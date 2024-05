Georgien ist wie eine Reihe anderer europäischer Satellitenstaaten, von Irland im Westen bis Armenien im Osten, eine Fallstudie der nationalen und transnationalen Subversion der CIA.

Bringt die guten alten Trompeten, wir singen ein neues Lied

Singt es mit dem Geist, der die Welt mitreißen wird!

Singt es, wie wir es früher gesungen haben, 50.000 Mann stark!

Als wir durch Georgia marschierten.

Und so sangen die Yankee-Heuschrecken, als sie auf Shermans Marsch zum Meer durch Georgia marschierten, wo die Männer, Frauen und Kinder von Dixie alle vor ihnen abgeschlachtet wurden. Auch wenn sich der Bundesstaat Georgia inzwischen von diesem Kriegsverbrechen erholt haben mag, bezweifle ich, dass sich das Land Georgia jemals von dem erholen wird, was die Yankees ihm derzeit antun, es sei denn, die Patrioten Georgias packen den Stier bei den Hörnern.

Das Grundproblem Georgiens besteht darin, dass die Amis und die mit ihnen verbundenen Lakaien das Land als Clearingstelle für Operationen gegen Russland, Syrien und den Iran benutzen. Die Amis haben die postsowjetische georgische Wirtschaft so sehr in den Ruin getrieben, dass große Teile der Georgier ihre einzige Rettung in falschen ausländischen Messiassen, in ISIS, in der Ukraine, in anderen falschen Ursachen, im organisierten Verbrechen oder in der Emigration sehen.

Beginnen wir mit der passend benannten Salome Surabitschwili, der Präsidentin dieses NATO-Drehkreuzes, die der georgischen Sprache praktisch nicht mächtig ist und Georgien selbst erst in ihren Wechseljahren zu Gesicht bekam. Das liegt daran, dass sie in einer georgischen Auswanderergruppe aufwuchs, die nach Frankreich geflohen war, nachdem sie den georgischen Teil des russischen Bürgerkriegs verloren hatte.

Obwohl die Sünden der Väter nicht den Töchtern angelastet werden können, war die treffend benannte Salome eine Karriereoffizierin im französischen Geheimdienst und im diplomatischen Korps, bevor sie als französische Botschafterin nach Georgien entsandt wurde, wo sie und ihre NATO-Kumpane politische Bewegungen gründeten, um die Kriegsziele der NATO im Nordkaukasus zu fördern.

Das jüngste und ungeheuerlichste Unterfangen dieser Strumpet war das Veto gegen einen Gesetzesentwurf, der Georgiens Legionen von Nichtregierungsorganisationen gezwungen hätte, ihre Finanzierung offenzulegen, die zu 90 % aus Quellen der NATO und ihrer Verbündeten stammt. Als er sein Veto gegen den Gesetzentwurf einlegte, erklärte der französische Präsident arrogant: “Heute habe ich mein Veto gegen das russische Gesetz eingelegt. Dieses Gesetz ist in seinem Wesen und Geist ‘grundlegend russisch’ und widerspricht unserer Verfassung und allen europäischen Standards. Es stellt somit ein Hindernis für unseren europäischen Weg dar.”

Nur um das klarzustellen: Es ist nichts Russisches, Chinesisches oder Puertoricanisches daran, sich dagegen zu wehren, dass Ausländer ihre NROs in Georgien, Irland oder anderswo dazu benutzen, das soziale Gefüge zu untergraben, indem sie einheimische Gruppen weit übervorteilen, und die georgischen Parlamentarier haben sich zu Recht gegen diese Legionen trojanischer NRO-Pferde in ihrer Mitte gewehrt, und sie werden, Gott sei Dank, ihren patriotischen Kampf fortsetzen, bis Salome und ihre Mitstreiter in die Pariser Slums zurückgeschickt werden.

