Trump schafft nationales einheitliches KI-Regelwerk per Dekret

Übernahme durch KI: Trump unterzeichnet Dekret zur Schaffung eines nationalen „einheitlichen Regelwerks“ für KI in allen 50 Bundesstaaten, Genehmigungen werden „jedes Mal, wenn sie etwas tun wollen“ erteilt

Von The WinePress

Das ist nicht nur Technofaschismus, sondern bietet den großen Tech-Unternehmen auch eine „große, schöne Rettungsaktion“, um den Folgen der KI-Blase zuvorzukommen.

Heute hat Präsident Donald Trump angekündigt, dass er in Kürze eine Durchführungsverordnung unterzeichnen wird, die einheitliche Bundesvorschriften für Technologie- und KI-Unternehmen schafft, wodurch alle diese Gruppen die individuellen Vorschriften in allen 50 Bundesstaaten umgehen können, und dass er diese Technologieunternehmen mit Genehmigungen unterstützen wird, wann und wie immer sie es wünschen.

Trump schrieb in einem Beitrag auf Truth Social:

Es darf nur ein Regelwerk geben, wenn wir weiterhin führend im Bereich der KI bleiben wollen. Derzeit liegen wir im Rennen vor ALLEN ANDEREN LÄNDERN, aber das wird nicht lange so bleiben, wenn 50 Bundesstaaten, von denen viele schlechte Akteure sind, an den REGELN und dem GENEHMIGUNGSVERFAHREN beteiligt sind. DARÜBER KANN KEIN ZWEIFEL BESTEHEN! KI WIRD IN IHRER KINDHEIT ZERSTÖRT WERDEN! Ich werde diese Woche eine Einheitsregelung per Durchführungsverordnung erlassen. Man kann nicht erwarten, dass ein Unternehmen jedes Mal 50 Genehmigungen einholt, wenn es etwas tun möchte. DAS WIRD NIEMALS FUNKTIONIEREN!

Trump deutete in einem weiteren Beitrag, den er im November veröffentlichte, einen bundesweiten Standard an.

„Einige Bundesstaaten versuchen sogar, die DEI-Ideologie in KI-Modelle zu integrieren und produzieren so eine „Woke AI“ (erinnern Sie sich an Black George Washington?). Wir BRAUCHEN einen einheitlichen Bundesstandard anstelle eines Flickenteppichs aus 50 unterschiedlichen Regulierungssystemen der Bundesstaaten. Wenn wir das nicht tun, wird China uns im KI-Wettlauf leicht einholen. Nehmen Sie es in den NDAA auf oder verabschieden Sie ein separates Gesetz, und niemand wird jemals mit Amerika konkurrieren können.“

Jensen Huang, CEO von Nvidia, der zu einem engen Verbündeten von Trump geworden ist, erklärte kürzlich, dass es auch eine Art Bundesstandard geben müsse.

„Eine Regulierung der KI durch die einzelnen Bundesstaaten würde diese Branche zum Erliegen bringen und ein Problem für die nationale Sicherheit darstellen, da wir sicherstellen müssen, dass die Vereinigten Staaten die KI-Technologie so schnell wie möglich vorantreiben. Eine KI-Regulierung auf Bundesebene ist die sinnvollste Lösung.“

Im Juli stellte der Präsident den KI-Aktionsplan des Weißen Hauses vor, der die Pläne der Regierung für den Einsatz und die Implementierung von KI in scheinbar allen Bereichen des Lebens der Amerikaner darlegt. In seiner Rede vor Tech-Giganten und Finanzoligarchen sagte Trump, dass eine nationale Regulierung, die über die Gesetze der Bundesstaaten hinausgeht, bevorstehe.

Trump räumte ein, dass dies für den Durchschnittsbürger nicht gerade erfreulich klinge, bestand jedoch darauf, dass dies dennoch getan werden müsse.

„Wir brauchen auch einen einheitlichen Bundesstandard und nicht 50 verschiedene Bundesstaaten, die diese Zukunftsbranche regulieren. Manche Leute würden sagen: „Das ist eine unpopuläre Aussage.“ Bevor ich hierher kam, wurde mir gesagt, dass dies unpopulär sei, weil manche Leute das nicht wollen. Aber ich möchte, dass Sie erfolgreich sind. „Und Sie können nicht zulassen, dass ein Bundesstaat Sie aufhält. Sie können nicht zulassen, dass drei oder vier Bundesstaaten Sie aufhalten. Sie können nicht zulassen, dass ein Bundesstaat so hohe Standards hat, dass er Sie aufhält. Sie brauchen eine bundesweite Regelung und Vorschrift. Hoffentlich haben Sie den richtigen Mann in dieser Position, der die Bundesstaaten ablösen wird. Wenn Sie unter 50 verschiedenen staatlichen Gesetzen arbeiten, wird der restriktivste Staat von allen das Sagen haben. Sie könnten also einen Staat haben, der von einem verrückten Gouverneur regiert wird, einem Gouverneur, der Sie hasst, einem Gouverneur, der nicht klug ist, oder vielleicht einem Gouverneur, der sehr klug ist, aber entscheidet, dass er die Branche nicht mag, und Sie aus dem Geschäft drängen kann, weil Sie sich an den kleinsten gemeinsamen Nenner halten müssen. Wir brauchen einen vernünftigen Bundesstandard, der alle Bundesstaaten und alle anderen übertrumpft, damit man nicht gleichzeitig mit 43 Bundesstaaten vor Gericht landet. Man muss frei von Rechtsstreitigkeiten sein. Das ist der einzige Weg.“

