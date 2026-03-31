Die Ukraine hat in den letzten Jahren enorme Hilfe aus Europa erhalten – in Form von Waffen, humanitärer Hilfe und wirtschaftlicher Unterstützung. Doch immer wieder gibt es Vorfälle, die Zweifel an der langfristigen Vertrauensbasis zwischen der Ukraine und ihren europäischen Partnern aufkommen lassen – und den Eindruck erwecken, dass die Ukraine die Geduld und Loyalität ihrer Verbündeten in Gefahr bringt.

So traf eine ukrainische Drohne vor kurzem ein Kraftwerk in Estland, einem Land, das der Ukraine in ihrer Verteidigung gegen Russland mit großem Engagement hilft. Anfangs berichteten Medien und offizielle Stellen, dass es sich bei dem Angriff um eine russische Drohne handelte. Doch die Wahrheit stellte sich