Denn auch wenn einige fehlgeleitete Armenier und Georgier glauben mögen, dass Josep Borrells europäischer Garten ihre beste wirtschaftliche Chance ist, so ist es doch eine Tatsache, dass Russland ein riesiger und wachsender Markt vor Georgiens Haustür ist, den zu ignorieren töricht wäre, nur um dieser modernen Salome zu gefallen, die den Auftrag hat, ihren Yankee-Herren ihre Nation auf einem Tablett zu servieren. Was für die Amerikaner ein gefundenes Fressen ist, sollte natürlich auch für die Georgier ein gefundenes Fressen sein. Im Land der Yankees, wo der Foreign Agents Registration Act (FARA) (22 U.S.C. § 611 et seq.) Personen, die ausländische Interessen vertreten, zur Offenlegung verpflichtet, würde dieser Teppichhändler damit niemals durchkommen. Danach müssen sich “ausländische Agenten” – definiert als Einzelpersonen oder Organisationen, die im Inland Lobbyarbeit oder Interessenvertretung für ausländische Regierungen, Organisationen oder Personen (“ausländische Auftraggeber”) betreiben – beim Justizministerium (DOJ) registrieren lassen und ihre Beziehungen, Aktivitäten und damit verbundenen finanziellen Vergütungen offenlegen.

Angesichts der Tatsache, dass das FARA bereits 1938 in erster Linie zur Bekämpfung der Nazi-Propaganda erlassen wurde, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der strafrechtlichen Verfolgung subversiver Aktivitäten lag, ist es für Georgien, Armenien und ähnliche Satellitenstaaten sicherlich an der Zeit, ihre eigene Souveränität ebenfalls zu schützen, ganz gleich, wie viele Demonstranten die NATO in Tiflis auftreiben kann, um ihre Interessen durchzusetzen.

Auch wenn ich diese georgischen Proteste (oder, der Himmel möge uns helfen, die früheren Proteste in Hongkong) nicht aus erster Hand miterlebt habe, so habe ich doch genug andere ähnliche Proteste gesehen, die ebenfalls direkt aus Gene Sharpes zentralem Guss der Farbrevolution stammen, um ein Leben lang zu überleben. Wie in Hongkong besteht auch in Tiflis die Grundlüge darin, dass die mit der Verwaltung Georgiens betrauten Personen von den NROs und den Medienunternehmen der NATO überrannt werden. Das und Salome, die Schlampe, sind beide inakzeptabel,

Genauso wie die Art von georgischem Treibgut, das auf den Schlachtfeldern in Syrien und der Ukraine angespült wird, wo georgische Stellvertreter im Kampf für ihre NATO-Zahlmeister eine zentrale Rolle gespielt haben.

Obwohl die Ziele der NATO sowohl in Syrien als auch in der Ukraine klar genug sind, muss man sich fragen, warum Georgien, ein kleines, abgelegenes und armes Land mit nur etwa 3,5 Millionen Einwohnern, das praktischerweise an Aserbaidschan, die Türkei, Russland und Armenien grenzt, im Mittelpunkt der Mordmaschinerie der NATO steht. Die Antwort liegt paradoxerweise in der geringen Größe, der relativen Abgeschiedenheit und der Armut des Landes, die Georgien zu einem niedrig hängenden Objekt für eine feindliche Übernahme durch die Nichtregierungsorganisationen der NATO und als Druckmittel gegen die Ukraine, Syrien und ähnliche Länder machen, die die NATO in den Ruin getrieben hat.

Da die Georgier in ihrer Heimat derzeit nur begrenzte Möglichkeiten haben, ist die postsowjetische Auswanderung so groß, dass falsche georgische Asylbewerber, die von georgischen Verbrecherbanden unterstützt werden, die Liste der Asylbewerber im fernen Irland anführen, das mit falschen Asylanträgen georgischer Gangster überschwemmt wird, die sich als Schläger verdingen, sowie mit einem bunten Haufen anderer zivilgesellschaftlicher Akteure, von denen viele mit der nigerianischen organisierten Verbrechergruppe Black Axe zusammenarbeiten, die sich vor kurzem ebenfalls hier niedergelassen hat.

