Der VIERTE WELTKRIEG ist bereits da

Von Lorenzo Maria Pacini

Wenn Sie immer noch darauf warten, dass jemand offiziell den Beginn des Dritten Weltkriegs (WWIII) verkündet, dann liegen Sie falsch. Wir sind bereits dabei.

Wenn Sie immer noch darauf warten, dass jemand offiziell den Beginn des Dritten Weltkriegs (WWIII) verkündet, dann liegen Sie falsch. Wir sind bereits dabei. Und es gibt jemanden, der anfängt, über den Vierten Weltkrieg zu sprechen.

Geschichte, Strategie, Psychologie

Die politischen und sicherheitspolitischen Führer des Westens haben weit mehr als ihre „östlichen“ Gegenstücke wie Russland und die Volksrepublik China nicht erkannt, dass die Hauptkraft auf dem strategischen Schlachtfeld zu Beginn des 21. Jahrhunderts sogar der psychologische Bereich ist obwohl sie die kognitive Dimension schon lange erforscht und viele Jahre in die Forschung investiert haben. Die Höhe der Verteidigungsausgaben ist nur ein kleiner Teil des strategischen Erfolgs oder Misserfolgs. Jeder Erfolg oder Misserfolg wird vom Verstand erzeugt, und zu keinem Zeitpunkt in der jüngeren Geschichte war dies offensichtlicher als heute, als formelle Konflikte während und nach dem Kalten Krieg zu einem untergeordneten Faktor im sich verändernden globalen Machtgleichgewicht geworden sind.

Was in den Köpfen – und insbesondere im „kollektiven Geist“ – der Bevölkerung vor sich geht, ist der entscheidende Faktor, der über Erfolg oder Misserfolg der Strategie entscheidet. Dieser Faktor, die Moral (wie er gewöhnlich genannt wird), war schon immer manipulierbar, aber heute ist er es besonders dank der Massenkommunikation, die die traditionellen Formen der Kommunikation weniger effektiv gemacht hat. Die Fähigkeit, eine Massenpsychose, einschließlich einer Massenhysterie, zu erzeugen, ist dank der Fähigkeit zur elektronischen Peer-to-Peer-Kommunikation heute fast augenblicklich gegeben. Alles, was es braucht, ist eine kleine kognitive Verzerrung, und schon kann sich alles ändern.

Die Massen haben immer noch Macht, aber sie sind sich dessen nicht bewusst. Früher wurde in der Schule gelehrt, dass „Wissen Macht ist“, heute nicht mehr. Aber der Schlüssel ist immer noch derselbe: Bewusstsein.

Selbst auf dem militärischen Schlachtfeld, wo der verzweifelte Kampf ums Überleben und die Vorherrschaft buchstäblich existenziell ist, kann das psychologische Element über Sieg oder Niederlage entscheiden. Strategen und Befehlshaber wurden in der Vergangenheit gelehrt, ihre Truppen bei Laune zu halten, weil sie wussten, dass es nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität und die Entschlossenheit ankommt. Ein Soldat, der nicht überzeugt und bereit ist, sich dem Kampf zu stellen, wird niemals lebend aus dem Konflikt zurückkehren; im Gegenteil, ein einzelner Soldat, der gut zentriert und vorbereitet ist, kann eine große Anzahl von Gegnern in die Flucht schlagen.

Diese „Moral“-Dimension gilt auch auf gesellschaftlicher Ebene: Eine Gesellschaft, die arm, unglücklich und voller Probleme ist, wird ein leichtes Ziel für Manipulationen, psychologische Operationen und hybride Konflikte verschiedener Art sein. Es geht darum, die optimalen Bedingungen zu schaffen, um mit dem Gegner – oder den Versuchskaninchen – auf bestmögliche Weise zu interagieren. Minimaler Aufwand, maximales Ergebnis.

Die Vorbereitung der Hardware ist entscheidend, aber die Software, die sie steuert, ist noch wichtiger. Die für formale militärische Maßnahmen erforderlichen Mentalitäten sind Hierarchien, die in vielerlei Hinsicht der Durchführung strategischer psychologischer Operationen zuwiderlaufen. Selbst die Kombination aus konventionellen militärischen Strukturen, Spezialkräften und nachrichtendienstlichen Fähigkeiten für direkte Aktionen – die weitreichender sind als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Geschichte – reicht für diese Aufgabe nicht aus. Heute sind wir mit der objektiven Notwendigkeit neuer Profile konfrontiert: Das Staatsoberhaupt muss der oberste Nachrichtenoffizier, aber auch der große Stratege der Nation sein, also auch der Architekt des vorherrschenden Strategiekonzepts. Die Führung übernimmt eine neue Rolle, die nicht mehr rein politisch ist. Eine Figur, die eher an den Diktator des alten Roms erinnert, ist wieder in Mode: ein Mann der Armee, oft ein General, mit großem politischen Charisma, der den Senat in einer heiklen Phase des Notstands und des Übergangs zu einem neuen politischen Aktivposten führt. Wir können beispielsweise feststellen, dass König Karl III. von Großbritannien als einziger britischer Staatschef es verstanden hat, die psychopolitischen Aspekte des Prestiges zu nutzen, um die langfristige Agenda Großbritanniens in weitaus größerem Maße voranzutreiben, als die drei Premierminister, die ihm seit seiner Thronbesteigung gedient haben.

