Exklusiv: Autor von „Controligarchs“ entlarvt „Milliardärsklasse, ihre geheimen Deals und das Komplott der Globalisten, Ihr Leben zu beherrschen

In seinem neuen Buch, „Controligarchs: Exposing the Billionaire Class, their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life“ (Entlarvung der Milliardärsklasse, ihrer geheimen Geschäfte und des globalistischen Komplotts zur Beherrschung Ihres Lebens) untersucht der Autor Seamus Bruner die lange Geschichte der Eugeniker, Technokraten und Sozialingenieure – von den Rockefellers und dem Club of Rome bis hin zu Bill Gates, Jeffrey Epstein, Mark Zuckerberg, Klaus Schwab und den Mitgliedern des Weltwirtschaftsforums (WEF) -, die ihr Vermögen, oft unter dem Deckmantel der Philanthropie, dazu nutzen, sich selbst zu bereichern und gleichzeitig eine undemokratische und dystopische Zukunft für den Rest von uns zu erschaffen.