EXKLUSIV: Die Epstein-Akten enthüllen seine Rolle hinter den Kulissen bei der Organisation einer UN-Konferenz zur Pandemiebekämpfung im Jahr 2015

Von Sayer Ji

Neu veröffentlichte Unterlagen zeigen, dass Epstein heimlich an der Planung der Rothschild-Konferenz zu Gesundheit und Sicherheit beteiligt war, einem globalen Pandemie-Forum, an dem Vertreter der WHO und internationale Entscheidungsträger teilnahmen

Teil 15 der Serie „Epstein Files“. Lesen, teilen und kommentieren Sie den X-Beitrag zu diesem Thread.

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation hielt die Eröffnungsrede auf einer Konferenz, die von Jeffrey Epstein finanziert, geleitet und operativ gesteuert wurde.

Das Bundesdokument, das dies belegt, ist seit zwei Monaten öffentlich zugänglich.

Kein Medium hat darüber berichtet. Bis heute.

Die Dokumente zum Epstein-Files-Transparenzgesetz wurden am 14. Januar 2026 vom US-Justizministerium veröffentlicht. Drei Millionen Dokumente. Öffentlich zugänglich unter justice.gov/epstein. Verfügbar für jeden Journalisten, Forscher und Bürger auf der Welt. Das Dokument, über das niemand berichtet hat, ist EFTA02676303.

EFTA02676303 ist ein vierseitiges Dokument. Es handelt sich um die offizielle Konzeptnotiz und den Finanzplan für eine Veranstaltung namens„The Rothschild Conference on Health and Security“. Darin wird eine Konferenz beschrieben, die vom 11. bis 12. September 2015 im Palais des Nations in Genf – dem europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen – stattfand. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation nahm daran teil. Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz nahm daran teil. Die CDC entsandte einen hochrangigen Beamten. Der Präsident der National Academy of Medicine nahm teil. Kevin Rudd, ehemaliger Premierminister von Australien, nahm als Vorsitzender des Gremiums teil, dessen institutionelle Aufgabe darin bestand, die Empfehlungen der Konferenz an jede Geberregierung auf der Welt weiterzuleiten.

Der Mann, der die Konferenz finanziert, die institutionellen Partnerschaften vermittelt, die Organisation geleitet und die Einladung an Bill Gates verfasst hatte, war nicht im Raum. Er war ein registrierter Sexualstraftäter, der von einem privaten Gmail-Konto in Manhattan aus agierte.

Er war nicht im Raum anwesend. Doch in den Planungsunterlagen, die an die Konferenzteilnehmer verteilt wurden – darunter auch an Margaret Chans Assistentin bei der WHO –, wurde er direkt neben der IPI-Führung aufgeführt. (EFTA00857205) Die Anwesenden im Raum hatten die Möglichkeit zu erfahren, wer die Veranstaltung finanziert und die Einladung zur Grundsatzrede verfasst hatte. Ob sie sich diese Informationen angesehen haben, ist eine andere Frage.

Dieses Dokument – EFTA02676303 – liegt seit zwei Monaten im Bundesarchiv. Es umfasst vier Seiten. Lesen Sie es unter justice.gov/epstein, bevor Sie auch nur ein weiteres Wort dieses Artikels lesen.

Was in dem Dokument steht

Auf Seite 3 von EFTA02676303 werden die wichtigsten organisatorischen Partner der Konferenz in einem einzigen Satz als gleichberechtigte Partner aufgeführt:

„das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), Ärzte ohne Grenzen (MSF), die Edmond-de-Rothschild-Stiftungen und die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung.“

Die Edmond de Rothschild-Stiftungen – die in Genf und Luxemburg ansässige Privatbankendynastie, die in 27 Ländern tätig ist und ein Vermögen von rund 170 Milliarden Schweizer Franken verwaltet – sowie die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung wurden in der offiziellen Konzeptnotiz einer Konferenz, deren Budget von Jeffrey Epstein ausgehandelt wurde, als gleichberechtigte organisatorische Partner neben der WHO und dem IKRK genannt.

Die Gates-Stiftung hatte sich sechs Monate zuvor offiziell geweigert, die Konferenz mitzufinanzieren. Ihr Name steht dennoch in dem Dokument.

Seite 4 zeigt das Budget: 999.985 $. Dezember 2014 bis Dezember 2015. Der größte Einzelposten: 448.000 $ für Personal in Forschung und Programm – fast die Hälfte des gesamten Budgets floss in die Erstellung politischer Inhalte. Die beiden hochrangigen Treffen für 20 Teilnehmer in New York und Genf kosteten 197.900 $.

