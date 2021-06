NFL-Star macht sich Luft und bricht sein Schweigen zu der Impf-Pflicht

„Ich kann an COVID sterben, aber ich würde lieber richtig lebendig sterben… Bestrafen Sie mich, wenn Sie wollen. Meine Lebensweise und meine Werte sind mir wichtiger als ein Dollar.“

Ein Profi-Footballspieler hat sich den strengen neuen COVID-Protokollen der National Football League für das Trainingslager und die Vorsaison widersetzt und erklärt, er würde lieber in den Ruhestand gehen, als den Forderungen nach einer Impfung nachzugeben.

„Hi, ich bin Cole Beasley und ich bin nicht geimpft!“, erklärte der Spieler der Buffalo Bills in einem Tweet, der mittlerweile mehr als 70’000 Likes erhalten hat. „Ich werde draußen sein und tun, was ich tue. Ich werde mich in der Öffentlichkeit zeigen. Wenn Sie Angst vor mir haben, bleiben Sie weg oder lassen Sie sich impfen. Punkt.“

„Ich kann an COVID sterben, aber ich würde lieber richtig lebendig sterben“, fuhr er fort. „Geben Sie mir eine Geldstrafe wenn Sie wollen. Meine Lebensweise und meine Werte sind mir wichtiger als ein Dollar.“

Beasleys „Public Service Announcement“ folgte auf einen früheren Tweet, in dem er neue Protokolle der NFL und der NFL Players Association als „verrückt“ bezeichnete, die zwischen „vollständig geimpften“ und „nicht vollständig geimpften“ Personen unterscheiden.

Im Gegensatz zu Teammitgliedern, die vollständig geimpft sind, müssen sich diejenigen, die nicht geimpft sind, jeden Tag einem COVID-Test unterziehen. Sie müssen in ihren Clubeinrichtungen und auf Reisen Masken tragen und sich körperlich von anderen fernhalten. Darüber hinaus dürfen sie nicht mit Teamkollegen essen oder an Marketing- oder Mediensponsoring-Aktivitäten teilnehmen. Schließlich dürfen sie ihr Teamhotel nicht verlassen, um in Restaurants zu essen oder „während der Reise mit jemandem außerhalb des Teams zu interagieren“.

This is crazy. Did we vote on this? I stay in the hotel. We still have meetings. We will all be together. Vaccinated players can go out the hotel and bring covid back in to where I am. So what does it matter if I stay in the hotel now? 100 percent immune with vaccination? No. https://t.co/g61WM8zAOh