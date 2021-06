Exklusiv: Athlet, der sich von COVID erholt hat, steht vor einer „ganz anderen Zukunft“, nachdem die zweite Dosis des Pfizer-Impfstoffs eine Myokarditis ausgelöst hat

childrenshealthdefense.org: In einem Interview mit The Defender, sagte Marie Follmer, das sie niemand warnte, dass ihr 19-jähriger Sohn – ein gesunder, Elite-Athlet, der von COVID erholt hatte – nicht den Pfizer-Impfstoff bekommen sollte, weil es ihm ein größeres Risiko der Entwicklung Myokarditis setzen würde.

Greyson Follmer, ein Student der Ohio State University (OSU), war ein Spitzensportler und Mitglied der Universitätsgruppe des Reserve Officers‘ Training Corps (ROTC).

Doch laut seiner Mutter blickt der 19-Jährige aus Ohio nun in eine ganz andere Zukunft, nachdem er nach seiner zweiten Dosis des Impfstoffs COVID von Pfizer schwere Herzkomplikationen entwickelte.

In einem exklusiven Interview mit The Defender sagte Marie Follmer, dass niemand sie vor dem potenziell erhöhten Risiko von COVID-Impfstoff-bezogenen Nebenwirkungen für Menschen wie ihren Sohn gewarnt hat, der bereits COVID hatte und eine natürliche Immunität erworben hatte.

Greyson hat Sport getrieben, seit er 4 Jahre alt war. Er war ein Athlet, der in der High School in der staatlichen Fußballmeisterschaft spielte und dann zur OSU ging und während der COVID-Pandemie das College begann. In seinem ersten Studienjahr trat er auch dem ROTC bei und war sehr aktiv – er lief jeden Tag mehrere Meilen mit schweren Rucksäcken auf dem Rücken.

Greyson war vollkommen gesund und hatte keine Grunderkrankungen außer Asthma – was seine sportlichen Fähigkeiten nicht beeinträchtigte – und Nahrungsmittelallergien.

Wie die meisten Schüler zu Beginn des Jahres, bekamen Greyson und seine Freunde COVID. Obwohl die meisten keine Symptome hatten, erlebte Greyson leichte Grippesymptome – obwohl sie nicht mit seinen Symptomen nach der Impfung vergleichbar waren, erklärte Follmer.

Die Universität verlangte von Studenten, die COVID hatten, eine Quarantäne. Sie verlangte auch, dass sie ein Herz-MRT bekommen, bevor sie zur Schule zurückkehren konnten. Follmer fand das seltsam, aber sie sorgte dafür, dass ihr Sohn eines bekam.

Als das Herz-MRT zurückkam, zeigte es, dass Greysons Herz vergrößert und leicht entzündet war. Der Kardiologe dachte, es könnte damit zusammenhängen, dass er ein Spitzensportler ist, und unterschrieb eine Freigabe, damit Greyson wieder zur Schule gehen konnte.

„Er war nicht 100%ig, aber er erholte sich. Er konnte Skifahren gehen, zum ROTC zurückkehren und in die Frühjahrsferien gehen“, sagte Follmer.

Follmer und ihr Mann wurden zuerst mit Moderna geimpft. Als eine Freundin von Follmer Termine für die Impfung der Kinder besorgte, fuhr sie zur OSU, holte Greyson ab und sagte ihm, dass er geimpft werden würde.

Greyson erhielt seine erste Dosis von Pfizer am 16. April und eine zweite Dosis am 7. Mai. Nach der ersten Dosis traten bei Greyson leichte Symptome auf, aber seine Mutter brachte sie nicht mit dem COVID-Impfstoff in Verbindung.

Erst nach der zweiten Dosis änderte sich die Situation wirklich, so Follmer. Greyson erlebte kurz nach seiner zweiten Dosis signifikante Symptome. Dreimal wurde er in das Nationwide Children’s Emergency Hospital gebracht.

„Mein Sohn fühlt sich rund um die Uhr, als hätte er einen Herzinfarkt“, sagte Follmer. „Er hat jetzt hohen Blutdruck, starke Schmerzen in der Brust, Rückenschmerzen, erhöhte Nierenwerte, Hypothyreose, entzündete Lymphknoten in verschiedenen Bereichen seines Körpers, und er kann nicht arbeiten oder trainieren.“

Follmer sagte, Greyson fühle sich, als würde er sterben und müsse die ganze Zeit schlafen. Er wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, zurück zum ROTC zu gehen und weiß nicht, ob er im August wieder zur Schule gehen kann. Greyson hat sich beim Fußball die Füße gebrochen und sagt, dass nichts mit den Schmerzen in der Brust vergleichbar ist, die er jetzt spürt.

„Ein völlig gesundes Kind und es ging bergab“, sagte seine Mutter.

Die Ärzte führten die Herzprobleme, die Greyson im Mai nach der Impfung hatte, zunächst auf die COVID zurück, die er im September 2020 hatte. Sie glaubten, er sei ein „Long-Covid“ und überwiesen ihren Sohn an die COVID-Klinik in Ohio.

