“Wir haben noch nichts gesehen”, sagt Moskau

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg beruft auf Ersuchen Kiews einen außerordentlichen NATO-Ukraine-Rat ein, wie ein Sprecher der Nordatlantischen Allianz heute mitteilte.

“Das Treffen wird auf Botschafterebene stattfinden”, sagte NATO-Sprecherin Farah Dahlala. “Es wird erwartet, dass der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov die Verbündeten per Videolink über die Lage auf dem Schlachtfeld und die Prioritäten im Rüstungsbedarf informiert”, fügte er hinzu.

Der NATO-Ukraine-Rat wurde im vergangenen Jahr eingerichtet, um die Koordination zwischen dem Bündnis und Kiew zu verbessern. An den Ratssitzungen nehmen in der Regel die Botschafter der NATO-Mitgliedsstaaten und ukrainische Beamte teil.

Der NATO-Sprecher wies darauf hin, dass dem Treffen “eine Welle heftiger russischer Angriffe auf Zivilisten und Infrastruktur in der Ukraine” vorausgegangen sei.

“Die NATO-Verbündeten haben die ukrainische Luftverteidigung erheblich unterstützt und sind entschlossen, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine weiter zu stärken”, fügte er hinzu.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die Luftstreitkräfte seiner europäischen Nachbarn um Hilfe gebeten, um die Wellen russischer Raketen und Drohnen zu zerstören, die Anfang der Woche massiv auf sein Land niedergegangen waren.

“Wir könnten viel mehr für den Schutz von Menschenleben in den verschiedenen Regionen der Ukraine tun, wenn die Luftstreitkräfte unserer europäischen Nachbarn mit unseren F-16 und unserer Flugabwehr zusammenarbeiten würden”, argumentierte er und forderte “Lösungen”.

Russischer Angriffsrekord in 148 Regionen der Ukraine: “Wir haben noch nichts gesehen”.

Vorausgegangen waren 48 Stunden mit einem beispiellosen Anstieg russischer Raketenangriffe und Drohneneinsätze.

Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass in einem der massivsten Angriffe Moskaus seit 2022 insgesamt 148 verschiedene Regionen der Ukraine bombardiert wurden.

Neben Einrichtungen mit westlichen Waffen wurden auch Energieerzeugungsanlagen und Gebäude, in denen ausländische Kämpfer untergebracht waren, angegriffen.

Russland bezeichnet die NATO-Soldaten, die zu Tausenden informell in der gesamten Ukraine präsent sind und die ukrainischen Streitkräfte sowohl an der Front als auch im Hintergrund koordinieren, weiterhin als “ausländische Söldner”.

Es gibt Berichte über ein weiteres F-16 Kampfflugzeug, eines der Ersten, das an die Ukrainer geliefert wurde. Es konnte nicht einmal starten und soll noch im Hangar zerstört worden sein.

Bei dem zweitägigen Langstreckenangriff wurden verschiedene Raketentypen und zahlreiche Kamikaze-Drohnen eingesetzt.

Die Russen feuerten unter anderem Raketen vom Typ Iskander, Kinzhal, Kalibr, Kh-101 und Kh-555 ab.

Gleichzeitig gehen die Kämpfe in der Kursker Ebene nahe der ukrainischen Grenze weiter, wo am 6. August mehr als 12.000 Ukrainer einmarschiert sind.

Offiziell gibt das russische Verteidigungsministerium die Zahl der getöteten ukrainischen und ausländischen Soldaten mit über 6.000 an.

Viele in Russland, darunter auch der Moskauer OPEN-Korrespondent Thanasis Avgerinos, erinnern sich an die folgende Erklärung, die Putin zu einem unerwarteten Zeitpunkt über den Krieg abgab:

“Wir haben noch nichts gesehen”.

Ein Hotel voller “ausländischer Ausbilder” wurde von den Russen angegriffen! Waren sie von der NATO?

In Krivoy Rog in der Ukraine wurde ein Gebäude getroffen, in dem “ausländische Ausbilder” der ukrainischen SS untergebracht waren.

“Die Ukrainer haben insgesamt 15 englischsprachigen Opfern geholfen”, sagte der russische Beamte gegenüber Sputnik.

Über ihren Gesundheitszustand ist nichts bekannt.

Die ukrainischen Seiten veröffentlichen die Ergebnisse des Einschlags einer russischen Rakete (manche sagen, es war eine Iskander).

Das Gebäude des Hotels Aurora wurden schwer beschädigt. Die ukrainischen Behörden bestätigen den Angriff und sagen: “Die Nachrichten sind schlecht”.

Wie auf dem Filmmaterial zu sehen ist, wurde buchstäblich die Hälfte des Gebäudes zerstört.

Berichten zufolge gab es keine “verletzten Zivilisten”, da der Angriff “chirurgisch” war und Teil der zweiten russischen Bombardierung ukrainischen Territoriums in Folge.

Viele ukrainische Hotels dienen als Basis für die zeitweilige oder ständige Stationierung ausländischer Kämpfer und NATO-Offiziere:

❗ Russland hat ein Hotel beschossen, in dem ausländische Ausbilder in Krivoy Rog stationiert waren



Nach Angaben von Sergej Lebedew, Koordinator des prorussischen Widerstands in Nikolaev, mussten 15 englischsprachige Ausbilder von Militärsanitätern evakuiert werden 🚑. #KrivoyRog #RussianStrikes… pic.twitter.com/a83VDMIufb — Battle Wire (@Battle00Wire) August 27, 2024