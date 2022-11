Exklusiv: 14-Jährige führt ein „erbärmliches Leben“, nachdem sie als Säugling durch Impfstoffe verletzt wurde

Laura Chicos, heute 14 Jahre alt, führt nach Aussage ihrer Mutter ein „elendes Leben“, da sie auf „fast alles“ allergisch reagiert, unter anderem auf Lebensmittel, Staub und Umweltschadstoffe.

Ines Chicos, Ph.D., eine Forschungskoordinatorin mit einem Doktortitel in Psychologie, hat über einen Zeitraum von 15 Jahren eine glänzende wissenschaftliche Karriere gemacht.

Heute lebt Chicos hauptsächlich zu Hause in Queens, New York, und kümmert sich um ihre Tochter Laura, die im Alter von zwei Monaten die ersten Nebenwirkungen einer DTP-Impfung (Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten) erlitt.

Laura, die heute 14 Jahre alt ist, führt nach Aussage ihrer Mutter ein „elendes Leben“, da sie auf „fast alles“ allergisch reagiert, insbesondere auf Nahrungsmittel, Staub und Umweltschadstoffe. Dies zwingt Laura, die Schwierigkeiten beim Essen hat, eine strenge Diät einzuhalten. Die Allergien beeinträchtigen auch Lauras Studium.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sprach Chicos über die Verletzungen ihrer Tochter und die Herausforderungen, denen sie sich heute stellen muss.

Sie berichtete auch über die meist erfolglosen Bemühungen ihrer Familie, Gerechtigkeit zu erlangen und Antworten für Laura zu bekommen. Umfangreiche Unterlagen, die The Defender zur Verfügung gestellt wurden, untermauern die Behauptungen der Familie.

Erste Symptome traten zwei Monate nach der Geburt auf

Laura wurde am 4. Dezember 2007 geboren und war nach allem, was man hört, bei der Geburt und bis zu ihrer ersten Injektion des DTP-Impfstoffs am 9. Februar 2008, als sie etwas über zwei Monate alt war, gesund.

Laura hatte bei ihrer Geburt bereits den Hepatitis-B-Impfstoff und Vitamin K erhalten – ersteres ohne das Wissen ihrer Eltern, wie aus den von ihrer Familie vorgelegten Unterlagen hervorgeht.

Nach Angaben ihrer Mutter bekam Laura „innerhalb einer Woche nach der Impfung einen Ausschlag am Körper und innerhalb von drei Wochen nach der Impfung ein blutiges Ekzem im Gesicht und in den Ellenbogenfalten“. Ihr Ekzem trat dann im Laufe der Zeit immer wieder auf.

In einer von Lauras Familie vorgelegten Krankengeschichte heißt es, dass sie nach der 2-Monats-Impfung eine „schwere Hautreaktion erlitt und wahrscheinlich auf [die] injizierten Inhaltsstoffe allergisch reagierte“.

Obwohl das Absetzen von Kuhmilch und Eiern laut einem anderen medizinischen Bericht „ihren Symptomen half“, erlebte sie weiterhin Allergieschübe „hin und wieder“.

Die Chicos erlaubten Laura weiterhin, sich impfen zu lassen, obwohl sie gegen einige der Inhaltsstoffe der Impfstoffe, insbesondere Pediarix, allergisch war. Laut einer von Lauras Familie vorgelegten Krankengeschichte wurde jedoch laut Kinderarzt [im Alter von 4 Monaten] kein Allergietest durchgeführt, weil sie zu klein war.

Laura erhielt DTP-Dosen im Alter von 4 und 6 Monaten und insgesamt vier Hepatitis-B-Dosen. Als sie 6 Monate alt war, erhielt Laura erneut die DTP- und Hepatitis-B-Impfung und wurde an feste Nahrung gewöhnt. Die Allergiesymptome waren immer noch „an- und abschwellend“.

Chicos erklärte gegenüber The Defender: „Es ist bekannt, dass Ekzeme eine Allergie gegen Hefeproteine sind, die im Impfstoff Pediarix [DTP] enthalten sind“, und eine der bekannten Nebenwirkungen von Pediarix sind Krampfanfälle. Laura hatte ihren ersten unprovozierten Anfall, als sie 9 Monate alt war.

In einem medizinischen Bericht des Comprehensive Epilepsy Center vom Februar 2021 heißt es, dass die Ärzte am 1. Oktober 2008 Zuckungen“ beobachteten, die zunächst immer auf der rechten Körperseite auftraten und das linke Auge nach innen gerichtet sein konnte“.

