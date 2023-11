Net Zero“ treibt Inflation an, warnt Zentralbanker

Eine Entscheidungsträgerin der Zentralbank hat sich zu Wort gemeldet und davor gewarnt, dass die globalistische „Net Zero“-Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) und der Vereinten Nationen (UN) hinter den weltweit steigenden Inflationsraten stecke.

Catherine Mann, ein prominentes Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England (BOE), ist der Ansicht, dass die Politik des „Klimawandels“ eine der Hauptursachen für die steigende Inflation ist.

Der „Klimawandel“ und die unterschiedlichen Ansätze der Länder, ihn zu bekämpfen, werden wahrscheinlich die Inflation anheizen, warnt Mann.

Diese Maßnahmen der grünen Agenda werden auch andere wirtschaftliche Auswirkungen haben, die für die Zinsentscheider der Zentralbanken direkt relevant sind.

Die Umsetzung der Netto-Null-Politik führt zu einem potenziellen Anstieg der Betriebskosten für Unternehmen“, erklärt Mann.

Dieser Anstieg löse Ängste bei den Verbrauchern aus, da die hohen Preise weiter steigen könnten.

Zu den Maßnahmen gegen den Klimawandel gehören Kohlenstoffsteuern und Emissionshandelssysteme.

Mann gehörte zu einer Minderheit von drei Mitgliedern des geldpolitischen Ausschusses, die diesen Monat dafür stimmten, dass die BOE den Leitzins von 5,25 Prozent auf 5,5 Prozent anhebt.

„Die Forschung hier deutet auf eine erhöhte Inflation, eine erhöhte Inflationspersistenz und eine erhöhte Inflationsvolatilität im Zusammenhang mit Klimaschocks, politischen Maßnahmen und Spillover-Effekten hin“, sagte Mann.

„Es gibt Anzeichen für einen Aufwärtsdruck auf die Inflation [und] Abwärtseffekte auf die Produktion“.

Die Warnung kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt für die Bank of England und die britischen Haushalte, da die Inflation immer noch bei 6,7 Prozent liegt.

Das ist mehr als das Dreifache des Ziels der Bank von zwei Prozent.

Gleichzeitig zeigen die jüngsten Zahlen, dass die Wirtschaft stagniert.

Dies geschah, nachdem die britische Regierung bei einigen ihrer Nettonull-Maßnahmen zurückgerudert war.

Die Regierung kündigte an, das Verkaufsverbot für neue Benzin- und Dieselfahrzeuge von 2030 auf 2035 zu verschieben.

Im September kündigte Premierminister Rishi Sunak außerdem an, das Verbot neuer Ölheizkessel von 2026 auf 2035 zu verschieben und die Subventionen für Wärmepumpen zu erhöhen.

Die Betonung des „Klimawandels“ und der „Net Zero“-Politik der BOE in Bezug auf die Inflation ist immer wieder kritisiert worden.

Die Zentralbank ist jedoch der Ansicht, dass die Auswirkungen des „Klimawandels“ auf die Makroökonomie ein wichtiger Bereich sind, der erforscht und verstanden werden muss.

„Es liegt nicht nur in meiner Verantwortung, auf die makroökonomischen Auswirkungen des Klimawandels zu reagieren, ich halte es sogar für meine Pflicht“, sagte Mann.

„Wenn der Klimawandel makroökonomische Auswirkungen hat – seien es die physischen Auswirkungen extremer Wetterereignisse und höherer Durchschnittstemperaturen oder die Übergangseffekte, die mit dem Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft verbunden sind, einschließlich expliziter Auswirkungen auf die Inflation – dann wird dies zu einem Anliegen der Geldpolitiker, das direkt mit dem Mandat der Preisstabilität verbunden ist.

„Dies gilt unabhängig davon, ob das Mandat der Geldpolitiker einen Verweis auf den Klimawandel enthält oder nicht“.

Mann hat immer wieder auf den Zusammenhang zwischen „Klimawandel“, „Netto-Null-Politik“ und deren Auswirkungen auf die Inflation hingewiesen.

Sie hat immer für höhere Zinssätze gestimmt als die Mehrheit des neunköpfigen MPC.

Die Netto-Null-Politik wirkt sich auf die Inflation aus, da Regierungen auf der ganzen Welt versuchen, sich der grünen Agenda der Globalisten anzupassen.

Unternehmen wenden sich von etablierten Produktionsmethoden ab und neuen, „grüneren“ Methoden zu.

Dies bedeutet jedoch zusätzliche Kosten für die Unternehmen, die „wahrscheinlich ganz oder teilweise an die Verbraucher weitergegeben werden und so die zur Emissionsreduktion notwendigen Verhaltensänderungen auslösen“, erklärt Mann.

Selbst wenn sich die Verbraucher für den Kauf umweltfreundlicherer Produkte entscheiden, wird die zusätzliche Nachfrage die Preise so lange in die Höhe treiben, bis die Unternehmen in der Lage sind, das Angebot an umweltfreundlicheren Gütern und Dienstleistungen zu erhöhen“, so Mann weiter.