Die polnische Zentralbank hat in den letzten Jahren rund 300 Tonnen Gold gekauft, um ihr Gold-BIP-Verhältnis an den Durchschnitt der Eurozone anzupassen. Für mittlere und große Volkswirtschaften in der Eurozone, zu denen Polen in Zukunft gehören könnte, ist ein gleiches Gold-BIP-Verhältnis eine verdeckte Anforderung an die Nationen, um auf den Übergang zu einem neuen Goldstandard vorbereitet zu sein. Auf der Grundlage dieser Anforderungen erwarte ich, dass Polen weitere 130 Tonnen Gold kaufen wird.

Einleitung

Für diejenigen, die es nicht wissen: Die Idee der Europäischen Union (EU) ist, dass letztendlich alle Länder den Euro einführen und Teil der Eurozone werden. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels zählt die EU 27 Länder, von denen 20 die Eurozone bilden. Wann die übrigen 7 Länder den Euro einführen werden, ist nicht bekannt.

Innerhalb der EU war vor allem Polen, aber auch Ungarn, in den letzten Jahren ein großer Goldkäufer. Polen und Ungarn sind noch nicht in der Eurozone vertreten. Nach meinen vorherigen Veröffentlichungen ist es unwiderlegbar, dass es geheime Absprachen zwischen den Nationen in der Eurozone gibt, um die Goldreserven im Verhältnis zum BIP anzugleichen, um auf