Eine Folgeuntersuchung zeigte „häufige generalisierte Spike- und Wellenentladungen, Cluster von myoklonischen Zuckungen mit EEG [Elektroenzephalogramm] Korrelat“.

Diese Anfälle begannen etwa 45 Minuten nach den Mahlzeiten wieder aufzutreten, und ein EEG zeigte „mitteltemporale Spikes“, was im Dezember 2008 zur Diagnose einer myoklonischen Epilepsie führte.

Nach einem dreitägigen Krankenhausaufenthalt wurde im Februar 2009 die Diagnose „generalisierte Epilepsie“ gestellt. Bei einer MRT-Untersuchung etwa zu dieser Zeit wurde auch eine Zirbeldrüse festgestellt.

Lauras Krankengeschichte deutet darauf hin, dass ihre Anfälle, die drei Monate nach ihrer letzten Pediarix-Dosis begannen, mit Studien übereinstimmen, die zeigen, dass es bis zu drei Monate dauert, bis sich Antikörper gegen den Impfstoff entwickeln.

Zusätzlich zu den Impfschäden, die möglicherweise durch Pediarix ausgelöst wurden, gab Lauras Familie in ihrer Krankengeschichte an, dass sie vier Hepatitis-B-Impfungen erhalten hat, für die es keine Sicherheitsstudien gibt“, und in den von ihrer Familie 2019 eingereichten Rechtsdokumenten heißt es, dass Studien zu dem Schluss gekommen sind, dass der Hepatitis-B-Impfstoff Beeinträchtigungen des Verhaltens und der Neurogenese im Hippocampus hervorruft“.

Lauras EEG-Berichte „erwähnen mitteltemporale (Hippocampus-) Spikes“, wie es in demselben Rechtsdokument von 2019 heißt.

Nach der Diagnose einer generalisierten Epilepsie wurden ihre gesundheitlichen Probleme immer gravierender. Im September 2009 wurden bei Laura infantile Spasmen diagnostiziert, für die sie eine ACTH-Injektion (Corticotropin) erhielt. Dadurch wurden die Zuckungen“ für zwei Wochen gestoppt.

Anschließend wurde Laura jedoch auf andere Medikamente umgestellt, darunter orales Prednison und VPA (Valproinsäure), und die Zuckungen kehrten zurück. Lauras Mutter bestätigte dies in ihrem Interview mit The Defender.

Dies veranlasste ihre Familie im Januar 2010, „alle Medikamente abzusetzen und alternative Medizin auszuprobieren“, darunter Vitamin-, Magnesium- und Zinkpräparate, CBD, Craniosacraltherapie, chiropraktische Behandlungen, Glutamin, Taurin, homöopathische Medikamente und NAET (Nambudripad Allergy Elimination Techniques).

Laut der Dokumentation der Krankengeschichte ihrer Familie war dies wirksam – zumindest für eine Weile. Laura war von September 2010 bis Mai 2011 „ereignisfrei“. Als sie jedoch einen Geburtstagskuchen probierte“, kamen die Krämpfe am nächsten Morgen zurück“, mit Muskelzuckungen im Schlaf und Anfällen innerhalb einer Stunde nach dem Aufwachen.

Die Krämpfe verschlimmerten sich und traten in Kombination mit anderen Symptomen auf, z. B. Empfindlichkeit gegenüber Gerüchen, kalten und heißen Temperaturen und Wind. „Aus den medizinischen Unterlagen geht hervor, dass sie an kalten, heißen oder windigen Tagen oft schon im ersten Block Muskelkrämpfe bekam, wenn sie aus dem Gebäude kam.

Lauras Familie versuchte ein anderes alternatives Heilmittel: ein Bad aus Bentonit-Ton mit Apfelessig. Dies führte jedoch zu einer „Muskelversteifung mit myoklonischen Bewegungen“. Laut einem medizinischen Dokument aus dem Jahr 2021 wurde angenommen, dass es sich dabei um eine allergische Reaktion auf das Bentonit handelt, das in einigen der Impfstoffe, die Laura erhalten hatte, enthalten war.

Lauras gesundheitliche Probleme setzten sich 2011/12 fort. In den Anamnesedokumenten ihrer Familie wurden „dieselben Zuckungen, jetzt mit Schwindel, gefolgt von einer Ganzkörperversteifung“ beschrieben. Ihr Kopf drehte sich nach rechts, ihre Augen rollten und ihr ganzer Körper zitterte, in Episoden, die „nicht länger als eine Minute“ dauerten.

