Von Saudi-Arabien vermittelter Gefangenenaustausch zeigt eine große Zahl ausländischer Söldner in der Ukraine – einige mit Kampfhintergrund aus Syrien

Bestätigt Wladimir Putins Behauptungen, Russland werde vom Ausland angegriffen, und wirft gleichzeitig die Frage nach dem Ausmaß der Geheimdienstoperationen der USA und Großbritanniens im schmutzigen Krieg auf

Dies ist der erste Teil einer dreiteiligen Serie.

Ang Wood wandte sich über den Äther des britischen Staatsmediums BBC an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ihr Sohn, Aiden Aslin, hatte sich Tage zuvor den russischen Streitkräften ergeben.

„Aiden ist ein Mitglied der ukrainischen Streitkräfte und als solcher ein Kriegsgefangener, der menschlich behandelt werden muss“, flehte sie. „Ich bin am Ende. Mein Sohn wird genauso verängstigt sein wie wir.“

Aslin, ein 28-jähriger Brite aus Nottingham, England, der sich dem ukrainischen Militär angeschlossen hat, hatte in der Küstenstadt Mariupol gekämpft. Seine Einheit musste sich ergeben, nachdem ihr der Nachschub gegen die weit überlegene russische Armee und ihre tschetschenischen Kampfbrigaden ausgegangen war.

Aslin, der auch den Namen Johnny Wood verwendet, ist kein Neuling in der Ukraine. Im Jahr 2018, als der Krieg in der Ukraine im Donbass in sein fünftes Jahr ging und der damalige US-Präsident Donald Trump tödliche Waffenlieferungen genehmigte, verließ Aslin Syrien, um sich dem Kampf anzuschließen. Seit 2018 befand er sich in der Ukraine, nachdem er die ukrainische Staatsbürgerschaft angenommen und sich mit einer ukrainischen Freundin verlobt hatte, die langfristig in der Ukraine bleiben wollte.

Als Aslin 2018 aus Syrien in der Ukraine ankam, schloss er sich der Georgischen Nationalen Legion an. Er wurde am Flughafen von Alexander Tobiassen abgeholt und zum Stützpunkt der georgischen Nationallegion gebracht. Laut Tobiassen dienten sie im Laufe der Jahre bei Kampfeinsätzen im Donbas gegen die Volksrepubliken Luhansk und Donezk.

Aiden postete am 21. Januar 2019 auf Instagram einen Beitrag über seine militärische Ausbildung in der Ukraine: „Tag 1 des Orbital, Lernen über Nato-Standards in der britischen Armee.“ Im Mai 2020 wurde er mit dem grünen Barett der ukrainischen Marinesoldaten ausgezeichnet.

Alexander Tobiassen bei der Beschreibung seiner Beziehung zu Aslin. [Quelle: instagram.com]

Aiden (links) mit Shaun Pinner (Mitte) beim Luftlandetraining. [Quelle: twitter.com; facebook.com]

Shaun Pinner (rechts) mit Aiden zu seiner Rechten bei der Luftlandeausbildung in der Ukraine. [Quelle: facebook.com]

Aiden nahm zusammen mit Shaun Pinner und Alexander Tobiassen, allesamt ukrainische Marinesoldaten, vom 28. Juni bis 10. Juli 2021 an der Übung Sea Breeze 21 in Odessa (Ukraine) teil. Bei der Übung Sea Breeze handelt es sich um eine jährliche Seeübung der NATO-Partnerschaft für den Frieden (PFP), die im Schwarzen Meer stattfindet und an der Staaten des Schwarzen Meeres sowie Verbündete und Partner der NATO teilnehmen.

Sie wird gemeinsam von der ukrainischen Marine und den U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet mit Hauptsitz in Neapel, Italien, ausgerichtet.

