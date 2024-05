Der Pandemievertrag der WHO und die Vogelgrippe-Krise kommen beide zur gleichen Zeit

Michael Snyder

Gesundheitsbehörden warnen vor einer möglichen H5N1-Pandemie beim Menschen, während sich die WHO auf der 77. Weltgesundheitsversammlung Ende dieses Monats auf die Abstimmung über den globalen Pandemievertrag vorbereitet. Der globale Pandemievertrag wird der Weltgesundheitsorganisation weitaus mehr Befugnisse einräumen, als sie während der letzten Pandemie hatte, und viele Menschen sind zutiefst besorgt darüber, wie diese Befugnisse bei der nächsten großen Gesundheitskrise eingesetzt werden sollen. Wenn die Vogelgrippe zu einer Form mutiert, die sich leicht von Mensch zu Mensch ausbreiten kann, wird dies enorme Ängste auslösen, und die Zahl der Todesopfer könnte katastrophal sein. Welche extremen Maßnahmen würde die Weltgesundheitsorganisation in einem solchen Fall ergreifen?

In den letzten Wochen haben die Unterhändler fieberhaft an der Fertigstellung des globalen Pandemieabkommens gearbeitet. Der folgende Text stammt direkt von der offiziellen Website der WHO…

Die Regierungen der Welt haben sich heute darauf geeinigt, die Arbeit an einer vorgeschlagenen Pandemiekonvention fortzusetzen und den Entwurf im Vorfeld der 77. Weltgesundheitsversammlung, die am 27. Mai 2024 beginnt, weiter zu verfeinern.

Die am Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation in Genf versammelten Regierungen haben sich darauf geeinigt, die Gespräche in den kommenden Wochen auf Hybrid- und Präsenzbasis fortzusetzen, um die Arbeit an wichtigen Themen voranzubringen, darunter ein vorgeschlagenes neues globales System für den Zugang zu Krankheitserregern und die Aufteilung der Vorteile (d. h. lebensrettende Impfstoffe, Behandlungen und Diagnostika), Pandemieprävention und “One Health” sowie die finanzielle Koordinierung, die erforderlich ist, um die Kapazitäten der Länder für die Bereitschafts- und Reaktionsplanung auf Pandemien zu stärken.

Hier in den Vereinigten Staaten sind die Mainstream-Medien seltsam ruhig über diesen Vertrag, obwohl es sich um eine wirklich große Sache handelt.

Die Verhandlungen laufen bereits seit zwei Jahren, und der endgültige Entwurf soll Ende dieses Monats der Weltgesundheitsversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden…

Das Zwischenstaatliche Verhandlungsgremium (INB), das von den Mitgliedstaaten geleitet wird, wurde vor mehr als zwei Jahren eingerichtet, um diese Bemühungen voranzutreiben. Das INB-Präsidium, das den Prozess leitet, wird seine Ergebnisse der Weltgesundheitsversammlung zur Prüfung vorlegen.

Die Ko-Vorsitzende des INB-Vorstands, Dr. Precious Matsoso aus Südafrika, erklärte, dass in dieser jüngsten Diskussionsrunde Fortschritte bei einer Reihe von Themen des Konventionsentwurfs erzielt worden seien.

“Wir sind Zeuge, wie in diesem Prozess Geschichte geschrieben wird, indem alle Länder zusammenkommen, um einen verbindlichen Pakt zum Schutz aller Bürger der Welt zu verabschieden”, sagte Frau Matsoso. Es ist der erste Prozess zur Entwicklung eines Abkommens über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion überhaupt. Das INB-Büro setzt sich dafür ein, dass ein aussagekräftiges und nachhaltiges Abkommen zustande kommt.

Die 77. Weltgesundheitsversammlung findet vom 27. Mai bis 1. Juni in Genf statt.

Die Mitgliedsstaaten werden über den endgültigen Entwurf des globalen Pandemieabkommens abstimmen und es wird erwartet, dass es angenommen wird.

Man hat uns gesagt, dass der globale Pandemievertrag “verwässert” wurde, aber in Wirklichkeit hat sich nur der Wortlaut des Vertrags geändert, der jetzt vager ist.

Wenn dieser Vertrag angenommen wird, wird bei der nächsten Pandemie die WHO das Sagen haben, und die meisten Menschen werden sich dessen nicht bewusst sein.

Und die nächste Pandemie könnte viel näher sein, als die meisten von uns denken.

