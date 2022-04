Exklusiv: 34-Jähriger starb nach Pfizer-Spritze, Mutter erzählt von „lächerlichen“ Briefen der US-Behörde CDC, die sie als Antwort erhalten hat

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Henrietta Simoes, dass ihr gesunder 34-jähriger Sohn, Victor Simoes, zwei Wochen nach seiner ersten COVID-19-Impfung von Pfizer plötzlich gestorben sei. Die Centers for Disease Control and Prevention, die den Todesfall nicht untersuchen, antworteten mit zwei „lächerlichen“ Briefen.

Die Mutter eines 34-jährigen Mannes, der zwei Wochen nach seiner ersten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer plötzlich verstarb, sagte, sie glaube, dass ihr Sohn heute noch leben würde, wenn er die Informationen gehabt hätte, die er brauchte, um eine fundierte Entscheidung über den Impfstoff zu treffen.

Victor Castillo Simoes starb am 5. Mai 2021 an einer akuten Aortendissektion – einem seltenen medizinischen Notfall, bei dem die innere Schicht des großen Blutgefäßes, das von der Aorta des Herzens abzweigt, reißt. Die Krankheit betrifft meist Männer in den 60er und 70er Jahren.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Simoes‘ Mutter, Henrietta Simoes, dass das einzige Symptom ihres Sohnes die Brustschmerzen waren, die er kurz vor seinem Tod hatte.

Simoes, ein leitender Angestellter bei Amazon, erhielt seine erste Pfizer-Spritze am 20. April 2021 in einem Safeway in Seattle, Washington.

Fünfzehn Tage später wachte er auf und fühlte sich unwohl und hatte Schmerzen in der Brust, sagte Henrietta. Er rief einen Krankenwagen und sagte seiner Freundin, dass es ihm nicht gut ginge und er sich untersuchen lassen müsse.

„Als seine Freundin eintraf, stellte er sie den Sanitätern vor und brach dann zusammen“, so Henrietta. „Von diesem Zeitpunkt an war er nicht mehr ansprechbar.

Simoes wurde im Krankenwagen intubiert und ins Harborview Medical Center in Seattle gebracht. Dreißig Minuten später wurde er für tot erklärt, so Henrietta.

Simoes‘ Familie ließ eine Autopsie durchführen. Sie ergab, dass er eine akute Aortendissektion erlitten hatte.

Henrietta sagte:

Ich habe keine Ahnung, was der Auslöser war, also ließ der Pathologe einen Gentest durchführen, um festzustellen, ob es irgendeine Veranlagung oder einen Kollagenmangel gab, der zu der Dissektion geführt hätte. Das erste Panel zeigte nichts. Auch mein Mann und ich wurden getestet, und die Ergebnisse zeigten nichts.

Der Pathologe sagte, Victor sei nicht erweitert, habe kein Aneurysma und keinen hohen Blutdruck. Er hatte auch nicht die normalen Dinge, die zu einer Dissektion führen würden.

Henrietta sagte, dass sie mit einem renommierten Chirurgen einer angesehenen Universität zusammenarbeitet, der sich bereit erklärt hat, Simoes und ihre anderen Kinder einer vollständigen Genomuntersuchung zu unterziehen, um zu sehen, ob „irgendetwas dabei herauskommt“.

Ein anderer Forscher, der sich bereit erklärt hat, Simoes‘ Entzündungsmarker zu untersuchen, sagte, er teile ihre Vermutung, dass der Impfstoff von Pfizer Simoes‘ tödliche Herzerkrankung ausgelöst hat.

„Victor starb 15 Tage nach dem Pfizer-Impfstoff“, sagte Henrietta. „Das deutet darauf hin, dass er sich auf dem Höhepunkt der Antikörper befand, und ich glaube, dass er eine Entzündungsreaktion auf den Impfstoff hatte – wie wir wissen, spielt die Entzündung eine große Rolle.“

Henrietta sagte weiter:

Typischerweise haben Menschen, die diese Krankheit haben, eine bikuspide Klappe, die zuerst zu einem Aneurysma führt. Alles in allem ist eine Dissektion mit 34 sehr selten. Wenn es passiert, dann meist bei 60- bis 70-Jährigen. Wir stehen in Kontakt mit der John-Ritter-Stiftung, und viele der Fälle, die sie haben, haben genetische Ursachen und Krankheiten, die zu Bindegewebsstörungen führen.