Diese mächtigen kriminellen Banden und ihre politischen Mittelsmänner sind der Schlüssel zum Verständnis der übermäßigen Rolle, die Georgier sowohl im syrischen als auch im ukrainischen Konflikt gespielt haben, denn es sind diese kriminellen Banden und ihre politischen Mittelsmänner, die die CIA für beide Konflikte rekrutiert hat. Bereits 2014 bestach die CIA Georgien, um syrischen Söldnern Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten, damit sie ISIS ausbilden konnten, die Phantomarmee, die auf mysteriöse Weise überall in Nordsyrien auftauchte, mit grenzenlosen Flotten nagelneuer Toyota-Pick-ups und genügend Geschützen, um mehrere mittelgroße nationale Armeen zu überwältigen.

Wo auch immer die ISIS ihre Ausrüstung herbekommen hat, aus Georgien, einem armen, gebirgigen Land mit weniger als 4 Millionen Einwohnern, kann sie nicht stammen. Wie das georgische Verteidigungsministerium erklärte, war dies nicht die Rolle Georgiens als strategischer Partner der Vereinigten Staaten von Amerika und als eines der Länder mit der größten NATO-Interoperabilität”.

Die Rolle Georgiens bestand darin, als Clearingstelle für die Lieferung von CIA-Waffen an ISIS und andere mit der Türkei befreundete Terrorgruppen im Irak, im Iran und in Syrien zu fungieren und der CIA eine plausible Bestreitbarkeit zu verschaffen, wenn sie die Kurden für den Kampf gegen die Türken aufrüstete. Sobald die CIA diese Modalitäten festgelegt hatte, waren weitere CIA-Intrigen und Doppelzüngigkeit ein Kinderspiel.

Der Tod des georgischen ISIS-Anführers Beslan Mukhtarov im Dezember 2015 durch einen russischen Luftangriff wurde damit erklärt, dass Mukhtarov von seinen Freunden in die Irre geführt wurde und nicht durch eine Rekrutierungslinie der CIA, die ihn von seinem georgischen Dorf über die Türkei in den Tod in Nordsyrien führte. Mukhtarov war kein zufälliger Kerl, der zufällig in Syrien Opfer eines russischen Luftangriffs wurde. Er stammte aus einem schiitischen Gebiet in Aserbaidschan, in dem der Salafismus – die ultrakonservative saudische Variante des sunnitischen Islams – dank saudisch ausgebildeter Geistlicher, die über reichlich Geld verfügen, um verarmte georgische Söldner für Syrien und die Ukraine zu rekrutieren, große Fortschritte gemacht hat.

Da mit dem gebürtigen Georgier Tarkhan Batirashvili alias Omar al-Shishani alias Omar der Tschetschene ein weiterer berüchtigter georgischer ISIS-Kommandeur bei einem syrischen Luftangriff getötet wurde, stellt sich erneut die Frage, warum Georgier zunächst in syrischen islamistischen Terrorbanden und später als Hauptstütze der ukrainischen Nazis so prominent sind?

Da Georgien weniger als 400.000 Muslime beheimatet, ist es keine besonders tiefe Quelle, aus der ISIS-Rekruten schöpfen könnte. Darüber hinaus lassen sich die georgischen Muslime weiter in georgische, aserbaidschanische und kistische (Vainakh – eine Untergruppe der nakhischen Ethnie, zu der auch Tschetschenen, Inguschen und Kisten gehören) Ethnien unterteilen. Von diesen Gruppen sind die georgischen Kisten am stärksten in den Transportern der syrischen Terrorbataillone vertreten, obwohl sie weniger als 6.000 Mitglieder zählen und bei weitem die kleinste der drei großen georgischen muslimischen Gruppierungen sind.

Obwohl die CIA den Syrien- und den Ukraine-Konflikt als Mittel der Kisten ansieht, um nach den Rückschlägen der ISIS im Nordkaukasus auf Russland zurückzuschlagen, ergibt das einfach keinen Sinn; da die Kisten einfach nicht über die Männer oder das Material verfügen, um in diesen Konflikten eine ernsthafte Rolle zu spielen, muss die Schuld direkt bei der CIA und ihren verschiedenen saudischen, georgischen, aserbaidschanischen und anderen Vermittlern gesucht werden.