Es handelte sich hier nicht in erster Linie um eine Konferenz. Es war vielmehr eine Initiative zur Erarbeitung politischer Strategien. Die Treffen dienten als Plattform für die Umsetzung dieses Vorhabens.

Seite 2 formuliert das dreistufige Mandat unmissverständlich:

Phase eins: Forschungs- und Informationsmaterialien. Phase zwei: hochrangige Treffen in New York und Genf zur Erarbeitung politischer Empfehlungen zur Pandemievorsorge. Phase drei: „Die Unabhängige Kommission für Multilateralismus wird die Ergebnisse nutzen, um sie allen Geberländern als Empfehlung vorzulegen, wie die Probleme im Bereich Gesundheit und Sicherheit durch innovative Lösungen wirksam angegangen werden können.“

Private Finanzierung. Private Beratungen. Souveräne politische Ergebnisse. Keine demokratische Rechenschaftspflicht in irgendeiner Phase.

Seite 1 umreißt die Begründung anhand von Bedrohungen, darunter „pandemische Krankheiten, wiederauftretende Krankheiten oder versehentlich oder absichtlich verursachte Ausbrüche.“

Absichtlich verursachte Ausbrüche. Als Gestaltungsprämisse für die Architektur der Pandemiebekämpfung. Verfasst im Jahr 2014. Unter Epsteins operativer Leitung. Finanziert durch die Stiftung einer Rothschild-Bankendynastie.

Diese Formulierung stammt aus dem Dokument selbst. Es befindet sich im Bundesarchiv. Dort ist es seit dem 14. Januar 2026.

Der Name, der entfernt wurde

Zwei Bundesdokumente beschreiben dieselbe Konferenz. Sie nebeneinander zu lesen, ergibt die Geschichte.

Das erste Dokument ist EFTA02676303 – die interne Konzeptnotiz und der Finanzplan, die seit dem 14. Januar 2026 unter justice.gov/epstein verfügbar sind. Der Titel der Veranstaltung lautet schlicht:Die Rothschild-Konferenz zu Gesundheit und Sicherheit. Als wichtiger organisatorischer Partner werden die Edmond de Rothschild-Stiftungen genannt. Das Dokument wurde im Dezember 2014 erstellt.

Das zweite Dokument ist die offizielle IPI-Teilnehmerliste, EFTA_R1_02074407 und EFTA02702398, datiert auf Genf, 11.–12. September 2015 – den Tag, an dem die Konferenz tatsächlich stattfand. Der öffentliche Titel, unter dem sie abgehalten wurde: „Vorbereitung auf Pandemien: Lehren für effektivere Reaktionen.“

Kein Name Rothschild. Keine Offenlegung der Finanzierungsbeziehung. In dem öffentlich zugänglichen Dokument gab es keinen Hinweis darauf, wer die Veranstaltung finanziert hatte, wer die institutionellen Partnerschaften vermittelt hatte oder wie die Aktion in der internen Konzeptnotiz bezeichnet worden war.

Die Namensänderung erfolgte nicht in letzter Minute. Der Entwurf der Tagesordnung vom 19. März 2015, den Walter Kemp vom IPI an Rød-Larsen schickte – neun Tage, nachdem die Gates-Stiftung die Mitfinanzierung der Konferenz offiziell abgelehnt hatte –, trägt bereits den öffentlichen Titel „Vorbereitung auf Pandemien“ und nicht den Namen Rothschild. (EFTA00861674) Zu diesem Zeitpunkt war der Name Rothschild bereits aus der öffentlich zugänglichen Version entfernt worden, auch wenn die darin beschriebene interne Finanzierungsstruktur intakt blieb.

Am 11. Mai 2015 wurden die aktualisierte Konzeptnotiz und der Entwurf der Tagesordnung gleichzeitig an das interne IPI-Team – wobei Epstein direkt neben Rød-Larsen, Kemp und Puri in Kopie gesetzt wurde – sowie an Margaret Chans Assistentin bei der WHO verteilt. (EFTA00857205) Die WHO erhielt die Unterlagen zur Konferenzplanung über dieselbe Verteilerliste wie der verurteilte Sexualstraftäter, der die Finanzierung vermittelt hatte. Weder der öffentliche Titel der Konferenz noch die offiziellen Unterlagen der WHO enthielten darauf einen Hinweis.

