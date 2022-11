Die große Lüge: Weltweite Energieknappheit und mehrere Krisen sind alle künstlich erzeugt und zur Zerstörung der westlichen Zivilisation gedacht

Peter Koenig

Energiekrise? Nahrungsmittelkrise? Industrieller Zusammenbruch? Unterbrechung der Versorgungsketten? Unterbrochene Kommunikation? Cyber-Attacken? Stromausfälle? Hyperinflation? Klimawandel? Kriege, Bürgerkriege und weitere Plandemien, die im menschlichen Elend gipfeln?

Ja.

Das ist alles künstlich erzeugt.

Es ist alles Teil des Plans, die Zivilisation, wie wir sie kennen, zu zerstören, um sie durch Roboter und Humanoide der vierten industriellen Revolution zu ersetzen, die auf KI-generierte elektronische Befehle reagieren und mit programmierbaren digitalen Zentralbankwährungen (DCBC) überleben.

Wenn wir weiterhin an der Seitenlinie sitzen und zusehen, anstatt etwas zu tun, um diesen Wahnsinn, dieses Verbrechen biblischen Ausmaßes, zu stoppen, wird es tatsächlich geschehen. Die Menschheit und das, was von Mutter Erde noch übrig ist, werden für den Abgrund bereit sein.

Knappheit erzeugt Inflation – und wenn Inflation nicht natürlich entsteht, wird sie erzeugt. Die Medienpropaganda, die ganztägig von Inflation spricht, gibt den Industrie- und Dienstleistungskonglomeraten einen Freifahrtschein für Preiserhöhungen. Niemand stellt infrage, ob dies gerechtfertigt ist. Die Medien sagen, dass es Inflation gibt – also sind Preiserhöhungen tatsächlich an der Tagesordnung.

Viele der Krisen finden gar nicht in der Realität statt, sondern nur in den Medien. Durch 24/7 endlose Propaganda. Und durch von Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugte Erscheinungen.

Und bald werden digitale Zentralbankwährungen (CBDC) unsere Bargeldwährungen ersetzen. CBDCs werden schließlich programmierbar sein. Sie können ein- und ausgeschaltet und so programmiert werden, dass sie für bestimmte Käufe – Waren oder Dienstleistungen – verwendet werden, unabhängig davon, ob Sie sie wollen oder brauchen oder nicht. Ihr Verhalten und Ihr Gehorsam werden entscheidend sein. Sehen Sie sich dieses siebenminütige Video an, das eine hervorragende Zusammenfassung dessen bietet, was Regierungen mithilfe von CBDCs mit uns anstellen können, oder klicken Sie hier.

Gerade jetzt werden wir auf den Abgrund vorbereitet.

Viele merkwürdige Dinge geschehen gleichzeitig. Zur Verwirrung. Aber auch, um die ruchlose Agenda 2030 – den Großen Reset – und natürlich die 4. industrielle Revolution, die aus den menschlichen Überlebenden Transhumane machen soll, schneller umzusetzen.

Das ist nicht neu.

Renommierte Forscher und Analysten haben es schon früher gesagt, haben uns, die Menschheit, vor der drohenden Vernichtung gewarnt. Es muss wiederholt werden, bis ein gesellschaftlicher mentaler Durchbruch erreicht ist.

Hélas, bis jetzt ohne großen Erfolg. Nicht aufgeben ist das herrschende Mantra.

Wir sitzen weiter auf unseren Sofas und schauen uns die Mainstream-Nachrichten an – die ewige Lügenmaschine. Wir sind durch den Krieg in der Ukraine königlich abgelenkt. Die Medien erzählen uns sogar tagein tagaus, dass Putin der Bösewicht ist. Dass mehr Waffen von den NATO-Ländern an die Ukraine geliefert werden müssen und dass Präsident Zelenskyy mehr Haushaltsunterstützung erhalten muss. Putin ist für all die Katastrophen verantwortlich, die über uns hereinbrechen.