Die Übung umfasste nach Angaben der US-Marine „mehrere Bereiche der Kriegsführung, darunter amphibische Kriegsführung, Landmanöver, Tauchoperationen, maritime Verbotsoperationen, Luftverteidigung, Integration von Spezialoperationen, U-Boot-Abwehr sowie Such- und Rettungsoperationen“. Darüber hinaus nahmen 5.000 Soldaten, 32 Schiffe, 40 Flugzeuge und 18 Spezialeinheiten und Tauchergruppen an der Übung teil.

Die Übung Sea Breeze 21 hatte mit 32 teilnehmenden Ländern die größte Anzahl an teilnehmenden Nationen in der Geschichte der Übung, darunter: Ägypten, Albanien, Australien, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Marokko, Moldawien, Norwegen, Pakistan, Polen, Rumänien, Senegal, Spanien, Südkorea, Schweden, Tunesien, Türkei, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich und die Vereinigten Staaten.

Die Zusammensetzung der Partnerschaft für den Frieden (PFP) der NATO von 1997 bis 2021. [Quelle: media.defense.gov]

Ukrainische und US-amerikanische Marinesoldaten während der Übung Sea Breeze 2021. Shaun, Aiden und Alexander halten die Flagge der U.S. Marines. [Quelle: facebook.com]

Aiden (rechts) mit einem US-Marine (links), der auf Instagram als deaannoo0 getaggt ist. [Quelle: instagram.com]

Offizieller Tweet der US-Mission bei der NATO mit dem Bild von Aiden und Josef in der unteren rechten Ecke. Auch die offizielle Twitter-Seite der U.S. Army Europe and Africa kommentierte den Tweet. [Quelle: twitter.com]

Ukrainische Marineinfanteristen und US-Marineinfanteristen der Alpha-Kompanie, des 1. Bataillons, des 6. Marineregiments, der 2. Marinedivision und des 8. Pionierunterstützungsbataillons, der 2. Logistikgruppe der Marineinfanteristen posieren für ein Foto während der Übung Sea Breeze 21 am 5. Juli 2021. Das Foto wurde von U.S. Marine Lance Corporal Jacqueline Parsons aufgenommen. [Quelle: dvidshub.net]

Nahaufnahme des Gruppenbildes. In gelb eingekreist von links nach rechts: Shaun Pinner, Aiden Aslin und Alexander Tobiassen. Beachten Sie das rassistische Logo der Apachen. [Quelle: dvidshub.net]

Nach der Übung Sea Breeze 21 setzte Aiden seinen Dienst bei den ukrainischen Marines fort. Jüngsten Medienberichten zufolge kämpfte Aiden gegen russische Truppen in Mariupol, wo er erklärte, dass er sich niemals ergeben würde. Er hat sich nicht nur ergeben, sondern seine Mutter und andere plädieren nun dafür, dass er im Einklang mit der Genfer Konvention behandelt wird.

Vor Fernsehkameras in Moskau wurde Aiden gefragt, ob er während der Kämpfe jemanden getötet habe. „Nein, ich habe nicht gekämpft“, antwortete er.

Dies steht im Widerspruch zu den monatelangen Berichten in den westlichen Medien und in Aslins sozialen Medien, wonach er Tag und Nacht an der Front in Mariupol gegen die russischen Streitkräfte kämpfte. Vor der speziellen Militäroperation kämpfte er an der Front im Donbass und bald darauf an der Front in der Stadt Mariupol selbst.

Aiden (Johnny Wood) an der Front in einem Nachrichtenclip von Sky News. [Quelle: news.sky.com]

Die Ukraine war nicht der erste Ort, an dem Aiden einen Kampf erlebt hat. Im Jahr 2015 verließ der aus Newark, Nottinghamshire, stammende Aiden das Vereinigte Königreich und reiste nach Syrien, um sich der YPG anzuschließen, den Volksschutzeinheiten, einer kurdischen Miliz, die unter dem Banner der „Syrischen Demokratischen Kräfte“ seit langem mit dem US-Militär und seiner Koalition zusammenarbeitet.

