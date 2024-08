Nicht rechts gegen links, sondern geistig gesund gegen geisteskrank…

Von Tyler Durden

Verfasst von James Howard Kunstler

“RFK, Jr. Ermordet Wal mit Kettensäge!”

“Unsere Gesellschaft ist heute eine seltsame Mischung aus dem Mittelalter, dem Dritten Reich und Brave New World. Wir haben zwei Klassen – Herren und Bauern; wir befinden uns mitten in einem sehr profitablen Völkermord; und all das ist durchdrungen von Überwachungstechnologie, bewusstseinsverändernden Drogen und durchdringender Propaganda.” – Dr. Toby Rogers

Das Bündnis zwischen Robert F. Kennedy Jr. und Donald Trump ist vieles. Aber zunächst ist es ein Signal der Entwarnung für eine große Klasse von weniger als vollständig hirngeschädigten Amerikanern, dass es in Ordnung ist, mit dem Verrücktsein aufzuhören.

Wie Sie wissen, ist diese Wahl nicht länger ein Kampf zwischen der politischen Linken und der Rechten. Es ist eine epische Kampfsession zwischen den Vernünftigen und den Verrückten.

Sie haben soeben miterlebt, wie der Parteitag der Demokraten einen leeren Hosenanzug nominiert hat, dessen einziges Verdienst als hoher Regierungsbeamter darin besteht, die Nation nicht zu schützen und zu verteidigen und ihre Verfassung nicht zu unterstützen. Und das alles, ohne dass eine echte Stimme abgegeben wurde. Ein ziemlich raffinierter Trick, der unter dem Banner der Rettung unserer Demokratie durchgeführt wurde. Verstehen Sie bitte, dass dies das Ergebnis der Hypnose so vieler verletzlicher Persönlichkeiten zu einer Massenbildungspsychose war. Sie waren anfällig, weil sie durch Propaganda, die speziell auf ihre tiefsten archetypischen Ängste abzielt, zu Tode erschreckt wurden – in diesem Fall die Angst vor Daddy, d. h. die Angst vor Verhaltensgrenzen, kurz gesagt, davor, zivilisiert zu sein.

Daher die Befürwortung von Hamas-Terroristen (Israel = Altes Testament = moralische Grenzen), Abtreibung (keine Babys mehr = Absterben der kulturellen Linie), Drag-Queens („Mutter“ = dämonischer Hochstapler), offene Grenzen (Grenze = Grenze der Nation), der Ukraine-Krieg („Lasst ihn und dich kämpfen“), Zensur (Hass auf Fairness), Vollmachten und Abriegelungen (Zerstörung eines zielgerichteten, sinnvollen, produktiven Lebens) und so weiter. Die Propaganda, die diesen Wahnsinn hervorbringen soll, kommt sicherlich von unserem Geheimdienst. Sie haben all die Jahre seit der Gründung der CIA im Jahr 1947 damit verbracht, ihre Methoden des Mindfuckery zu entwickeln und zu verfeinern. Sie haben sie in letzter Zeit mit voller Wucht entfesselt, weil sie befürchten, dass Herr Trump ihren Geheimdienst dekonstruieren und möglicherweise einige seiner derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter wegen schwerer Verbrechen wie Hochverrat, Veruntreuung und Mord anklagen wird.

Die letzte Zutat bei all dem ist die Unterwerfung der Bevölkerung unter diese programmatischen Vorschläge.

Einfach ausgedrückt: Sie beugen sich den Ängsten, die in ihnen geweckt werden. Versuchen Sie einmal, in den Kopf eines überzeugten demokratischen Wählers einzudringen. Sie werden feststellen, dass Sie ausgesperrt sind. Ein Gedankenaustausch ist unmöglich, weil es dort keine Gedanken gibt, sondern nur ungeordnete Gefühle.

Fragen Sie einen Demokraten, was Donald Trump seiner Meinung nach in den vier Jahren als Präsident tatsächlich getan hat. Ich garantiere Ihnen, dass sie nur eines sagen werden: Er hat die Abtreibung abgeschafft.

Was eigentlich nicht wahr ist. Er hat mehrere Richter des Obersten Gerichtshofs nominiert, die entschieden haben, dass die Abtreibung in die Zuständigkeit der fünfzig Bundesstaaten gehört. (Es war der Akt der Entscheidung, der sie in den Wahnsinn trieb, weil Regeln = Grenzen.) Natürlich steht es all den alleinstehenden, durchgeknallten Frauen in Boston, New York, Atlanta, Chicago, Minneapolis, Seattle, Portland, Denver und Los Angeles, die jetzt über dieses Thema wüten, frei, nach Herzenslust abzutreiben.