Zelenskys Ukraine hat bereits Waffen und „Budgethilfe“ im Gegenwert von fast 100 Milliarden US-Dollar erhalten, hauptsächlich aus den USA und der EU. Aber Zelenskyy ist nicht zufrieden. Er schreit nach mehr. Während Putin für das endlose Elend verantwortlich ist.

Denken Sie darüber nach.

Eine ausgewogene Sichtweise kann es nicht geben. Es sei denn, Sie nehmen Ihr eigenes Leben in die Hand und in den Kopf und fangen an, selbst zu denken und die Punkte zusammenzuzählen. Schalten Sie die Mainstream-Medien aus, Fernsehen, Radio, Zeitungen, und suchen Sie nach alternativen Nachrichten.

Das Problem ist, dass wir keine ausgewogene Sichtweise wollen. Denn wenn wir das wollten, müssten wir selbst denken. Wir könnten mit einer unbequemen Realität aufwachen.

Wir wollen den Bereich unserer seidenweichen Bequemlichkeit nicht verlassen.

Die Konzentration auf den Krieg lenkt von dem ab, was hinter eisernen Toren vorbereitet wird.

*

Die deutschen und italienischen Gasvorkommen sind zu 94 % oder mehr gefüllt. Das ist in ganz Europa der Fall. Definitiv keine Energiekrise. Und sollte es aus einem Grund zu einer Energieknappheit kommen, so hat Präsident Putin wiederholt betont, dass Russland seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Europa und der Welt einhalten würde. Und das würde er sicherlich tun – wenn die NATO ihn lässt.

Damit dies nicht geschieht, hat Washington die Zerstörung von Nord Stream 1 und 2 veranlasst.

Russland behauptete, die Pipelines könnten repariert werden, aber Washington oder die NATO würden das nicht zulassen. Madame von der Leyen, (nicht gewählte) Präsidentin der Europäischen Kommission (EC) und ihr Kumpel, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz – beide gehorsame Schüler von Klaus Schwabs (WEF) Akademie für Young Global Leaders (YGL) – sind wild entschlossen, die Gaspipelines nicht zu reparieren und Europa den Bach heruntergehen zu lassen.

Die europäischen LNG (Liquefied Natural Gas)-Speicher sind bis zum Rand gefüllt und liegen über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. In den vorhandenen Lagerstätten ist kein Platz mehr für weitere Kohlenwasserstoffe.

Hunderte, wenn nicht Tausende von voll beladenen Tankern mit fossilen Brennstoffen treiben auf den Weltmeeren. Sie können ihre Waren nicht entladen, weil es ihnen entweder nicht erlaubt ist, hauptsächlich von den europäischen und nordamerikanischen Hafenbehörden, die Befehle des dunklen Kults befolgen, oder sie können nicht entladen, weil es keinen Platz für die Lagerung gibt, oder sie – die Gas- und Benzinunternehmen – wollen nicht entladen, weil die Gaspreise negativ sind. Siehe diese Karte der Tanker auf hoher See, die nicht entladen können.

Die Erdgas-Futures waren auf mehreren europäischen Märkten negativ. Das ist das erste Mal in der Geschichte. Natürlich handelt es sich hierbei um Spotpreise. Sie können stündlich schwanken – aber allein die Tatsache, dass sie in den negativen Bereich gefallen sind, deutet darauf hin, dass die Energieknappheit manipuliert wird.

Siehe diese Karte der Tanker auf hoher See, die nicht entladen können

CNN berichtet

„Der Preis für europäische Erdgas-Terminkontrakte ist seit letztem Donnerstag um 20 % und seit dem Rekordhoch Ende August 2022 um mehr als 70 % gesunken. Am Montag [24. Oktober] fielen die niederländischen Gas-Spotpreise für die Lieferung innerhalb einer Stunde – die die Echtzeitbedingungen auf dem europäischen Markt widerspiegeln – unter 0 €, so die Daten der Intercontinental

Börse.

Siehe hier.