Von links nach rechts, unbekannt, Justin Schnepp, Taylor Hudson, Shaun Pinner und Aiden Aslin in Syrien. [Quelle: facebook.com]

Nach seiner Rückkehr im Jahr 2016 wurde er am Flughafen festgenommen und monatelang auf Kaution festgehalten. Er wurde in den Medien über seine Kämpfe in Syrien berichtet und trat zusammen mit seiner Großmutter bei Good Morning Britain auf, um über seine Erfahrungen zu sprechen.

Schließlich konnte er das Vereinigte Königreich verlassen und kehrte nach Syrien zurück, um bei der YPG in der Tactical Medical Unit (TMU), oder YBT auf Kurdisch, zu kämpfen. Ende 2017 wurde Aslin im Vereinigten Königreich festgenommen, weil er nach Syrien gereist war, um mit der YPG zu kämpfen, und wegen Beteiligung an terroristischen Handlungen gemäß dem Terrorismusgesetz angeklagt. Nach einer angeblich fünfjährigen Untersuchung seiner Kämpfe in Syrien ließ das Vereinigte Königreich die Anklage fallen und stellte den Fall ein.

Screenshot einer E-Mail, die Aiden von der Counter Terrorism Policing East Midlands (CTPEM) Nottingham Special Branch erhalten hat, in der es heißt, dass „keine ausreichenden Beweise für eine realistische Aussicht auf eine Verurteilung“ vorlägen und der Fall somit abgeschlossen sei. Aiden erwähnt, dass dadurch nach fünfjährigen Ermittlungen Steuergelder verschwendet wurden. [Quelle: facebook.com]

In zahlreichen Interviews nach seiner Kapitulation sprach Aiden über Verbrechen, die vom Asow-Bataillon in Mariupol begangen wurden. Er beschrieb, wie zwei Zivilisten von den ukrainischen Streitkräften gefangen genommen wurden, weil sie angeblich für die russischen Streitkräfte spionierten. Sie wurden gefesselt und mit verbundenen Augen in einen Raum in einem Bunker gebracht. Aiden, der zu dieser Zeit Wachdienst hatte, sah sie nie wieder.

Aiden Aslin wird nach seiner Kapitulation interviewt und trägt ein T-Shirt des Asowschen Bataillons. [Quelle: t.me]

Aiden wurde von Graham Phillips interviewt, der ihn zu den Verbrechen an russischen Kriegsgefangenen befragte. Aiden gab die schrecklichen Taten zu, die er online gesehen hatte, und behauptete, dass er dieses Verhalten nicht unterstützt habe und dass er, wenn er diese Gräueltaten persönlich gesehen hätte, versucht hätte, einzugreifen. Er erwähnte auch, dass diese Gräueltaten von „Nazi-Gruppen wie dem Asowschen Bataillon und dem Rechten Sektor und auch von vielen Nationalisten“ begangen wurden. Aiden behauptete, er habe nie mit Asow zusammengearbeitet, bevor er nach Mariupol kam, um gegen die russischen Streitkräfte zu kämpfen. Erst in Mariupol habe er erkannt, dass das Asow-Bataillon eine Naziorganisation sei.

Nachdem er sich ergeben hatte, erklärte Aiden in einem Interview mit Graham Phillips, dass er Angst hatte, sich den russischen Streitkräften zu ergeben, weil er befürchtete, „in eine Reihe gestellt und erschossen zu werden“. Er erklärte, er sei gut behandelt worden, viel besser als er erwartet hatte. Aiden bat sogar darum, mit Journalisten sprechen zu dürfen, was ihm von den russischen Behörden auch gewährt wurde. Insgesamt stand seine Behandlung im Einklang mit der Genfer Konvention, während die Behandlung russischer Kriegsgefangener durch die ukrainischen Streitkräfte, die die Soldaten brutal behandelten und abscheuliche Verbrechen begingen, brutal war.