Ein Bluttest aus dem Jahr 2015 ergab, dass Laura eine leichte Aluminiumerhöhung aufwies (Aluminium ist ein weiterer Bestandteil vieler Impfstoffe, die sie erhalten hatte), während bei Tests in den Jahren 2013 und 2017 eine Candida-Überwucherung bei Laura festgestellt wurde. Bei einer Untersuchung im selben Jahr wurden keine sichtbaren Anzeichen ihrer zuvor entdeckten Zirbeldrüse festgestellt.

Lauras Probleme hielten an. Im März 2017 führte Schweineknochenbrühe zu einem weiteren Anfall, während ein EEG im April 2017 „häufige linksseitige Spikes und Polyspikes mit temporaler Dominanz“ zeigte.

Eine Untersuchung in einer Stoffwechselklinik am Mount Sinai Hospital in New York City ergab jedoch, dass sie „gesund war und keine Anzeichen für eine vererbte Stoffwechselstörung aufwies.“

Dennoch hielten die Symptome an. Die Familie suchte einen New Yorker Kinderarzt, Dr. Lawrence Palevsky, auf, der dafür bekannt ist, Impfungen kritisch gegenüberzustehen. Dort wurde die Möglichkeit geäußert, dass Nanopartikel, die nicht ausgeschieden werden können, Lauras Gehirn verschmutzt hatten und ihr Immunsystem – und damit ihre Anfälle – auslösten.

Da Laura weiterhin Anfälle hatte, die offenbar durch Fleisch und Eier ausgelöst wurden, stellte ihre Familie sie auf eine pflanzliche Ernährung ohne Brot um und verabreichte ihr außerdem verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, darunter Vitamin B12 und Zink.

Dieser Ansatz schien wirksam zu sein. Ihre Familie dokumentierte, dass ab September 2017 „weniger Ereignisse und weniger schwere [Ereignisse] innerhalb des ersten Monats auftraten.“ Dies war jedoch nicht von Dauer, da die Anfälle im November 2017 wieder auftraten.

Wie Lauras Familie im Januar 2018 herausfand, wurde sie mit Schulessen versorgt, „das mit Zusatzstoffen und Konservierungsmitteln belastet ist“, schrieb ihre Familie. Das Mittagessen wurde bereitgestellt, weil „das Schulpersonal besorgt war“, dass Laura nicht satt wurde. Die Schule war sich zwar bewusst, dass Laura keine Kuhmilch oder Eier essen kann, aber das wurde offenbar „übersehen“.

Im Jahr 2018 wiesen die Unterlagen der Familie darauf hin, dass Lauras myoklonische Zuckungen bereits 45 Minuten nach dem Einschlafen und kurz nach dem Aufwachen auftraten. Es wurde festgestellt, dass dies mit Nahrungsmitteln zusammenhängt. Der Verzehr einer Cashew an einem Nachmittag konnte beispielsweise am nächsten Morgen ein Kopfnicken und innerhalb von zwei Tagen Krämpfe mit Muskelsteifheit auslösen.

Lauras Leben „miserabel“, Ärzte weisen Impfstoffe als Ursache zurück

Lauras Symptome und Gesundheitsprobleme halten bis heute an.

In einem Bericht des Comprehensive Epilepsy Center vom Februar 2021 heißt es, dass Lauras „Gesamtzahl der unprovozierten Anfälle“ „unzählige, täglich“ sei, während ihre Mutter gegenüber The Defender erklärte, ihre Tochter führe „ein elendes Leben, hat täglich Symptome und muss immer eine restriktive Diät einhalten“.

Chicos sagte: „Höchstwahrscheinlich hat [Laura] Antikörper gegen alles, was ihr gespritzt wurde“, und dass viele der Impfstoffbestandteile „Partikel aus der Nahrung sind“. Sie fügte hinzu, dass Laura sich in einem Zustand der Entzündung befindet, in dem ihr Immunsystem versucht, sie vor diesen Substanzen zu schützen, für die sie sensibilisiert wurde“.

In dem Bericht aus dem Jahr 2021 heißt es weiter, dass Laura „derzeit unter Schwindel, Kopfnicken und Schweißausbrüchen leidet, mit dem dringenden Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen“, und fügt hinzu, dass „dies täglich geschieht“ und „auch durch den Harndrang ausgelöst werden kann.“

Heute gehören zu Lauras Symptomen „Allergien, Schwindel, Schreien, Springen [und] Krampfanfälle“, so ihre Mutter, während der Bericht von 2021 ihre Allergien als „Fleisch, Eier, Milch, Baumnüsse, Hefeprotein, künstliche Zusatzstoffe, Impfstoffbestandteile, Staub und Pollen“ auflistet.

