Weitere, neue Dokumente zeigen, dass Pfizer wusste, dass natürliche Immunität wirkt und dass der Impfstoff bei jüngeren schädlich ist

In der Sendung „Rising“ von The Hill berichtete die Journalistin und politische Kommentatorin Kim Iversen über die Enthüllungen aus den jüngsten Dokumenten zum Impfstoff COVID-19 von Pfizer, die am 1. April von der US-Arzneimittelbehörde FDA veröffentlicht wurden.

Der jüngste Stapel von Pfizer-Dokumenten, der am 1. April veröffentlicht wurde, bestätigt, dass Pfizer wusste, dass die natürliche Immunität bei der Vorbeugung schwerer Krankheiten ebenso wirksam ist wie der Impfstoff COVID-19 des Unternehmens.

Die Journalistin und politische Kommentatorin Kim Iversen sagte in der Montagsausgabe von The Hill’s „Rising“, die Dokumente enthüllten auch, dass der Impfstoff nicht als sicher für schwangere Frauen oder Frauen, die Kinder bekommen wollten, bestätigt werden konnte und dass Myokarditis eine bekannte Nebenwirkung des Impfstoffs war.

Die Dokumente waren Teil der gerichtlich angeordneten Freigabe von 340.000 Seiten an Unterlagen, die Pfizer bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) im Rahmen seines Antrags auf eine Notfallzulassung für seinen Impfstoff eingereicht hatte.

Als Reaktion auf einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act), der im August 2021 von Public Health and Medical Professionals for Transparency gestellt wurde, versuchte die FDA zunächst, die vollständige Freigabe der Dokumente um 75 Jahre zu verzögern, doch ein Bundesrichter ordnete ihre Freigabe innerhalb von acht Monaten an.

Am 1. April gab die FDA 11.000 Seiten frei.

In der Diskussion mit den „Rising“-Moderatoren Robby Soave und Ryan Grim nannte Iversen die „erste Bombe“ in den Dokumenten: die Tatsache, dass „natürliche Immunität funktioniert, und Pfizer weiß das“.

Iversen sagte:

Die klinischen Studiendaten zeigen, dass diejenigen, die bereits eine COVID-Infektion hatten, keine anderen Ergebnisse erzielten als die Geimpften. In der begrenzten Studie kam es weder bei den Geimpften noch bei denen mit vorheriger Infektion zu einer schweren Erkrankung, wie sie von der FDA oder den CDC [Centers for Disease Control and Prevention] definiert wird.

Die FDA definiert schwere COVID als einen Fall, der Sauerstoffunterstützung erfordert. Die CDC definiert es als einen Fall, der einen Krankenhausaufenthalt erfordert.

In der Gruppe mit natürlicher Immunität gab es keine Fälle von schwerer COVID, unabhängig davon, ob sie geimpft waren oder nicht, sagte Iversen.

Iversen sagte auch, dass die Daten zeigten, dass die Infektionsraten jeglicher Art bei den Geimpften und den Personen mit natürlicher Immunität „statistisch identisch“ waren.

Sie sagte:

Doch anstatt zu sagen, dass Menschen mit natürlicher Immunität den Impfstoff nicht zu brauchen scheinen – was zum Beispiel in Europa behauptet wurde – hat Pfizer stattdessen seine Schlussfolgerung verdreht und gesagt: ‚Die endgültigen Wirksamkeitsergebnisse zeigen, dass der Impfstoff Schutz gegen COVID-19 für Teilnehmer mit oder ohne Anzeichen einer früheren Infektion bietet.

Unerwünschte Wirkungen bei jüngeren Probanden

Die klinischen Daten zeigen auch, dass Pfizer sich der inzwischen gut dokumentierten Probleme mit schwereren Reaktionen bei jüngeren Probanden bewusst war.

Iversen sagte:

Eine weitere Enthüllung aus den Dokumenten war, dass unerwünschte Wirkungen in jüngeren Gruppen häufiger und schwerer auftraten.

In dem Dokument heißt es: „Reaktogenität und unerwünschte Ereignisse waren bei den Teilnehmern der älteren Gruppe [55 Jahre und älter] im Allgemeinen milder und seltener als bei [der] jüngeren Gruppe und nahmen insgesamt mit zunehmender Impfstoffdosis tendenziell zu.

Die Studie selbst war für Personen ab 16 Jahren gedacht, sodass die Nebenwirkungen bei Personen unter 55 Jahren häufiger und schwerwiegender waren, obwohl wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit einer schweren COVID geringer ist, je jünger man ist, so Iversen.

Iversen zitierte Daten aus dem Lancet, die zeigen, dass 16-Jährige eine 99,993%ige Chance haben, COVID zu überleben, 30-Jährige eine 99,943%ige Chance und 50-Jährige eine 99,572%ige Chance.

„Nur bei der Gruppe der über 60-Jährigen“, so Iversen, „fällt die Überlebensrate unter 99 %.“

Einverständniserklärung zeigt, dass Pfizer über Myokarditis und Fruchtbarkeitsprobleme informiert war

Aus einem Einwilligungsformular für Studienteilnehmer, das in dem Dokument enthalten ist, geht hervor, dass Pfizer über die Bedenken hinsichtlich Myokarditis Bescheid wusste und ausdrücklich die Möglichkeit einer Auswirkung des Impfstoffs auf die reproduktive Gesundheit von Frauen erwähnte.

Iversen sagte, dass das Formular mehrere mögliche Nebenwirkungen auflistet, einschließlich Myokarditis, „die vielen von uns bekannt ist, aber das Dokument sagt, dass die Rate des Auftretens bei 10 von 100.000 Menschen liegt, und sie geben weder Alter noch Geschlecht an, also ist das viel höher als die zuvor gemeldeten Raten von 1 von 50.000 Menschen“.

„Außerdem wissen wir, dass der Großteil dieser Fälle bei jüngeren Männern auftritt, so dass das Risiko bei Berücksichtigung von Alter und Geschlecht deutlich ansteigt“, sagte sie.

In der Einverständniserklärung heißt es außerdem: „Die Auswirkungen des COVID-19-Impfstoffs auf Sperma, eine Schwangerschaft, einen Fötus oder ein stillendes Kind sind nicht bekannt.“

Iversen wies darauf hin, wie die Presse und die Behörden die zögerliche Haltung jüngerer Frauen und der Eltern von Teenagermädchen gegenüber dem Impfstoff verteufelt haben.

„Obwohl die Wissenschaftler in dieser Einverständniserklärung zugeben, dass sie es einfach nicht wissen, wird behauptet, dass die Impfstoffe keinerlei nachteilige Auswirkungen auf die Fortpflanzung haben“, sagte Iversen, „aber Tatsache ist, dass wir es einfach nicht wissen.“

Iversen schlug vor, dass die Veröffentlichung des Dokuments vor allem dazu führen würde, dass Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder geimpft werden, mehr Beweise für ihre „Anti-Mandats-Verteidigungsbemühungen“ erhalten.