Demokraten veröffentlichen Plattform zur Nahost-Politik

“Wer sich John Bolton in der Frage anschließt, ob der Iran bombardiert werden soll, ist ein verrückter Falke.

Die prominente Progressive Alexandria Ocasio-Cortez behauptete am Montagabend auf der Democratic National Convention fälschlicherweise, dass Vizepräsidentin Kamala Harris “unermüdlich daran arbeitet, einen Waffenstillstand in Gaza zu sichern”. Für diese Behauptung gibt es buchstäblich keine Beweise. Sie hat sie erfunden.

Kamala Harris arbeitet derzeit nicht “unermüdlich” daran, etwas anderes zu tun, als die nächste Präsidentin zu werden. Ihre eigenen Mitarbeiter sagen, sie sei gegen ein Waffenembargo gegen Israel und denke nicht daran, die Militärhilfe zu kürzen oder an Bedingungen zu knüpfen. Nur so kann die israelische Regierung wirksam gezwungen werden, ein Friedensabkommen nicht länger zu sabotieren, damit der von den USA unterstützte Völkermord endlich beendet werden kann. Es ist das genaue Gegenteil von unermüdlichem Einsatz für einen Waffenstillstand, wenn man einem Regime, das diese militärischen Sprengstoffe für regelmäßige Massaker an der Zivilbevölkerung einsetzt, weiterhin militärische Sprengstoffe liefert.

“Das ist falsch, das ist Propaganda, und es führt dazu, dass die Menschen die Sache falsch verstehen”, sagte Nathan Robinson von Current Affairs über die AOC-Erklärung. “Die Biden-Regierung hätte jederzeit einen Waffenstillstand ausrufen können. Der einzige Grund, warum es keinen gibt, ist, dass Biden dafür gesorgt hat, dass Israel keinen Anreiz hat, einem solchen zuzustimmen.”

Neues Parteiprogramm der Demokraten verspricht „eisernes“ Engagement für Israel Die Plattform rühmt sich auch der neuen militärischen Interventionen Bidens im Nahen Osten, einschließlich der Bombenkampagne gegen Jemen.

Während wir uns mit diesem Mist beschäftigen, hat das DNC ein Parteiprogramm für 2024 verabschiedet, dessen Abschnitt über den Nahen Osten so überraschend hawkish ist, dass es sich größtenteils so liest, als wäre es von einigen der kriegslüsternen Republikaner in Washington geschrieben worden. Die Partei bezeichnet ihre Unterstützung für Israel und die Fortsetzung der Waffenlieferungen an das Land wiederholt als “eisern”. Sie kritisiert Trump als zu weich gegenüber dem Iran.

Nachdem sich die Biden-Administration mit ihrer Bombenkampagne gegen die “mit dem Iran verbundenen Huthi-Truppen” im Jemen, ihren “Präzisionsluftangriffen auf wichtige Ziele mit Verbindungen zum Iran” und ihrem Erfolg bei der Neutralisierung iranischer Vergeltungsschläge gegen Israel nach der Ermordung mehrerer iranischer Militärs in Syrien durch Israel gebrüstet hat, heißt es in der Plattform, dies stehe “in scharfem Kontrast zu Trumps Untätigkeit und Schwäche angesichts der iranischen Aggression während seiner Präsidentschaft”.

Dann wird Trump buchstäblich dafür angegriffen, dass er keinen Krieg gegen den Iran führt:

Als vom Iran unterstützte Milizen 2018 wiederholt das US-Konsulat in Basra (Irak) angriffen, bestand Trumps einzige Reaktion darin, unsere diplomatische Einrichtung zu schließen. Im Juni 2019, als der Iran ein US-Überwachungsflugzeug im internationalen Luftraum über der Straße von Hormus abschoss, reagierte Trump mit einem Tweet und sagte dann abrupt jegliche Vergeltung ab, was Verwirrung und Besorgnis in seinem eigenen nationalen Sicherheitsteam auslöste. Im September 2019, als vom Iran unterstützte Gruppen die globalen Energiemärkte bedrohten, indem sie die saudische Ölinfrastruktur angriffen, reagierte Trump nicht gegen den Iran oder seine Stellvertreter. Im Januar 2020, als der Iran zum ersten und einzigen Mal in seiner Geschichte ballistische Raketen direkt auf US-Truppen im Westirak abfeuerte, verspottete Trump die daraus resultierenden traumatischen Hirnverletzungen, die Dutzende US-Soldat erlitten, als bloße ‘Kopfschmerzen’ – und unternahm wieder nichts.”