In der ersten Fassung des One, Big, Beautiful Bill gab es ursprünglich eine Bestimmung, die ein zehnjähriges Moratorium vorsah, das den Bundesstaaten die Regulierung von KI untersagte. Diese Bestimmung wurde Berichten zufolge aus dem endgültigen Gesetzentwurf, den Trump unterzeichnete, gestrichen, aber es scheint, als wolle der Präsident sicherstellen, dass die Tech-Branche ungehindert agieren kann.

Darüber hinaus unterzeichnete der Präsident eine vom Energieministerium (DoE) geleitete Durchführungsverordnung namens „Genesis Mission“, deren Ambitionen mit denen des Manhattan-Projekts verglichen werden und die angeblich darauf abzielt, „wissenschaftliche Entdeckungen dramatisch zu beschleunigen, die nationale Sicherheit zu stärken, die Energiedominanz zu sichern, die Produktivität der Arbeitskräfte zu steigern und die Rendite der Steuerzahlerinvestitionen in Forschung und Entwicklung zu vervielfachen, um so die technologische Dominanz und globale strategische Führungsrolle Amerikas zu fördern“.

Darüber hinaus gaben Regierungsbeamte kürzlich bekannt, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf humanoide Robotik und Automatisierung richten, um „kritische Produktionsprozesse zurück in die Vereinigten Staaten zu holen”.

AUTORENKOMMENTAR

„Man kann nicht erwarten, dass ein Unternehmen jedes Mal, wenn es etwas unternehmen möchte, 50 Genehmigungen einholt.“

Zum Teufel mit der Verfassung und der staatlichen Souveränität!

„Die Befugnisse, die durch die Verfassung weder den Vereinigten Staaten übertragen noch den Bundesstaaten untersagt sind, bleiben den einzelnen Bundesstaaten bzw. dem Volk vorbehalten.“ – Zusatzartikel X

Trump hat wiederholt gezeigt, dass ihm die Verfassung egal ist und er auch nicht versteht, was darin steht.

Es ist offensichtlich, dass er einen autoritären Kurs verfolgt und sich an das Drehbuch hält, das von den Vereinten Nationen, dem Weltwirtschaftsforum, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, BlackRock und anderen vorgegeben wird. Es ist die vierte industrielle Revolution von Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum, die unter dem Deckmantel der Bekämpfung Chinas versteckt ist. Das ist alles Unsinn und Lügen, denn er trägt dazu bei, das KI-Kontrollnetzwerk und den Tokenisierungs-Sklavenstaat voranzutreiben.

Aber wir haben gewarnt, dass Trump dies zu Beginn dieses Jahres tun würde. Trump hat vor fast genau einem Jahr gepostet:

„Jede Person oder jedes Unternehmen, die bzw. das EINE MILLIARDE DOLLAR ODER MEHR in den Vereinigten Staaten von Amerika investiert, erhält vollständig beschleunigte Genehmigungen und Zulassungen, einschließlich, aber keineswegs beschränkt auf alle Umweltgenehmigungen. MACHEN SIE SICH BEREIT FÜR DEN GROSSEN DURCHSTART!!!“

Er bereitete bereits den Weg, damit die Unternehmensoligarchen und ausländischen Investoren tun können, was sie wollen.

All diese Rechenzentren, die das Grundwasser absaugen und das Stromnetz belasten, während sie Ihre Energie- und Versorgungskosten um das Zehnfache erhöhen, können unter Trumps Gesetzgebung tun, was sie wollen, und Trump wird sie finanziell unterstützen. Wenn Tesla und andere Roboterflotten bauen wollen, um die letzten verbleibenden Arbeitsplätze zu übernehmen, ist das für ihn in Ordnung. Wenn Fintech-Unternehmen alle Vermögenswerte, einschließlich uns, tokenisieren wollen, nur zu. Ein Hoch auf den „freien Markt“!

Trump hat im Wesentlichen anerkannt, dass Menschen und Bundesstaaten auf beiden Seiten des politischen Spektrums diese Rechenzentren nicht wollen, da einige lokale Städte sie in den letzten Monaten verhindern konnten – nun, Trump kann das nicht zulassen, das steht im Widerspruch zum „Great Reset“.

Wie soll diese Durchführungsverordnung heißen? Die Rettung der Big Tech? Denn genau das ist es, was er sagt, ohne es direkt auszusprechen.