Aiden Aslin bekannte sich vor Gericht unter anderem des „Terrorismus, der Begehung eines Verbrechens als Teil einer kriminellen Vereinigung und der gewaltsamen Machtergreifung oder des gewaltsamen Machterhalts“ schuldig. Das Gericht verurteilte Aiden Aslin am 9. Juni 2022 zum Tode. Über seinen Anwalt ließ er mitteilen, dass er gegen das Urteil Berufung einlegen werde.

Aiden Aslin (links) und Shaun Pinner (rechts) während der Gerichtsverhandlung. [Quelle: e3.365dm.com]

Am 21. September 2022 wurden Aiden Aslin, John Harding, Shaun Pinner und andere ausländische Kämpfer in einem von Saudi-Arabien vermittelten russisch-ukrainischen Gefangenenaustausch freigelassen.

John Harding zeigt Shaun Pinner (orangefarbenes Hemd) und Aiden Aslin (ganz rechts) die Daumen nach oben. [Quelle: instagram.com]

Tiefer Internationalismus verbindet die Ukraine und Syrien

Aslin ist einer der vielen ausländischen Kämpfer, die zwischen Syrien und der Ukraine hin- und hergereist sind und von denen einige Verbindungen zu westlichen Streitkräften, NATO-Truppen und Neonazi-Gruppen haben.

Die Rolle der Internationalisten in der Ukraine und in Syrien gibt Anlass zu ernster Besorgnis über die Rolle der US-EU-NATO-Kräfte und Geheimdienstoperationen vor Ort in beiden Ländern in Verbindung mit ihren laufenden Operationen zum Regimewechsel. Aslin ist einer von vielen ausländischen Kämpfern, die sowohl in Syrien als auch in der Ukraine gekämpft haben.

In Syrien freundete er sich mit anderen Internationalisten an, darunter Shaun Pinner, der ihn später in der Ukraine als Mitglied des Asow-Bataillons und späterer ukrainischer Marinesoldat wiedertraf.

Drei Tage nachdem die Russische Föderation mit ihrer militärischen Sonderoperation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine begonnen hatte, bat der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij um internationale Unterstützung: „Jeder, der sich an der Verteidigung der Ukraine, Europas und der Welt beteiligen will, kann kommen und Seite an Seite mit den Ukrainern gegen die russischen Kriegsverbrecher kämpfen.“

Die ukrainische Regierung verwandelte ihre diplomatischen Vertretungen weltweit in Rekrutierungsstationen für ihre Legion internationaler Söldner. Dieser Ruf nach internationalen Freiwilligen wurde von vielen westlichen Medien aufgegriffen, die sich auf die Geschichten derjenigen konzentrierten, die in die Ukraine reisten, um gegen Russland zu kämpfen.

Der Ruf nach internationalen Kämpfern erinnerte viele an andere aktuelle Konflikte in der ganzen Welt, die ebenfalls auf die Anwerbung ausländischer Kämpfer angewiesen sind, um die Reihen der lokalen Kräfte vor Ort zu verstärken. Dies war und ist vor allem in Syrien der Fall, wo internationale Kämpfer die Wahl zwischen verschiedenen Gruppen hatten, denen sie sich anschließen konnten, von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG bis hin zu verschiedenen dschihadistischen Gruppen, darunter die berüchtigte ISIS. Diese Vielfalt an Gruppen spiegelt die unterschiedlichen ideologischen Tendenzen der verschiedenen Gruppen vor Ort wider, die von kommunistisch über anarchistisch bis hin zu wahhabitisch-salafistisch reichen.