Die Vereinigten Staaten diktieren über den „digitalen, finanziellen und militärisch-industriellen Komplex“, den derzeit herrschenden Globalistenkult, bei dem das WEF einen prominenten Direktorsitz innehat, den Regierungen, insbesondere den europäischen, dass sie Energielieferungen ablehnen müssen. Das treibt die Preise nach unten, weil die Ware auf hoher See schwimmt, bereit, geliefert zu werden – aber nicht geliefert werden kann. Das schafft ein Überangebot. Und natürlich keine Inflation.

Dieses Szenario zeigt, wie Washington versucht, Europa zu „deindustrialisieren“ und militärisch zu schwächen, sagt der russische Außenminister Sergej Lawrow (RT 30. Oktober 2022).

Es muss eine falsche Energiekrise fabriziert werden. Denn von ihr gehen die anderen Krisen und Katastrophen aus, die die Menschheit, wie wir sie kennen, zerstören werden. Es ist eine Täuschung, die einen riesigen Schritt in Richtung absolute Tyrannei bedeutet. Sehen Sie hier.

Alles hängt von Energie ab – Düngemittel- und Nahrungsmittelproduktion, Kommunikation, Wasserversorgung, Metallherstellung, Lieferketten und vieles mehr.

Europa kann immer schneller in die selbsterzeugte Vergessenheit rutschen. Europa hat keine nennenswerten Rohstoffe, und die meisten Energiequellen des größeren Europas kommen aus Russland, dem die Lieferung fossiler Brennstoffe nach Europa „sanktioniert“ ist.

Heute ist die Welt immer noch zu 84% von fossilen Energieträgern abhängig. Es spielt keine Rolle, dass bisher 26 UN-Klimakonferenzen der Vertragsparteien (COP) – UNFCCC – verkündet haben, die Verwendung fossiler Brennstoffe zu reduzieren. Das ist reines Gerede. Die wohlhabende industrialisierte Welt kauft immer noch SUVs und Autos mit mehr als 3-Liter-Motoren (1 von 3 in Europa und Nordamerika) – und die Führungskräfte der Unternehmen reisen in ihren Privatjets.

Die COP27 wird vom 6. bis 18. November 2022 in Sharm el-Sheikh, Ägypten, stattfinden. Die Welt hält den Atem an, um zu erfahren, welche neuen „Verpflichtungen“ die politischen Machthaber eingehen werden.

Eine mutwillig herbeigeführte Energiekrise, die den europäischen Industrieapparat lahmlegt, bedeutet Konkurse, Arbeitsplatzverluste, Armut, Hunger – schlichtweg Elend. Wenn Europa erst einmal am Boden liegt, ist eine Wiederbelebung nahezu unmöglich oder bestenfalls ein langer und schmerzhafter Prozess.

Neueste Nachrichten – gerade eingetroffen – die Niederlande heben ihre Sanktionen gegen Russland auf, um Gaslieferungen zu erhalten, die die potenziellen wirtschaftlichen und menschlichen Katastrophen des kommenden Winters abmildern sollen. Die Niederlande könnten ein politisches Erwachen auslösen, damit andere Länder das Gleiche tun. Siehe Video unten oder klicken Sie hier.

*

Lebensmittelkrisen

Gleichzeitig drängen Monsanto, Bayer, Syngenta (ChemChina) den Regierungen der Entwicklungsländer ihre gentechnisch veränderten Lebensmittel (GMO = genetisch veränderte Organismen) auf, deren Vertragsbedingungen der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Zusammen mit globalen Getreidehandelskonglomeraten wie Cargill, Louis Dreyfus und anderen führt dies zu Lebensmittelmanipulationen und einer daraus resultierenden Nahrungsmitteltyrannei.

Das Ergebnis sind gezielte Hungersnöte, Elend und durch Hungersnöte verursachte Krankheiten und Tod; ein bequemes Instrument zur Bevölkerungsreduzierung. Der entscheidende Beitrag von Gates und Rockefeller zum Great Reset. Siehe hier für weitere Details.

