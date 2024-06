Studie zeigt, dass die Covid-Injektion die Fruchtbarkeit junger Männer zerstört

Eine beunruhigende neue Studie hat ergeben, dass Covid-mRNA Injektionen die Fruchtbarkeit junger Männer stark beeinträchtigen.

In der von führenden dänischen Forschern durchgeführten Studie wurden Samenproben von 7.000 Männern im Alter zwischen 18 und 45 Jahren analysiert.

Die Forscher stellten fest, dass etwa die Hälfte der Teilnehmer zwischen 18 und 24 Jahre alt war.

Im Rahmen der Studie untersuchten die Forscher die Qualität des Spermas potenzieller Spender in Dänemark zwischen 2017 und 2022.

Etwas mehr als zwei Drittel der Männer, die an der Studie teilnahmen, wurden nicht als Spender akzeptiert; ihre Spermaparameter wurden nur einmal gemessen.

1839 Männer wurden als Spender akzeptiert, und ihr Sperma wurde während des gesamten Studienzeitraums bis zu achtmal getestet.

Dies ermöglichte es den Forschern, einzelne Spender über die Jahre hinweg zu verfolgen, um sicherzustellen, dass Trends nicht das Ergebnis von Ausreißern waren, sondern einen allgemeinen Rückgang widerspiegelten.

Die Studie ergab, dass sich das Spermienvolumen, die Spermienkonzentration und die Gesamtzahl der Spermien über die beobachteten Jahre nicht wesentlich verändert haben.

Sowohl die Konzentration der frei beweglichen Samenzellen als auch die Gesamtzahl der frei beweglichen Samenzellen (TMSC) nahmen jedoch sowohl bei den als Spender akzeptierten als auch bei den abgelehnten Personen deutlich ab.

Der Rückgang der beweglichen Spermien (Spermien, die sich aus eigener Kraft fortbewegen können) beunruhigte die Forscher sehr.

In der Studie betonen sie, dass dies “potenzielle Auswirkungen auf die menschliche Fruchtbarkeit hat, da die Spermienmotilität mit der Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis korreliert”.

Die Studie ergab, dass die Konzentration der beweglichen Spermien bei allen Spendern um 16 % und die der TMSC um 22 % zurückging, bei den als Spender akzeptierten Spendern sogar um 17 % bzw. 21 %.

Dieser Rückgang wurde jedoch nur zwischen 2019 und 2022, den letzten drei Jahren der Studie, beobachtet.

Ferner wurde der Rückgang auch innerhalb der Spermienkategorien beobachtet (die nach ihrer Beweglichkeit von A bis D eingestuft werden).

Die Forscher kommentierten, dass dies “auf eine allgemeine Abnahme der Motilität und nicht nur auf eine Abnahme der Konzentration eines bestimmten Spermientyps hinweist”.

Die Konzentration der Spermien der Klasse A ging noch stärker zurück als im Durchschnitt der Studie, nämlich um 30 Prozent zwischen 2019 und 2022 bei allen Spenderkandidaten.

Bei den Spendern, die zwischen 2019 und 2022 mindestens achtmal gespendet haben, haben sich die Parameter in diesen Jahren bei 425 Spendern verbessert und bei 587 Spendern verschlechtert.

In der gesamten Studie werden die Jahre 2020, 2021 und 2022 als Jahre der Verschlechterung genannt.

Allerdings wurden die Jahre 2017 bis 2019 und 2020 bis 2022 zusammengefasst, was bedeutet, dass der Anstieg in den vergangenen drei Jahren nicht unbedingt im Jahr 2020 begann.

Die Forscher haben untersucht, was zwischen 2020 und 2022 geschehen könnte, um die Fruchtbarkeit der Männer in dieser Weise zu beeinflussen.

Sie kommen zu dem Schluss, dass die Covid-Pandemie berücksichtigt werden muss, und schlagen vor:

Ein so starker Rückgang der Spermienmotilität in einem relativ kurzen Zeitraum deutet darauf hin, dass wahrscheinlich externe Faktoren eine Rolle gespielt haben.

In diesem Zusammenhang stellen wir fest, dass der beobachtete Rückgang der Spermienmotilität ungefähr mit dem Beginn der weltweiten COVID-19-Pandemie zusammenfällt.

Sie stellen jedoch fest, dass das COVID-19-Virus selbst nicht der wahrscheinliche Verursacher ist.

Sie stellen fest, dass keine Proben von Männern mit COVID-Symptomen oder einer Diagnose genommen wurden.

Sie kommen daher zu dem vorläufigen Schluss, dass Änderungen des Lebensstils, die durch die Schließungen verursacht wurden, eine Rolle gespielt haben könnten:

Wir dürfen nicht vergessen, dass sich auch viele andere Aspekte des Lebens in dieser Zeit verändert haben.