Es reicht nicht aus, einen „starken Mann“ in der Regierung zu haben, er muss auch bereit sein, alle Aspekte des politischen, wirtschaftlichen und strategischen Lebens des Landes im Auge zu behalten. Dazu bedarf es einer Vorbereitung, die nicht improvisiert ist, weshalb die politischen Eliten viel gründlicher vorbereitet sind als im vergangenen Jahrhundert.

Der Übergang zum Dritten Weltkrieg

Eines der faszinierendsten Merkmale der heutigen Welt ist die Komplexität der Systeme, in denen wir leben, deren Verständnis allmählich zunimmt, da wir uns bewusst werden, dass man, um zu minimieren und zu synthetisieren, zunächst den weiten Horizont betrachten muss, innerhalb dessen die Dinge geschehen. Das gilt auch für den Krieg.

In der Tat hat die rasante und mächtige technologische Entwicklung im militärischen Bereich, wo die Forschung einen Vorsprung von 10 bis 25 Jahren gegenüber der zivilen Forschung hat, zu einer allmählichen Veränderung der Art und Weise der Kriegsführung geführt, die ein Ungleichgewicht in der Topographie des Krieges schafft und die Kodifizierung neuer Kategorien erzwingt, in die nicht nur die neuen Waffentypen, sondern auch die Art und Weise ihres Einsatzes und die sich daraus ergebenden Strategien und Taktiken eingeordnet werden können. Es ist daher notwendig, diese neuen Geometrien zu umreißen und die ersten ideologischen und zweiten pragmatischen Dimensionen dessen, was Kriege heute sind, zu erfassen.

Die globale Kriegsführung, deren Konzept sich im Laufe von fast drei Jahrhunderten entwickelt hat, ist eine Art von Krieg, die alle ihre Vorgänger umfasst und sie gleichzeitig und multilateral zurückwirft, ohne sich jemals zurückzuziehen. Es ist nicht mehr denkbar, den Krieg nur „in eine Richtung“ zu führen, heute wird er auf mehreren Schachbrettern gleichzeitig ausgetragen, es gibt einen drängenden Rhythmus, der nicht mehr der von Trommeln und Märschen ist, sondern der der Lichtgeschwindigkeit, die zwischen den Schaltkreisen der digitalen Welt fließt. Es ist eine Frage der Kriegsschauplätze.

Die Bereiche des Krieges sind die Dimensionen, in denen sich der Krieg abspielt. Heute sind es fünf: Land, Wasser, Luft, extraterrestrischer Raum, Infosphäre. Während es bei den ersten vier nicht schwierig ist, Assoziationen zu historischen Ereignissen und militärischen Strukturen herzustellen, ist der fünfte Bereich derjenige, der uns am meisten interessiert und in dem es angebracht ist, eine wichtige Unterscheidung zwischen Kriegen zu treffen, die heute als konventionelle und besondere Kriege definiert werden. Ein besonderer Krieg wird auf einem besonderen Schlachtfeld, mit besonderer Bewaffnung und besonderen Akteuren geführt. Die zeitgenössische hybride Kriegsführung liegt zwischen einem konventionellen und einem besonderen Krieg; sie weist die Merkmale beider auf, bewegt sich aber leicht zwischen den beiden Ebenen sowie zwischen den fünf Bereichen. In diesem Sinne handelt es sich um einen totalen Krieg (Modi) in einem globalen Kontext (Szenarien).

Ein Hybrid, der auch asymmetrisch ist, d.h. er folgt nicht den Maßnahmen, an die wir seit langem gewöhnt sind, und er erfordert auch ein Engagement der Bevölkerungen, die im Allgemeinen Teil des Krieges sind, wenn auch unbewusst. Psy Ops, Social Engineering, militärisches Geo-Engineering, Videospiele, Predictive Cinematography, Cyberwar, Infowar, Ecowar, das Internet, das als amerikanische Militärplattform begann und heute die Welt verbindet, und vieles mehr: alles muss normal erscheinen, muss konsumierbar sein wie ein gut verkauftes Produkt. Es ist eine Frage des Marketings, Geschäft ist Geschäft. Die Konstellation der neuen Kategorien fügt sich in den Kontext der Interoperabilität von Bereichen und Arenen ein.

