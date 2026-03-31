Kampf um die Straße von Hormus: USA in der Sackgasse, Iran hat die besseren Karten

In dem Konflikt zwischen den USA und Iran geht es auch um die Kontrolle der Meerenge von Hormus – und damit um die Kontrolle einer der wichtigsten Energietransportrouten der Welt.

Von Alex Männer

Die am 28. Februar gestartete amerikanisch-israelische Militärintervention gegen den Iran läuft für Washington offenkundig alles andere als erfolgreich und zeigt mit jedem weiteren Tag der Kampfhandlungen zunehmend gravierende Fehler auf, die dem Pentagon bei der Planung unterlaufen sind.

Trotz der zahlreichen schmerzhaften Luftschläge gegen die iranische Führung, das Militär und die zivilen Einrichtungen der Islamischen Republik konnten die Iraner wirkungsvolle Gegenmaßnahmen ergreifen und erlangten inzwischen sogar die strategische Initiative in dem Konflikt. Vor allem durch die Sperrung der Meerenge von Hormus sowie durch anhaltende massive Raketenangriffe auf Israel und Einrichtungen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten im Persischen Golf.