Alles, was ich gelesen habe, besagt, dass man etwa zwei Wochen nach der Impfung den Höhepunkt seiner Antikörper erreicht hat. Das ist meine Behauptung. Warum hat er nicht drei Wochen vor oder sechs Monate nach der Impfung eine Sezierung vorgenommen? Warum hat er eine Dissektion vorgenommen, als er sich auf dem Höhepunkt dieser Antikörper befand und eine hyperinflammatorische Reaktion hatte?

Henrietta, eine Lehrerin mit einem Jurastudium, sagte, dass die Familie versucht, alle Möglichkeiten auszuschalten. Aber bis jetzt gibt es keine genetische Verbindung. Sie glaubt, dass der Impfstoff der Auslöser für das plötzliche Auftreten der tödlichen Herzerkrankung ihres Sohnes war.

Henrietta meldete den Tod ihres Sohnes am 9. September dem Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) – dem wichtigsten von der Regierung finanzierten System für die Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den USA -, weil das Krankenhaus keine Meldung gemacht hatte.

„Woher wissen wir, wie viele Menschen wirklich an Impfschäden leiden, wenn die Ärzte keine Meldung an VAERS machen?“, fragte sie.

Henrieta sagte, dass die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) den Tod ihres Sohnes nicht untersuchten und auch nicht mit ihr über den Bericht gesprochen haben:

„Ich habe es der CDC gemeldet. Ich rief sie an und bekam einen lächerlichen Formbrief. Ich habe zwei Briefe bekommen. Der erste war lächerlich und der zweite war noch lächerlicher. Den zweiten Brief erhielt ich, nachdem ich sie gefragt hatte, warum sie das amerikanische Volk anlügen.“

CDC untersuchte Samoes Tod nicht

Henrietta sagte, dass die CDC es versäumt hat, die Todesfälle zu untersuchen, die VAERS gemeldet wurden und die auf COVID-Impfstoffe zurückzuführen sind, einschließlich des Todes ihres Sohnes.

Henrietta wandte sich erstmals im November 2021 an die CDC und bat darum, mit einem CDC-Arzt über den Tod ihres Sohnes zu sprechen, da sich niemand wegen der VAERS-Meldung ihres Sohnes bei ihr gemeldet hatte.

Ein Mitarbeiter des CDC-Büros für Impfsicherheit bestätigte am 19. November 2021, dass die CDC den VAERS-Bericht erhalten hatte, sagte aber, dass sich die Mitarbeiter „nicht routinemäßig mit der Familie in Verbindung setzen, außer um den Erhalt des Berichts zu bestätigen“. Die Person verwies Henrietta auf die Website der Behörde, wo sie „Informationen über Verlust und Trauer und Möglichkeiten zur Bewältigung von Stress und Angst“ finden könne.

„Sie sagten mir, ich solle mich an die Gesundheitsbehörde wenden, sagten, dass sie meinen Verlust bedauern und verwiesen mich an das [Countermeasures Injury Compensation Program (CICP)] Programm“, sagte Henrietta. „Wie kann die CDC einen gemeldeten Todesfall ordnungsgemäß untersuchen, wenn sie die Familie nicht um Informationen bittet?“

Das CICP ist ein undurchsichtiges Regierungsprogramm, das nur selten Personen entschädigt, die durch abgedeckte Gegenmaßnahmen, wie COVID-Impfstoffe, schwer verletzt wurden.

Seit der Einführung des Programms im Jahr 2010 wurden 7.033 Ansprüche eingereicht, aber nur 29 Ansprüche wurden entschädigt. Bis zum 1. Februar hatte das CICP nur einen Anspruch im Zusammenhang mit einer COVID-Impfstoffverletzung genehmigt, der jedoch noch nicht ausgezahlt wurde.