Der Generaldirektor der WHO hielt die Eröffnungsrede auf einer Konferenz, die in internen Dokumenten nach ihrem Geldgeber benannt wurde. Die CDC nahm daran teil, ohne dies offenzulegen. Die National Academy of Medicine nahm daran teil, ohne dies offenzulegen. Die Empfehlungen, die über die Unabhängige Kommission für Multilateralismus an jede Geberregierung der Welt weitergeleitet wurden, enthielten keinerlei Hinweis darauf, wer sie finanziert hatte, unter wessen operativer Leitung sie erstellt worden waren oder wie die interne Konzeptnotiz die Operation neun Monate zuvor bezeichnet hatte.

EFTA02676303 ist die interne Akte. EFTA_R1_02074407 ist die öffentliche Fassade. Beide befinden sich im Bundesarchiv. Das gemeinsame Lesen dauert etwa vier Minuten.

Der Name Rothschild wurde entfernt, bevor die Türen geöffnet wurden. Die darin beschriebene Finanzierungsbeziehung jedoch nicht.

Wer hat tatsächlich dafür bezahlt?

Das Budget beträgt 999.985 Dollar. Doch die Bundesakte wirft eine Frage auf, die sie nicht vollständig beantworten kann: Woher stammte dieses Geld tatsächlich?

Im Oktober 2014 schrieb Epstein an Rød-Larsen und teilte ihm mit, dass eine mit Edmond de Rothschild verbundene Stiftung zugestimmt habe, die Konferenz zu sponsern. Eine Million Dollar, so berichtete er, würde den Anforderungen für eine seriöse Veranstaltung genügen. Er genehmigte eine Struktur mit zwei Veranstaltungsorten – Genf und New York. (EFTA_R1_01774911; EFTA02592160)

Das in EFTA02676303 dokumentierte Konferenzbudget belief sich auf 999.985 Dollar – was genau Epsteins angegebenem Beitrag in Dollar entspricht.

Doch die Bundesunterlagen enthalten auch etwas, das dieser Ankündigung vorausging. In Epsteins Akten befindet sich, ohne dass eine Übermittlungskette erkennen lässt, wer sie bereitgestellt hat, das vollständige Organigramm der Edmond de Rothschild Group – datiert auf den 30. Juni 2014, erstellt am 5. September 2014. Es zeigt die EdR Holding SA an der Spitze, mit dominierenden Einheiten in Genf (81,44 %) und London (80 %), sowie nachgelagerten Strukturen in Luxemburg, Monaco, auf den Kaimaninseln, Bermuda, in Nassau, Guernsey, Jersey, Hongkong, Tokio, auf den Niederländischen Antillen und in Uruguay. (EFTA01114424)

Jemand hatte Epstein Monate vor der Bekanntgabe seiner Finanzierungszusage eine detaillierte Übersicht über die Offshore-Struktur der Rothschilds übergeben. Aus dem Dokument geht nicht hervor, wer dies war.

Dann, einen Monat nach Abschluss der Konferenz, im Oktober 2015, wurde eine formelle Vereinbarung zwischen der Southern Trust Company, Inc. – einer von Epsteins beiden Gesellschaften auf den Jungferninseln, denselben Gesellschaften, die in seiner rechtlichen Vereinbarung mit Bill Gates aus dem Jahr 2013 freigestellt wurden – und der Edmond de Rothschild Holding S.A. unterzeichnet. Die Vereinbarung sah eine Gebühr in Höhe von 25 Millionen Dollar im Zusammenhang mit „offenen Angelegenheiten“ vor, die die Regierung der Vereinigten Staaten betrafen. (EFTA00584904)

Diese Vereinbarung betraf Angelegenheiten des Justizministeriums, die in meiner früheren Berichterstattung dokumentiert sind, nicht die Konferenz selbst. Sie bestätigt jedoch, dass Epsteins Finanzstruktur auf den Jungferninseln und die EdR Holding im gleichen Zeitrahmen wie die Konferenz eine formelle bilaterale finanzielle Beziehung unterhielten – und dass die finanzielle Beziehung zwischen Epstein und der Rothschild-Bankendynastie wesentlich tiefer ging als ein einmaliges philanthropisches Engagement für eine Gesundheitskonferenz.

Was die Unterlagen der Bundesbehörden belegen: Epstein kündigte das Engagement an. Das Budget entsprach auf den Dollar genau seiner Angabe. Er hielt die Übersicht über die EdR-Offshore-Struktur bereits vor der Ankündigung in der Hand. Seine Gesellschaft auf den Jungferninseln und die EdR Holding schlossen im Monat nach der Konferenz eine formelle Vereinbarung über 25 Millionen Dollar ab.

