ist das Gas, sobald es durch die Ukraine nach Polen gelangt, nicht mehr russisch und damit nicht mehr böse. Stattdessen wird es auf magische Weise zu tugendhaftem ukrainischem Gas.

Viktor Orbán und Ungarn spielen die selbstmörderischen Energiespiele nicht mit und haben im Voraus eine ständige Versorgung mit russischem Gas über die südliche TurkStream-Pipeline ausgehandelt, die jetzt durch Bulgarien und Serbien verläuft. Die Kosten für dieses Gas wurden im vergangenen September ausgehandelt, als Orbán die Zeichen der Zeit erkannte.

Seit 2013 subventioniert Ungarn die Kosten für Erdgas, was ein wichtiger Grund für Orbáns Beliebtheit im Land ist. In diesem Jahr ist damit Schluss, bis zu einem gewissen Punkt. Während die Deutschen frieren oder pleite gehen, wird die ungarische Regierung weiterhin die Energiekosten für den Winter bis zur Höhe des Durchschnittsverbrauchs eines Mittelklasse-Haushalts unterstützen. Ferner müssen die wohlhabenderen Ungarn die Differenz bezahlen. Dies führt zu anderen wirtschaftlichen Problemen, da größere Unternehmen, wie Hotels, die keine Firmen sind, die Schließung für den Winter in Betracht ziehen.

Ungarn sieht einer Zukunft mit anhaltenden Energieproblemen für den Block entgegen und plant vorausschauend, indem es die schöngeistige energiepolitische Agenda seiner kurzsichtigen Unionsnachbarn ignoriert, während es sich mit seinem bösen Feind zusammenschließt. Russland hat in jüngster Vergangenheit dem Bau von zwei Atomreaktoren in Ungarn zugestimmt, sehr zum Ärger und zur Bestürzung der Medienmaschinerie der liberalen Weltordnung.

Die Stabilität Europas hängt von der russischen Energie ab. Die Konstrukteure des globalen Chaos haben das schon immer gewusst, und deshalb sorgen sie weiterhin dafür, dass der Krieg in der Ukraine nur mit noch mehr Krieg enden kann. Die EU zu zwingen, wirtschaftlichen Selbstmord zu begehen, indem sie ihre Unterstützung für die Nazis in der Ukraine signalisiert, erreicht viele große Reset-Ziele auf einen Schlag.

Beschleunigt die erzwungene Abkehr von fossilen Brennstoffen und führt zu Engpässen im Energienetz

Erhöht die Kosten für Erdöl und Erdgas durch zerstörerische russische Sanktionen

macht die Kosten für die Herstellung von Gütern unerschwinglich, was die Schließung von Fabriken in ganz Europa erzwingt

Verursacht eine Rezession, vielleicht sogar eine große Depression im Westen

Erhöhte Produktionskosten, insbesondere in der Landwirtschaft, werden zu Nahrungsmittelknappheit und Hyperinflation führen.

Es ist nicht Putin, der den Europäern das Leben schwer macht, sondern die handverlesenen Chefs der europäischen Regierungen, die sich einig sind, dass sie die böse, aber billige und reichlich vorhandene russische Energie, die seit Jahrzehnten das wirtschaftliche Lebenselixier des Kontinents ist, meiden müssen.

Russland hat so viel überschüssige Energie, die es nirgendwo hinschicken kann, dass es eine ewige Flamme aus brennendem Gas angezündet hat, die vom Weltraum aus sichtbar ist, und zwar in einer Anlage außerhalb von St. Petersberg am Eingang der Nord Stream-Pipelines. Energieanalysten gehen davon aus, dass dort täglich über 10 Millionen Dollar Flüssiggas verbrannt werden, genug, um in diesem Winter 1,5 Millionen deutsche Haushalte zu wärmen. Offenbar ist die Flamme auch von Finnland aus zu sehen, wo ein Fünftel der Energieversorgung ausfallen wird, wenn das russische Gas nicht mehr fließt.

Eine Einigung mit Russland über endlose Lieferungen erschwinglicher Energie wäre zu einfach, zu bequem und würde nichts für die NATO oder den Würgegriff der Vereinigten Staaten über den Energiebedarf der Europäischen Union und ihren Wunsch, den Euro dem Dollar als globale Reservewährung unterzuordnen, bewirken.

Das hysterische Geschrei der Vereinigten Staaten über die Schuld Russlands an jedem Problem im In- und Ausland, von der Erfindung der „geheimen Absprachen zwischen Trump und Russland“ und der „russischen Desinformation“ bis hin zur Beschuldigung amerikanischer Politiker und Experten, „Putins Marionette“ zu sein, war immer so unaufrichtig, dass es geradezu lächerlich ist.

Es ging nie darum, sich mit Russland zu verfeinden oder Russland als Bedrohung zu betrachten, sondern immer darum, Europa in die Schranken zu weisen und es daran zu erinnern, dass seine Herren nicht in Moskau, sondern im Distrikt der Korruption sitzen.

Die EU ist ein Fundament für den europäischen Zusammenhalt, und die EU mag von Deutschland kontrolliert werden, aber Europa gehört den Vereinigten Staaten, die es in ihrem Stall halten und keine Kosten scheuen werden, um Milliarden an Nazis in der Ukraine zu waschen, um Deutschland daran zu erinnern, dass es seinen Nord Stream 1 oder 2 nicht haben kann und dass es besser mit der Agenda mitmachen sollte, für die liberale Weltordnung zu leiden und zu frieren.

Die Europäische Union macht das alles gerne mit, denn das ist schon seit langem der Plan. Schmerz, Leid, Selbstgeißelung für große Umwälzungen, kontrollierte Zerstörung der Wirtschaft, Zerstörung der Energienetze, Zusammenbruch der Versorgungsketten, performative Tugendhaftigkeit, die vorgibt, Gutes zu tun, indem sie den Planeten rettet. Das ist alles so starr, so prätentiös, so unfassbar psychotisch dämlich. Es ist alles so deutsch.

Darf ich vorstellen: der neue Chef der Europäischen Union.

Ein Deutscher, natürlich.