In den medizinischen Unterlagen ihrer Familie heißt es, dass Laura „höchstwahrscheinlich … Immunglobulin G [IgG, eine Art Antikörper] gegen alle anderen durch Impfstoffe injizierten Proteine hat“. Wenn sie also Lebensmittel isst, die diese Proteine enthalten, entzündet sie sich“, eine Tatsache, die es für ihre Familie sehr schwer“ macht, sie zu ernähren.

Das gleiche Dokument spricht auch die Schwermetalle an, die in den Impfstoffen, die Laura erhalten hat, gefunden wurden, einschließlich hoher Mengen an Aluminium, was durch die Diagnose „Schwermetallüberlastung“ bestätigt wurde – obwohl diese Diagnose später in „Stoffwechselstörung“ geändert wurde, da die Ärzte „diese Diagnose nicht in der Auswahlliste haben.“

In den juristischen Dokumenten, die die Familie 2019 beim U.S. Court of Federal Claims einreichte, wo Impfstoffklagen eingereicht werden können, wurde festgehalten, dass „die Menge an Aluminium, die in den Impfstoffen enthalten war, die Laura bei der Geburt, im Alter von 2, 4 und 6 Monaten injiziert wurden, die Obergrenze der FDA [U.S. Food and Drug Administration] von 5 mcg/kg/Tag überstieg.“

Dennoch weigerten sich die Ärzte laut Chicos immer wieder, einen definitiven Zusammenhang zwischen den Symptomen ihrer Tochter und den Impfungen herzustellen, die sie erhalten hatte. Sie sagte dem Defender:

„Ich wies die Ärzte darauf hin, dass, wenn das ACTH die Anfälle stoppt, dies bedeutet, dass ihr Gehirn eine Entzündung hat, aber kein Interesse. „Als ich die Diskussion über Impfungen eröffnete, erhielt ich die gleiche Antwort, dass die Impfstoffe sicher sind.“

In Lauras Familie gibt es keine Vorgeschichte von Epilepsie, Entwicklungsverzögerungen oder anderen neurologischen Erkrankungen, obwohl ihr Vater einige Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat, darunter Kuhmilch und Eier, die sich nach der Verabreichung von MMR [Masern, Mumps, Röteln] und einem weiteren Impfstoff“ im Jahr 2002 verschlimmerten.

Die Bemühungen der Familie um Gerechtigkeit stießen auf verschlossene Türen

Die Familie Chicos hat mehrere Versuche unternommen, Gerechtigkeit für die Impfschäden ihrer Tochter zu erlangen, und dem Defender umfangreiche Unterlagen zur Verfügung gestellt. Doch ihre Bemühungen waren bisher erfolglos.

So wurden beispielsweise Lauras Impfverletzungen 2013 an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet. Chicos zufolge hat sich jedoch „niemand mit mir in Verbindung gesetzt“, nachdem der Bericht eingereicht worden war.

Auch die Bemühungen, die Impfstoffhersteller zu kontaktieren, blieben erfolglos, da sie „wahrscheinlich … nicht an einer Untersuchung interessiert“ waren.

Die Familie reichte im Mai 2019 auch eine Klage beim U.S. Court of Federal Claims ein. Sie erhob mehrere Vorwürfe, darunter Verstöße gegen die informierte Zustimmung vor den Impfungen ihrer Tochter – sie wurden nicht über die Risiken der jeweiligen Impfstoffe informiert oder in mindestens einem Fall nicht einmal über die Impfung aufgeklärt.

Lauras Familie legte auch Forschungsergebnisse vor, die ihre Behauptungen über die hohe Aluminiumkonzentration und die begrenzten Sicherheitsdaten zu den Hepatitis-B- und Pediarix-Impfstoffen untermauern, und behauptete, dass ihre Tochter „unsicheren medizinischen Verfahren ohne informierte Zustimmung ausgesetzt war, ähnlich wie in den Fällen Nürnberg und Tuskegee“.

Der Klage der Familie zufolge waren es das Fehlen einer informierten Zustimmung und der „ständige Mangel an Informationen“, die dazu führten, dass die Familie ihre Klage nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist für solche Fälle einreichte. Dennoch wies der U.S. Court of Federal Claims am 23. August 2019 die Klage als „nicht fristgerecht“ ab.

Als eine Art Silberstreif am Horizont erklärte Chicos gegenüber The Defender, sie habe gewusst, dass die Klage wahrscheinlich abgewiesen werden würde, aber „ich habe sie trotzdem eingereicht, um das Bewusstsein zu schärfen.“

Die Familie reichte im August 2021 auch einen Brief an Präsident Joe Biden ein, in dem sie den Leidensweg ihrer Tochter und Fragen der Impfstoffsicherheit ausführlich darlegte. Sie haben keine Antwort erhalten.