Henrietta sagte:

„Ich habe Anwaltskanzleien angerufen, die sich mit Impfstoffverletzungen befassen. Sie sagen, dass ihnen die Hände gebunden sind, bis der Impfstoff in das [Vaccine Injury Compensation Program (VICP)] aufgenommen wird, aber ich will kein Geld und ich will nicht das VICP. Ich will Pfizer bekommen.

„Sie haben den Bericht, der acht oder neun Seiten mit unerwünschten Wirkungen enthielt, und nachdem dieser Bericht herauskam, hätte dieser Impfstoff vom Markt genommen werden müssen. Er hätte auch eingestellt werden müssen, weil es alternative Medikamente und Therapien [zur Behandlung von COVID] gibt. Hätten sie diese ganze Sache eingestellt, wäre mein Sohn noch am Leben.“

CDC sieht keinen kausalen Zusammenhang zwischen COVID-Impfstoffen und Todesfällen

Henrietta wandte sich am 19. November 2021 ein zweites Mal an die CDC.

„Warum berichten die Stellen nicht über die Todesfälle, die mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden, nachdem mein Sohn nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff verstorben ist?“ fragte sie in der E-Mail. „Wo sind die Daten, die zeigen, dass Pfizer unsicher ist und Menschen in jungen Jahren sterben lässt, dies muss an die höheren Stellen der CDC herangetragen werden.“

In ihrer E-Mail teilte Henrietta der CDC mit, sie sei besorgt darüber, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA 76 Jahre mit der Veröffentlichung der Daten warten wolle, die sie bei der Genehmigung des Impfstoffs COVID von Pfizer berücksichtigt habe, und dass der Pharmariese Teilnehmer von seinen klinischen Studien ausgeschlossen habe.

In einer Antwort an Henrietta am 23. November 2021 sprach ein CDC-Mitarbeiter ihr sein Beileid aus und würdigte den Verlust ihres Sohnes, bekräftigte jedoch, dass die COVID-Impfstoffe „der intensivsten Sicherheitsüberwachung in der Geschichte der USA unterzogen wurden und weiterhin unterzogen werden“ und dass eine Überprüfung der verfügbaren „klinischen Informationen, einschließlich der Totenscheine, Autopsien und medizinischen Aufzeichnungen, keinen kausalen Zusammenhang zwischen der COVID-19-Impfung von Pfizer-BioNTech und den Todesfällen hergestellt hat.“

Die Mitarbeiterin verwies sie daraufhin auf eine Analyse des Vaccine Safety Datalink, einer nicht öffentlich zugänglichen Datenbank, in der Berichte über COVID-Impfstoffverletzungen gesammelt werden. Die Analyse ergab kein erhöhtes Sterberisiko „bei denjenigen, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten haben, im Vergleich zu denen, die nicht geimpft wurden“.

In der Antwort der CDC heißt es:

„In den Vereinigten Staaten treten fast alle COVID-19-Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei ungeimpften Personen auf. Das Risiko schwerer unerwünschter Ereignisse nach der COVID-19-Impfung ist nach wie vor selten. Die COVID-19-Impfung wird allen Personen ab 5 Jahren empfohlen. Das CDC hat mehrere Arbeiten zur Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe veröffentlicht, die unter diesem Link abrufbar sind.

„Außerdem finden Sie auf der CDC-Seite zur Impfstoffsicherheit Informationen darüber, was passiert, nachdem eine Meldung an VAERS eingereicht wurde: How to Report an Adverse Event To VAERS.

„Nochmals unser herzliches Beileid zum Verlust Ihres Sohnes.“

Auf der VAERS-Website heißt es, dass sich die CDC nur dann mit einer meldenden Person in Verbindung setzt, um zusätzliche Informationen zu erhalten, wenn „wesentliche Felder“ des VAERS-Formulars nicht korrekt ausgefüllt sind.

„VAERS wird die meldende Person nicht telefonisch kontaktieren, um weitere Informationen einzuholen“, heißt es auf der Website. „Das VAERS-Programm geht Meldungen nach, die als schwerwiegend eingestuft werden, und versucht, medizinische Unterlagen zu erhalten, um das Ereignis besser zu verstehen.

