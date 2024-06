Exklusiv: COVID-Impfstoffe können das Hormonsystem stören – und eine Kaskade von chronischen Gesundheitsproblemen auslösen

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

In einem Interview mit The Defender sagte Dr. Margaret Christensen, dass die Spike-Proteine und Lipid-Nanopartikel in den COVID-19-Impfstoffen zusammen mit dem bereits schlechten Gesundheitszustand vieler Amerikaner „die Fähigkeit unseres Immunsystems, sich selbst richtig zu regulieren, stark beeinträchtigen“.

Laut Dr. Margaret Christensen, Mitbegründerin der Carpathia Collaborative und Fakultätsmitglied des Institute for Functional Medicine, stören COVID-19-Impfstoffe das Hormonsystem und eine Reihe von damit verbundenen Erkrankungen.

In einem Interview mit The Defender brachte Christensen einige der Nebenwirkungen und chronischen Gesundheitsprobleme der COVID-19-Impfstoffe mit hormonellen Störungen in Verbindung, die durch die Inhaltsstoffe verursacht werden.

Christensen erklärte gegenüber The Defender, sie habe diese Auswirkungen bei ihren Patienten beobachtet.

„Für mich waren es die hormonellen Störungen, die meine Aufmerksamkeit erregten“, sagte sie und nannte Frauen nach der Menopause, die plötzlich „aus dem Nichts heraus zu bluten begannen“, und Frauen mit „sehr unregelmäßigen Zyklen, mit Eierstockzysten, Beckenschmerzen, Unfruchtbarkeitsproblemen und Fehlgeburten“.

Was mich wirklich sehr beunruhigt hat, ist, dass es in unserer Praxis drei fötale Todesfälle gab”, fügte Christensen hinzu. “Es gab einen fötalen Tod in der 35. Woche, einen in der 37. Woche und ein Mädchen, das während der Geburt eine Plazentaablösung hatte. Das hatte ich noch nie.”

Christensen sagte, dass der Inhalt der COVID-19-Spritzen, einschließlich der Spike-Proteine und Lipid-Nanopartikel, zusammen mit dem bereits schlechten Gesundheitszustand vieler Amerikaner – Fettleibigkeit, Insulinresistenz und Belastung durch Chemikalien in der Luft, in der Nahrung und im Wasser – „die Fähigkeit unseres Immunsystems, sich selbst richtig zu regulieren, stark beeinträchtigt“.

Christensen beschrieb diese Faktoren in ihrem Bericht „Hormonal Havoc: The Covid Fallout and How to Fix It“ (Der Covid-Fallout und wie man ihn beheben kann), für den sie mehr als 60 Ärzte befragt hat, die auf ein breites Spektrum von Gesundheitszuständen spezialisiert sind.

Der Bericht ist auch Thema eines bevorstehenden Online-Gipfels, an dem mehrere Dutzend Medizin- und Gesundheitsexperten teilnehmen. Zu den Teilnehmern gehören Dr. David Brownstein, Dr. Peter McCullough, Dr. Michelle Perro, Dr. James Thorp, Stephanie Seneff, Ph.D., und Zen Honeycutt, Geschäftsführerin von Moms Across America.

Impfstoffe lösen „Störungen des Immunsystems“ und hormonelle Ungleichgewichte aus

Christensen sagte, dass das Spike-Protein in den COVID-19-Impfstoffen auf vielfältige Weise Verletzungen verursachen kann.

„Wenn man die Mechanismen von Spike-Proteinen versteht … und versteht, dass wir eine Störung der Mitochondrien, eine Dysregulation des Immunsystems und anhaltende oder wiederkehrende Infektionen anderer Art haben, dann kann man verstehen, warum wir so viele verschiedene Bereiche der Pathologie sehen“, sagte sie.

Christensen sagte, Mitochondrien seien der „Treibstoff“ für alles im Körper, wobei hohe Werte in den Eierstöcken, Hoden, dem Gehirn und dem Herzen zu finden seien. “Mitochondrien sind das Kraftwerk unserer Zellen und kommen in diesen Organen, die viel Energie benötigen, in großen Mengen vor.