Das Widerstandskomitee, eine Gruppe von Anarchisten, will eine Internationale Legion der Territorialverteidigung gründen, um gegen den „russischen Imperialismus“ und „Putins Aggression“ zu kämpfen. [Quelle: anarchistfederation.net]

Die Parallelen zwischen den Internationalisten, die in die Ukraine und nach Syrien reisen, sind frappierend. Über Nacht wurden in der Ukraine Einheiten aus verschiedenen politischen Strömungen gebildet, darunter auch anarchistische Einheiten, die an der Seite von Neonazis kämpfen. Die anarchistische Gruppe CrimethInc. veröffentlichte erneut einen Artikel von Anarchisten und Antifaschisten in der Ukraine, in dem es heißt:

„In Ermangelung einer massiven Organisation zogen die ersten anarchistischen und antifaschistischen Freiwilligen individuell als Einzelkämpfer, Militärsanitäter und Freiwillige in den Krieg. Sie versuchten, eine eigene Truppe zu bilden, was jedoch aufgrund mangelnder Kenntnisse und Ressourcen nicht erfolgreich war. Einige schlossen sich sogar dem Asowschen Bataillon und der OUN (Organisation Ukrainischer Nationalisten) an. Die Gründe dafür waren banal: Sie schlossen sich den am leichtesten zugänglichen Truppen an. Infolgedessen konvertierten einige Leute zur rechten Politik.

Das Gleiche galt für den Nordosten Syriens, der einigen als Rojava bekannt ist, wo verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen politischen Ideologien auftauchten. Einige schlossen sich explizit anarchistischen, marxistisch-leninistischen oder maoistischen Formationen an, darunter MLKP, TKP/ML, MLSPB und BÖG. Andere schlossen sich der YPG unter der SDF an und kämpften an der Seite von Menschen mit einer Vielzahl politischer Ideologien.

Diejenigen, die eine rechtsextreme Politik verfolgten, wandten sich explizit christlichen Milizen zu oder gründeten, wie im Fall von Shengal (Sinjar), eine internationale Formation unter der YBS, die sich aus Kämpfern zusammensetzte, die eine falangistische Politik und einen neuen „Kreuzzug“ gegen den Islam vertraten.

Soria Monfort, ein ehemaliger Neonaziführer der Alianza Nacional in Valencia, der auch als Anführer einer bewaffneten Neonazibande, Pánzer, verhaftet wurde. Es wird auch behauptet, dass er beim spanischen Militär war. Er reiste in den Irak, um in Sinjar (Shengal), Irak, gegen ISIS zu kämpfen, und erklärte sich zum Ritter für Christus den König. Hier ist er mit einer Fahne abgebildet, auf der das Heiligste Herz Jesu abgebildet ist und auf der steht: „Reinaré en España“ und „¡Viva Cristo Rey!“ Er half bei der Gründung einer internationalen Einheit, die aktiv Falangisten und andere Neonazis rekrutierte. [Quelle: facebook.com]

Pablo Garrido Mancebo, auch bekannt als „Turbito“, ist ein valencianischer Neonazi und bekannter Militanter, der eine Zeit lang inhaftiert war. Er hat zahlreiche faschistische Tätowierungen, darunter ein Hakenkreuz auf der Brust, und ist auf verschiedenen Fotos zu sehen, die in rechtsextremen sozialen Medien mit verschiedenen Waffen, darunter Panzerfäusten und AK-47, geteilt werden. Im Jahr 2021 verließ er Spanien und schloss sich den kurdischen Streitkräften im Irak und in Syrien an. Nachdem er den Irak verlassen hatte, kehrte er nach Spanien zurück, wo er von den spanischen Sicherheitskräften überwacht wurde.

Während Kommunisten der Marxistisch-Leninistischen Partei (Kommunistischer Wiederaufbau), die nach Syrien reisten, um sich dem Internationalen Freiheitsbataillon (IFB) anzuschließen, oder diejenigen unterstützten, die dies taten, verhaftet und inhaftiert wurden, hatte Turbito nach seiner Rückkehr keine rechtlichen Probleme. Turbito reiste 2022 in die Ukraine, um sich am Krieg gegen Russland zu beteiligen, und wurde dabei gefilmt, wie er beim Nachladen seiner AK-74M Witze machte.

