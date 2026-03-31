EXKLUSIV: „Bill war ein Spaß“ – Der offizielle Bericht über Bill Gates’ Reise nach West Palm Beach – und was danach geschah

Von Sayer Ji

Fünf unabhängige Dokumente bestätigen den Besuch im März 2013. Was im Bundesarchiv darüber hinaus zu finden ist, ist die Geschichte, die noch niemand vollständig erzählt hat.

Im Jahr 2013 flog der reichste Mann der Welt mit seinem Privatjet zum Anwesen eines wegen Sexhandels verurteilten Mannes. Die Unterlagen der Bundesbehörden zeigen, was diesen Besuch umgab – und was fünf Monate später unterzeichnet wurde.

1/🚨 EXCLUSIVE: Federal documents, unreported until now, show Bill Gates flew to Jeffrey Epstein's Palm Beach estate in 2013 — alone, without his security team, on Epstein's private plane.



Here is the full record of what surrounded that visit.

🧵👇 pic.twitter.com/SePRAzxsI6 — Sayer Ji (@sayerjigmi) March 28, 2026

Übersetzung von „X“: EXKLUSIV: Bislang unveröffentlichte Dokumente der US-Bundesbehörden belegen, dass Bill Gates 2013 zu Jeffrey Epsteins Anwesen in Palm Beach flog – allein, ohne sein Sicherheitsteam, in Epsteins Privatjet. Hier finden Sie den vollständigen Bericht über die Umstände dieses Besuchs.

Lassen Sie uns genau darlegen, wer Jeffrey Epstein im März 2013 war.

Er war keine umstrittene Persönlichkeit mit einer komplizierten Vergangenheit. Er war kein wohlhabender Mann, über dem ein Verdachtsschatten lag.

Er war ein verurteilter Sexualstraftäter, der sich 2008 schuldig bekannt hatte, eine Minderjährige zur Prostitution angeworben zu haben – eine Anklage, deren Wortlaut alles darüber aussagt, wen das System schützte. Das Mädchen war ein Opfer. Das Rechtssystem bezeichnete sie als Prostituierte.

Diese Anklage war zudem eine der mildesten Abwicklungen einer bundesstaatlichen Ermittlung wegen Kinderhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung in der amerikanischen Rechtsgeschichte. Bundesstaatsanwälte hatten 36 Opfer identifiziert – 34 davon bestätigte Minderjährige. Sie hatten eine 53-seitige Anklageschrift vorbereitet. Nichts davon wurde jemals eingereicht. (EFTA01051095) Stattdessen verbüßte Epstein dreizehn Monate in einem Gefängnis in Palm Beach County, während derer er an sechs Tagen in der Woche das Gefängnis verlassen durfte. Er ließ sich als Sexualstraftäter registrieren. Er blieb unter Bundesaufsicht.

Und während all das öffentlich bekannt war – während mehr als dreißig seiner Opfer noch vor dem Bundesgericht um ihr Recht auf Anhörung kämpften – flog der reichste Mann der Welt in sein Haus.

Er war zudem genau in diesem Moment Gegenstand eines laufenden Bundesverfahrens wegen Verletzung der Bürgerrechte, in dem mehr als dreißig Frauen – die meisten von ihnen zum Zeitpunkt des Missbrauchs noch minderjährig – vor einem Bundesgericht um das Recht kämpften, als seine Opfer anerkannt zu werden. Diese Frauen waren zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung nicht darüber informiert worden. Das Verfahren war noch nicht abgeschlossen. Die Unterlagen waren unter Verschluss. Die Frauen warteten noch immer.

Nicht zu einer Konferenz. Nicht zu einer Stiftungssitzung. Nicht an einen neutralen Ort.

Zu seinem Haus.

Dies ist die Geschichte dieser Reise – dokumentiert durch fünf unabhängige Quellen – und alles, was das Bundesarchiv über die Umstände dieser Reise offenlegt.

Jedes unten zitierte Dokument ist öffentlich. Jede Bates-Nummer ist unter justice.gov/epstein abrufbar.

Der Mann, den die Welt immer noch besuchen wollte

Im Jahr 2013 war Epsteins Vorstrafenregister kein Geheimnis mehr. Die „Palm Beach Post“ hatte darüber berichtet. Gerichtsakten waren verfügbar. Er hatte sich als Sexualstraftäter registriert. Er war gesetzlich verpflichtet, seine Nachbarn über seinen Status zu informieren. Die Klage seiner Opfer gegen die Bundesregierung war öffentlich bekannt.