Laut der Harvard Gazette ist „Long-Covid“ ein Begriff, der verwendet wird, um diejenigen zu beschreiben, die weiterhin Symptome von COVID lange nach der erwarteten Genesungszeit spüren. Die Patienten sind tendenziell jünger, und in einigen Fällen traten anfangs nur leichte Symptome auf.

Am 15. Juni wurde Greyson vom medizinischen Notdienst ins Ohio Health gebracht. Follmer sagte, sie wisse, dass die Symptome ihres Sohnes mit dem Impfstoff von Pfizer zusammenhingen, aber niemand wusste, wie man ihm helfen konnte.

Greyson hat zahlreiche Ärzte und Spezialisten gesehen. Seine Familie hat in einem Monat mehr als 12’000 Dollar ausgegeben. Die Laboruntersuchungen werden von der Versicherung übernommen, die anderen Behandlungen jedoch nicht. Greyson macht Stammzellenbehandlungen, nimmt Ivermectin und zahlreiche Ergänzungsmittel, um seinen Zustand zu unterstützen.

Die Ärzte gehen davon aus, dass es zwei Jahre dauern wird, bis er sich vollständig erholt hat, obwohl es keine Forschungsergebnisse oder Informationen darüber gibt, wie man eine durch einen COVID-Impfstoff ausgelöste Myokarditis behandeln kann.

In der Zwischenzeit kann Greyson nicht den Rasen mähen, arbeiten oder zur Schule gehen. Er läuft herum und hält sich die Brust und ist in Beratung, um mit den Auswirkungen auf sein Leben fertig zu werden, sagte seine Mutter.

Follmer sagte, sie sei keine Anti-Impf-Person, besonders weil sie eine junge Tochter hat, die krank werden könnte. Keines ihrer Kinder habe jemals Reaktionen auf Impfstoffe gehabt.

Follmers 11-jährige Tochter ist immungeschwächt. Obwohl alle ihre Kinder mit COVID in Berührung gekommen waren, dachte sie, sie würde ihre Tochter schützen, indem sie ihren Sohn impfen ließ.

Follmer erklärte:

„Ich denke, was mich im Moment frustriert, ist, dass mir niemand gesagt hat, dass man die Impfung nicht bekommen sollte, wenn man ein vergrößertes Herz oder eine Herzentzündung hat. Nicht eine Person hat uns das jemals gesagt. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass mein Kind krank wird.

„Ich war bereit, meiner Tochter den Impfstoff zu geben – sie wird im August 12 Jahre alt und hat eine Lunge und einen rekonstruierten Atemweg. Auf gar keinen Fall würde ich ihr jetzt den Impfstoff geben. Auch Greysons Zwillingsbruder wird den Impfstoff nicht bekommen, nachdem er gesehen hat, was sein Bruder durchgemacht hat.“

Follmer sagte, dass ihr niemand davon abgeraten hat, die unerwünschte Reaktion ihres Sohnes an das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zu melden. „Wenn ich es nicht auf Facebook gepostet hätte und mir nicht jemand gesagt hätte, dass ich es in VAERS melden soll, hätte ich nie gewusst, dass ich es tun soll.“

Follmer sagte, dass sie seitdem die unerwünschte Reaktion ihres Sohnes an VAERS (ID1395886) gemeldet hat, aber niemand hat den Fall ihres Sohnes weiterverfolgt, noch wurde der Bericht dem System hinzugefügt. Sie hat auch versucht, die CDC anzurufen, um zu sehen, ob jemand dort helfen kann.

„Ich will nur, dass es ihm besser geht. Das ist die Quintessenz,“ sagte Follmer. Ich möchte nur, dass alle wissen – seid nicht so naiv wie ich es war und denkt, dass das euren Kindern nicht passieren kann.“

Herz-Thorax-Chirurg warnt davor, Menschen zu impfen, die bereits COVID gehabt haben

Dr. Hooman Noorchashm, ein Chirurg, Immunologe und Verfechter der Patientensicherheit, schrieb mehrere Briefe an die U.S. Food and Drug Administration (FDA), kurz nachdem die Behörde Pfizer und Moderna die Notfallzulassung für ihre COVID-Impfstoffe erteilt hatte.

In seinen Briefen forderte Noorchashm die FDA auf, ein Vorab-Screening auf SARS-CoV-2-Virusproteine zu verlangen, um Verletzungen und Todesfälle durch COVID-Impfstoffe zu reduzieren.

Noorchashm forderte Pfizer und Modern außerdem auf, „klare Empfehlungen an Kliniker zu geben, dass sie die Impfung bei allen Personen, die sich kürzlich von COVID erholt haben, sowie bei allen bekannten symptomatischen oder asymptomatischen Trägern verzögern – und so viele Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko wie vernünftigerweise möglich aktiv zu screenen, um das Vorhandensein von SARS-CoV-2 zu erkennen, bevor sie geimpft werden.“

Laut Noorchashm ist es wissenschaftlich erwiesen, dass, sobald eine Person auf natürliche Weise mit einem Virus infiziert ist, Antigene dieses Virus für eine lange Zeit im Körper persistieren, nachdem die virale Replikation gestoppt wurde und die klinischen Anzeichen der Infektion abgeklungen sind.