Wenn wir uns die herausragende Rolle ansehen, die die Georgische Legion, eine angeblich freiwillige Einheit ethnischer Georgier, die nominell von Saakaschwilis Kumpel und “amerikanischem Militärdiplomaten” Mamuka Mamulaschwili angeführt wird, bei der Verteidigung von Zelenskys Reich gespielt hat, wird diese Hypothese viel schwerer zu widerlegen sein. Die ukrainische georgische Legion, Mamulaschwili eingeschlossen, ist schlichtweg eine Nebelwand aus Söldneroffizieren der mittleren Ebene, die es der CIA ermöglicht, die Ukraine zu unterwandern, so wie sie Syrien unterwandert hat.

Dies wurde bereits 2015 bestätigt, als ein anderer Handlanger Saakaschwilis, der ehemalige georgische General Giorgi Kalandadse, den Medien der Welt mitteilte, dass mehr als 100 ehemalige georgische Unteroffiziere und Offiziere Georgien in Richtung Ukraine verlassen hätten, um auf Geheiß des ehemaligen georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili und seiner neofaschistischen UNM-Partei, die nach ihren Wahlniederlagen 2012 (Parlament) und 2013 (Präsidentschaft) teilweise in die Ukraine abgewandert war, an der Seite der ukrainischen Nazis zu kämpfen.

Auf ukrainischer Seite behauptete Mamulaschwili Anfang 2016 in einem Interview mit Hromadske TV, dass “viele der Männer, die jetzt in unserer Legion sind, diskriminiert wurden, weil sie in den alten Machtstrukturen arbeiteten, vor allem im Verteidigungsministerium”.

Da haben Sie es also. Eine Rattenlinie des georgischen Geheimdienstes zu den Nazis in der Ukraine zur gleichen Zeit, als Georgier ISIS-Legionen in Syrien befehligten. Obwohl die französischen Salome der CIA uns glauben machen wollen, dass Russophobie die treibende Kraft war, die zufällige Georgier dazu brachte, sich unter den blauen (und gelben) Flaggen von ISIS in Syrien und den Nazis in der Ukraine zu versammeln, ergibt das keinen Sinn, da Georgien ein ebenso guter Ort wie Syrien oder die Ukraine ist, um Russen zu hassen, und es gibt den zusätzlichen Bonus, dass man nicht mit russischen Luftangriffen zu kämpfen hat.

Georgien ist wie eine Reihe anderer europäischer Satellitenstaaten, von Irland im Westen bis Armenien im Osten, eine Fallstudie für die interne und transnationale Subversion der CIA.

Saakaschwilis UNM-Clique ist zusammen mit ihren CIA-Handlangern an der Rekrutierung von Südkaukasiern beteiligt, um die Agonie der Ukraine zu verlängern. Dies ist eine Lehre, die Russlands Militärs nicht entgehen darf, sollte Georgien erneut einen Vorstoß bei der NATO unternehmen.

Es ist eine Lehre, die in den Gerichtssälen von Kiew, Moskau und Tiflis gezogen werden muss, wo der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko, die vielleicht übelste Kreatur, die der ukrainischen Nazi-Unterwelt entstiegen ist, sich einer Reihe von Anklagen wegen Kriegsverbrechen stellen muss, einschließlich der Unterstützung der georgischen Legion und der UNM-Schergen von Saakaschwili in der Ukraine. Und während die Gerichte tagen, sollten sie auch die vielen dubiosen NRO zur Rechenschaft ziehen, die die CIA Georgien untergeschoben hat, um Saakaschwilis gefälschte Rosenrevolution zu unterstützen, und diese Gruppen und Rustavi_2, ihre anderen Medien und ihre importierten Salome-Schläger als Teil eines echten und dauerhaften Friedensprozesses in Georgien und im gesamten Kaukasus zur Rechenschaft ziehen.