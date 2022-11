Ex-Präsident Bill Clinton lacht nach Frage über Beziehungen zu Jeffrey Epstein

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton grinste und lachte dann, als ein Reporter ihn am Montag nach seinen engen Beziehungen zu dem verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein fragte.

Clinton war in Texas auf Wahlkampf für den Demokraten Henry Cuellar, als er bei einer Kundgebung in der Stadt Laredo von dem Journalisten Juan More News“ angesprochen wurde.

I confronted @BillClinton at the rally he held with @RepCuellar in Laredo about his alleged connections to child sex trafficker Jeffrey Epstein. “I think the answer is clear.” pic.twitter.com/ZtDR96PJwF