Bei vielen von The Defender gemeldeten Impfstoffschäden, einschließlich der von Simoes, liegen keine medizinischen Unterlagen für diejenigen vor, die nach der Verabreichung eines COVID-Impfstoffs plötzlich starben und es nicht zur Behandlung in ein Krankenhaus schafften – was laut der VAERS-Website bedeutet, dass die CDC diese in VAERS gemeldeten Todesfälle nicht weiterverfolgt.

Henrietta sagte:

Die CDC sagt, dass schwere unerwünschte Wirkungen selten sind. Was verstehen Sie unter selten? Wenn es Ihr Kind ist, wie kann es dann selten sein? Die CDC hat keinen Beweis dafür, dass es keinen kausalen Zusammenhang gibt. Sie führen keine eingehenden Studien darüber durch, was mit dieser Person passiert ist. Ich glaube wirklich, dass der Impfstoff ein Auslöser ist, und jemand muss sich damit befassen.

Wie kann die CDC sagen, dass es keinen kausalen Zusammenhang gibt, wenn sie weder sein Gewebe noch sein Blut untersuchen und nicht wissen, was passiert ist? Keine dieser Behörden weiß, was in der Biochemie einer Person passiert ist, die nach einer Impfung innerhalb von ein oder zwei Wochen verstorben ist.

Henrietta sagte, dass die US-Gesundheitsbehörden die Menschen „anlügen“, dass es keine unerwünschten Wirkungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen gibt.

Sie fügte hinzu:

Wenn sie sagen, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und der Schädigung gibt, dann gibt es keinen Beweis dafür, dass der Impfstoff es nicht getan hat. Man kann nicht so viele Kollateralschäden haben, wie wir hatten, um eine bestimmte Anzahl von Menschen zu retten, denn das ist kriminell. Man kann nicht zwei Menschen sterben lassen, um 8 Menschen zu retten. Man weiß nicht einmal genau, ob der Impfstoff sie wirklich rettet.

Henrietta sagte, sie und ihre Familie seien keine Impfgegner.

Wir sind alle geimpft worden, aber da wir aus New York kommen, hatten wir alle eine Heidenangst und wussten nicht, wo es langgeht, sagte sie.

Aber die Regierung wusste es, und sie erhöhte die Zahlen für COVID immer weiter und schuf eine Notsituation, während sie gleichzeitig Therapien unterdrückte, weil sie nicht in der Lage gewesen wäre, eine EUA [Emergency Use Authorization] für COVID-Impfstoffe zu bekommen.

Simoes war der letzte in seiner Familie, der den Impfstoff erhielt und hatte keinen Zugang zu den jetzt verfügbaren Informationen, sagte Henrietta.

Wie kann man eine fundierte Entscheidung treffen, wenn man nicht weiß, dass es Therapeutika gibt, die tatsächlich wirken, oder dass der Impfstoff potenzielle Risiken birgt?

Henrietta sagte, sie wolle die durch COVID verursachten Todesfälle nicht schmälern, aber „alternative Behandlungsmethoden zu unterdrücken und Impfstoffe vorzuschreiben ist kriminell“.

„Wenn man sich verletzt, welche Möglichkeiten hat man dann?“, fragte sie. „Wenn man also querschnittsgelähmt ist, wohin kann man sich dann wenden?

Henrietta sagte, dass sie keine Auffrischungsimpfungen bekommen wird, ebenso wenig wie ihr Mann oder ihre Kinder.

„Wir wissen nicht, ob wir genetisch anfällig für etwas sind“, sagte sie. „Keine weiteren Impfungen oder Auffrischungsimpfungen.“

Henrietta sagte, dass ihr Leben nie wieder dasselbe sein wird, ebenso wenig wie das ihrer Familie.

„Wenn dies hätte vermieden werden können, indem man kritischer darüber nachdenkt, was wir wirklich tun und was wir anstelle von Impfstoffen tun können, dann glaube ich, dass die negativen Auswirkungen bei vielen Menschen beseitigt werden könnten“, sagte sie.

Henrietta ermutigte andere, ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, darauf zu achten, was sie ihrem Körper zuführen, und mit Ärzten zu sprechen, die die Risiken von COVID-Impfstoffen kennen.