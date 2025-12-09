Krise für die Menschen, Luxus für die Verwaltung: EU-Spitze genehmigt sich die 8. Erhöhung in drei Jahren

Die Menschen in Europa schnallen den Gürtel enger. Energiepreise bleiben hoch, Lebenshaltungskosten steigen, Familien müssen rechnen, ob das Geld bis Monatsende reicht. Viele Haushalte fordern seit Monaten politische Entlastung – doch aus Brüssel kommt ein ganz anderes Signal.

Zum achten Mal seit 2022 sollen die Gehälter von EU-Bediensteten steigen.

Während Bürgerinnen und Bürger versuchen, ihre Strom- und Heizkosten zu bezahlen, erhält die EU-Verwaltung erneut einen Zuschlag, finanziert aus denselben Steuergeldern, die den Menschen an der Basis zunehmend fehlen.

Natürlich handelt es sich offiziell um automatische Anpassungen. Doch aus Sicht vieler Bürger wirkt es wie ein Hohn:

Ein Europa, das von ihnen Sparsamkeit fordert, gönnt sich selbst eine Gehaltssteigerung nach der anderen.

Die Bürger sparen – die EU erhöht

Ob Energiepreise, Lebensmittel oder Mieten: Für Millionen Menschen ist die finanzielle Lage angespannt.

Viele fragen sich zu Recht:

Warum spart eigentlich nur die Bevölkerung – aber nicht die politische Verwaltung?

Während lokale Betriebe schließen, während Haushalte Heizkosten monatlich neu durchkalkulieren müssen, steigen die Personalkosten der EU-Institutionen weiter an.

Es geht hier nicht um Neid, sondern um Glaubwürdigkeit.

Europa finanziert teure Krisenpolitik – und die Bürger zahlen die Rechnung

Der anhaltende Ukraine-Krieg wird auch 2025 und 2026 mit Milliarden unterstützt.

Das Geld dafür kommt nicht aus „Brüssel“ – es kommt von Menschen, die arbeiten gehen, Steuern zahlen und gerade jetzt jeden Cent umdrehen müssen.

Viele Bürger haben längst den Eindruck, dass sie die Folgen der europäischen Außenpolitik doppelt bezahlen:

Über steigende Energiepreise, weil Europa von billigen Energielieferungen abgeschnitten ist. Über Steuern, die zur Finanzierung von Militärhilfen und Sicherheitsbudgets herangezogen werden.

Und währenddessen läuft im Hintergrund die automatische Gehaltsspirale der EU-Verwaltung weiter.

Politisches Signal mit Sprengkraft

Die Frage ist nicht, ob EU-Bedienstete ihre Arbeit wert sind. Die Frage ist:

Ist es sinnvoll, mitten in einer sozialen Krise immer neue Erhöhungen auszuzahlen – ohne politischen Diskurs, ohne Rücksicht auf die Stimmung im Land?

Politisches Fingerspitzengefühl sieht anders aus.

Viele Bürger fühlen sich schlicht nicht ernst genommen.

Ein Europa der zwei Realitäten

, die mit Inflation, Energiepreisen und stagnierenden Löhnen kämpfen. Dort die europäische Verwaltung, die automatische Aufschläge bekommt, losgelöst von der Lebenswirklichkeit der Menschen, deren Geld sie finanziert.

Die soziale Schere in Europa wird nicht nur durch Wirtschaftspolitik größer – sie wird auch größer, wenn politische Institutionen Signale senden, die wie Selbstbedienung wirken.

Wenn die Politik möchte, dass Europa nicht weiter auseinanderdriftet, dann muss sie anfangen, die Realität ihrer Bürger stärker in den Fokus zu rücken.

Denn Vertrauen geht nicht durch große Reden verloren – sondern durch kleine Entscheidungen, die in Zeiten der Krise völlig falsch wirken.