Zum Beispiel können die weitverbreiteten Schließungen zu Veränderungen in den Arbeitsmustern, der Ernährung und dem Ausmaß der körperlichen Aktivität geführt haben.

Mehrere Studien haben gezeigt, dass jeder dieser Faktoren die Beweglichkeit der Spermien beeinflussen kann…

Männer (und Frauen) bewegen sich jedoch seit vielen Jahren immer mehr und ernähren sich dabei immer schlechter.

Die Autoren der Studie betonen dies sogar:

… obwohl in den Medien häufig darüber berichtet wird, dass die Spermienqualität beim Mann in den vergangenen Jahrzehnten abgenommen hat, ist diese Frage noch sehr ungeklärt.

Sie zitieren verschiedene Studien, die zeigen, dass sich die Situation trotz der Besorgnis über “Klimawandel”, Mikroplastik und andere Faktoren in den letzten Jahrzehnten im Allgemeinen nicht wesentlich verändert hat.

Die Forscher können jedoch keinen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel, der Eindämmung, COVID-19 oder einem der anderen Vorschläge und ihren Beobachtungen herstellen.

In der Studie werden die Jahre 2017 bis 2019 und dann 2020 bis 2022 in einen Topf geworfen, obwohl die Daten nach Jahren sortiert sind.

Dies wird jedoch erst bei der Betrachtung der Grafiken und Tabellen der Studie deutlich.

Was in der Studie nicht erwähnt wird, ist, dass 2019 eine Art Ausreißer war.

Im Vergleich zu 2018 stellen die Zahlen für 2020 keinen signifikanten Rückgang dar.

Ab 2021 gehen die Motilitätswerte jedoch deutlich zurück.

Tatsächlich ist der Rückgang von 2021 auf 2022 bei den akzeptierten Spendern (d.h. den gesündesten Teilnehmern der Studie) ziemlich dramatisch.

Die Ergebnisse sind hier weniger eindeutig, aber es ist bemerkenswert, dass es kaum Anzeichen für eine Erholung im Laufe der Zeit gibt.

Erschreckenderweise zeigen die Daten, dass sich die Situation verschlechtert.

In den Grafiken der Studie sind in Abbildung 6 die Einzelspender aufgeführt, die im gesamten Zeitraum acht oder mehr Spenden geleistet haben.

A und B stehen jeweils für eine Person:

C und D zeigen jeden einzelnen Spender in Form einer Flugbahn:

Aus D wird deutlich, dass sich die Situation für Männer ab 2021 verschlechtert.

Die Autoren dieser Studie verweisen auf viele andere interessante Studien, die in den vergangenen Jahren auf diesem Gebiet durchgeführt wurden.

Die Ende 2021 veröffentlichte Gat-Studie wird jedoch nicht zitiert.

Die Gat-Studie ist von besonderem Interesse, da sie auch alarmierende Veränderungen der Motilität feststellte, die eng mit den Covid-mRNA-Injektionen korrelierten.

Im Gegensatz zu anderen Studien, die versuchten, einen Zusammenhang zu widerlegen, handelte es sich bei der Gat-Studie um eine (relativ) langfristige Studie.

Die Forscher beobachteten die Teilnehmer mehr als 150 Tage lang, im Gegensatz zu anderen Studien, die nach zwei Monaten oder weniger abgebrochen wurden.

Gat und seine Kollegen kamen anhand von Durchschnittswerten zu dem Schluss, dass die wichtigsten Spermienparameter bei den meisten Männern ein halbes Jahr nach der Impfung mehr oder weniger wieder normal waren.

Ihre Daten zeigten jedoch, dass es einer signifikanten Untergruppe von Männern sechs Monate nach der letzten Impfung immer noch sehr schlecht ging.

Die Situation verschlechterte sich weiter, als die Behandlung abgebrochen wurde.

Nun gibt es eine weitere Studie aus Dänemark, die ähnliche Ergebnisse zeigt, wie in den Bildern C und D in Abbildung 6 zu sehen ist – einigen Männern geht es besser, einigen wenigen sogar sehr viel besser.

Aber vielen anderen geht es noch schlechter.

Die Forscher warnen davor, dass die Fruchtbarkeit junger Männer zerstört wird, da die Spermienqualität dramatisch abnimmt.

Mehr als 80 Prozent der Dänen haben sich Covid injizieren lassen.

Die Bevölkerung wurde mit durchschnittlich 2,24 Dosen pro Person geimpft.

Das bedeutet, dass ein großer Teil der Geimpften auch mindestens eine Auffrischungsimpfung erhalten hat.

Die Autoren dieser neuesten Studie fordern nun eine umfassende Untersuchung der Abnahme der Fruchtbarkeitsparameter im Lichte ihrer Ergebnisse.