Am Mittwoch gab die Seuchenschutzbehörde CDC bekannt, dass es in den Vereinigten Staaten einen weiteren bestätigten Fall von Vogelgrippe beim Menschen gegeben habe…

Die USA haben den zweiten Fall von Vogelgrippe im Jahr 2024 dokumentiert, teilten die Centers for Disease Control and Prevention am Mittwoch mit.

Die Gesundheitsbehörden haben den Fall von Vogelgrippe bei einem Mitarbeiter einer Milchfarm in Michigan festgestellt. Dies ist das zweite Mal, dass ein Fall bei einer Person auftritt, die mit Milchkühen arbeitet. Das Virus scheint sich unter ähnlichen Umständen entwickelt zu haben wie bei einem Landarbeiter in einer Molkerei in Texas Anfang des Jahres.

Ein Nasenabstrich für die angesteckte Person prüfte Negativ für Grippe, jedoch prüfte ein Augeabstrich vom Patienten Positiv für Vogelgrippe und zeigte eine Augeinfektion, sagte die CDC in einer Nachricht.

Die beiden Personen, die sich 2024 in den USA infizierten, waren bisher Mitarbeiter von Molkereien.

Möglicherweise gibt es noch viel mehr infizierte Molkereiangestellte, aber zum jetzigen Zeitpunkt zögern viele in der Branche, sich testen zu lassen…

Landwirte zögern, Gesundheitsbeamte auf ihr Land zu lassen, um möglicherweise infiziertes Vieh zu untersuchen, da sie nicht wissen, wie sich dies auf ihren Betrieb auswirken würde.

Nach Ansicht von Experten ist dies wahrscheinlich auf eine Mischung aus Angst vor Arbeitsplatzverlust, Immigrationsstatus, Sprachbarrieren und allgemeinem Misstrauen gegenüber dem öffentlichen Gesundheitswesen zurückzuführen.

In der Zwischenzeit haben wir gerade erfahren, dass H5N1 für den Tod von vier weiteren Katzenverantwortlich ist…

Vier weitere Katzen sind in den USA an der Vogelgrippe vom Typ H5N1 gestorben, darunter zwei Haustiere in South Dakota, die nach Angaben der Bundes- und Landesbehörden keinen Kontakt zu Geflügel oder Milchkühen hatten. Mindestens 14 Katzen sind kürzlich an der Vogelgrippe gestorben.

Bei zwei der neu gemeldeten Fälle handelt es sich um Hauskatzen, die auf einem Grundstück in Campbell County, South Dakota, gestorben sind, teilten ein Beamter des Bundesstaates und das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) mit.

Beth Thompson, die Tierärztin des Bundesstaates, sagte, dass sich auf dem Grundstück, auf dem die Tiere starben, keine Rinder befanden. “Zu diesem Zeitpunkt sind keine weiteren Details bekannt, wie sich die Katzen infiziert haben”, sagte Thompson gegenüber BNO News.

Das ist nicht gut.

Wenn Katzen auf breiter Basis erkranken und sterben, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis das Gleiche bei Menschen passiert.

Wir kennen nicht alle Einzelheiten der jüngsten Todesfälle, aber es wurde berichtet, dass Katzen, die zuvor in Texas an H5N1 gestorben sind, “Gehirnblutungen” und “Blindheit” erlitten haben.

Hat H5N1 das Potenzial, beim Menschen ähnliche Schäden zu verursachen?

Wir benötigen eine Antwort auf diese Frage, denn es gibt immer mehr Fälle beim Menschen.

In Australien wurde jetzt ein Fall beim Menschen bestätigt…

Der erste Fall von Vogelgrippe des Typs H5N1 in Australien ist bei einem Kind bestätigt worden.

Das Kind habe sich in Indien mit dem Vogelgrippevirus A infiziert und sei im März dieses Jahres erkrankt, teilte die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Victoria mit.

Die Mitteilung erfolgte nur wenige Stunden, nachdem die Vogelgrippe auf einer Farm in Victoria festgestellt worden war.

Seit 2003 sind mehr als 50 Prozent der Menschen, die positiv auf H5N1 getestet wurden, gestorben.

Können Sie sich die Angst vorstellen, die ausbrechen wird, wenn Millionen von Menschen plötzlich infiziert sind?

Globale Epidemien werden in der kommenden Ära des großen Chaos eine wichtige Rolle spielen.

Denken Sie nur an die Panik, die wir in den Jahren 2020, 2021 und 2022 erlebt haben.

Wenn die nächste Pandemie eine viel höhere Sterblichkeitsrate haben wird, wird die Panik, die wir erleben werden, noch viel schlimmer sein, und das ist eine wirklich schlechte Nachricht für uns alle.