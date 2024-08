Diese Woche wurde der russische Telegram-Gründer Pavel Durov in Frankreich festgenommen. Die französischen Behörden werfen ihm vor, nicht ausreichend gegen illegale Nachrichten auf der Plattform, wie Kinderpornografie und Drogenhandel, vorzugehen.

Telegram erklärte, Durow und das Unternehmen hätten nichts zu verbergen und es sei „absurd“ zu behaupten, dass „eine Plattform oder ihr Eigentümer für den Missbrauch dieser Plattform verantwortlich ist“.

Der französische Präsident Macron sagte, die Verhaftung von Durow, der auch einen französischen Pass besitzt, sei „in keiner Weise eine politische Entscheidung“ gewesen.

Was ging der Verhaftung des Telegram-Chefs voraus? Die Niederlande übten über Ferd Grapperhaus und Mark Rutte Druck auf die Vereinigten Arabischen Emirate aus, wo Telegram seinen Sitz hat, damit die Messaging-App den Anforderungen unserer Geheimdienste entspricht. Laut einer E-Mail vom 1. März 2022 reiste Rutte nach Dubai, wurde jedoch enttäuscht.

Nach der Annahme eines Antrags von Thierry Baudet, der die Verschlüsselung privater Gespräche und damit den Schutz der Privatsphäre gewährleisten sollte, versprach Minister Grapperhaus, dass ein Verschlüsselungsverbot in der niederländischen Politik nicht diskutiert werde.

Nach diesem Versprechen konzentrierte sich der damalige Justizminister jedoch auf die Möglichkeiten, verschlüsselte Privatgespräche für den Geheimdienst abhörbar zu machen.

Im September 2019 besuchte NCTV-Direktor Pieter-Jaap Aalbersberg seine amerikanischen Kollegen vom Heimatschutzministerium. Er sprach unter anderem über Terrorismusbekämpfung, Cybersicherheit und staatliche Bedrohungen.

Aus Wob-Dokumenten (Wet openbaarheid van bestuur-sind offizielle Regierungsdokumente aus den Niederlanden, die durch das niederländische Informationsfreiheitsgesetz, das Wet openbaarheid van bestuur (WOB), veröffentlicht wurden) des Datenanalysten Cees van den Bos geht hervor, dass zur gleichen Zeit in den Niederlanden die Diskussion darüber begann, Geheimdiensten die Möglichkeit zu geben, private Nachrichten von Bürgern abzuhören.

Aufgrund der Verschlüsselung von Signal, WhatsApp und Telegram konnten die Geheimdienste keinen Zugang mehr zu privaten Gesprächen erhalten.

Die Muttergesellschaften von Signal und WhatsApp haben ihren Sitz in Europa und unterliegen daher der europäischen Rechtsprechung. Telegram wurde jedoch als große Bedrohung angesehen, da der Dienst seinen Sitz außerhalb der EU hat und den Aufforderungen der Regierungen zur Löschung nicht nachgekommen ist.

