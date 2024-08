Ex-Botschafter warnt eindringlich: US-Streben nach Vorherrschaft bedroht Zukunft der Menschheit

Ein weiterer hochrangiger australischer Vertreter äußert sich gegen AUKUS und die Gefahr einer „USA, das entschlossen ist, seine Vorherrschaft zu bewahren“: Ross Garnaut, ehemaliger australischer Botschafter in China und früherer wirtschaftlicher Chefberater von Premierminister Bob Hawke.

Hier ist, was er sagt:

Die USA müssen ihr Streben nach Vorherrschaft aufgeben, die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel

„Es gibt keine Zukunft für unsere beiden Völker [Australien und USA], und es könnte keine Zukunft für die Menschheit geben, es sei denn, unser US-Verbündeter gewöhnt sich daran, einer von mehreren mächtigen Staaten in einer Welt zu sein, die keinem von ihnen die Vorherrschaft einräumt.“

AUKUS steht im Widerspruch zur australischen Unabhängigkeit

In Bezug auf AUKUS fragt er: „Ist AUKUS mit der Bewahrung der australischen souveränen Unabhängigkeit in zukünftigen Entscheidungen über Krieg und Frieden vereinbar?“ Damit impliziert er natürlich, dass die Antwort nein lautet…

„Gefährlich, Gedanken an Unabhängigkeit“ in Taiwan zu fördern, das Problem muss „von Chinesen auf dem Festland und in Taiwan gelöst werden“

„In einer sich verändernden Welt bleibt eines unverändert: Jede Regierung in China wird entschlossen sein, niemals zuzulassen, dass Taiwan als unabhängiger Staat entsteht … Wir möchten, dass die Menschen auf Taiwan unter einem politischen System leben, das so nah wie möglich an dem liegt, das von den meisten von ihnen bevorzugt wird. Letztendlich wird dies von Chinesen auf dem Festland und in Taiwan gelöst werden. Freunde der USA müssen Amerikanern, die denken, sie hätten das Wohl der Menschen in Taiwan im Auge, erklären, dass es gefährlich ist, Gedanken an Unabhängigkeit zu fördern.“

Er sagt auch, es sei ein „gefährlicher Fehler“, Chinas langjährige Weigerung, den Einsatz von Gewalt zur Verhinderung der Unabhängigkeit Taiwans auszuschließen, „als Hinweis auf seine Bereitschaft zu werten, militärische Gewalt gegen andere Staaten einzusetzen“.

Verheerende Konsequenzen für Australien, wenn es sich (durch AUKUS) in einen Krieg über Taiwan verwickeln lässt

„Amerika würde durch einen Krieg mit China über den Status Taiwans Schaden nehmen, aber solange kein großer nuklearer Schlagabtausch beide Großmächte lähmt, wäre seine Souveränität nicht gefährdet. Die Australiens hingegen schon. In der Tat bezweifle ich, dass Australien als souveräne Einheit überleben könnte, wenn es von den meisten Teilen Asiens isoliert würde – was wahrscheinlich die Folge wäre, es sei denn, die USA erringen einen entscheidenden und schnellen Sieg in einem Krieg, an dem unser Militär beteiligt ist.“