Gesundheitstyrannei

Nicht zu vergessen sind die Plandemien – Bill Gates prognostiziert viele sehr ernste davon. Er sagt es nicht, aber wenn sie kommen, sind sie im Labor hergestellt und werden natürlich von erzwungenen mRNA-Vaxx-Kampagnen gefolgt. Die Plandemien und tödlichen Impfungen werden die Bevölkerung weiter einschüchtern und dezimieren.

Die immer wiederkehrenden Plandemien werden dazu beitragen, der WHO die Macht zu geben, über die Gesundheit der Weltbevölkerung zu entscheiden, und zwar über die Verfassungen der souveränen Länder hinaus. Die WHO mit ihren 194 Mitgliedsländern ist keine echte UN-Organisation, sondern wird zu mindestens 70% von privaten Geldgebern (meist Pharmakonzernen) finanziert und ist bestenfalls eine Organisation mit öffentlich-privater Partnerschaft.

Als solche folgt sie dem Mandat privater Geldgeber und spielt eine doppelte Rolle, indem sie durch globale Impf-Mandate Milliarden von Dollars in pharmazeutische „Profit-Kassen“ schaufelt – und dafür sorgt, dass es nie an Plandemien mangelt.

Derzeit diskutiert die WHO – überwiegend hinter verschlossenen Türen – über den Globalen Gesundheitspakt und den sogenannten Pandemievertrag. Wenn dieser Vertrag auf die eine oder andere Weise verabschiedet wird, wird Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der WHO, eine noch nie dagewesene Macht über alle Gesundheitsangelegenheiten in der Welt haben.

In den Medien wird absichtlich kaum darüber gesprochen. Wecken Sie keinen schlafenden Löwen. Sollte der Vertrag angenommen werden, werden die Menschen wieder „fassungslos“, schockiert und unglücklich sein.

Wenn die Mitgliedsländer dem nicht Einhalt gebieten, und wenn das katastrophale Covid-Management ein Hinweis darauf ist, ist die WHO wild entschlossen, die Herrschaft über das Gesundheitswesen und damit über Leben und Tod zu übernehmen.

*

Der Klimawandel

Parallel zu einer Krise nach der anderen kommt die Klimakatastrophe – der sogenannte vom Menschen verursachte „Klimawandel“.

Ja, der Klimawandel ist menschengemacht, aber nicht durch den extremen Durst unserer Zivilisation nach fossilen Brennstoffen und CO2-Emissionen, sondern durch hoch entwickeltes Wetter-Geoengineering. Auf den rekordverdächtig heißen und trockenen Sommer des globalen Nordens, die komplizierten Wirbelstürme und die daraus resultierenden Überschwemmungen, einschließlich der ausgedehnten katastrophalen Monsunregenfälle in Pakistan, könnte ein lebensbedrohlicher kalter Winter im Norden folgen.

Um dem Narrativ der Energieknappheit gerecht zu werden, müssen die Temperaturen in den Innenräumen in diesem Winter bei etwa 19 Grad Celsius gehalten werden – sonst. Zuwiderhandelnde werden von vielen europäischen Regierungen mit harten Strafen bedroht.

Wer das Wetter kontrolliert, kontrolliert die Menschen – sagte Präsident Lyndon Johnson schon 1962. Ein kürzlich veröffentlichtes Pentagon-Papier zielt bis 2025 auf die totale Kontrolle des Wetters, weltweit.

Siehe dies und dies und dies.

Schwere Wetterphänomene – es gibt viele Beweise dafür, dass wir ein waffenfähiges Geo-Engineering erleben, dessen Auswirkungen so tödlich sein können wie ein Atomkrieg.

*

Auch wenn sich all dies wie eine Reihe von Untergangsszenarien liest und anhört, gibt es einen Silberstreif am Horizont, der die dunkle Wolke überdeckt. Der Mensch ist von Natur aus erfinderisch. Indem sie sich bewusst macht, was vor sich geht – seit Anfang 2020 in Warp-Geschwindigkeit – können die Menschen die Zerstörung aufhalten. Die Menschen waren schon immer erfinderisch, wenn sie zum Äußersten gezwungen waren, um zu überleben. Dies ist der Moment.