Und doch gingen die Besuche weiter. Nicht von Menschen, die nichts davon wussten. Sondern von Menschen, deren Mitarbeiter sich mit Epsteins Mitarbeitern abstimmten, deren Sicherheitsteams die Logistik organisierten, deren Verwaltungsleiter die Details regelten.

Die Frage, die diese Untersuchung stellt, ist nicht, ob die Besuche stattfanden. Sie sind zweifelsfrei dokumentiert. Die Frage ist, wie diese Besuche von innen aussahen – und womit sie in Verbindung standen.

Die Terminnotiz, die allem vorausgeht

Vor März 2013 liegt der Dezember 2010.

Am 28. November 2010 – zwei Jahre nach Epsteins Verurteilung, zwei Jahre nach seiner Registrierung als Sexualstraftäter – erhielt Epsteins Haushaltsassistentin Lesley Groff eine Terminnotiz von ihrem Arbeitgeber:

„Jetzt der 6. … die Mädchen sollten von 5 bis 7 Uhr da sein, von 7 bis –“

Sie antwortete: „Ok, super. Danke“

📄 EFTA_R1_01477257

Lesley Groff wurde später wegen Verschwörung zum Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung auf Bundesebene angeklagt und verurteilt. Sie war keine passive Verwaltungsbeamtin. Sie war eine Mitwirkende – und wurde als solche von einer Bundesjury verurteilt.

Das Dokument gibt keinen Aufschluss darüber, was während des Zeitraums von 17 bis 19 Uhr am 6. Dezember 2010 geschah. Es berichtet, wie der Abend von den Organisatoren schriftlich beschrieben wurde: zwei Stunden, die als „Mädchen“ bezeichnet wurden, gefolgt von Gates’ Ankunft um 19 Uhr.

Dies ist der operative Kontext, in den Gates eintrat. Nicht im Jahr 2019, als nichts davon öffentlich war. Im Jahr 2010. Zwei Jahre nach der Verurteilung. Zwei Jahre nach der Registrierung. Während die Klage der Opfer vor dem Bundesgericht anhängig war.

März 2013: Der Besuch

Drei Jahre später war die Logistik aufwendiger geworden – weil sich die Beziehung vertieft hatte.

Am 26. Februar 2013 leitete Lesley Groff die Terminplanungsdetails für eine Reise, die am folgenden Mittwoch beginnen sollte, an Epsteins Piloten und Hauspersonal weiter. Zu diesem Zeitpunkt hatten Gates’ Team und Epsteins Team eine koordinierte Logistikoperation aufgebaut: fünf Personen aus beiden Teams, die Terminpläne, Hubschraubertransfers und Bodentransporte verwalteten.

Mittwoch, 27. Februar: Ein Ansprechpartner der Gates Foundation schickte eine E-Mail an Boris Nikolic – Gates’ Chefberater für Wissenschaft und Technologie in seinem privaten Büro bgC3 –, um die Vereinbarungen für diesen Tag zu bestätigen. Gates würde von 14:00 bis 15:30 Uhr im Four Seasons Hotel in seiner eigenen Suite sein. In der E-Mail wurde darauf hingewiesen, dass Gates kein Mobiltelefon bei sich trägt. Um ihn zu erreichen, musste man sich an seinen persönlichen Sicherheitsbeauftragten Al oder die Ansprechpartnerin der Stiftung, Koren Bell, wenden. Epstein sollte bei seiner Ankunft einen der beiden anrufen. „Bei Problemen – sag ihm, er soll mich anrufen.“ 📄 EFTA_R1_00803718 / EFTA02145847

Früher am Mittwochabend hatte Epstein bereits seinem Hauspersonal in Palm Beach eine Nachricht geschickt: „Komme Freitag um 23:00 Uhr in Palm Beach an, sag Janusch Bescheid, ich nehme Gates mit.“ Er organisierte nicht die Anreise für einen Gast. Er nahm ihn mit. 📄 EFTA00652820 Am selben Abend – während er gleichzeitig die Hubschrauberlogistik und das Catering in Palm Beach koordinierte – schrieb Epstein an den Stanford-Neurowissenschaftler Stephen Kosslyn: „Ich habe Bill Gates heute Abend nach 22 Uhr im Haus … kennt Bob Kerry Bill, wie gut, würde er gerne kommen?“ Er suchte nach weiteren Gästen für ein spätabendliches Treffen mit Gates in seinem Haus. In Echtzeit. Von demselben Gmail-Konto aus. 📄 EFTA_R1_00066616

Donnerstag, 28. Februar: Um 18:45 Uhr traf Terje Rød-Larsen zu einem vereinbarten Termin bei Epstein ein. Rød-Larsen war Präsident des International Peace Institute, ehemaliger stellvertretender norwegischer Ministerpräsident und Architekt der Osloer Verträge. Neun Tage später richtete er einen Kanal ein, über den geheime Briefings des UN-Sicherheitsrats, Lageberichte der Taliban und aktuelle Kurzberichte zur Friedenssicherung an Epsteins persönliches Gmail-Konto weitergeleitet wurden. Er war am Abend vor dem Flug nach Palm Beach in Epsteins Haus. 📄 EFTA00394594

Freitag, 1. März: Mittagessen bei Epstein zu Hause mit Gates und Woody Allen um 13:00 Uhr. Anschließend der Flug.

Am 28. Februar schickte Groff um 12:54 Uhr eine E-Mail an Epstein: „Wird Gates mit dir zum Haus in Palm Beach fliegen?“ Um 15:16 Uhr schrieb sie an Epstein und den Piloten Larry Visoski: „Al Spallings, Bill Gates’ Sicherheitsmann, hat mich angerufen, um mir mitzuteilen, dass nur Bill mit dir im Flugzeug fliegen wird … es wird kein Sicherheitspersonal mit ihm reisen. Bill plant, morgen gegen 11 Uhr mit dem Hubschrauber nach Teterboro zu fliegen.“ Gates flog ohne sein eigenes Sicherheitsteam in das Privatflugzeug eines verurteilten Sexualstraftäters. Sein Assistent Matt O’Malley würde das Gepäck separat zum Flughafen bringen. Gates’ Verwaltungsleiterin Yeon Cramer organisierte den Bodentransport in Palm Beach. An diesem Abend koordinierte Epsteins Hauspersonal ein warmes Mittagessen für den Flug – Gates’ Büro hatte gefragt, ob eines serviert werden könne. Zwei Portionen Hähnchen-Parmigiana von Scalinatella, Sandwiches von Sant Ambroeus für etwaige Sicherheitsleute, die Gates mitbringen könnte. Er brachte keine mit. Am nächsten Morgen kam Gates mit dem Hubschrauber von Manhattan nach Teterboro und stieg dort in Epsteins Flugzeug für den zweieinhalbstündigen Flug nach Süden um. Um 11:38 Uhr ein einziges Wort von Gates’ Sicherheitsspezialisten an Groff und den Piloten: „Skeds up.“ Gates war in der Luft. 📄 EFTA_R1_01658042 | EFTA_R1_00067930 | EFTA00394558 | EFTA_R1_00803906 | EFTA00394192

An diesem Abend schrieb Epstein an die Promi-PR-Agentin Peggy Siegal: „Ich bin in Palm Beach, mit Bill Gates im Haus.“ 📄 EFTA00955261

Am nächsten Morgen antwortete Siegal aus der Dominikanischen Republik – wo sie sich auf einer Mitternachtsparty mit Lord und Lady Astor, dem Herzog von Marlborough und Wilbur Ross befand. Mitten in ihrem Bericht über das gesellschaftliche Treiben kam sie auf Folgendes zu sprechen:

„Sehr spannend, was Bill Gates betrifft. Wo ist Melinda?“ 📄 EFTA_R1_00331580

Siegal fragte nicht aus bloßer Neugier. Zwei Tage zuvor war sie gebeten worden, Anne Hathaway und ihren Ehemann um 22:30 Uhr zu Epsteins Haus zu bringen, um Gates zu treffen. Ihre Antwort auf diese Bitte: „Warum bitte ich sie, um 22:30 Uhr mit ihrem Ehemann zu Ihrem Haus zu kommen, um Bill Gates zu treffen?“ 📄 EFTA_R1_01658692

Sie wusste, was für Abende unter dieser Adresse stattfanden. In derselben Nachricht wurde ein Kontakt genannt, der Ann Hathaway betreute – dieselbe Person, die Siegal zwei Tage zuvor gebeten worden war, um 22:30 Uhr zu Epstein nach Hause zu bringen, um Gates zu treffen. Sie fragte, wo Gates’ Frau sei.

Was gleichzeitig im Gange war

Hier liegt der Grund, warum der Besuch in Palm Beach über seine gesellschaftlichen Aspekte hinaus von Bedeutung ist.

Während Gates mit Epsteins Flugzeug nach West Palm Beach flog, erledigte Epstein über dasselbe Gmail-Konto parallel eine Reihe weiterer Aufgaben. Er war nicht nur ein gesellschaftlicher Vermittler. Genau in diesem Moment, Anfang 2013, war er:

Koordinator einer sorgfältig zusammengestellten Gästeliste für eine Veranstaltung von Gates, zu der der CIA-Direktor, der UN-Generalsekretär und der Premierminister von Katar gehörten. 📄 EFTA00668377

Rød-Larsen – der am Abend vor dem Flug nach Palm Beach noch bei sich zu Hause gewesen war – wurde damit beauftragt, Gates’ wissenschaftlichem Berater Informationen über Pakistan und Nigeria zu liefern. 📄 EFTA00955128

Vermittlung eines Treffens zwischen Gates und Roman Abramovich unter bestimmten Bedingungen, die Abramovich gestellt hatte. Verwaltung der privaten Finanzstruktur hinter einer Zusage der Gates Foundation in Höhe von 100 Millionen Dollar an Bloomberg. Weiterleitung von Kontaktanfragen europäischer Intellektueller, die eine Vorstellung bei Gates wünschten.

All dies über jeevacation@gmail.com. Das private Gmail-Konto eines registrierten Sexualstraftäters, dessen Verurteilung zwei Jahre zurücklag und dessen Opfer noch immer vor einem Bundesgericht darum kämpften, Gehör zu finden.

Vier Tage nach der Reise nach Palm Beach schrieb Epstein an Nikolic einen Bericht. Seine Zusammenfassung zu Gates: „Bill war unterhaltsam.“ Was folgte, war ein zehn Punkte umfassendes operatives Memo, in dem Rød-Larsen als Geheimdienstquelle für Pakistan und Nigeria benannt und Reformen zur Umstrukturierung von philanthropischen Spenden in Milliardenhöhe vorgeschlagen wurden. 📄 EFTA00955128

Acht Tage nach dem Flug nach Palm Beach wurde der Informationskanal der UN freigeschaltet.

Juni 2013: Wie das gesellschaftliche Register aussah

Bis Juni 2013 hatte das gesellschaftliche Register der Beziehung einen weiteren Moment festgehalten.

Am 8. Juni schrieb Nikolic aus Paris an Gates, mit dem Betreff „Wichtigkeit: Hoch“:

„Warst du schon einmal im legendären Crazy Horse in Paris? Es ist eine dieser erotischen, gehobenen, eleganten Shows – es macht Spaß, wenn man noch nie dort war… Höchstwahrscheinlich können wir hinter die Bühne gehen und einige Künstler treffen, da Jeffrey mit einigen von ihnen ausgegangen ist.“

Gates’ Antwort: „Ich werde dafür zu müde sein und möchte das Risiko nicht eingehen. Als ich jünger war, hätte ich das gemacht, aber dieses Mal muss ich darauf verzichten!“

📄 EFTA_R1_00063270 / EFTA_R1_00063269

Gates’ wissenschaftlicher Berater – der über Epsteins Netzwerk agierte – bot ihm Backstage-Zugang zu Darstellern an, mit denen Epstein ausgegangen war. Gates lehnte ab. In seiner Antwort bestätigte er unmissverständlich die Art der Einladung: „Als ich jünger war, hätte ich das gemacht.“

Vier Tage später veranlasste die Gates Foundation eine Zusage in Höhe von fünf Millionen Dollar an das International Peace Institute – dessen Präsident in der Nacht vor dem Flug nach Palm Beach in Epsteins Haus gewesen war.

Im selben Monat lud Epstein Gates nach Little St. James ein – der privaten Karibikinsel, die Bundesstaatsanwälte später als Hauptschauplatz von Epsteins Menschenhandelsgeschäft identifizierten. Auf der vorgeschlagenen Gästeliste standen unter anderem JPMorgan-CEO Jes Staley und der ehemalige Finanzminister Larry Summers. Nikolic bestätigte, dass er Gates’ Verfügbarkeit prüfen würde. 📄 EFTA01786116

Gates’ Aussage vom Februar 2026: „Ich war nie auf der Insel.“ Das Dokument belegt, dass eine Einladung ausgesprochen wurde und dass sein eigener Berater gebeten wurde, seine Verfügbarkeit zu bestätigen. Es belegt jedoch nicht, dass er dorthin gereist ist.

4. Juli 2013: Das „Leverage Inventory“

Fünfunddreißig Tage vor der Unterzeichnung einer rechtlichen Vereinbarung zwischen Epstein und Gates stellte Epstein etwas zusammen, was in den Akten der Bundesbehörden als „Leverage Inventory“ bezeichnet wird.

Das Dokument, das im Stil von Boris Nikolic verfasst war – Nikolic war Gates’ eigener wissenschaftlicher Berater –, bewertete Gates’ persönliche und berufliche Schwachstellen. Es nannte zwei Frauen. Es beschrieb eine von Gates’ Beziehungen als ein Risiko, das ihn „vom reichsten Mann zum größten Heuchler“ machen könnte. Es bewertete, was mit seinen philanthropischen Zusagen – den Milliarden, die er öffentlich im Rahmen des Giving Pledge zugesagt hatte – geschehen würde, falls das zugrunde liegende persönliche Verhalten öffentlich bekannt würde.

📄 EFTA00965773

Im Februar 2026 bestätigte Gates, dass der Kern dieser Aufstellung zutreffend sei. Bei einer internen Mitarbeiterversammlung in seiner eigenen Stiftung, die vom Wall Street Journal aufgezeichnet und berichtet wurde, teilte Gates den Mitarbeitern mit, dass Epstein seit Jahren von seinen beiden außerehelichen Affären gewusst habe – und dass diese Informationen von Boris Nikolic stammten.

Gates’ wissenschaftlicher Berater war die Quelle der persönlichen Informationen, die Epstein 35 Tage vor der Unterzeichnung einer rechtlichen Vereinbarung zwischen Gates und ihm als Druckmittel einsetzte.

8. August 2013: Die Vereinbarung

Am 8. August 2013 – fünf Monate nach dem Flug nach Palm Beach, 35 Tage nach der Bestandsaufnahme der Druckmittel, während Epsteins Opfer noch vor dem Bundesgericht um ihr Recht auf Anhörung kämpften – unterzeichnete Gates eine sechsseitige rechtliche Vereinbarung in den bgC3-Büros in Kirkland, Washington.

Die Vereinbarung verschaffte Epstein drei Dinge:

Selbstbestimmter Zugang: Epstein konnte nach eigenem Ermessen alle vertraulichen Informationen der Bill & Melinda Gates Foundation erhalten – Personalakten, Finanzunterlagen, Förderanträge, Strategiepläne, Spenderdaten. Der Umfang wurde nicht von Gates festgelegt. Er wurde von Epstein festgelegt.

Volle Freistellung: Die Vereinbarung stellte Epsteins zwei Unternehmen auf den Jungferninseln – Southern Trust Company und Financial Trust Company – von allen vergangenen und zukünftigen Ansprüchen frei, die sich aus seiner Tätigkeit ergaben. Jede Klage, jedes rechtliche Risiko, jeder Anspruch: abgedeckt.

Fortbestehungsklausel: Die Bestimmungen der Vereinbarung galten auch nach Epsteins Tod weiter und waren für Gates’ Nachlass bindend.

📄 EFTA01106142

Um genau zu sein, wer diese Vereinbarung wann unterzeichnet hat: Gates unterzeichnete sie fünf Jahre nach Epsteins strafrechtlicher Verurteilung. Fünf Jahre nach seiner Registrierung als Sexualstraftäter. Während Epsteins Opfer – Frauen, die zum Zeitpunkt des Missbrauchs noch minderjährig waren – noch immer in laufende Gerichtsverfahren verwickelt waren. Die Vereinbarung war kein Fehler, der begangen wurde, bevor Epsteins Verbrechen bekannt waren. Sie wurde in voller Kenntnis seiner Verurteilung, seiner Registrierung und der laufenden Gerichtsverfahren geschlossen.

Die Bedingungen der Vereinbarung entsprechen nicht denen einer philanthropischen Beratungsbeziehung. Selbstbestimmter Zugangsumfang. Vollständige Freistellung von Offshore-Holdinggesellschaften. Eine nachträgliche Nachwirkungsklausel, die den Nachlass bindet. Dies sind die Bedingungen einer Beziehung zwischen Parteien mit ungleicher Verhandlungsmacht, von denen eine Unterlagen benötigte.

20. September 2013: Der Esstisch

Sechs Wochen nach Unterzeichnung der rechtlichen Vereinbarung vermerkte Epsteins Terminplanungssystem:

„7:30 Uhr BILL & Melinda GATES treffen im Haus ein.“

📄 EFTA_R1_00763758

Die Gästeliste an jenem Abend: Bill Gates, Melinda Gates, Terje Rød-Larsen – der später wegen Zahlungen von Epstein Gegenstand einer norwegischen strafrechtlichen Korruptionsuntersuchung wurde – und Thorbjørn Jagland, Generalsekretär des Europarats und Vorsitzender des Nobelpreiskomitees, der später wegen Korruption angeklagt wurde.

Gates kam nicht allein. Melinda war dabei. Das Abendessen war ein gesellschaftliches Ereignis, koordiniert über dieselbe operative Infrastruktur, die den Flug nach Palm Beach, die Informationskanäle und die rechtliche Vereinbarung gesteuert hatte.

Sechs Wochen nach Unterzeichnung der Vereinbarung. Derselbe Rød-Larsen, dessen Informationskanäle acht Tage nach dem Flug nach Palm Beach eröffnet worden waren. Der Vorsitzende des Nobelkomitees am selben Tisch.

Die Frage, die Siegal stellte

„Wo ist Melinda?“

Es ist die aufschlussreichste Frage in der gesamten Dokumentenreihe – nicht wegen dem, was sie vorwirft, sondern wegen dem, was sie unterstellt.

Peggy Siegal war seit Jahrzehnten in New Yorks Gesellschafts- und Unterhaltungswelt tätig. Sie kannte die Veranstaltungsorte. Sie kannte die Events. Sie wusste, was Epsteins Haus war und was dort geschah. Zwei Tage bevor sie diese Frage stellte, war sie gebeten worden, Anne Hathaway um 22:30 Uhr zu diesem Haus zu bringen, um sie Gates vorzustellen – und sie hatte diese Bitte laut in Frage gestellt.

Als sie hörte, dass Gates in Epsteins Haus in Palm Beach war, lautete ihre erste Frage nicht „Worüber sprechen sie?“ oder „Wie aufregend für die Wohltätigkeit.“ Es ging darum, wo seine Frau war.

Diese Frage, gestellt von jemandem, der die Lage kannte, ist eine ebenso präzise Charakterisierung des Besuchs in Palm Beach wie alles andere in den Akten der Bundesbehörden.

Was Gates im Februar 2026 sagte

Bei einer privaten Mitarbeiterversammlung der Gates Foundation – aufgezeichnet und berichtet vom Wall Street Journal – sagte Gates zu seinen eigenen Mitarbeitern:

Er habe Epsteins Herangehensweise an die Philanthropie interessant gefunden. Ihre Beziehung sei „ziemlich dumm“ gewesen. Sie war „definitiv das Gegenteil der Werte der Stiftung.“ Epstein hatte von seinen persönlichen Beziehungen gewusst – zwei außerehelichen Affären. Die Informationen waren über Boris Nikolic gekommen. Ihre Arbeit ist „sehr rufschädigungsanfällig.“

Was er nicht ansprach: die Terminnotiz vom Dezember 2010. Die viertägige Abfolge im Februar und März 2013, die über seinen eigenen Sicherheitsspezialisten koordiniert wurde. Der Flug nach Palm Beach. Die Nachbesprechung „Bill war lustig“ und die Informationskanäle, die sie eröffnete. Die 35 Tage vor der rechtlichen Vereinbarung zusammengestellte Liste der Druckmittel. Die in der Vereinbarung enthaltene Haftungsfreistellung für Epsteins Offshore-Holdinggesellschaften. Die Überlebensklausel, die seinen Nachlass bindet.

Die Abfolge

6. Dezember 2010 – Zwei Jahre nach der Verurteilung. „Mädchen von 17 bis 19 Uhr, Gates ab 19 Uhr.“ Der Terminplaner wurde später wegen Verschwörung zum Sexhandel auf Bundesebene verurteilt.

27. Februar 2013 – Gates im Four Seasons, bestätigt durch Mitarbeiter seiner eigenen Stiftung. Termin am späten Abend in Epsteins Haus.

28. Februar 2013 – Rød-Larsen in Epsteins Haus, 18:45 Uhr. Abend vor dem Flug nach Palm Beach.

1. März 2013 – Mittagessen: Gates und Woody Allen in Epsteins Haus. Flug nach Palm Beach. Fünf Personen aus zwei Stäben koordinierten ihn. Gates’ Sicherheitsspezialist: „Skeds up.“ An diesem Abend: „Ich bin in Palm Beach, mit Bill Gates im Haus.“ Am nächsten Morgen: „Wo ist Melinda?“

5. März 2013 — „Bill war lustig.“ Rød-Larsen als Geheimdienstquelle für Pakistan und Nigeria eingesetzt.

9. März 2013 — UN-Geheimdienstkanal wird eröffnet.

8. Juni 2013 — Einladung ins Crazy Horse. „Das hätte ich gemacht, als ich jünger war.“

Juni 2013 — Einladung auf die Insel ausgesprochen. Nikolic gebeten, Gates’ Verfügbarkeit zu bestätigen.

4. Juli 2013 — Bestandsaufnahme der Druckmittel. Zwei Affären genannt. „Vom reichsten Mann zum größten Heuchler.“

8. August 2013 — Rechtsvereinbarung unterzeichnet. Selbstbestimmter Zugang zur Stiftung. Entschädigungsvereinbarung für die Jungferninseln. Nachlassbindende Überlebensklausel. Epsteins Opfer noch immer vor Gericht.

20. September 2013 — Bill und Melinda Gates an Epsteins Esstisch mit zwei Männern, die später wegen Korruption angeklagt wurden.

Februar 2026 – Gates bestätigt vor den Mitarbeitern seiner eigenen Stiftung, dass Epstein jahrelang über genaue persönliche Informationen über sein Leben verfügte.

Was dies nicht ist

Diese Untersuchung belegt nicht, dass Gates an Epsteins Menschenhandelsnetzwerk beteiligt war oder davon wusste. Sie behauptet nicht, dass die rechtliche Vereinbarung durch die Nutzung von Bestandsdaten zustande kam. Sie unterstellt Gates kein kriminelles Verhalten.

Was sie belegt, ist dokumentiert, konkret und stammt aus dem Bundesarchiv:

Ein registrierter Sexualstraftäter – dessen Opfer zu der Zeit, als diese Ereignisse stattfanden, aktiv vor einem Bundesgericht klagten – erhielt Besuche vom reichsten Mann der Welt, die durch die professionellen Mitarbeiter beider Männer koordiniert wurden und zu einer unterzeichneten rechtlichen Vereinbarung mit Bedingungen führten, die nicht denen einer philanthropischen Beratungsbeziehung entsprechen, fünf Monate nach einem Flug, dessen Flugplan den Abend in zwei Blöcke unterteilte und den ersten als „Mädchen“ bezeichnete.

Die Frage, was das bedeutet, wird von dieser Untersuchung nicht beantwortet. Sie wird durch die Dokumente aufgeworfen.

Sie sind öffentlich. Sie sind nummeriert. Sie sind unter justice.gov/epstein zu finden.

Diese Untersuchung ist Teil der Epstein-Files-Reihe. Alle Dokumente sind öffentlich zugänglich unter justice.gov/epstein.

Wichtigste EFTA-Referenzen: EFTA_R1_01477257 | EFTA_R1_00803718 | EFTA02145847 | EFTA00394594 | EFTA00394150 | EFTA00394192 | EFTA_R1_00803810 | EFTA00955261 | EFTA_R1_01658692 | EFTA00668377 | EFTA_R1_00066616 | EFTA00955128 | EFTA_R1_00063270 | EFTA_R1_00063269 | EFTA01786116 | EFTA00965 773 | EFTA01106142 | EFTA_R1_00763758