Musk versorgt den nationalen Sicherheitsstaat seit Langem mit Technologie, um seine endlosen Kriege am Laufen zu halten.

Es ist beunruhigend zu sehen, wie Menschen Elon Musk für seinen wischiwaschi Versuch, Twitter zu öffnen, loben. Elon Musk ist kein Retter, kein Heiliger des ersten Verfassungszusatzes, wie zu viele glauben. Twitter ist sein neuestes Spielzeug. Letztlich wird sich bei Twitter nur sehr wenig ändern. Es wird ein Sündenpfuhl für überzogenen politischen Unsinn bleiben, eine Echokammer der schlecht Informierten und der Gehirngewaschenen.

Mit Elon Musk habe ich ein weitaus größeres Problem zu lösen. Er ermöglicht der Ukraine, sich weiterhin zu weigern, ein Friedensabkommen mit Russland auszuhandeln. Je länger diese Unnachgiebigkeit anhält, desto näher rückt der große Zeiger auf der Weltuntergangsuhr auf thermonukleare Mitternacht zu.

Ich spreche von Starlink, Musks Internet-Satelliten-„Konstellation“ im niedrigen Orbit von SpaceX.

„Diese SATCOMs sind nicht als Ersatz für einen Dienst wie Starlink gedacht“, sagte die stellvertretende Pressesprecherin des Pentagon, Sabrina Singh, am 31. Oktober und bezog sich dabei auf die Antennen, die es den Ukrainern ermöglichen, die verlorene Sache fortzusetzen und sich zu weigern, mit Russland zu sprechen. „Sie helfen, die Kommunikation auf dem Schlachtfeld zu verbessern.

Musk hatte das Pentagon gebeten, für seine Technologie zu bezahlen, was jedoch nicht geschah. Mitte Oktober zog er einen Antrag auf Finanzierung zurück. Er stellt nun Antennen und den Zugang zu seinem Internet-Satellitensystem kostenlos zur Verfügung.

Nachdem Musk der Ukraine vorgeschlagen hatte, sich der Realität zu stellen und ein Friedensabkommen mit Russland auszuhandeln, wurde er von Andrij Melnyk, dem ehemaligen ukrainischen Botschafter in Deutschland, aufgefordert, sich zu verpissen, was die Undankbarkeit und das undiplomatische Verhalten der Ukrainer deutlich machte. Zelenskyy und die Regierung erwarten nach dem Staatsstreich, dass der US-Steuerzahler und Elon Musk eine unbegrenzte Menge Geld in ein Rattenloch werfen.

Die Kriegspropagandamedien der Konzerne (in diesem Fall Daily Beast, auch bekannt als Newsweek) bezeichnen Musks Vorschläge zur Beendigung des Konflikts als „gefühllos“ und „im achten Monat des unprovozierten Krieges Russlands gegen die Ukraine“ als „russische Propaganda“, die Fragen aufwirft, warum Musk, ein CEO und kein Diplomat oder Politiker, sich überhaupt in den Krieg einmischt. Für diese Art von parteiischer „Berichterstattung“ erhalten Unternehmens-„Journalisten“ (Skriptleser) einen blauen Haken auf Twitter.

Tausende von unschuldigen Zivilisten, die bei der endlosen Bombardierung des Donbass durch neonazistische Artillerie getötet werden, sind keine Diskussion wert. Für die Konzernmedien dürfen nur neokonservative Diplomaten, Politiker und Generäle mit Drehtür im Pentagon sprechen.

Mit anderen Worten: Behalten Sie Ihre Meinung für sich, zahlen Sie Ihre Steuern und wählen Sie die Unipartei, denn fast alle Mitglieder, auch die sogenannten „Progressiven“, stecken dahinter, dass Dutzende von Milliarden Dollar an Neonazis und ethnische Säuberer in der Ukraine fließen. Die Medien haben diese bösartigen Mörder zu patriotischen Kriegern gegen ein böses Imperium gemacht, obwohl es nicht viel Arbeit macht, die Wahrheit über den Ultranationalismus in der Ukraine herauszufinden.

Schlagzeilenleser und CNN-„Nachrichten“-Konsumenten werden natürlich die wahre Geschichte der Ukraine nicht verstehen, ihre Kollaboration mit den Nazis während des Zweiten Weltkriegs oder wie die CIA nach dem Krieg weiterhin mörderische Ultranationalisten gegen die Sowjetunion einsetzte. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die meisten Amerikaner wahrscheinlich nicht wissen, dass die US-Regierung und ihr Außenministerium einen blutigen Maidan-Putsch organisiert und unterstützt haben, der einen demokratisch gewählten Präsidenten stürzte.

Elon Musk ist an vorderster Front in den Krieg verwickelt, indem er Technologie zur Verfügung stellt, mit der Russen getötet werden, was seinen Vorschlag für ein Friedensabkommen nicht nur überflüssig, sondern auch scheinheilig macht. Er zahlt aus seiner eigenen Tasche, um den Krieg am Laufen zu halten.

In der Tat beliefert Musk das Pentagon und den nationalen Sicherheitsstaat seit Langem mit Technologie, um die endlosen Kriege am Laufen zu halten. „Musks Unternehmen hat Aufträge in Milliardenhöhe erhalten, um Spionagesatelliten für Spionage, Drohnenkriege und andere militärische Zwecke zu starten“, schreibt Alan MacLeod.

Im Jahr 2018 wurde SpaceX beispielsweise ausgewählt, ein 500 Millionen Dollar teures GPS-System von Lockheed Martin in die Umlaufbahn zu schießen. Während Sprecher der Air Force die zivilen Vorteile des Starts hochspielen, wie die höhere Genauigkeit von GPS-Geräten, ist es klar, dass diese Geräte eine Schlüsselrolle bei der globalen Überwachung und den laufenden Drohnenkriegen spielen. SpaceX hat auch Verträge mit der Air Force abgeschlossen, um seinen Kommandosatelliten in die Umlaufbahn zu bringen, mit der Space Development Agency, um Ortungsgeräte ins All zu schicken, und mit dem National Reconnaissance Office (NRO), um seine Spionagesatelliten zu starten. Diese Satelliten werden von allen „großen fünf“ Überwachungsbehörden genutzt, darunter die CIA und die NSA… SpaceX ist für die US-Kriegsmaschinerie genauso wichtig geworden wie bekanntere Unternehmen wie Lockheed Martin und Boeing. Ohne Musks Unternehmen wären die USA nicht in der Lage, ein solch invasives Programm der Spionage und Drohnenkriegsführung auf der ganzen Welt durchzuführen.

Bitte bedenken Sie die obigen Ausführungen, wenn Sie Elon Musk für die „Rettung“ von Twitter danken. Die überteuerte Plattform wurde mit Blutgeld gekauft.