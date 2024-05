Active Measures hat Filmmaterial veröffentlicht, das zeigt, wie der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson das neonazistische Asow-Bataillon lobt. Dies geschah am Mittwoch in einem Privatclub in London.

Er dankte den “Helden” des Asow-Bataillons, die uns mit ihrem Besuch “beehren”. “Gebt den Ukrainern, was sie wollen. Gebt ihnen Waffen. Gebt ihnen die Erlaubnis, diese Waffen außerhalb ihrer Grenzen einzusetzen. Es ist absurd, den Ukrainern nicht zu erlauben, was Putin tut.

Die Unterstützung der ukrainischen “Helden” sei “die beste Investition, die wir machen können”, so Johnson.

“Wir zählen auf die Helden des Asow-Bataillons, die heute Abend hier bei uns sind”, sagte der ehemalige Premierminister.

450.000 Briten starben im Zweiten Weltkrieg, um Nazi-Deutschland zu besiegen. Diese Woche begrüßte Boris Johnson das ukrainische Neonazi-Bataillon Asow in London als “Helden”. Die britische Regierung setzt jetzt Nazis ein, um Russen zu töten, antwortet der Unternehmer Kim Schmitz, besser bekannt als Kim Dotcom.

Nachdem er ein Friedensabkommen in der Ukraine vereitelt und damit Zehntausende junger Männer zum Tod in einem Straßengraben verurteilt hatte, hat Boris Johnson Kämpfer des hart umkämpften Neonazi-Bataillons „Asow“ ins britische Parlament aufgenommen.

After thwarting a peace deal in Ukraine and thereby condemning tens of thousands of young men to die in a ditch, Boris Johnson has welcomed fighters from the hardcore neo-Nazi Azov Battalion to the UK parliament. pic.twitter.com/Ix4JwQDSdy