Eine Schädigung der Mitochondrien „löst eine Dysfunktion des Immunsystems aus“, sagte sie, was zu einer geringen Energieproduktion führt, die sie mit den unerwünschten Ereignissen in Verbindung bringt, die häufig bei Empfängern des Impfstoffs COVID-19 auftreten.

Sie sagte:

“Wenn man im Gehirn keine Energie produziert, bekommt man Gehirnnebel. Wenn das Herz keine angemessene Energie produziert, kommt es zu Herzrhythmusstörungen und der Herzmuskel arbeitet nicht mehr richtig. Wenn die Mitochondrien in den Eierstöcken und Hoden geschädigt sind, wirkt sich das auf die Ei- und Spermienproduktion aus.”

Die Spike-Proteine können zu „neurodegenerativen Symptomen“ führen, einschließlich des posturalen orthostatischen Tachykardiesyndroms oder POTS, sagte sie. Die Toxizität der Spike-Proteine und die anschließende Schädigung der Mitochondrien können auch Autoimmunkrankheiten auslösen, so Christensen.

„Das Spike-Protein löst die Produktion von massiven Mengen an Antikörpern und Zytokinen aus, und einige dieser Antikörper sind Antikörper gegen uns selbst und auch Antikörper, die Krebszellen daran hindern, sich selbst in Schach zu halten“, sagte sie.

“Wir finden Spike-Protein in den Hoden und Eierstöcken. Wir erhalten nicht nur gestörte Signale vom Hypothalamus zu den Eierstöcken und Hoden, sondern wir haben auch direkte Entzündungstreffer durch das Spike-Protein selbst, das aufgrund der Lipid-Nanopartikel in den Eierstöcken und Hoden gefunden wird und Entzündungen auslöst”, so Christensen weiter.

“Wir stören also den normalen Stoffwechsel und die Ausscheidung von Hormonen. So kommt es zu einer Wiederverwendung alter Hormone, die das Gleichgewicht stören”, so Christensen weiter.

Auch andere Formen der Impfstoffkontamination spielten eine Rolle bei der Verursachung negativer gesundheitlicher Auswirkungen, einschließlich aggressiver Krebserkrankungen, so Christensen.

“Der Impfstoff enthält viele ungewöhnliche Sequenzen, von denen wir wissen, dass sie in der Natur nicht vorkommen. Dazu gehört ein SV40-Segment, von dem wir wissen, dass es an Tumoren und Krebswucherungen beteiligt ist.”

Infolgedessen, so Christensen:

“Wir sehen eine Unterdrückung des Immunsystems und eine Überaktivierung eines anderen Teils des Immunsystems, eine Unterdrückung des angeborenen und eine Überaktivierung des adaptiven Systems. Wir sehen also ein schnelles Wachstum von Krebserkrankungen im vierten Stadium ohne vorherige Symptome. “Wir wissen auch, dass es andere ungewöhnliche immununterdrückende Segmente innerhalb des Spike-Proteins gibt, die unser Immunsystem erheblich dysregulieren. Sie unterdrücken den Teil des Immunsystems, der als ‘angeboren’ bezeichnet wird und der Viren, Bakterien, Parasiten und Krebszellen in unserem Körper bekämpft.”

Christensen zufolge ist auch die Zusammensetzung des COVID-19-Virus selbst für einige gesundheitsschädliche Auswirkungen verantwortlich.

„Wir wissen, dass es sich bei COVID nicht um eine normale virale Lungenentzündung handelt“, sagte sie. “Es war eine Vaskulitis. Es handelte sich um eine Entzündung, insbesondere in den sehr kleinen Blutgefäßen, und die Behandlung dieser Entzündung hat zur Heilung der Menschen beigetragen.”