Pablo Garrido Mancebo, auch bekannt als „Turbito“, mit einer Panzerfaust und der spanischen Flagge hinter ihm im Irak/Syrien. Auf diesem Bild ist seine Hakenkreuztätowierung auf der Brust zu sehen. [Quelle: eldiario.es]

Die folgende Liste von Personen, die sowohl mit der Ukraine als auch mit Syrien in Verbindung gebracht werden, ist nicht vollständig, sondern zeigt die Informationen auf, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, zusammen mit anderen bestätigenden Beweisen. Es ist sicher, dass es weitere Personen gibt, die in der Ukraine gekämpft haben, sowie andere faschistische Gruppen wie die Internationalisten aus Spanien, die in den Irak und nach Syrien gegangen sind, um einen „neuen Kreuzzug“ gegen die Muslime zu führen.

Ironischerweise wurden die Einheiten ausländischer Kämpfer sowohl im Nordosten Syriens als auch in der Ukraine mit den Internationalen Brigaden des Spanischen Bürgerkriegs verglichen. Diese historische Verbindung liefert die notwendige Rechtfertigung für die Forderung nach militärischer Hilfe, humanitärer Unterstützung und politischem und wirtschaftlichem Druck wie Sanktionen.

Diese historische Parallele wird jedoch ins Gegenteil verkehrt, da es die ausländischen Kämpfer sind, die den ukrainischen Neonazis und Ultranationalisten zu Hilfe kommen, die von den USA, der EU und der NATO unterstützt werden. Sogar Lucas Chapman (Armanc Bawer), einer der im Rolling Stone porträtierten Anarchisten, der nach seiner Arbeit für eine kurdische Organisation in Washington, D.C., in den Nordosten Syriens zurückkehrte, um für die PYD zu arbeiten, postete in seinen sozialen Medien „Silava Ukraine“.

Lucas Chapman, der im Nordosten Syriens lebt und die Ukraine unterstützt. [Quelle: facebook.com]

Ukrainische Frauen, die in den Streitkräften und verschiedenen paramilitärischen Formationen dienen, wurden von den westlichen Medien in gleicher Weise gelobt wie kurdische Frauen. In einem Propagandastück schworen ukrainische Frauen anlässlich des Internationalen Frauentags, „russische Invasoren ‚wie tollwütige Hunde‘ zu erschießen.“ Dies spiegelt die Darstellung der kurdischen Frauen in den Medien wider, die gegen ISIS kämpfen und von einigen Beobachtern kritisiert wurde. Die Vorgehensweise beim Regimewechsel ist in beiden Konflikten unheimlich ähnlich.

Diese dreiteilige Serie wurde über Jahre hinweg vorbereitet und ist seit 2018 Teil eines laufenden Forschungsprojekts. Angesichts der laufenden russischen Militäroperation in der Ukraine besteht nun die Notwendigkeit, die Verbindung zwischen den Militäroperationen der USA, der EU und der NATO in der Ukraine und Syrien aufzudecken. Dies ist umso wichtiger, als die ukrainische Regierung um mehr internationale Freiwillige gebeten hat, in die Ukraine zu gehen.

Es wurden zahlreiche Personen identifiziert, die sowohl in der Ukraine als auch in Syrien gekämpft haben. Dies geschah durch Gespräche mit ehemaligen Kämpfern, die Nutzung sozialer Medien und Nachrichtenquellen sowie Screenshots, Fotos und Belege aus persönlichen Blogs, YouTube-Kanälen und anderen Nachrichtenkanälen. Dieser Bericht ist in keiner Weise eine vollständige Zusammenstellung der zahlreichen Personen mit Verbindungen zwischen der Ukraine und Syrien. Andere, die nicht aufgeführt sind, sind Josh Wilmeth und Kevin Benton.

Ich möchte Dan Cohen von Behind the Headlines und MintPress News für seine Kommentare, Ressourcen und Unterstützung für dieses Projekt im vergangenen Jahr danken. Sie können Dan unter @DanCohen3000 folgen.