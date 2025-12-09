Larry C. Johnson

Die militärische Fähigkeit der Ukraine, Russland auf dem Schlachtfeld zu bekämpfen, schwindet rapide. Was tun also die Ukraine und ihre NATO-Verbündeten? Sie produzieren noch mehr Propagandamüll, der darauf abzielt, leichtgläubige Amerikaner und Europäer davon zu überzeugen, dass der Westen der Ukraine weiterhin wirtschaftliche und militärische Hilfe liefern muss, weil die russische Wirtschaft angeblich kollabiert.

Am Samstag veröffentlichte die Financial Times einen lächerlichen Beitrag, der auf einem Interview mit der Ökonomin Elina Ribakova (Direktorin des GeoEconomics Center beim Atlantic Council) basiert, einer fanatischen Unterstützerin der Ukraine. Hier sind die wichtigsten Punkte des Artikels:

Wachstum in Kriegszeiten und Überhitzung

„Russlands Wirtschaft war eine der größten Überraschungen des Krieges in der Ukraine. Trotz der härtesten westlichen Sanktionen der Geschichte ist sie sowohl 2023 als auch 2024 um mehr als 4 Prozent gewachsen – schneller als die meisten G7-Staaten. Doch nun schwächt sich dieses Wachstum ab. Das BIP im dritten Quartal wuchs nur um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – ein starker Rückgang gegenüber den zweistelligen Raten Anfang des Jahres. Die Investitionen sind erstmals seit fünf Jahren zurückgegangen, und die Zentralbank warnt vor einem ‚klassischen Boom‘, der in einen Abschwung münden könnte. …

„Russlands Kriegsausgaben haben wie ein fiskalisches Stimulusprogramm auf Steroiden gewirkt. Die Verteidigungsausgaben sollen dieses Jahr 10,8 Prozent des BIP erreichen, gegenüber 4,1 Prozent im Jahr 2021. Dieser ‚militärische Keynesianismus‘ hat die Produktion in der Rüstungsindustrie, der Bauwirtschaft und der Fertigung angekurbelt, während der Konsum durch Lohnerhöhungen für Soldaten und deren Familien stabil geblieben ist.

Aber dieses Modell überhitzt. Die Inflation erreichte Anfang dieses Jahres zweistellige Werte, was die Zentralbank zwang, die Zinsen auf ein postsowjetisches Rekordhoch von 21 Prozent im Oktober anzuheben. Selbst nach den jüngsten Senkungen auf 16,5 Prozent würgen die hohen Kreditkosten die Investitionen ab: Die Bruttoanlageinvestitionen fielen im dritten Quartal um 3,1 Prozent – der erste Rückgang seit dem Beginn der Pandemie. …“

Putin und sein Wirtschafts­team erinnern sich an den realen wirtschaftlichen Zusammenbruch der 1990er Jahre, der das russische Volk verwüstete… Zwei Wellen der Hyperinflation, Suizide, ein rascher Rückgang der Lebenserwartung bei russischen Männern und weitverbreitete Kriminalität. Hier kritisiert die Financial Times, dass Russland Schritte unternimmt, um die Inflation einzudämmen und die Katastrophe zu vermeiden, die Russland in den 1990ern dezimierte. Durch die Maßnahmen der russischen Zentralbankchefin Elvira Nabiullina, die ab Oktober 2024 die Zinsen anhob – vollständig unterstützt von Präsident Putin – wurde die Inflationsspirale unter Kontrolle gebracht. Auch wenn dies zu einer deutlichen Verlangsamung der russischen Wirtschaft führte, ist das Leben für den durchschnittlichen Bürger gut: Es gibt genügend Arbeitsplätze, und die Läden und Lebensmittelregale sind gut gefüllt.