Lauras Familie wandte sich auch gegen den Bericht des Comprehensive Epilepsy Center aus dem Jahr 2021, der den Eindruck erweckte, dass die Bedenken der Mutter in Bezug auf die Impfung unangebracht waren.

In dem Bericht heißt es:

„Die Mutter ist äußerst besorgt, dass Impfstoffbestandteile sowie zahlreiche Nahrungsmittelallergien zur Entstehung von Lauras Epilepsie beitragen, insbesondere die Ablagerung von Aluminium und Nanopartikeln im Gehirngewebe. „Wir haben erörtert, dass die meisten, wenn nicht alle Menschen, die nach einer Impfung Epilepsie entwickeln, nachweislich eine genetische Ursache für ihre Epilepsie haben. „Sie zögerten sehr, Lauras Anfälle zu behandeln, weil damit die Ursache ihrer Epilepsie, die nach wie vor unbekannt ist, nicht behandelt werden könnte.“

In einem Schreiben vom 15. März 2021 wies die Familie Chicos diese Unterstellung zurück und erklärte:

„In Ihrem Vermerk fehlen relevante Fakten aus der Krankengeschichte meiner Tochter, die Sie zu der Schlussfolgerung veranlasst haben, dass ich eine unverantwortliche Mutter bin, die sich weigert, die Symptome meiner Tochter zu behandeln, und dass sie eher eine idiopathische Epilepsie als ein iatrogenes Anfallsleiden hat.“

Symptome einer Impfverletzung beeinträchtigen Lauras Ausbildung

Lauras Impfschäden haben sich negativ auf ihre Ausbildung ausgewirkt. Während des Schuljahres 2021-22, als sie die 7. Klasse besuchte, wurde sie aufgrund ihrer vielfältigen Symptome und ihrer zahlreichen Auslöser, einschließlich des Tragens einer Maske, zum Fernunterricht angemeldet.

Während der Bericht des Comprehensive Epilepsy Center vom Februar 2021 besagt, dass Laura ihre Schularbeiten „sehr gut“ erledigt, deuten andere Dokumente darauf hin, dass Lauras medizinische Probleme ihre Ausbildung in mehrfacher Hinsicht negativ beeinflussen.

So heißt es in einem Bericht von Lauras Mathematiklehrern der 5. Klasse, dass sie „weiterhin Schwierigkeiten hat, grundlegende Fähigkeiten zu beherrschen, da sie Schwierigkeiten hat, gelernte Fähigkeiten zu behalten“.

Auch ein bevorstehender Anfall kann Symptome auslösen und Laura beim Lernen behindern. Aus den medizinischen Unterlagen ihrer Familie geht hervor, dass sie sich nicht an eine Fähigkeit erinnern kann, die sie nach einem Ereignis nicht beherrscht hat“ und dass sie am Tag/an den Tagen vor einem Ereignis benebelt ist“.

Laura „klagt auch über Müdigkeit, wenn sie in der Schule bleiben muss … oder wenn sie Hausaufgaben machen muss“, aber auch über Muskelkrämpfe oder Schwindel, „wenn sie fernsieht oder am Computer sitzt.“

Hinzu kommt der Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund der Nichtimpfung gegen COVID

Chicos erzählte The Defender, dass sich die Probleme im Zusammenhang mit der Impfung auch direkt auf ihr Leben – und ihren Arbeitsplatz – ausgewirkt haben. Obwohl sie „Antikörper hatte, nachdem sie sich von einer leichten COVID-Infektion erholt hatte“, wurde ihr von ihrem Arbeitgeber gesagt, dass „natürliche Immunität keine Option“ sei und dass sie den COVID-19-Impfstoff erhalten müsse.

Auch ihre Anträge auf religiöse Befreiung wurden abgelehnt, was zu ihrer Kündigung führte.

Infolgedessen sagte Chicos, dass ihr Mann „arbeitet, um uns zu unterstützen“, da sie seit August 2021 keine Einkommensquelle mehr hat.

Selbst eine Fernbeschäftigung kam nicht in Frage, so Chicos: „Ich habe versucht, eine Fernbeschäftigung zu bekommen, aber ich wurde nach einer Impfung gefragt“, obwohl sie eine natürliche Immunität hat und von zu Hause aus arbeiten würde.

Chicos, die die Erfahrungen vieler anderer Opfer von Impfschäden widerspiegelt, sagte gegenüber The Defender auch, dass zwar Familienmitglieder sie und ihre Tochter unterstützt haben, „viele Freunde jedoch nicht“.