Die Grauzone ist eine „Zone“ mit unscharfen Grenzen zwischen der öffentlichen und der privaten Welt, eine halb-okkulte Dimension, in der die verborgene Ebene der permanenten Kriegsführung weitergeht: die der Geheimdienste.

Die heutigen Strategien und sozialen Situationen sind komplexer – und offensichtlich weniger kontrollierbar – als die des2 0. Jahrhunderts. Der Wandel der Kriegsführung, der mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann, bedeutete, dass globale Konflikte so indirekt wie möglich ausgetragen wurden, um eine mögliche Eskalation bis hin zum Atomkrieg zu vermeiden. Dies änderte nicht das Tempo des strategischen Wettbewerbs, sondern zwang ihn in ein breiteres Spektrum von Aktivitäten und definierte den „totalen Krieg“ neu, was im Wesentlichen bedeutet, dass der Kalte Krieg der „Dritte Weltkrieg“ war, mit Konflikten, die zunehmend durch Wirtschaft, Recht und viele andere Facetten inszeniert wurden und hauptsächlich auf Einfluss und Herrschaft beruhten.

Wir sollten uns eingestehen, dass wir vielleicht nicht erkannt haben, dass wir in Wahrheit nie aus einer Situation des globalen Konflikts herausgekommen sind. Der Krieg, wenn auch mit geringer Intensität und wenn auch unkonventionell, hat nie aufgehört. Die Historiker erklärten den Zweiten Weltkrieg 1945 auf der Grundlage einiger markanter Ereignisse für beendet, machten sich aber nicht die Mühe zu definieren, ob er wirklich vorbei war.

Bewusstwerden des Vierten Weltkriegs

Wir befinden uns jetzt wohl im Vierten Weltkrieg, in dem es vor allem um den neuen Bereich des Einflusses geht: Prestige.

Prestige ist das, was einen Großteil des Einflusses und der Überzeugungskraft ausmacht. Es muss auf vielfältige Weise aufrechterhalten werden, angefangen beim physischen Erscheinungsbild und der (effektiv demonstrierten) Stärke der Streitkräfte, über die Stärke der Währung, die unüberwindliche Anziehungskraft der Ideale und Regierungsformen, die Projektion von nationalem Vertrauen bis hin zur Dominanz von Sprache und Literatur. All diese Werte sind in den Köpfen und im Verhalten derjenigen verankert, die sie vertreten, und werden von Außenstehenden wahrgenommen.

Prestige ist zerbrechlich und kann fast augenblicklich schwinden, wenn unzureichende Kompetenz, Zaudern (Unentschlossenheit), Unehrlichkeit oder die Offenbarung, dass die Allmacht oder Universalität der Reichweite gefährdet ist, gezeigt werden. Die Versuchung, strategische Waffen gegen taktische Ziele einzusetzen, zeigt beispielsweise nur, dass diese Waffen nicht als „endgültig“ angesehen werden. Der Einsatz der strategischen Bomber B-1 und B-2, die für den Transport strategischer Nuklearladungen im Falle eines größeren Konflikts gebaut wurden, durch die USA im Irak und in Afghanistan hat ihnen für immer die Ehrfurcht und das Ansehen genommen, das sie einst hatten. „Ist das alles?“ war die Antwort derjenigen, die bei Luftangriffen der B-1 oder B-2 auf taktische Ziele nicht getötet wurden. Es ist das Potenzial strategischer Waffen, das Zwang ausübt, nicht ihr tatsächlicher Einsatz.

Darin liegt die Ironie. Das Prestige fast aller „Großmächte“ ist im Jahr 2024 niedriger als jemals zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit Ausnahme der Volksrepublik China, die etwa ab 1972 an Prestige gewann. Man könnte argumentieren, dass sich die Strategie der psychologischen Kriegsführung im Prestigespektrum von einer Strategie des Einflussaufbaus zu einer Strategie der Untergrabung des Einflusses, des Willens und des Zusammenhalts des Gegners gewandelt hat. Der offensive Einsatz von psychopolitischer Kriegsführung oder konzeptionellen Beherrschungsoperationen hat auf dem aktuellen globalen Schlachtfeld an Bedeutung gewonnen.