Zu dem “nationalen Sicherheitsteam”, das “verwirrt und besorgt” war, als Trump sich entschied, nicht in einen Krieg unvorstellbaren Ausmaßes im Nahen Osten einzugreifen, gehört auch der psychopathische Kriegsverbrecher John Bolton, der Berichten zufolge “am Boden zerstört” war, als Trump einen tödlichen Militärschlag gegen den Iran als Vergeltung für den Abschuss des oben erwähnten (unbemannten) Überwachungsflugzeugs absagte.

Wenn man sich in der Frage, ob der Iran bombardiert werden soll, auf die Seite von John Bolton stellt, dann ist man ein verrückter Falke, wie er im Buche steht.

Das Programm des DNC beginnt mit der Anerkennung der Landrechte und beinhaltet dann eine „eiserne“ Verpflichtung, Israel unter allen Umständen mit Waffen zu versorgen. Das ist im Grunde die Zusammenfassung der Demokratischen Partei in einem Dokument.

“Präsident Biden und Vizepräsident Harris glauben, dass ein starkes, sicheres und demokratisches Israel von entscheidender Bedeutung für die Interessen der Vereinigten Staaten ist”, heißt es in der Plattform. “Ihr Engagement für die Sicherheit Israels, seinen qualitativen militärischen Vorsprung, sein Recht auf Selbstverteidigung und das Memorandum of Understanding von 2016 ist unerschütterlich.

Mit dem Memorandum of Understanding von 2016 haben sich die Vereinigten Staaten verpflichtet, Israel weiterhin jährlich 3,8 Milliarden Dollar für Waffen zu zahlen.

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von Kamala Harris berichten, dass die Vizepräsidentin sich nicht nur weigern wird, die Militärhilfe für Israel zu kürzen oder an Bedingungen zu knüpfen, sondern sich auch weigern wird, dem Iran-Deal wieder beizutreten, um die Spannungen in der Region abzubauen. Die Times of Israel zitiert den Kongressabgeordneten Brad Schneider mit den Worten, der Leiter der jüdischen Öffentlichkeitsarbeit der Harris-Kampagne habe ihm gesagt, dass “die Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei eine Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran ablehnen würde”.

Nicht großartig. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie sich weigert, die Hilfeleistungen zu kürzen oder an Bedingungen zu knüpfen, aber sie ist gegen eine Rückkehr zum Iran-Abkommen?? Die Demokraten nach Obama lassen mich immer noch seine außenpolitischen Entscheidungen vermissen.

Nicht toll. Nicht schockiert, wenn sie sich weigert, die Hilfe zu kürzen oder an Bedingungen zu knüpfen, aber sie lehnt eine Rückkehr zum Iran-Deal ab…



Das Atomabkommen mit dem Iran, offiziell Joint Comprehensive Plan of Action (JCPA) genannt, war eine der wenigen vernünftigen außenpolitischen Maßnahmen der Obama-Regierung, und es zu beenden, war eine der schlimmsten Dinge, die Trump als Präsident getan hat – zusammen mit seinen anderen rücksichtslosen hawkishen Aktionen gegen den Iran, wie der Einführung von Hungersanktionen und der Ermordung Soleimanis. Aber anstatt sich zu verpflichten, die Obama-Ära der Deeskalation und Entspannung mit dem Iran wieder aufzunehmen, greifen die Demokraten Trump an, weil er keinen Krieg mit dem Iran führt, während sie gleichzeitig eiserne Unterstützung für die Nation versprechen, die alles tut, um diesen Krieg zu beginnen.

Ja, das ist die Demokratische Partei: Wählt sie, und ihr bekommt eine hübschere Maske über das blutverschmierte Gesicht der US-Kriegsmaschinerie. Sie wird genauso viele Kinder im Nahen Osten töten wie die Republikaner, aber dieses Mal unter der Präsidentschaft einer farbigen Frau, die “she/her” in ihrer Twitter-Bio stehen hat.