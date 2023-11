Ex-Präsidentschaftskandidat: Deshalb muss das Weltwirtschaftsforum verschwinden

Das Weltwirtschaftsforum sei wirklich beängstigend, sagte Glenn Beck in seiner Sendung. Diese Gruppe von Eliten glaube, sie habe das Recht, eine neue Welt zu schaffen.

Er fragte seinen Gast Ron Paul, was er vom WEF halte. „Es muss weg“, lachte der ehemalige Präsidentschaftskandidat.

"[The WEF] should be disappeared."



Former presidential candidate, Ron Paul, calls for the abolition of Klaus Schwab's World Economic Forum, believing it to exert an undue influence over both the education system and the medical profession.



"But a few people have awakened…… pic.twitter.com/RwxERkc528