Entscheidend ist also die Gegenmaßnahme gegen Angriffe auf die nationale Moral, den Zusammenhalt und das Prestige. Was bleibt, ist wie immer die Verteidigung und Stärkung von verbindenden Idealen und die Verschmähung von Vertrauen: die Projektion der scheinbaren Fähigkeit, „das Unmögliche“ anzugehen und mit scheinbarer Leichtigkeit zu schaffen. Was wir vor allem im letzten Jahrzehnt beobachten konnten, ist eine unbewusste Verlagerung auf eine offensive Kriegsführung, die sich gegen den Zusammenhalt und das Prestige des Gegners richtet und nicht gegen die Verteidigungsbastionen der eigenen psychologischen Stärke. Weniger Waffen auf dem Feld, mehr Soft-Power-Angriffe.

Die derzeitige Vernachlässigung der strategischen psychologischen Verteidigung wird durch die erbitterten Spaltungen innerhalb der Gesellschaften noch verschärft, die von den Regierungen nicht angegangen werden, weil sie sich mit internen Machtkämpfen beschäftigen, ohne Rücksicht auf die Auswirkungen auf das Ansehen des Staates, seiner Führer oder die nationale Einheit. Die offensiven und defensiven Aspekte der psychologischen Kriegsführung auf nationaler Ebene fallen nicht in den normalen Rahmen militärischer Operationen und liegen im Wesentlichen außerhalb des „sichtbaren“ Spektrums kinetischer und elektronischer Operationen, auch wenn die Notwendigkeit der militärischen Moral im militärischen Umfeld sehr wohl bekannt ist.

Der berühmte Ausspruch von Georges Clemenceau „Krieg ist zu wichtig, um ihn dem Militär zu überlassen“ unterstreicht den Vorrang der Strategie vor kinetischen Operationen. Wie können sich moderne Führungspersönlichkeiten, insbesondere im Zeitalter der Doktrin des „neuen totalen Krieges“ und des „totalen Bürgerkrieges“, mit einem Ausbildungs- und Unterstützungspersonal ausstatten, das den psychopolitischen Bereich mit einbezieht? Dies erfordert nicht nur ein tiefes soziologisches Verständnis der Zielgesellschaften (einschließlich der eigenen), sondern auch ein tiefes und kontextbezogenes Verständnis der Geschichte und der aktuellen infrastrukturellen Abhängigkeiten und vieles mehr (einschließlich der Abhängigkeiten in der Versorgungskette, der historisch bedingten zwischenstaatlichen Beziehungen, insbesondere der sprachlichen und vertrauensbildenden, usw.). Dies bedeutet jedoch nicht, dass es keine Verbindung zwischen direkten (militärischen oder paramilitärischen) und indirekten physischen Aktionen gibt.

Die Realität sollte nicht verwechselt werden: Der „Vierte Weltkrieg“ ist in vollem Gange, und wie der Erste Weltkrieg auf den „Spielplätzen von Eton“ entschieden wurde, wird er in städtischen und ländlichen Landschaften entschieden, wo die Massen der „Globalisten“ und „Nationalisten“ aufgereiht sind und durch die Nuancen von Konzepten und Bildern beeinflusst, gestärkt oder besiegt werden, die professionell auf den Spielplätzen von Harvard und anderen Star-Universitäten eingesetzt werden, wo die kognitive Dimension von Konflikten sehr klar ist, aber damit kämpft, mit den Knöpfen in die Hallen zu kommen.

Ein solches Bewusstsein ist im Osten viel präsenter, außerhalb der Fäulnis des verfallenden Westens. Russland zum Beispiel, aber auch China und der Iran, sind seit Jahrzehnten besser auf die psychologische Dimension von Konflikten vorbereitet, weil sie ständig vom Westen angegriffen werden. Das hat dazu geführt, dass die strategische, aber auch die politische, wirtschaftliche und soziale Anpassung agiler und schneller erfolgt ist. Dies hat zur Folge, dass die politische Führung dieser Länder um einige Jahre voraus ist, wenn es darum geht, diese Stärken und Schwächen auszunutzen und auf die kollektive Hardware einzuwirken. Es ist unbestreitbar, dass die Länder des Ostens eine Phase des Aufstiegs und des Aufschwungs erleben, während sich die politischen Gruppierungen im Westen in einem Prozess des unaufhaltsamen Niedergangs und Scheiterns gegenseitig bekämpfen.

All dies wäre nicht möglich gewesen ohne die projektive Fähigkeit der alten herrschenden Klassen, die vorausschauend in die Zukunft blicken konnten, indem sie in die Selektion, die elitäre Bildung, die Vorbereitung auf verschiedene Szenarien, die Erforschung und Förderung von Technologien und Instrumenten zur Erlangung der globalen Führungsrolle investierten. Sun Tzu lehrte: „Kenne deinen Feind, wie du dich selbst kennst; wenn du das tust, bist du selbst inmitten von hundert Schlachten nicht in Gefahr“. Sich in die Gedanken des Gegners hineinzuversetzen ist der erste Schritt, um ihn zu beherrschen.