Wenn ein Impfstoff eine Immunreaktion bei einer kürzlich infizierten Person reaktiviert, werden die Gewebe, die das persistierende virale Antigen beherbergen, von der Immunreaktion angegriffen, entzündet und geschädigt.

„Im Fall von SARS-CoV-2 wissen wir, dass das Virus auf natürliche Weise das Herz, die innere Auskleidung der Blutgefäße, die Lunge und das Gehirn infiziert“, erklärt Noorchashm. „Dies sind also wahrscheinlich einige der kritischen Organe, die bei den kürzlich Infizierten persistierende virale Antigene enthalten werden. Nach der Reaktivierung des Immunsystems durch einen Impfstoff ist zu erwarten, dass diese Gewebe angegriffen und geschädigt werden.“

In einem Interview mit The Defender, sagte Noorchashm Greysons Fall erinnerte ihn an Everest Romney – der all-American Basketball-Spieler, der nach seiner zweiten Dosis von Pfizer für Blutgerinnsel in seinem Gehirn hospitalisiert wurde.

Here's my latest podcast. This one with Cherie Romney who says both her husband + 17-year-old son suffered serious blood clots and were hospitalized after receiving COVID mRNA vaccines. #TheDefender https://t.co/jbPCGjtSRb — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2021

Laut Noorchasm hatten sowohl Romney als auch Greyson eine natürliche Immunität erworben, weil sie mit COVID infiziert worden waren, und sie hätten wahrscheinlich keinen Nutzen von einem COVID-Impfstoff gehabt.

Noorchashm erklärte:

„Es ist ein kolossaler Fehler, Menschen zu impfen, die bereits eine Infektion hinter sich haben, und das ist ein völlig vermeidbarer Schaden, den wir damit verursachen. Warum überstürzen wir es, Menschen zu impfen, von denen wir wissen, dass sie immun sind und keinen Nutzen daraus ziehen können? Wenn ich als Arzt etwas medizinisch Unnötiges an jemandem tue, setze ich ihn einem möglichen Schaden aus. Wenn man kürzlich eine Infektion hatte und virale Antigene im Gewebe hat, kann man buchstäblich und immunologisch Gewebeschäden verursachen.“

Medizinische Notwendigkeit ist der Boden von allem, was Ärzte tun, in Bezug auf die Sicherheit, sagte Noorchasm. „Wenn Sie ein sicheres Krankenhaus, Arzt, Praktiker oder Gesundheitsbehörde sein wollen, würden Sie nichts tun, was nicht notwendig für die Menschen oder grundsätzlich nicht vorteilhaft ist. Es gibt nur eine Wahrscheinlichkeit von Schaden, wenn es keine medizinische Notwendigkeit gibt“, sagte er.

Als er speziell nach Myokarditis gefragt wurde, sagte Noorchashm, dass dies die ursprüngliche Vorhersage und Prognose ist, die er gegenüber der FDA gemacht hat.

Noorchashm sagte:

„Wir wissen, dass das natürliche SARS CoV-2 Virus das Herz angreifen kann. Es kann Blutgerinnsel verursachen, die zu Herzinfarkten und Schlaganfällen sowie Myokarditis führen können. Das Virus kann eine Immunreaktion oder eine Entzündung des Herzens auslösen. Überall, wo das Virus hinkommt, wird das Immunsystem dieses Gewebe angreifen und Probleme verursachen. Wenn Sie eine frühere Infektion hatten und Antigene in den Geweben haben, wo das Virus hingeht, wie das Herz, und Sie die Immunantwort [mit einem Impfstoff] aktivieren, werden Sie einen Schaden auslösen.“

Noorchashm, der pro-Impfstoff ist, sagte Schüsse müssen verteilt werden für Menschen, die nicht immun sind und geimpft werden wollen, und die FDA und CDC sollten sorgfältig darüber nachdenken, den Schuss auf eine Dosis zu begrenzen, vor allem bei jungen Menschen, oder die Erhöhung der Dauer zwischen der ersten und zweiten Dosis.

In seinem Brief an die FDA empfiehlt Noorchashm, so viele Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko wie möglich aktiv zu screenen, um das Vorhandensein von SARS-CoV-2 zu erkennen, bevor sie geimpft werden.

„Wenn jemand eine bekannte Vorgeschichte von COVID hat, sollte es keine Eile geben, sie zu impfen“, sagte Noorchashm. „Das sollte unsere nationale Politik sein. Wenn Sie entweder COVID gehabt haben, oder Sie haben Labornachweis der Immunität, sollten Sie nicht in Eile geimpft werden.“