Was die Bundesakten nicht belegen: ob die 999.985 Dollar von einem EdR-Stiftungskonto stammten, aus Epsteins eigenen Mitteln, die über ein EdR-Vehikel geleitet wurden, von Southern Trust selbst oder aus einer Kombination dieser Quellen. Der Weg der tatsächlichen Überweisung ist in den dieser Untersuchung vorliegenden Dokumenten nicht enthalten.

Die Konferenz ist nach der Familie Rothschild benannt. Sie könnte von der Familie Rothschild finanziert worden sein. Sie könnte von Epstein finanziert worden sein, der den Namen Rothschild als institutionelle Tarnung nutzte. Die Unterlagen der Bundesbehörden können derzeit keine Aussage darüber treffen, welche der beiden Möglichkeiten zutrifft. Was sie jedoch belegen, ist, dass der Mann, der die Zusage verkündete, das Budget auf den Dollar genau einhielt, die Offshore-Karte besaß und dessen Unternehmen im selben Zeitraum eine formelle Finanzvereinbarung mit EdR Holding hatte, Jeffrey Epstein war – und dass die daraus resultierende Konferenz den Namen Rothschild in die offiziellen Programme der WHO, der CDC und der National Academy of Medicine einbrachte.

Die Frage, woher die Überweisung stammte, könnte die Vorladungsbefugnis des Kongresses, gerichtet auf die Bankunterlagen von EdR Holding, an einem einzigen Nachmittag beantworten. Bis heute hat kein Ausschuss danach gefragt.

Die Einladung zur Keynote, von der niemand wusste, dass sie geschrieben wurde

Am 11. Juni 2015 schickte Camilla Reksten-Monsen – Stabschefin von Terje Rød-Larsen, dem Präsidenten des International Peace Institute – eine E-Mail an jeevacation@gmail.com.

Der Betreff lautete „E-Mail-Entwurf“. Der Anhang war ein Brief mit der Anrede „Lieber Bill“.

Ihre Nachricht: „Hallo Jeff, unten findest du Terjes E-Mail-Entwurf an BG – könntest du ihn dir ansehen und Terje dein Feedback geben, bevor er verschickt wird?“

Jeff war Jeffrey Epstein. BG war Bill Gates.

Epstein antwortete 46 Minuten später. Der Entwurf benötigte „viel Arbeit“. Er erkannte das strukturelle Problem sofort: Wenn Weltbankpräsident Jim Yong Kim nur einen Vertreter schicken würde, anstatt persönlich teilzunehmen, würde Gates nicht kommen. Der Brief musste mit der vollständigen Liste der bestätigten Teilnehmer beginnen. Die Liste korrigieren, den Brief korrigieren.

Epstein schrieb die Einladung über Nacht um. Seine zentrale rhetorische Technik, im Entwurfstext dokumentiert: „Ich glaube, die Idee deckt sich mit Ihrer Sichtweise in dieser Angelegenheit.“

Keine Überzeugung. Zuschreibung. Gates wurde nicht gebeten, ein Programm zu unterstützen. Ihm wurde gesagt, das Programm habe ihn bereits unterstützt. Die Konferenz wurde nicht als Initiative des IPI und nicht als Initiative von Rød-Larsen dargestellt – sondern als institutioneller Ausdruck von Gates’ eigenem intellektuellen Rahmen. So geschrieben, dass Gates das Gefühl hatte, auf etwas zuzugehen, das ihm bereits gehörte.

Ein Satz, den Epstein über sich selbst schrieb, in Rød-Larsens Worten, an den Mann, den er rekrutierte: „Die Veranstaltung ist vollständig finanziert.“

Er beschrieb damit sein eigenes Engagement.

Rød-Larsen nahm geringfügige Änderungen vor und fragte am 16. Juni: „Ich habe im Folgenden ein paar kleine Änderungen vorgenommen – ist das in Ordnung?“

Epstein: „ok.“

Der Brief ging unter Rød-Larsens Unterschrift an Gates. (EFTA_R1_01622605; EFTA00854198)

Das Schreiben, in dem der weltweit bekannteste private Gesundheitsphilanthrop gebeten wurde, auf einer Konferenz der Vereinten Nationen zum Thema Pandemiebekämpfung eine Grundsatzrede zu halten, wurde von Jeffrey Epstein verfasst, vor dem Versand von Epstein genehmigt und unter dem Namen eines anderen Mannes versandt.

Darüber wurde bis heute noch nicht berichtet.

Wer war im Raum?

Das Bundesdokument EFTA_R1_02074407 ist die offizielle Teilnehmerliste der Konferenz, wie sie tatsächlich stattfand. Es wird hier vollständig wiedergegeben, da die Namen Gegenstand der Diskussion sind.