Für den Durchschnittsamerikaner wird immer deutlicher, dass wir uns in einer massiven KI-Blase befinden und ungerechtfertigte Ausgaben diese Blase noch weiter aufblähen werden.

Erst kürzlich hat Sam Altman, CEO von OpenAI, seinen Mitarbeitern einen „Code Red“ ausgegeben und gefordert, dass sie ChatGPT wesentlich effizienter gestalten.

Es gab auch zahlreiche Gerüchte, dass sie sehr bald eine Rettungsaktion benötigen werden. Sarah Friar, CFO von OpenAI, sagte bei einer Veranstaltung des Wall Street Journal, das Unternehmen suche „eine Absicherung, eine Garantie, die die Finanzierung ermöglicht, die die Finanzierungskosten wirklich senken, aber auch den Beleihungswert erhöhen kann, also den Betrag, den man zusätzlich zum Eigenkapital aufnehmen kann”. Nachdem ihre Äußerungen viral gegangen waren, musste sie diese zurücknehmen.

Wenn Trump also sagt: „Man kann nicht erwarten, dass ein Unternehmen jedes Mal, wenn es etwas tun will, 50 Genehmigungen einholt“, dann bezieht er sich auch auf Rettungsaktionen, denn KI ist in diesem Land eine absolute Katastrophe.

Wie ich bereits gesagt habe, glaube ich nicht, dass die Menschen hier in den USA erkennen, wie weit wir im Vergleich zum sogenannten Globalen Süden, insbesondere zu China, zurückliegen, das uns in den Bereichen Technologie und KI den Rang abläuft. Ihre Technologie ist effizienter und viel billiger, und Amerika kann da nicht mithalten. Das Rennen ist bereits verloren, aber ich bin nicht begeistert davon, an einem Rennen teilzunehmen, das uns weiter in die digitale Knechtschaft, Zerstörung und Degeneration katapultiert.

Wir befinden uns in einer riesigen KI-Blase, und die Anzeichen für ein bevorstehendes „Platzen” sind überall zu sehen. Es ist ein gigantisches Pyramidensystem, in dem all diese großen Technologieunternehmen ineinander investieren und sich mit der Trump-Regierung verbünden.

The Economist hat dies kürzlich in seinen Prognosen für 2026 kommentiert und darauf hingewiesen, dass die Blase sehr wohl platzen könnte. Dabei wurde eine im Juli veröffentlichte virale Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) zitiert, die „ein überraschendes Ergebnis aufdeckt, nämlich dass 95 % der Unternehmen keine Rendite erzielen. Die Ergebnisse sind sowohl bei den Käufern (Unternehmen, mittelständische Unternehmen, KMUs) als auch bei den Entwicklern (Startups, Anbieter, Beratungsunternehmen) so stark gespalten, dass wir dies als „GenAI-Kluft” bezeichnen. Nur 5 % der integrierten KI-Pilotprojekte erzielen einen Wert von mehreren Millionen, während die überwiegende Mehrheit ohne messbare Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung bleibt.”

Meiner Meinung nach schöpfen die meisten dieser Unternehmen einfach die verbleibende Liquidität ab, treiben ihre Aktienbewertungen in die Höhe, um noch mehr Reichtum anzuhäufen, und verkaufen dann kurz vor dem Zusammenbruch des Marktes ihre Anteile, woraufhin die Öffentlichkeit sie wie immer rettet. Es ist eine Wiederholung des Dotcom-Crashs, nur viel schlimmer.

Erst kürzlich hat Mark Zuckerberg von Meta endlich den Stecker gezogen und das Metaversum, dieses völlig peinliche und gescheiterte Projekt, beendet. Es war lächerlich dumm, niemand wollte es (aus gutem Grund), aber das bedeutet, dass Investoren Milliarden und Abermilliarden Dollar verloren haben.

Die Tech-Bros steigen endlich aus. Sie lügen und wahren ihr Gesicht. Man muss nur Palantir, Alex Karp und die Führungskräfte betrachten, die alle ihre Aktien abstoßen, nachdem sie behauptet hatten, dass ihre Aktien nicht überbewertet seien.

Dennoch wird es Menschen geben, die dies verteidigen, dass Trump „gewinnt“ und alles großartig ist.

Nach all dem vermute ich, dass diese Durchführungsverordnung von den Gerichten gekippt werden wird. Wenn nicht, dann wissen wir, dass sie (wieder einmal) bestochen wurden; Aber wenn sie es tun, wird dies einen weiteren Vorwand liefern, um eine neue Debatte zwischen Rechts und Links anzuzetteln, und wenn die Blase platzt, kann Trump dies nutzen, um die Verantwortung auf die Demokraten abzuwälzen. Aber wenn das passiert, glaube ich nicht, dass es die Menschen interessieren wird, wenn sie zusehen, wie ihre Finanzen (wieder einmal) vernichtet werden und Trump ein großes, großartiges Rettungspaket unterzeichnet, um die „Too-big-to-fail“-Unternehmen zu retten.