Sanktionswirkung und Einnahmeausfälle

„Westliche Sanktionen beginnen nun endlich stärker zu wirken. Das 14. Sanktionspaket der EU, das im Dezember 2024 in Kraft tritt, verbietet die Wiederausfuhr russischer Raffinerieprodukte über Drittländer und richtet sich gegen die Schattenflotte von Tankern, die die G7-Preisobergrenze umgehen. Die russischen Öleinnahmen sind im Jahresvergleich um 25 Prozent gesunken, und Ural-Rohöl wird mit einem Abschlag von 20 Dollar gegenüber Brent gehandelt.

Exportverbote für Diesel und Benzin, die im September verhängt wurden, um die heimische Versorgung zu sichern, haben Raffinerien stillgelegt und Schwarzmarktschmuggel ausgelöst. Ukrainische Drohnenangriffe haben seit August 16 von Russlands 38 Raffinerien beschädigt und die Produktion um 15 Prozent reduziert.“

Dies stimmt einfach nicht. Sogar der US-Finanzminister Scott Bennett, der weiterhin ein fanatischer Befürworter härterer Sanktionen gegen Russlands Wirtschaft ist, räumte in einem Interview mit NBC News im November ein, dass Europas 19. Sanktionsrunde gegen Russland gescheitert ist… „Wenn man etwas 19-mal tun muss, ist man gescheitert.“ Das bedeutet jedoch nicht, dass Bessent erkennt, dass auch die US-Sanktionen wirkungslos waren… Er behauptet weiterhin, die USA hätten noch Karten in der Hand, die Putin zwingen würden, Trump zu gehorchen. Noch mehr wahnwitziger Unsinn.

Arbeitskräftemangel und demografische Krise

„Russlands Arbeitskräfte schrumpfen schnell. Der Krieg hat Hunderttausende Leben gekostet, Emigration ausgelöst (über 1 Million seit 2022) und 500.000 Männer mobilisiert. Die Arbeitslosigkeit liegt auf einem Rekordtief von 2,3 Prozent, doch dies verschleiert akute Engpässe: 2,6 Millionen offene Stellen allein im verarbeitenden Gewerbe.

Die Lohninflation ist extrem – 20 Prozent mehr im Jahresvergleich – da Fabriken Arbeiter mit Bonuszahlungen abwerben. Frauen dringen in männlich dominierte Bereiche wie Schweißen vor, aber die Produktivität stagniert.“

Haben Sie jemals einen Ökonomen mit einem solchen Maß an Dummheit gehört? Die Arbeitslosigkeit liegt auf einem „Rekordtief“, was in den Augen der ukrainischen Ökonomin, die diesen Unsinn verbreitet, eine schlechte Sache ist? Die Russen erinnern sich an die Lage vor 35 Jahren, als sowohl Akademiker als auch Fabrikarbeiter keinen Job finden konnten. Viele Frauen – und einige Männer – wandten sich der Prostitution zu, um ihre Familien zu ernähren. Es ist besser, zu viele Jobangebote zu haben als keine Hoffnung. Und was ist mit Lohninflation? Menschen verdienen mehr Geld und können mit den Preissteigerungen durch die Inflation mithalten – und das soll eine schlechte Sache sein? Es sieht so aus, als wären ukrainische Ökonomen genauso inkompetent wie ukrainische Generäle, wenn es darum geht, die Realität zu begreifen.

Zentralbank auf dem Drahtseil und Ausblick 2026

„Die russische Zentralbank steht vor einem Dilemma: Zinsen senken, um Investitionen zu fördern, oder sie hoch halten, um die Inflation zu zähmen (jetzt auf 6,5 Prozent gefallen, aber mit Aufwärtsrisiken aufgrund von Mehrwertsteuererhöhungen). Gouverneurin Elvira Nabiullina hat Zeit gewonnen, indem sie Reserven anzapfte, aber die liquiden Mittel des Nationalen Wohlstandsfonds sind seit 2022 um 50 Prozent gesunken.