Kamala Harris geht also aus dieser Hypnose-Übung mit Cluster-B-Persönlichkeitsstörung (dem Kongress) als Avatar der… „Freude“… in Ermangelung jeglicher Ideen, wie man die Regierung eines Landes führt, das im Moment von niemandem geführt wird, weil der derzeitige Präsident („Joe Biden“) sowohl geistig untauglich als auch im Dauerurlaub ist. Nichts davon ist sehr vielversprechend. Der Freudentaumel verdrängt den Gedanken, dass es eine Zukunft gibt, um die man sich Sorgen machen muss.

Hier kommt Robert F. Kennedy, Jr.

Er erläuterte seine Sicht der Situation und seine Rolle darin mit unübertroffener Klarheit am vergangenen Freitag in einer kraftvollen und bewegenden Rede, in der er eine Entscheidung skizzierte, die für ihn sehr schmerzhaft gewesen sein muss. Wie ich bereits am Freitagmorgen angekündigt hatte, prangerte er die Partei seiner Vorfahren unmissverständlich an, weil sie sich gegen ihre eigenen traditionellen Grundsätze wendet – gegen den Krieg, für die Meinungsfreiheit, für die Unterstützung armer Arbeiter und gegen die Bewaffnung von Regierungsstellen. Er hat Mr. Trump seine Unterstützung zugesagt, weil es offensichtlich geworden ist, dass Mr. Trumps Ziele und Ideen mehr mit den aufgegebenen Prinzipien von Mr. Kennedys Vater und seinem Onkel JFK übereinstimmen.

Und nun wird er im Namen von Herrn Trump Wahlkampf machen, in der Erwartung, dass er in der nächsten Trump-Regierung eine wichtige, klar definierte Rolle spielen wird – zuständig für eine Reihe von Fragen der öffentlichen Gesundheit, mit denen er durch jahrzehntelange Rechtsstreitigkeiten und die Recherche in den Büchern über pharmazeutische Erpressung, die er selbst geschrieben hat, bestens vertraut ist.

Es ist Montag nach dem Parteitag. Was steht heute auf dem Wahlkampfplan der Kandidaten. Auf der CNN-Seite „Campaign Latest“ heißt es, dass Trump heute in Detroit eine Rede vor dem Verband der Nationalgarde halten wird, wo er voraussichtlich die Unterstützung der ehemaligen Abgeordneten (und Oberstleutnant der Nationalgarde, Tulsi Gabbard) entgegennehmen wird. Kamala Harris hat keine öffentlichen Auftritte geplant, aber CNN berichtet, dass sie seit ihrem Start vor ein paar Wochen sagenhafte 540 Millionen Dollar gesammelt hat. Ist das nicht schön? Boolah boolah, jede Menge Moolah. Am Mittwoch starten Frau Harris und ihr Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz zu einer Bustour durch Georgia. Bustouren werden das Markenzeichen ihrer Kampagne sein.

Lassen Sie mich Ihnen sagen, was das bedeutet: Anstatt zügig zwischen Wahlkampfstopps hin- und herzufliegen, bei denen sie möglicherweise zu öffentlichen Themen Stellung nehmen müssen, werden Harris und Walz viele Stunden auf langen Busfahrten von Punkt A nach Punkt B verbringen und sich dabei vor der Öffentlichkeit und der Presse verstecken.

Bobby Kennedy hingegen nimmt so viele Medienauftritte wie möglich in seinen Terminkalender auf und stellt sich den Fragen zu allen möglichen Themen, einschließlich der jüngsten Anschuldigungen über seine vollständig offengelegte persönliche Geschichte.

Fox hatte ihn in mehreren Sendungen, aber die anderen Kabelnachrichtensender ignorieren ihn, ebenso wie die New York Times und die WashPo, mit der Ausnahme, dass sie skurrile Geschichten von seinen geistig verwirrten Geschwistern und Cousins veröffentlichen – die neueste ist, dass er einem toten Wal am Strand von Cape Cod mit einer Kettensäge den Kopf abgetrennt hat.

Die Leser sollen das so interpretieren, dass er einen Wal mit einer Kettensäge ermordet hat.