Sie fügte hinzu:

“Die Entzündung in den Blutgefäßen führte dazu, dass sich viele Gerinnsel bildeten, und zwar Mikrogerinnsel. Die Mikrogerinnsel sammeln sich und bilden einige sehr große Gerinnsel. Und diese Gerinnsel haben auch eine sehr ungewöhnliche Architektur. Es sind keine normalen Blutgerinnsel, die wir hier sehen. Wir sehen viele winzige Mikroklümpchen, die der Toxizität von Schimmelpilzen sehr ähnlich sind.”

Christensen, der seit 23 Jahren Erfahrung in der Diagnose und Behandlung toxischer Schimmelpilzbelastungen hat, sagte, dass diese zu einer Unterdrückung des „angeborenen Immunsystems“ führen.

“Sie können weder Krebszellen noch die Viren und Bakterien in Ihrem Körper bekämpfen, so dass es zu wiederkehrenden Infektionen kommt und das adaptive Immunsystem überreizt wird.

Impfstoffe können ständigen „Kampf- oder Flucht“-Modus auslösen

Christensen sagte, dass die Toxizität von Impfstoffen auf die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA-Achse) abzielt, die ihrer Meinung nach „das gesamte Hormonsystem im Körper steuert“.

„Der Hypothalamus ist das Hauptregulierungszentrum im Gehirn, das Input vom Rest des Körpers erhält“ und dann Signale an die Hypophyse sendet, um Hormone zu produzieren, die verschiedene Funktionen steuern, vom Eisprung bis zum Geschlechtsverkehr, sagte sie.

Christensen sagte:

“Wenn wir unter chronischem Stress stehen oder chronisch entzündet sind oder ein chronisch gestörtes Darmmikrobiom haben … dann senden wir Signale an unser Gehirn, die besagen: ‘Ich bin ängstlich. Ich bin verzweifelt, ich kann nicht schlafen. Ich bin sehr verwirrt.’ Der Hypothalamus sendet gemischte Signale an den Rest des Körpers, und deshalb können wir eine Störung der normalen Hormonzyklen feststellen.”

Dies kann die übermäßige Produktion von Adrenalin anregen, was zu einem „chronischen Zustand“ führt, in dem man sich ständig im „Kampf- oder Fluchtmodus“ befindet, so Christensen. Infolgedessen kommt es zu Hormonstörungen und „man kann sich nicht heilen“.

Spike-Proteine und Impfstoffkontaminationen können sich auch auf die Gesundheit des Magen-Darm-Trakts auswirken, so Christensen.

“Wir wissen, dass COVID und die Spike-Proteine das Darmmikrobiom stark geschädigt haben, indem sie die Bakterien, die eigentlich hilfreich sein sollten, beseitigt haben und ein Übermaß an schlechten Bakterien verursacht haben, die schließlich einige dieser verbrauchten Hormone wieder in den Kreislauf bringen und ein massives Ungleichgewicht und erhöhte Werte von z. B. Östrogenen verursachen. Wir nennen das Östrogendominanz”, sagt sie.

Dies führt zu überschüssigen Östrogenmengen, die „die Gebärmutterschleimhaut wachsen lassen“, was zu „starken Blutungsproblemen, dem Wachstum von Gebärmuttermyomen … dem Ablösen der gesamten Gebärmutterschleimhaut und sogar zu postmenopausalen Blutungen führen kann“, fügte Christensen hinzu.

Spike-Proteine verursachen „Schäden und Entzündungen im Gehirn selbst”

Die Folgen der COVID-19-Impfstoffe, der Abriegelungen und anderer pandemiebedingter Einschränkungen für die psychische Gesundheit wurden bisher weniger beachtet, so Christensen, obwohl „der Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit multifaktoriell ist“.

