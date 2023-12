Exklusiv: Atemberaubende neue Grafiken aus neuseeländischen Rekorddaten zeigen großen geschlechtsspezifischen Effekt, der bei einem sicheren Impfstoff nicht auftreten sollte

Steve Kirsch

Hier sind zwei weitere Diagramme aus den neuseeländischen Daten, wenn wir die geschlechtsspezifischen Effekte betrachten. Geschlechtsspezifische Effekte sollten NICHT dosisabhängig sein, wenn der Impfstoff sicher ist. Health New Zealand lehnte einen Kommentar ab.

Zusammenfassung

Sichere Impfstoffe sollten nicht dosisabhängig sein, wenn alle anderen Parameter, wie z. B. das Durchschnittsalter, gleich sind.

Zwei neue Diagramme zeigen die geschlechtsspezifischen Dosisunterschiede. Es ist verblüffend: Es gibt eine starke geschlechtsspezifische Abhängigkeit der Sterblichkeit von der Dosis.

Health New Zealand weigert sich, die eigenen Daten zu kommentieren.

Und natürlich wird die neuseeländische Mainstream-Presse sie auch nicht danach fragen, denn das würde aufdecken, dass die Impfstoffe nicht sicher sind.

Frühere Arbeiten

In meiner früheren Arbeit habe ich gezeigt, dass die geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Todesfällen dosisabhängig sind und bei den 40- bis 77-Jährigen mit jeder Dosis abnehmen. Dies kann nicht durch das Simpson-Paradoxon erklärt werden, da das durchschnittliche Sterbealter in allen Kohorten gleich war. Die geschlechtsspezifische Dosisabhängigkeit deutet also darauf hin, dass der Impfstoff nicht sicher ist.

Die neuen Diagramme

Diese Balken sollten NICHT von der Dosis abhängen, wenn der Impfstoff sicher ist, da das Durchschnittsalter der Todesfälle ähnlich ist. Betrachtet man die Todesfälle bei den unter 50-Jährigen, so verringert sich der Unterschied zwischen den Geschlechtern bei der Dosis 4, bei der fünften Dosis kehrt sich das Verhältnis sogar um, aber die Zahlen sind zu klein, um als zuverlässig zu gelten, und werden daher nicht angegeben. Für die Dosen 1 und 2 gibt es über 800 Todesfälle, für die Dosis 3 516 Todesfälle, für die Dosis 4 jedoch nur 111 Todesfälle. Das mittlere Sterbealter für die Dosen 1 bis 4 betrug 37, 38, 40 bzw. 42 Jahre. Die Unterschiede im Durchschnittsalter können die Unterschiede nicht erklären.

Für einen sicheren Impfstoff sollte dies eine horizontale Linie sein. Betrachtet man die kurzfristige Sterblichkeit durch die Impfung, so ist diese wiederum dosisabhängig, wobei die Sterblichkeit bei Männern bei niedrigeren Dosen höher ist. In diesem Diagramm bedeutet 0, dass von jedem Geschlecht gleich viele Personen gestorben sind. Das M:W-Verhältnis der Dosis 1 beträgt somit 1,46. Die absolute Zahl der Todesfälle für die 5 Dosen beträgt 102, 156, 260, 315 und 187. Das Durchschnittsalter ist für einige der hier beobachteten Effekte verantwortlich. Das Durchschnittsalter bei Eintritt des Todes betrug: 70, 75, 82, 84, 85.

Anmerkungen

Die Zahl der Todesfälle in allen Altersgruppen (nicht geschlechtsspezifisch) innerhalb von 14 Tagen nach einer bestimmten Impfung steigt von 260 (Impfung 3) auf 315 (Impfung 4), was einem Anstieg von 21 % entspricht. Dafür gibt es zwei mögliche Gründe: Möglicherweise haben wir mehr Todesfälle für die Dosis 4, und möglicherweise wurde die Dosis 4 in einem Zeitraum des Jahres verabreicht, in dem die Todesfälle hoch waren, sodass die ersten 14 Tage nicht repräsentativ sind. Die Zahl der Todesfälle ist bei Dosis 4 um 15 % niedriger, aber die Hintergrundtodesfälle waren 36 % höher, als Dosis 4 verabreicht wurde. Raten Sie mal, was 36%-15% sind? 21%! Der absolute, nicht geschlechtsspezifische Unterschied in der Anzahl der Todesfälle zwischen Dosis 3 und 4 kann also leicht durch diese beiden Effekte erklärt werden! Ist es nicht erstaunlich, wie Mathematik funktioniert?

Die Gesamtzahl der Todesfälle in den neuseeländischen Daten für jede Dosis ist oben dargestellt. Es ist zu beachten, dass die Gesamtzahl der Todesfälle bei Dosis 4 um 15 % niedriger war als bei Dosis 3.

Die geschlechtsspezifische Analyse ist begrenzt; wir können aus dieser Analyse nicht die Anzahl der zusätzlichen Todesfälle ableiten – nur die Anzahl der zusätzlichen Todesfälle bei Männern. Die Tatsache, dass es einen dosisabhängigen Geschlechtsunterschied gibt, ist ein Problem bei der Darstellung der „sicheren und wirksamen“ Wirkung.

Wenn Frauen nach mehreren Dosen mehr sterben, würde dies auch den Eindruck erwecken, dass der Anteil der Männer mit steigender Dosis abnimmt.

Auch wenn die absoluten Zahlen eher gering sind, ist das größte Problem bei den Todesfällen nach der Impfung, was in der Zeitreihen-Kohortenanalyse passiert, die als nächstes durchgeführt wird.

Zusammenfassung

Dieser Artikel ergänzt meine frühere geschlechtsspezifische Analyse mit zwei neuen Diagrammen. Ein sicherer Impfstoff sollte keine großen geschlechtsspezifischen Mortalitätsunterschiede aufweisen, die dosisabhängig sind.

Health New Zealand weigert sich, seine eigenen Daten zu kommentieren und hat meine Bitten, mit seinen Epidemiologen zu sprechen, ignoriert.

Ich bin gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen, aber das völlige Schweigen der neuseeländischen Gesundheitsbehörde zu diesen Fragen sollte für jeden in Neuseeland äußerst beunruhigend sein.