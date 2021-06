Ehemaliger Arzt im Weißen Haus und Dutzend Beamte drängen Biden zu einem sofortigen kognitiven Test

Mehr als ein Dutzend republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses, angeführt vom ehemaligen Arzt des Weißen Hauses, Ronny Jackson, forderten Präsident Biden am 17. Juni auf, sich einem kognitiven Test zu unterziehen und die Ergebnisse zu veröffentlichen, „damit das amerikanische Volk die volle geistige und intellektuelle Gesundheit seines Präsidenten kennt.“

In dem Brief heißt es: „Wir schreiben Ihnen heute, um unsere Besorgnis über Ihren derzeitigen kognitiven Zustand auszudrücken… [Das amerikanische Volk] verdient volle Transparenz über die geistigen Fähigkeiten seines höchsten gewählten Führers. Um dies zu erreichen, fordern wir Sie dringend auf, sich umgehend einem kognitiven Test zu unterziehen. Wir bitten Sie inständig, die Testergebnisse anschließend zu veröffentlichen, damit das amerikanische Volk die volle geistige und intellektuelle Gesundheit seines Präsidenten kennt.“

Die Gesetzgeber erinnerten Biden daran, dass er während des Wahlkampfes einer ähnlichen Untersuchung zugestimmt hatte. Als die politischen Gegner und die Medien begannen, über den Gesundheitszustand von Präsident Trump zu lamentieren, führte das Weiße Haus ein Montreal Cognitive Assessment (MOCA) von Präsident Trump durch, bei dem er hervorragend abschnitt.

Ein MOCA, so der Schöpfer des Tests, wird am besten dann durchgeführt, wenn eine Person oder ihre Angehörigen „beginnen, einen geistigen Verfall zu bemerken“, insbesondere Vergesslichkeit bei gewöhnlichen Aufgaben. „Leider“, so heißt es in dem Brief, „sind Ihre Vergesslichkeit und Ihre kognitiven Schwierigkeiten im letzten Jahr deutlich zu Tage getreten.“

Der Gesetzgeber notierte solche Beispiele in diesem Jahr zum Bsp. Beim Vorfall im März, als Biden offenbar den Namen von Verteidigungsminister Lloyd Austin vergaß; sein Verpfuschen von Namen, Titeln und der Tageszeit während eines Besuchs in Houston im Februar; und eine Erklärung vom Mai, in der er das Flugzeug falsch identifizierte, das er als Vizepräsident der Obama-Regierung benutzte. Er schien auch eine Zeile aus der Unabhängigkeitserklärung vom März 2020 zu vergessen: „Die meisten Kinder im Schulalter konnten diesen berühmten und verehrten patriotischen Satz auswendig aufsagen, aber Sie konnten nicht.“ Mehr Deatails siehe Quelle.