Christensen zufolge versetzen COVID-bedingte Einschränkungen „unsere gesamte Bevölkerung monatelang in einen ‚Kampf-oder-Flucht‘-Zustand“. Dies, zusammen mit der „Anwendung von Scham und Schuldgefühlen bei Menschen, die sich nicht an die Vorschriften hielten“, trug „stark zu Angstzuständen und Depressionen bei.“

Angst und Depression lösen andere Effekte im menschlichen Gehirn aus, so Christensen. “Dann gibt es wiederum Auswirkungen auf die Nebennieren, die HPA-Achse und das Gehirn, das sich in ständiger Überreizung, ständiger Neuroinflammation und ständiger Verwirrung befindet. Das trägt zu Angstzuständen, Depressionen, Schlaflosigkeit, Zwangsstörungen und Panikattacken bei.”

Daraus folgt eine Dysfunktion des limbischen Systems, wo „unser limbisches System in einer Art Überlebensmodus-Mechanismus übernommen hat“, sagte Christensen und merkte an, dass dies zu einer „massiven Zunahme von Selbstmord, Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit“ beigetragen hat.

Christensen zufolge tragen die Impfstoffe auch zum Histamin-Dumping im Gehirn bei. Histamin ist ein chemischer Stoff, der vom Immunsystem freigesetzt wird.

“Jetzt stört man die Neurotransmitter und setzt alle Arten von Histamin frei. Und Histamin ist an vielen psychotischen Verhaltensweisen, an Schizophrenie und einfach nur an Angstzuständen, Schlaflosigkeit und Migräne beteiligt.”

Hirnschäden sind eine weitere Folge der COVID-19-Impfstoffe, so Christensen.

„Wir beobachten Schäden und Entzündungen im Gehirn selbst, die auf das Spike-Protein und die mitochondriale Dysfunktion zurückzuführen sind, sowie auf Autoimmun-Antikörper, die jetzt gegen verschiedene Teile des Gehirns gebildet werden“, sagte sie. „Viele Menschen bekamen periphere Neuropathie – sehr schwere, schmerzhafte Nervengefühle in den Händen und Füßen oder anderen Bereichen des Körpers.“

‘Wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt’

Christensen warnte davor, dass in den kommenden Jahren immer mehr Menschen als Folge der COVID-19-Impfstoffe chronische Krankheiten und Verletzungen entwickeln werden.

„Wir haben 5 Milliarden Menschen diese experimentelle mRNA-Injektion verabreicht“, sagte sie. “Wir hatten eine große Anzahl von unerwünschten Ereignissen, aber fast 15 % der Menschen hatten signifikante unerwünschte Ereignisse, die schwer genug waren, um ins Krankenhaus zu gehen. Das war nur die unmittelbare Auswirkung. Jetzt sehen wir die Auswirkungen ein paar Jahre später”.

„Wir haben keine Ahnung, was als nächstes kommt“, sagte Christensen.

Christensen sagte, dass viele Ärzte, Gesundheitsbehörden und Mainstream-Medien die Zunahme chronischer Erkrankungen und Verletzungen verschweigen und sie stattdessen auf „lange COVID“ und andere Faktoren zurückführen.

„Die Mainstream-Medien und die Medizin waren entweder unabsichtlich oder absichtlich mitschuldig daran, uns dieses ‚sichere und wirksame‘ Narrativ aufzudrängen“, so Christensen. „Es ist sehr schwierig für sie, jetzt zu sagen ‚mea culpa, ich habe mich geirrt‘ … Es ist besser zu sagen ‚oh, ja, das ist normal‘.“

Christensen sagte, dass die Menschen über eine starke Heilungskapazität verfügen, die sie anzapfen können.

“Wir müssen nur die Punkte miteinander verbinden: saubere Nahrung, sauberes Wasser, saubere Luft und ein sauberer Geist. Unser Körper verfügt über erstaunliche Selbstheilungskräfte, und wir müssen nur verstehen, wie wir diese unterstützen können”, sagte sie.

Auch der Aufbau von Gemeinschaften kann den Heilungsprozess unterstützen, so Christensen.

“Wir müssen in der Gemeinschaft zusammenkommen und miteinander darüber sprechen, was passiert ist, denn Heilung geschieht, wenn wir unsere Geschichten erzählen und wenn wir zusammenarbeiten. Es gibt immer Hoffnung auf Gesundheit und Heilung.”