Prognosen für 2026 reichen von 0,5 Prozent Wachstum (offiziell) bis hin zu Schrumpfung (unabhängige Analysten). Stagflation droht, wenn die Militärausgaben nicht sinken.“

Im Juni 2025 kündigte der russische Präsident Wladimir Putin Pläne an, die Militärausgaben ab 2026 zu reduzieren – bei einer Pressekonferenz in Minsk, Belarus, nach dem Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU). Er erklärte, dass Russland beabsichtige, die Verteidigungsausgaben in den folgenden drei Jahren (2026–2028) zu senken – im Gegensatz zu den angekündigten Plänen der NATO, ihre Ausgaben auf 5 Prozent des BIP zu erhöhen.

Russland ist den großen Industriemächten in Bezug auf Schuldenquote zum BIP haushoch überlegen. Die großen Industriemächte sind die G7-Staaten (USA, Japan, Deutschland, UK, Frankreich, Italien, Kanada) sowie wichtige aufstrebende Industrienationen wie China, Südkorea, Indien und Russland (aufgrund seiner bedeutenden Schwerindustrie und Rohstoffverarbeitung). Basierend auf den neuesten IMF-Daten (World Economic Outlook, Oktober 2025), gegengeprüft mit Visual Capitalist und World Population Review, hat Russland die niedrigste staatliche Bruttoschuldenquote dieser Länder: 23,1 Prozent. Dies spiegelt Russlands „Festung Russland“-Fiskaldisziplin wider – geringe Kreditaufnahme, hohe Reserven und Öleinnahmen – trotz Kriegsausgaben (Verteidigung ~6–8 % des BIP). Andere Quellen (z. B. World Economics, PPP-bereinigt) setzen sie sogar noch niedriger bei 18,3 Prozent.

Fazit

„Während der Krieg sich hinzieht, beginnt Russlands wirtschaftliche Belastbarkeit zu bröckeln. Was als Kriegsboom begann, verwandelt sich in eine schmerzhafte Anpassung, bei der Zivilisten die Last durch Rationierungen und Preissprünge tragen. Für den Westen ist es eine Erinnerung daran, dass Sanktionen Zeit brauchen, aber selbst die rohstoffreichsten Volkswirtschaften schwächen können. Ribakova warnt: ‚Das ist nicht nachhaltig. Die Frage ist, wie viel Schaden entsteht, bevor Putin nachgibt.‘“

Das ist nur weiterer Bullshit. Es gibt keine Rationierung in Russland… Ich war dieses Jahr viermal dort und bin nie auf irgendwelche Einschränkungen oder Engpässe gestoßen. Während die Preise gestiegen sind, sind auch die russischen Löhne gestiegen – ein Fakt, der von der ukrainischen Quelle im FT-Artikel selbst anerkannt wurde. Russlands Wirtschaft ist nicht perfekt, aber die russische Führung handelt entschlossen und ruhig, um die Inflation zu senken, die Militärausgaben zu reduzieren und engere wirtschaftliche Beziehungen zu China, Indien und dem Rest des Globalen Südens zu knüpfen.

Die Ukrainer veröffentlichten am Sonntag, dem 7. Dezember, ein noch bizarreres „News“-Stück mit dem Titel Total CHAOS in Russia—Thousands Trucks Stuck as Fuel Crisis Hits Major Cities. Hier ist die zentrale Behauptung:

„Die kilometerlangen LKW-Schlangen auf Russlands Hauptverkehrsstraßen sind kein Zufall; sie sind das Bild einer selbstverschuldeten, selbstzerstörerischen Katastrophe, die vom Kreml geschaffen wurde. Putins 200-Liter-Dieselbegrenzung, eingeführt zur Versorgung der Armee, hat das logistische Rückgrat des Landes gelähmt und es in ein strategisches Dilemma gebracht: Zugzwang.“

Nein. Nur ein weiteres verzweifeltes Propagandastück, das Donald Trump überzeugen soll, dass die Ukraine immer noch eine Chance hat zu gewinnen – wenn der Westen nur mehr Geld und Munition liefert. Erinnert mich an diese Szene aus dem Film Dumm und Dümmer:

