Andrew Korybko

Es würde die Sicherheit im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) revolutionieren, selbst wenn es nur eine beratende Plattform ist, aber ob es diese breite Region tatsächlich stabilisiert oder unbeabsichtigt weiter destabilisiert, bleibt abzuwarten.

Anfang dieses Jahres gab es Gespräche über die Bildung eines „islamischen NATO“ zwischen Saudi-Arabien, Pakistan, der Türkei und Ägypten zur Koordinierung der Politik im Nahen Osten und Nordafrika (MENA). Vor dem Dritten Golfkrieg wurde angenommen, dass Somaliland und die „Rapid Support Forces“ im Sudan die Ziele dieses Bündnisses sein würden, unabhängig davon, ob es formalisiert wird oder lediglich zu einer beratenden Plattform wird. Auch wenn das weiterhin möglich ist, könnte es nun auch als Absicherung gegen Iran und Israel dienen, die von diesen vier als Sicherheitsrisiken angesehen werden.

Das vorgeschlagene „islamische NATO“ ist weiterhin möglich, wie ein Treffen ihrer Außenminister am Rande eines Gipfels in Riad Ende März gezeigt hat. Der türkische Außenminister Hakan Fidan erklärte: „Wir prüfen, wie wir als Länder mit einem gewissen Einfluss in der Region unsere Kräfte bündeln können, um Probleme zu lösen. Vor allem sagen wir schon seit einiger Zeit, dass die Länder der Region zusammenkommen, Gespräche führen und Ideen entwickeln sollten. Wir betonen die regionale Eigenverantwortung.“

Wie sich zeigt, hat auch Russland für „regionale Eigenverantwortung“ geworben, und zwar durch sein Konzept kollektiver Sicherheit für den Golf, auf das Außenminister Sergej Lawrow kürzlich Bezug genommen hat. Angesichts des gegenseitigen Verteidigungspakts zwischen Pakistan und Saudi-Arabien, der finanziellen Abhängigkeit Ägyptens vom Königreich und der türkischen Militärbasis in Katar bestehen die Voraussetzungen dafür, Russlands Konzept auf diese drei Nicht-Golfstaaten auszuweiten. Idealerweise könnte Iran später, nach dem Ende des Krieges, ebenfalls beitreten, auch wenn dies keineswegs garantiert ist.

Das Konzept kollektiver Sicherheit, ob auf den Golf beschränkt oder unter Einbeziehung der drei Nicht-Golfstaaten, die gemeinsam mit Saudi-Arabien ein „islamisches NATO“ in Erwägung ziehen, setzt den Abzug der US-Truppen aus der Golfregion voraus. Trumps Verbündeter Lindsey Graham stellte kürzlich die Frage, ob deren Verbleib dort sinnvoll sei, nachdem die Golfmonarchien sich geweigert hatten, sich an den US-Angriffen auf Iran zu beteiligen. Es ist daher möglich, dass Trump die Truppen nach dem Krieg abzieht, um sich auf die Dominanz in der westlichen Hemisphäre und/oder die Eindämmung Chinas zu konzentrieren.

In diesem Fall könnte der Golf-Kooperationsrat (unabhängig davon, ob die Vereinigten Arabischen Emirate aufgrund ihrer jüngsten Spannungen mit Saudi-Arabien einbezogen werden) seine kollektiven Verteidigungsfähigkeiten als saudisch geführter Kern eines „islamischen NATO“ stärken, das dann als beratende Plattform mit den drei anderen Nicht-Golfstaaten fungieren würde. Ihre gemeinsamen Sicherheitsbedenken gegenüber Iran und Israel könnten dann auf diese Weise behandelt werden, wobei Russland eine spätere Einbindung Irans in diesen Rahmen fördern könnte, auch wenn die Gruppe dem möglicherweise nicht zustimmt.

Diese Form eines „islamischen NATO“ würde den Interessen seiner Mitglieder dienen und helfen, ein Machtgleichgewicht im Westasien der Nachkriegszeit aufrechtzuerhalten, könnte aber auch einen neuen Machtpol schaffen, was zu zwei unbeabsichtigten Konsequenzen führen könnte. Erstens könnten Israel, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere das von Netanjahu vor Beginn des Krieges vorgeschlagene „Hexagon“ bilden, um dem „islamischen NATO“ entgegenzuwirken, und zweitens könnten die USA das „islamische NATO“ ausnutzen, um Afro-Eurasien zu spalten und zu beherrschen, da es sich im Zentrum dieser Region befindet.

Es ist verfrüht, weitere Prognosen zu treffen, da zu viele Variablen eine Rolle spielen, von denen einige der wichtigsten hinter verschlossenen Türen und außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung ablaufen. Festzuhalten bleibt jedoch, dass ein „islamisches NATO“ weiterhin möglich ist, auch wenn derzeit weniger darüber gesprochen wird, da der Dritte Golfkrieg im Fokus steht. Dieses Konstrukt würde die Sicherheit im Nahen Osten und Nordafrika revolutionieren, selbst wenn es nur eine beratende Plattform ist – ob es die Region stabilisiert oder unbeabsichtigt weiter destabilisiert, bleibt abzuwarten.